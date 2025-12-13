Erdogan: „Marea Neagră nu trebuie să devină o zonă de confruntare între Rusia și Ucraina”
StirileProtv.ro, 13 decembrie 2025 14:50
Preşedintele turc a avertizat sâmbătă că Marea Neagra nu trebuie transformată într-o "zonă de confruntare" între Rusia şi Ucraina.
• • •
Acum o oră
15:00
Un milion de vite vor fi vaccinate în Franța. Fermierii fac „prăpăd". Au aruncat gunoi de grajd la instituțiile publice. FOTO
Franţa va vaccina un milion de capete de vite în următoarele săptămâni împotriva dermatozei nodulare, a anunţat sâmbătă ministrul agriculturii Annie Genevard.
14:50
Erdogan: „Marea Neagră nu trebuie să devină o zonă de confruntare între Rusia și Ucraina"
Preşedintele turc a avertizat sâmbătă că Marea Neagra nu trebuie transformată într-o "zonă de confruntare" între Rusia şi Ucraina.
Acum 2 ore
14:30
Noul prim-ministru ceh respinge garanțiile pentru Ucraina. Andrej Babiš: „Nu vom investi niciun ban"
Republica Cehă nu va accepta să furnizeze nicio garanţie pentru finanţarea Ucrainei, a declarat sâmbătă viitorul prim-ministru al Cehiei, Andrej Babiš, care va prelua puterea săptămâna viitoare.
14:30
Alertă de securitate cibernetică: atacul „Spiderman" copiază site-uri bancare și fură date sensibile. Avertismentul DNSC
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unui nou val de atacuri de tip phishing, extrem de sofisticate, care vizează clienţii băncilor şi platformelor financiare europene.
14:20
Peter Greene, actor cunoscut pentru rolurile sale din „Pulp Fiction" şi „The Mask", găsit mort în locuința sa. Avea 60 de ani
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de răufăcător şi criminal, inclusiv rolul lui Zed din „Pulp Fiction”, a murit vineri la domiciliul său din New York, a confirmat managerul său. Avea 60 de ani.
14:00
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Italia, Bulgaria și Malta s-au alăturat Belgiei în opoziția față de un plan care prevedea finanțarea Ucrainei din active rusești înghețate, schemă ce ar fi folosit aproximativ 210 miliarde de euro pentru crearea unei linii de credit destinată Kievului.
13:50
Dezvăluirile lui Ludovic Orban. Cum Nicușor Dan nu l-a ascultat când l-a sfătuit să stea departe de campania electorală
Ludovic Orban dezvăluie cum în ultimele momente în calitate de consilier al lui Nicușor Dan l-a sfătuit pe acesta să nu se implice în campania electorală, dar președintele nu l-a ascultat.
13:50
Situație fără precedent în Regatul Unit după ce cazurile de gripă au crescut cu 55% într-o săptămână
Guvernul britanic a îndemnat medicii să renunţe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puţin timp înainte de Crăciun, în contextul unui „val fără precedent de super-gripă”, care afectează Regatul Unit.
Acum 4 ore
13:00
Donald Trump a fost dat în judecată. Este acuzat de încălcarea mai multor legi federale
Donald Trump se confruntă cu un proces federal care urmăreşte să oprească construcţia sălii de bal la Casa Albă, un proiect de 300 de milioane de dolari.
12:40
Descoperire areheologică importantă în Turcia. Cum este înfățișat Isus într-o frescă rară
Descoperire arheologică importantă în apropiere de orașul turc Iznik, din Anatolia. Arheologii au scos la iveală acolo una dintre cele mai valoroase mărturii ale creștinismului timpuriu din regiune.
12:20
BEI își extinde finanțarea pentru apărare și tehnologie: 4,5 miliarde de euro alocate în 2026
Banca Europeană de Investiţii va majora anul viitor finanţarea proiectelor din domeniul apărării până la 4,5 miliarde de euro, faţă de 3,5 miliarde de euro în 2025, nivel care ar putea fi revizuit în sus în cazul unei cereri mai ridicate.
12:20
Cutremur produs sâmbătă în România, într-o zonă neobișnuită. Ce magnitudine a avut și unde a lovit
Un cutremur cu magnitudinea 2,4 s-a produs, sâmbătă, în judeţul Sibiu, zonă unde nu au loc prea des manifestări seismice.
12:10
Proiect USR în Parlament: contribuțiile persoanelor vulnerabile să nu fie impozitate și să meargă integral către ONG-uri
Două senatoare USR, Ruxandra Cibu Deaconu și deputata USR Oana Murariu, au depus un proiect de lege care vizează eliminarea impozitării contribuțiilor plătite de beneficiarii serviciilor sociale.
12:10
Vizita lui Messi în India s-a transformat într-un fiasco. Fanii au aruncat cu scaune pe stadion
În timpul vizitei sale de trei zile în India, Lionel Messi s-a întâlnit cu fanii săi la Salt Lake Stadium Calcutta, sâmbătă. Un tur de onoare rapid care a dezamăgit profund miile de fani veniţi special pentru el.
12:00
Veste bună pentru fanii lui Liverpool. Salah revine pe teren după ce l-a criticat pe Arne Slot. Cum a cedat antrenorul
Mohamed Salah face parte din lotul echipei Liverpool care va întâlni formaţia Brighton, în etapa a 16-a a campionatului englez, potrivit presei britanice.
11:50
2025, anul în care ghișeul a învins încă o dată digitalizarea în România. Când vor avea loc posibile schimbări
2025 este anul în care digitalizarea a rămas un tabu. Ghișeul încă este la modă dar sunt speranțe de schimbare. Poate în 2026.
11:50
Moment neplăcut pentru Vladimir Putin în fața a 16 șefi de stat, înaintea unui discurs. Liderul Rusiei, vizibil iritat
Momente neplăcute pentru președintele rus Vladimir Putin, la un forum internațional desfășurat în Turkmenistan.
11:40
Jocul săptămânii la iLikeIT. Metroid Prime 4: Beyond - acum și într-o varianta first person shooter
Acum este momentul pentru jocul săptămânii, Metroid Prime 4: Beyond. Un titlu cu istorie multă - acum și într-o varianta first person shooter.
Acum 6 ore
11:30
iLikeIT. Emisiunea integrală din 13 decembrie 2025
11:30
Campania „Încalță un copil de iarnă" aduce ghete noi copiilor fără posibilități. Se strâng mii de perechi în toată țara
„Încalță un copil de iarnă" este o campanie care, de 8 ani, le aduce ghetuțe noi copiilor fără posibilități. Sunt peste 20 de centre de colectare în toată țara. Oameni simpli și asociații strâng încălțările pe care le distribuie în zona lor.
11:20
Tehnologiile care ne-au schimbat viața în 2025. Anul care ne-a dovedit cât de fragil este internetul în fața atacurilor
Anul 2025 s-a dovedit a fi extrem de interesant din punct de vedere tehnologic. Și, desigur, va rămâne în memorie ca anul în care n-a apărut GTA 6.
11:00
Unde a fost găsită o femeie din Neamț dispărută de 17 ani. Revedere emoționantă cu fiica ei, înainte de sărbători
Dată dispărută în urmă cu aproape două decenii, o femeie din Piatra-Neamț a fost identificată zilele trecute de polițiștii de frontieră din Timișoara, după ce revenirea sa în țară a declanșat o alertă în sistemele Poliției.
10:30
Trump îl trimite la Berlin pe emisarul său pentru negocieri cu Zelenski. SUA împinge Ucraina către un acord de pace
Trump îl trimite la Berlin pe emisarul său Steve Witkoff pentru a se întâlni în acest weekend cu Zelenski şi cu liderii europeni, într-un moment în care Statele Unite presează Ucraina să facă unele concesii majore pentru a pune capăt războiului cu Rusia.
10:20
Geniști nord-coreeni în Kursk: nouă militari uciși într-o misiune de deminare în sprijinul Rusiei. Cinstiți de Kim Jong-Un
O unitate de geniu a armatei nord-coreene a acționat timp de patru luni în regiunea rusă Kursk, unde a participat la operațiuni de deminare după luptele cu forțele ucrainene. Phenianul recunoaște pierderi umane și vorbește despre „eroism colectiv” și „sac
10:20
Țara care nu ține cont de armistițiul lui Trump și continuă să își atace vecinul. Ce asigurări dădea președintele SUA
Thailanda a anunţat sâmbătă continuarea operaţiunilor militare împotriva Cambodgiei, în ciuda asigurărilor preşedintelui american Donald Trump că cele două ţări vecine din Asia de Sud-Est au acceptat un armistiţiu, relatează AFP.
10:00
Patron de firmă, sub control judiciar după exploatări miniere ilegale în Dâmbovița. Mineralele scoase din sol
Un bărbat de 43 de ani, administrator al unei societăți comerciale, este cercetat penal după ce ar fi coordonat activități de exploatare a nisipului și pietrișului fără licență.
10:00
Genova, bijuteria portuară a Italiei. Atracții, gastronomie și ce să faci ca turist aici
Genova, oraș-port cu o istorie bogată, impresionează prin combinația dintre arhitectură medievală, porturi pitorești și tradiții culinare autentice. Este un loc plin de viață, ideal pentru explorat de turiștii pasionați de cultură și experiențe locale.
09:50
Rusia exagerează despre succesele de pe front. După ce s-a lăudat că a „eliberat" orașul Kupiansk, Zelenski l-a vizitat
Uniunea Europeană a făcut ieri un pas major în sprijinul Ucrainei, după ce a decis înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei, aflate pe teritoriul european.
Acum 8 ore
09:20
Cosmin Olăroiu, aproape să dea lovitura cu naționala Emiratelor Arabe Unite. Victorie uriașă pentru naționala lui „Oli"
Naționala de fotbal a Emiratelor Arabe Unite, pregătită de românul Cosmin Olăroiu, s-a calificat în semifinalele Cupei Arabe, după ce a învins formația Algeriei, scor 7-6, la loviturile de departajare, vineri seara, la Al Khor (Qatar), în sferturi.
09:20
Castelul Iulia Hașdeu – misterul și legenda unui monument fascinant din România. Cum poate fi vizitat
Castelul Iulia Hașdeu din România atrage prin combinația dintre arhitectura impresionantă și legenda care îl învăluie.
09:10
Cresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%, în București. Exemple concrete de calcul pentru 2026
Primăria Capitalei propune, printr-un proiect lansat în consultare publică, o majorare substanțială a impozitelor pe locuințe începând cu anul 2026.
09:00
Crăciunițele și moșii au alergat pentru o cauză nobilă, la Sibiu. „Este plin de energie faină"
160 de Crăciunițe și Moși au înveselit centrul orașului Sibiu, cu o cursă colorată. Concurenții au alergat peste doi kilometri, pentru a-i susține pe „Zburători” - o echipă locală de baschet în scaune rulante.
09:00
Goana după cadouri aduce oferte online înșelătoare. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează cumpărătorii
A început goana după cadouri, însă aveți grijă de unde le cumpărați, dacă alegeți varianta online. Ofertele prea bune ca să fie adevărate pot ascunde capcane, ne avertizează specialiștii în securitate cibernetică.
08:50
Dronele Gărzii de Mediu au surprins un buldozer care îngropa gunoaie în Bihor. Primarul: „Asta am făcut și până acum"
Dronele din dotarea Gărzii de Mediu se dovedesc, încă o dată, foarte utile. Cu ajutorul lor, în Bihor, a fost surprins un buldozer care — spun comisarii — îngropa gunoaiele aruncate la marginea drumului.
08:50
„Zile negre" în POT. Cine a mai rămas lângă Anamaria Gavrilă după marele exod din partid. „Unii vor să ajungă doar la bani"
Lidera Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, are necazuri după rezultatul de la alegerile pentru Primăria Capitalei.
08:30
Un șofer care gonea cu 200 de kilometri la oră s-a oprit într-o barcă, după o urmărire ca-n filme
Urmărire de film pe o autostradă din statul american Florida. Un tânăr de 23 de ani, care gonea cu aproape 200 de kilometri pe oră, a pus poliția pe jar și i-a băgat în sperieți pe ceilalți șoferi.
08:30
Hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta. Doar pandemiei a mai fost sistat punctul de atracție
Este prea cald pentru mijlocul lunii decembrie, așa că faimosul hotel de gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta.
08:30
Horoscop săptămâna 15 – 21 decembrie 2025. Luna Nouă în Săgetător aduce noi începuturi, claritate și perspectivă pentru zodii
Horoscopul săptămânii 15 – 21 decembrie 2025 este marcat de evenimente astrologice puternice, care aduc energie, structură și direcție pentru toate zodiile.
08:20
Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută
Meteorologii anunţă Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă.
08:10
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc"
A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.
08:10
Un parașutist a rămas agățat de coada avionului, după un salt ratat. Cum a reușit să se elibereze
Incident teribil în Australia, în timpul unui zbor de antrenament. Un sportiv a rămas agățat de coada avionului, la aproximativ 4.500 de metri altitudine, după ce parașuta i s-a deschis din greșeală, chiar înainte de salt.
08:10
Vremea azi, 13 decembrie 2025. Temperaturi peste normalul perioadei, însă în unele zone ale țării se instalează frigul
Ziua de sâmbătă aduce vreme mai caldă decât ar fi normal; înnorări persistente în vest, nord-vest și centru și un pic de soare în celelalte regiuni.
08:00
Un tânăr se zbate între viață și moarte după un accident rutier grav, petrecut în comună Rodna, din Bistrița-Năsăud. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!
08:00
Cum a ajuns o femeie din Franța cu mașina într-o piscină interioară. A plonjat printre înotători
Accident greu de imaginat într-un oraș din sudul Franței. O femeie de 38 de ani a încurcat frâna cu pedala de accelerație în parcarea unei piscine acoperite. Așa a reușit să treacă în viteză prin fațada de sticlă.
07:50
Două surori din Bistrița au scăpat ca prin minune aproape nevătămate după ce s-au răsturnat cu mașina în râu
Două surori, de 14 și 16 ani, au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a căzut într-un râu din județul Bistrița-Năsăud.
07:50
APAVITAL spune că apa este fără risc de contaminare. Problemele de la spitalul de copii din Iași nu afectează rețeaua publică
Societatea APAVITAL anunţă că apa distribuită în municipiul Iaşi este potabilă şi că nu există risc de contaminare, după ce analizele de apă prelevate la Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria" au ieşit neconforme.
07:50
52 de femicide în România în 2025. Cauzele pentru care sistemul de protecție a victimelor eșuează în a preveni tragediile
În România s-au înregistrat 52 de cazuri de femicid în 2025, aproape câte unul pe săptămână. Într-un interviu pentru stirileprotv.ro, prof.univ.dr. habil. Valentina Rujoiu și conf.univ.dr. Ana Rădulescu au vorbit despre acest fenomen alarmant.
07:40
Secretele betonului roman, dezvăluite după 2000 de ani. Cum au construit romanii clădiri aproape indestructibile
De aproape două milenii, clădiri, poduri, apeducte și porturi construite de romani continuă să reziste intemperiilor, cutremurelor și trecerii timpului. În paralel, multe structuri moderne se degradează văzând cu ochii, de la un an la altul.
Acum 12 ore
07:30
Johnson & Johnson, obligată să plătească 40 de milioane de dolari pentru provocarea cancerului de la pudra de talc
Producătorul Johnson & Johnson este responsabil pentru îmbolnăvirea a două femei de cancer ovarian, a decis un juriu din California, acordând despăgubiri totale de 40 de milioane de dolari. Compania a anunțat că va face apel.
07:30
Statele americane atacă în instanță taxa de 100.000 de dolari pentru noile vize. Măsura impusă de Trump ar fi ilegală
California şi alte 18 state americane au înregistrat vineri un proces pentru a bloca taxa de 100.000 de dolari impusă de administraţia Trump pentru noile vize H-1B destinate lucrătorilor străini cu înaltă calificare.
