Rețeta virală de crumble de vanilie și mere pentru care românii au plătit zeci de lei la Târgul de Crăciun. Prepară desertul acasă
Antena1, 13 decembrie 2025 17:20
Desertul crumble cu vanilie și mere a devenit viral după ce a făcut furori la Târgul de Crăciun de la Craiova. Iată cum poți să prepari totul la tine acasă.
Acum 30 minute
17:40
Românca desemnată cea mai bună canotoare din lume! Conduce într-un top în care se află și alte sportive din țara noastră # Antena1
O româncă a fost numită cea mai bună canotoare din lume. Topul anual include și alte sportive din țara noastră. Cine sunt acestea!
17:40
Moment istoric pentru fanii ABBA! Benny Andersson și Bjorn Ulvaeus s-au reunit pe covorul roșu # Antena1
Legendele Benny Andersson și Bjorn Ulvaeus s-au întâlnit pe covorul roșu la premiera noii montări a musicalului „Chess”, la Imperial Theatre din New York.
Acum o oră
17:20
Iuliana Beregoi s-a afișat alături de un milionar român. Cine este cel care a făcut-o să zâmbească toată noaptea în club # Antena1
Iuliana Beregoi a fost surprinsă alături de un român milionar. Cântăreața a provocat suspiciuni în rândul fanilor.
17:20
Acum 2 ore
17:00
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!” # Antena1
Pepe și Jasmine au participat la serbarea lui Pepe Junior de Crăciun. A fost prima lui serbare și s-a făcut remarcat prin energia sa.
16:30
Prețul unui cofraj de ouă îi nemulțumește pe români. De ce s-au scumpit atât de mult în ultima perioadă # Antena1
Prețul ouălor a crescut alarmant, iar consumatorii sunt din ce în ce mai revoltați, mai ales acum, în prag de sărbători. Mulți români recurg la compromisuri pentru a-și permite să cumpere alimentele de bază în această perioadă.
Acum 4 ore
15:40
Mireasa, sezon 12. Alexandru, dezamăgit că Iolanda nu a părăsit emisiunea pentru el: „Eu mă pregăteam să vin să te iau” # Antena1
Alexandru, fostul concurent al sezonului 12 Mireasa, a avut o intervenție telefonică în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, unde i-a spus Iolandei că își va vedea de viața lui.
Acum 6 ore
13:10
Cum arată acum Suzy Amis, actrița din Titanic. Soția lui James Cameron a strălucit pe covorul roșu # Antena1
Suzy Amis, actrița din filmul Titanic, a impresionat recent cu apariția ei pe covorul roșu la premiera filmului Avatar 3.
13:00
Mireasa sezon 12. Ce a transmis Cristian Marinescu după ce s-a aflat că Emily avea o conversație cu el în telefon # Antena1
Cristian Marinescu, fost concurent Mireasa, a venit cu o declarație pe rețelele sociale, după ce la task-ul telefoanelor Liviu a remarcat o conversație purtată de el cu Emily.
Acum 8 ore
12:00
Antonia, „în mijlocul unui coșmar medical”, după o intervenție estetică. Ce a pățit artista: „Putea fi un final tragic” # Antena1
Antonia a dezăluit că a doua jumătate a anului 2025 a fost extrem de dificilă pentru ea, din punct de vedere medical. O intervenție la nivelul posteriorului făcută acum 8 ani s-a infectat anul acesta.
10:50
Regele Charles, anunț despre tratamentul său împotriva cancerului: „Această etapă importantă este o binecuvântare” # Antena1
Regele Charles al III-lea a anunțat că medicii îi vor putea reduce tratamentul pentru cancer începând cu anul 2026. Suveranul a fost diagnosticat cu o formă nespecificată de cancer în februarie 2024.
Acum 12 ore
09:10
Rețeta de cremă de zahăr ars cu portocale a lui Chef Ștefan Popescu pentru masa de Crăciun. Care e secretul # Antena1
Iată o rețetă inedită de desert pentru Crăciun a lui Chef Ștefan Popescu. Vezi care e secretul juratului de la Chefi la cuțite.
09:10
Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public. Adevăratul motiv pentru care nu vrea să fie văzut # Antena1
Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public, obicei pe care l-a adoptat în ultimii ani.
09:10
După ce a fost etalon de frumusețe și eleganță în anii 1990, Geena Davis continuă să impresioneze la 69 de ani.
09:10
Vedeta de 21 de ani care a fost surprinsă sărutându-se cu un bărbat de 65 de ani. Reacția mamei sale faimoase a devenit virală # Antena1
O vedetă a fost surprinsă sărutându-se cu un bărbat cu 40 de ani mai mare atunci când avea doar 21 de ani și reacția mamei sale faimoase a venit la scurt timp.
07:10
Cum au reacționat cei doi copii ai lui Macaulay Culkin când l-au văzut pe tatăl lor în "Singur Acasă" # Antena1
Filmul preferat de Crăciun al tuturor, „Singur Acasă”, este deja o tradiție pentru multe familii în preajma sărbătorilor de iarnă.
07:10
Care este, de fapt, numele din buletin al lui Vlad Gherman. Ce le-a dezvăluit actorul fanilor săi # Antena1
Vlad Gherman, actorul din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, le-a dezvăluit fanilor care este, de fapt, numele său din buletin.
Acum 24 ore
23:20
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 40, 41, 42 din 12decembrie2025.Albert află de sarcina Andei. Teo, decizie importantă # Antena1
Iată tot ce s-a întâmplat în episoadele 40, 41 și 42 ale serialului Iubire cu parfum de lavandă din data de 12 decembrie 2025.
Ieri
17:40
Afacerea cu care Brigitte Pastramă dă lovitura în Dubai. Ce planuri are soția lui Florin Pastramă: „Prima mea colecție...” # Antena1
De aproximativ trei ani, Brigitte Pastramă a făcut o schimbare uriașă în viața ei. Aceasta s-a mutat în Dubai, unde a dat lovitura cu o afacere la care puțini se gândeau. Iată despre ce este vorba.
17:30
Porțile au fost deschise în gala de pe 12 decembrie 2025, iar concurenții au putut alege dacă rămână până în Finală, sau părăsesc emisiunea înainte cu o săptămână.
17:20
De ce te trezești cu doar câteva minute înainte să îți sune alarma. Experții au dezvăluit motivul real # Antena1
Te-ai întrebat de ce te trezești cu doar câteva minute înainte să îți sune alarma? Experții au dezvăluit motivul real pentru care are loc fenomenul surprinzător.
17:10
Prezentatoarea postului TV DAZN, Diletta Leotta, a anunțat recent că va deveni mamă pentru a doua oară.
17:00
Mireasa, sezon 12. Ce cuplu a fost votat să părăsească emisiunea în ultima gală înainte de Finală. E vorba de 2 tineri logodiți # Antena1
După 3 pauze publicitare în care au putut negocia, concurenții sezonului 12 Mireasa au votat un cuplu care să părăsească emisiunea cu o săptămână înainte de finală.
16:50
Ploaia de stele Geminide din 2025 urmează să aibă apogeul, când peste 100 de meteoriți vor putea fi văzuți pe cer.
16:40
Iulia Vântur a lansat prima piesă în limba română. Colindul a fost cântat în premieră la Vatican în fața Papei Leon XIV # Antena1
Iulia Vântur, apariție inedită alături de părinții ei în cel mai recent videoclip. Frumoasa actriță a lansat prima ei piesă în limba română cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
16:40
Mireasa, sezon 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Simona și Nicoleta. Ce fată părăsește emisiunea în ultima gală # Antena1
Simona Gherghe a anunțat în gala din 12 decembrie 2025 rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat două concurente. Timp de o săptămână, publicul a ales între Nicoleta și Simona pentru a părăsi emisiunea.
16:40
Mireasa, sezon 12. Clasamentul din ultima gală. Cine sunt favoriții publicului cu o săptămână înainte de Finală # Antena1
În gala de pe 12 decembrie 2025 Simona Gherghe a anunțat ultimul clasament al publicului înainte de Finală. Pe 19 decembrie va fi desemnat cuplul câștigător al sezonului! Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii
16:30
Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume # Antena1
Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu și cel mai bogat om din lume a dezvăluit ce a dus la noua sa opinie.
16:00
Cât costă un sejur de Crăciun la pensiunea Monicăi Anghel. Prețurile care îi vor atrage pe turiști # Antena1
Iată care sunt prețurile pentru o noapte de cazare la pensiunea deținută de Monica Anghel numită „Sfânta Elena”.
15:40
Chef Ștefan Popescu și familia lui au împodobit bradul de Crăciun. Imagini rare cu soția și băieții săi: „Este o zi specială!” # Antena1
Chef Ștefan Popescu și familia lui au împodobit bradul de Crăciun. Cu ocazia acestui obicei, juratul de la Chefi la cuțite a publicat un videoclip înduioșător în care apare alături de cei doi copii ai săi, dar și de frumoasa lui soție.
15:00
Mireasa, sezon 12. Cum a fost task-ul telefoanelor pentru Emily și Liviu. Cei doi au fost votați de casă să participe la task # Antena1
Pentru că au primit cele mai multe voturi din partea concurenților, Emily și Liviu au fost singurii din sezonul 12 Mireasa care au participat la task-ul telefoanelor.
14:50
Reacția Oanei Moșneagu când a văzut scenele fierbinți dintre soțul ei și actrița din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN # Antena1
Oana și Vlad Gherman au urmărit împreună episoadele de aseară din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, iar Oana a rămas surprinsă să vadă scenele intime în care a jucat soțul ei.
14:30
Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, două anunțuri importante la începutul ultimei gale: „Vă rog să vă gândiți foarte serios” # Antena1
Simona Gherghe a început gala de pe 12 decembrie 2025 cu două anunțuri care i-a luat prin surprindere pe concurenți.
14:20
Trei zodii sunt binecuvântate de Dumnezeu în următoarele trei luni. Se anunță o perioadă plină de surprize, bucurii și vești minunate. Iată cine sunt favoriții astrelor.
13:50
(P) FCSB si-a jucat sansa de calificare in play-offul Europa League, cu Feyenoord! Și a avut victorie! # Antena1
Europa League a ajuns la etapa a sasea a grupei unice.
13:30
Chat-ul zilei la Mireasa, 12 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 12 decembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:10
S-a confirmat primul caz de lepră în România după 44 de ani! Încă 3 suspiciuni se aplică în cazul unor maseuze asiatice din Cluj # Antena1
Ultimul caz de lepră din țara noastră a fost diagnosticat în anul 1981! Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis clarificări medicale importante pentru a calma populația.
12:20
Mireasa, sezon 12. Bunica Virginia, mustrată de soț în direct: „Drăguța mea, ce e cu supărările astea? Foarte urât!” # Antena1
Soțul doamnei Virginia a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii și și-a cam certat soția pentru supărările sale la adresa Florinei.
12:10
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență # Antena1
Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, se apropie cu paşi repezi de finalul celui de-al doilea sezon, astfel că telespectatorii trăiesc cu sufletul la gură alături de personajele lor preferate.
11:30
Kelly Osbourne, intens criticată pentru faptul că a slăbit brusc. Cum arată acum și cum a răspuns criticilor # Antena1
Kelly Osbourne, fiica regretatului Ozzy Osbourne, a slăbit dramatic în ultimele luni, iar apariția ei recentă i-a îngrijorat pe fani.
11:20
Mireasa, sezon 12. Iolanda l-a auzit pe Alexandru la telefon. Ce i-a transmis băiatul: „Sunt cu gândul la tine” # Antena1
Alexandru a sunat la Mireasa, Capriciile Iubirii pentru a-i transmite Iolandei că e cu gândul la ea. Fostul concurent Mireasa a dorit să o încurajeze pe fată.
10:50
Rezultate Loto, 11 decembrie 2025. Report de peste 8,27 milioane de euro la Joker, categoria I # Antena1
Noi trageri Loto au fost organizate joi, 11 decembrie 2025, de către Loteria Română.
10:40
Acidul glicolic: cum ajută la regenerarea și hidratarea pielii, beneficiile acidului glicolic pentru ten și frumusețe # Antena1
Acidul glicolic este unul dintre cele mai comune ingrediente active din produsele de îngrijire a pielii. Dar ce face? Și cum ar trebui utilizat?
11 decembrie 2025
23:40
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 decembrie 2025. Alexia este dată afară din casă. Unde se mută Ana și ce secret greu află Basty # Antena1
Ediția din 11 decembrie 2025 din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, George ia o decizie extremă, Alexia se mută la Tudor, iar starea Alinei de sănătate se agravează. Ana și Victoria trec din nou prin momente cumplite.
18:20
O nouă țară se retrage din Eurovision în semn de protest față de participarea Israelului. Despre ce e vorba # Antena1
Islanda a anunțat oficial că nu va participa la Eurovision 2026, decizia venind la doar câteva zile după ce Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a confirmat că Israelul va rămâne în concurs.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Pamela Anderson dorește să-și schimbe numele celebru. Motivul sentimental din spatele deciziei # Antena1
Pamela Anderson a surprins pe toată lumea cu decizia de a renunța la numele său celebru. Iată cine a influențat-o.
17:30
Mireasa, sezon 12. O fată i-a spus logodnicului: „Mă mai gândesc dacă mă mărit cu tine”. Care a fost motivul # Antena1
Denisa a avut niște reacții aparent foarte tăioase la adresa lui Cristian. La testimoniale, fata a explicat că așa se tachinează ei.
17:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, românii trebuie să scoată din buzunar mai mulți bani pentru taxe. În cursul zilei de miercuri, 10 decembrie 2025, Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă de AUR împotriva noului pachet de măsuri propus de Guvernul Bolojan.
17:10
Mireasa, sezon 12. Băieții și-au ales costumele de mire. Cum arată Alex, Liviu, Cristian și Adin # Antena1
Liviu, Cristian, Alex și Adin și-au ales costumele de mire, pe care le vor purta în finala Mireasa de pe 19 decembrie 2025.
17:10
Află ce salariu poate avea un asistent medical român dacă se angajează într-un spital din Germania.
