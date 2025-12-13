Vor recurge la opțiunea nucleară? Trântirea guvernului Bolojan de PSD și AUR pentru salvarea lui Savonea, scenariu discutat în culisele politicii
Aktual24, 13 decembrie 2025 18:20
Surse politice de nivel înalt au declarat pentru aktual24.ro că în tenebrele politicii se ia în calcul dărâmarea guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură pentru ca astfel să fie salvată gruparea Savonea de la vârful Justiției. Documentarul Recorder legat de capturarea justiției a ajuns la un număr de vizualizări impresionant pe YouTube, aproape 4.000.000. Un […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
18:20
Vor recurge la opțiunea nucleară? Trântirea guvernului Bolojan de PSD și AUR pentru salvarea lui Savonea, scenariu discutat în culisele politicii # Aktual24
Surse politice de nivel înalt au declarat pentru aktual24.ro că în tenebrele politicii se ia în calcul dărâmarea guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură pentru ca astfel să fie salvată gruparea Savonea de la vârful Justiției. Documentarul Recorder legat de capturarea justiției a ajuns la un număr de vizualizări impresionant pe YouTube, aproape 4.000.000. Un […]
Acum o oră
17:40
Diana Buzoianu anunță că supravegherea cu drone dă rezultate: ”S-a confiscat un buldozer folosit pentru a gestiona ilegal deşeuri din materiale plastice, textile şi vegetale” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat sâmbătă că a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării unei drone în activitatea de control, iar Primăria Ciumeghiu a fost sancţionată contravenţional cu o amendă de 70.000 de lei. „A fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei. Pe scurt, […]
Acum 2 ore
17:00
Chirilă, mesaj codificat la Vocea României de susținere a protestelor: ”Îmi pare rău că nu am avut un recorder să te înregistrez în seara asta” # Aktual24
Momentul a avut loc în penultima etapă a sezonului 13 al show-ului, după interpretarea piesei „What’s Up?” de către concurenta Andreea Dobre. Cântecul, lansat în anii ’90 de trupa 4 Non Blondes şi scris de Linda Perry, conţine versuri cu un puternic mesaj social. Potrivit informaţiilor publicate de HotNews, Tudor Chirilă a recurs la un […]
16:50
Noul premier al Cehiei, primele decizii în favoarea Rusiei. Mesaj legat de Ucraina: „Nu vom oferi garanţii pentru nimic şi nici nu vom da bani” # Aktual24
Republica Cehă nu va oferi nicio garanţie pentru ajutorarea Ucrainei printr-un împrumut finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE, dar care să fie garantat de statele membre, a declarat sâmbătă viitorul premier ceh Andrej Babis, care a cerut Comisiei Europene să găsească alte soluţii financiare pentru Ucraina, relatează Reuters, citată de Agerpres. „Nu vom oferi […]
Acum 4 ore
15:10
Orban denunță planurile judecătorilor CCR numiți de PSD: ”Faptul că şi-au amânat decizia pentru o perioadă în care românul nu mai este atent la viaţa publică îmi indică o intenţie de a declara neconstituţională legea” # Aktual24
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat sâmbătă că momentul ales pentru pronunţarea deciziei Curţii Constituţionale privind pensiile magistraţilor îi indică intenţia de a declara neconstituţională legea, apreciind că hotărârea va fi luată într-o perioadă în care interesul public este scăzut. CCR a amînat decizia pentru 28 decembrie la inițiativa judecătprilor nimiți de PSD, au […]
14:40
Turcia cere Rusiei și Ucrainei să înceteze confruntările armate în Marea Neagră. Erdogan: ”Putin ştie foarte bine care este poziţia Turciei în această chestiune” # Aktual24
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă că Marea Neagra nu trebuie transformată într-o „zonă de confruntare” între Rusia şi Ucraina, după mai multe atacuri survenite în ultimele săptămâni, inclusiv unul vineri în urma căruia o navă comercială turcă a fost avariată, relatează AFP, citată de Agerpres. „Marea Neagră nu ar trebui considerată o […]
Acum 6 ore
14:10
Ludovic Orban: ”Nu am intrat în conflict cu președintele Nicușor Dan, i-am apărat imaginea. Nu poate să-i folosească un partid imaginea” # Aktual24
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a declarat că nu a intrat în conflict cu președintele României, Nicușor Dan, și că nu a avut nicio discuție în contradictoriu cu acesta, precizând că decizia eliberării sale din funcția de consilier prezidențial a aparținut exclusiv șefului statului. „N-am intrat în conflict. Nu am avut nicio discuție în contradictoriu. […]
13:50
Jocurile online au scăpat de interdicția asupra rețelelor sociale din Australia, însă criticii susțin că pot fi la fel de dependente # Aktual24
După-amiezile de miercuri au devenit un ritual pentru Sadmir Perviz, în vârstă de 15 ani din Perth, Australia. Este un traseu sinuos de acasă până la Spitalul Fiona Stanley – dar merită, spune el, să se așeze la o masă și să joace Dungeons & Dragons cu oameni pe care poate nu îi cunoaște, dar […]
13:40
Noi afaceri penale în România: activităţi miniere fără licenţă. Un individ a fost reținut în Dâmboviţa # Aktual24
Un bărbat de 43 de ani, reţinut pentru executarea de activităţi miniere fără licenţă, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa. Potrivit acestora, în perioada 27 noiembrie – 3 decembrie, bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi cu obiect de activitate […]
13:30
Adolescenții australieni și-au pierdut conturile de pe rețelele sociale în această săptămână. Unii au revenit deja # Aktual24
În vârstă de paisprezece ani, Lucy Brooks, și-a pierdut pentru scurt timp câțiva prieteni de pe Snapchat când interdicția privind rețelele de socializare din Australia a intrat în vigoare miercuri. Dar în 24 de ore, au revenit online. Mulți și-au creat conturi noi, unii împrumutând fețele părinților și ale prietenilor mai în vârstă care au […]
13:10
A murit în 1817 din cauza unei boli neidentificate. Acum este „unul dintre marile mistere ale literaturii” # Aktual24
Timp de decenii, oamenii s-au oprit în fața unei clădiri de pe College Street nr. 8, lângă campusul Colegiului Winchester din Anglia. Singurul detaliu al fațadei clădirii din cărămidă pictată care îi dezvăluie semnificația este o placă ovală deasupra ușii, pe care scrie „În această casă și-a trăit Jane Austen ultimele zile și a murit […]
13:10
Blat PSD-AUR pentru salvarea lui Savonea? Paleologu: ”AUR este un pepene politic: verde precum legionarii pe dinafară și roșu pe dinăuntru” # Aktual24
Theodor Paleologu afirmă că susținerea pe care AUR și instrumentele sale de propagandă, în speciale Realitatea Plus, o acordă grupării Savonea din justiție are legătură cu legăturile subterane dintre liderii AUR și cei ai PSD. ”Atacul violent al lui George Simion împotriva publicației Recorder are un tîlc și reprezintă încă un gest de bunăvoință față […]
Acum 8 ore
12:30
Coreeni uciși în războiul din Ucraina. Kim Jong Un le-a dat post-mortem titlul de „Erou al Republicii Populare Democrate Coreea” # Aktual24
O unitate de geniu a armatei nord-coreene s-a aflat timp de patru luni în regiunea rusă Kursk pentru a participa la operaţiunile de deminare, o misiune în timpul căreia nouă militari au fost ucişi, a relatat sâmbătă presa de la Phenian, informează AFP, Reuters şi dpa, citate de Agerpres. Potrivit agenţiei oficiale de ştiri KCNA, […]
12:10
Noi mesaje misterioase, transmise din Rusia de „Radioul Apocalipsei”, alimentează temerile privind declanșarea unui conflict major în Europa # Aktual24
Temerile legate de o posibilă escaladare militară în Europa au fost reaprinse după ce celebra stație radio rusească UVB-76, cunoscută sub numele de „Radioul Apocalipsei” sau „The Buzzer”, a transmis nu mai puțin de 15 mesaje criptate într-o singură săptămână. Potrivit Daily Mail, activitatea neobișnuit de intensă a postului a coincis cu avertismente dure lansate […]
11:40
Un veteran al forțelor speciale care a salvat-o pe lidera opoziției venezuelene, MaríaCorina Machado, o imploră pe aceasta să nu se întoarcă în Venezuela, fiindcă va avea soarta lui Navalnîi # Aktual24
Un veteran al forțelor speciale americane, implicat direct în operațiunea de extragere a liderului opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a dezvăluit detalii dramatice despre misiunea extrem de riscantă care a scos-o pe aceasta din Venezuela. Bryan Stern, fondatorul Grey Bull Rescue Foundation, a declarat pentru CNN că a […]
11:30
Lista judecătorilor revoltați are o nouă semnătură de susținere: unul dintre cei mai respectați magistrați din România, primul judecător român la tribunalul Uniunii Europene, Valerius Ciucă. ”Puterea fără morală devine tiranie” # Aktual24
Profesorul universitar Valerius M. Ciucă, expert în drept și fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene de la Luxembourg, anunță că a semnat și el lista cu magistrații revoltați. ”Ca fost judecător la Suceava, fost judecător la Tribunalul Militar Iași, fost prim judecător european la TUE, aș dori să semnez și eu petiția judecătorilor ce doresc […]
11:20
Ultima epistolă a Mariei, regina Scoției, scrisă înainte de a fi decapitată, expusă din nou într-un muzeu după aproape 10 ani # Aktual24
Ultima scrisoare a Mariei, regina Scoției, scrisă cu doar câteva ore înainte de a fi decapitată, va fi expusă la muzeul din orașul scoțian Perth timp de trei luni, în cadrul unei expoziții care urmează să se deschidă pe 23 ianuarie. Ultima oară a fost expusă în 2017, doar pentru o zi, Biblioteca Națională a […]
11:10
Isterie în India: Zeci de mii de fani s-au călcat în picioare pentru a asista la dezvelirea unei statui a lui Lionel Messi, înaltă de 21 de metri – VIDEO # Aktual24
Legenda fotbalului mondial, Lionel Messi, a sosit în India în primele ore ale zilei de 13 decembrie, declanșând o adevărată furtună de entuziasm în Kolkata. Mii de fani au asaltat aeroportul Netaji Subhas Chandra Bose încă de la ora 2:26 dimineața, când avionul privat al argentinianului a aterizat, creând scene de haos vesel cu focuri […]
10:40
Ministrul Sănătății anunță suspendarea internărilor și intervențiilor chirurgicale la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, după ce a fos semnalată prezența unei bacterii letale # Aktual24
Activitatea medicală a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași a fost temporar restrânsă, după ce analizele efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași au indicat nereguli privind calitatea apei potabile. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri seară suspendarea internărilor și a intervențiilor chirurgicale programate, măsura fiind una strict preventivă, […]
10:40
Arheologii marini francezi au descoperit un zid submarin masiv în largul coastei Bretaniei, datând din jurul anului 5.000 î.Hr. Ei cred că ar putea proveni dintr-o societate din epoca de piatră a cărei dispariție din cauza creșterii nivelului mării a fost originea unui mit local despre un oraș scufundat. Zidul de 120 de metri – […]
Acum 12 ore
10:30
O sticlă de șampania rară Dom Pérignon de la nunta lui Charles și a Dianei, nevândută la o licitație din Danemarca # Aktual24
A fost o nuntă care a captivat lumea – în 1981, Lady Diana Spencer i-a spus „Da” Prințului Charles, devenind Prințesă de Wales și aducând tinerețe și strălucire familiei regale britanice. La mai bine de 40 de ani de la nuntă și la mulți ani după destrămarea căsătoriei, fanii regalității au avut ocazia să cumpere […]
10:20
Alexa, asistentul virtual de la Amazon a devenit o caracteristică obișnuită în casele secolului XXI, folosit pentru sarcini precum redarea muzicii, setarea cronometrelor pentru rețete și prognozarea vremii. Dar capacitatea ei merge mult dincolo de asta, utilizatorii obișnuiți bazându-se pe cunoștințele infinite ale Alexei pentru a răspunde la orice întrebare le vine în minte. Utilizatorii […]
10:10
Estonia a început să construiască buncăre și fortificații defensive, pentru a face față unei invazii rusești considerate tot mai probabile # Aktual24
Estonia a început construcția primei faze a Liniei de Apărare Baltice, un proiect ambițios de fortificare a graniței cu Rusia. În sud-estul țării, lângă municipiul Setomaa, primele buncăre sunt instalate acum, în decembrie 2025, anunță Defence News. Șapte buncăre sunt gata pentru montaj, cu obiectivul de 28 până la sfârșitul anului. Fiecare adăpost măsoară circa […]
09:50
Yodelul elvețian, confecționarea iurtelor și câinele Alabai din Turkmenistan se alătură listei patrimoniului cultural imaterial al UNESCO # Aktual24
O varietate impresionantă de tradiții din întreaga lume a fost adăugată pe lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO la cea de-a 20-a reuniune de la Delhi, de la yodeling și creșterea câinilor Alabay până la bucătăria italiană, abilitățile de construire a iurtelor și țesutul Al Sadu. Zeci de practici culturale, abilități și tradiții au fost […]
09:30
O activistă de mediu din Kenya și-a doborât propriul record Guiness: A îmbrățișat un copac timp de 72 de ore # Aktual24
Activista de mediu kenyană Truphena Muthoni și-a doborât propriul record anterior, îmbrățișând un copac timp de 72 de ore consecutive. Recordul anterior al lui Muthoni era de 48 de ore. Pentru această provocare, ea a ales un copac autohton din fața guvernului din orașul Nyeri. La un moment dat, aproape că a adormit, dar a […]
09:30
Ca-n Coreea de Nord: Administrația SUA va emite din ianuarie 2026 moneda de un dolar cu chipul lui Donald Trump, în ciuda interdicției privitoare la președinții în viață # Aktual24
Administrația Trump avansează cu planul de a emite, începând din ianuarie 2026, o monedă de 1 dolar care să poarte chipul președintelui în exercițiu. Motivul oficial: celebrarea celei de-a 250-a aniversări a independenței Statelor Unite. Monetăria SUA a dezvăluit joi trei propuneri de design, cu profilul lui Trump pe avers, însoțit de inscripții clasice precum […]
09:10
Cele două maseuze din Cluj Napoca diagnosticate cu lepră au intrat în contact cu zeci de clienți, care sunt acum disperați # Aktual24
România înregistrează primele cazuri de lepră după aproape jumătate de secol: două surori din Indonezia (Bali), de 21 și 25 de ani, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca, au fost diagnosticate cu boala Hansen. Diagnosticul a fost confirmat pe 11 și 12 decembrie, după ce tinerele au prezentat erupții cutanate la sfârșitul […]
09:10
Videoclip devenit viral: Bărbat găsit adormit pe copertina unui club din Madrid. Cum a ajuns acolo? # Aktual24
Un videoclip de pe rețelele de socializare a devenit viral după ce a surprins o scenă ciudată și ușor suprarealistă în fața Clubului Copérnico, unul dintre cele mai cunoscute localuri de noapte din centrul Madridului. Clipul arată un tânăr adormit sau posibil leșinat pe copertina clubului, la câțiva metri înălțime. Înregistrat de pe stradă, clipul […]
08:40
După ce a fost făcut să aștepte aproape o oră de Vladimir Putin, premierul Pakistanului a năvălit în sala unde acesta purta discuții cu președintele turc Erdogan – VIDEO # Aktual24
Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a intrat în istoria diplomației după ce, sătul să aștepte 42 de minute, a deschis brusc ușa camerei unde Vladimir Putin discuta tête-à-tête cu Recep Tayyip Erdoğan și a dat năvală peste cei doi, spre a-i reproșa dictatorului rus lipsa de onoare. Potrivit Hindustan Times, întâlnirea bilaterală Rusia–Pakistan era programată pentru […]
08:10
Ungaria, în stare de șoc: Copii bătuți și violați în instituții de stat de angajați numiți de partidul lui Viktor Orban – VIDEO # Aktual24
Sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 15:00, Piața Deák Ferenc din Budapesta va fi punctul de pornire al celui mai mare protest anti-Orbán din ultimii ani. Zeci de mii de oameni sunt așteptați să mărșăluiască spre biroul premierului din Mănăstirea Carmelită, după o săptămână în care imagini șocante cu abuzuri asupra minorilor au devenit virale […]
Acum 24 ore
23:40
Cele mai tari gadget-uri pentru productivitate: armele secrete ale celor care nu pierd timpul # Aktual24
Trăim o perioadă în care ritmul alert al vieții ne impune să devenim mai eficienți decât oricând. Fie că lucrăm de acasă, dintr-un birou aglomerat sau în mișcare, presiunea de a livra rezultate rapide și de calitate este constantă. Iar adevărul este unul simplu: productivitatea nu mai depinde doar de disciplină sau organizare, ci și […]
23:10
UE îngheață pe termen nelimitat activele rusești, pentru a le folosi pentru Ucraina. Ungaria și Slovacia protestează după ce li s-a luat dreptul de veto # Aktual24
Țările Uniunii Europene (UE) vor aproba vineri înghețarea pe termen nelimitat a aproximativ 210 miliarde de euro în active rusești înghețate în urma invaziei Ucrainei, un pas esențial pentru a le putea utiliza în reconstrucția acestei țări dacă Belgia își ridică veto-ul asupra propunerii în următoarele săptămâni. Utilizarea puterilor de urgență – prevăzute în tratatele […]
22:40
Kosovo începe să primească migranți expulzați din Statele Unite: ”Îi acceptăm pe cei pe care SUA nu-i doresc” # Aktual24
Kosovo a început să accepte cetățeni ai țărilor terțe expulzați din Statele Unite, a declarat joi seară premierul Albin Kurti, în baza unui acord încheiat în iunie între cele două țări. Cetățenii țărilor terțe deportați din Statele Unite au ajuns în Kosovo, a anunțat premierul Albin Kurti, în contextul dificultăților atât pe plan intern, cât […]
22:20
Mii de oameni, proteste în marile orașe ale României: „Împuşcaţi, bătuţi, gazaţi, niciodată resemnaţi” # Aktual24
Mii de persoane au protestat, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, pentru a cere reformarea sistemului judiciar şi pentru a exprima nemulţumiri generate de dezvăluirile din documentarul Recorder privind probleme profunde în actul de justiţie. Manifestaţia din Capitală este a treia zi consecutivă de proteste, după ce miercuri şi joi seară câteva mii de […]
22:10
În ultimii ani, alimentația a devenit un teren fertil pentru termeni noi, transformați rapid în trenduri și în surse de confuzie pentru consumatori. Etichetele produselor alimentare afișează tot mai des cuvinte precum „bio”, „organic” sau „eco”, iar rafturile magazinelor s-au îmbogățit cu produse care promit o alternativă mai sănătoasă. În paralel, au apărut tot mai […]
21:40
Elon Musk nu mai vrea să lucreze pentru guvernul SUA. Spune că Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) a avut doar un „oarecare succes” și că nu va repeta experiența # Aktual24
Mega-miliardarul Elon Musk, într-un interviu prietenos cu influencerul conservator Katie Miller, a declarat că eforturile sale de a conduce Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală au avut doar „oarecare succes” și că nu se va întoarce. CEO-ul Tesla și SpaceX, care deține și platforma de socializare X, a apărat în continuare controversata agenție a președintelui Donald Trump, […]
21:10
Migrena nu este doar o simplă durere de cap. Este o afecțiune neurologică complexă, care lovește adesea cu o durere pulsatilă, intensă, localizată în general pe o singură parte a capului. Pentru mulți pacienți, crizele sunt însoțite de greață, sensibilitate accentuată la lumină sau sunet și o incapacitate temporară de a desfășura activitățile zilnice. Deși […]
20:50
Germania acuză oficial Rusia de atacuri cibernetice asupra traficului aerian și amestec în alegeri # Aktual24
Germania a acuzat Rusia de un atac cibernetic asupra controlului traficului aerian și de încercări de ingerință electorală, convocând ambasadorul rus la Berlin. Un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe a declarat că serviciile militare ruse de informații (GRU) s-ar afla în spatele unui „atac cibernetic împotriva controlului traficului aerian german din august […]
20:50
Kremlinul vrea o „zonă demilitarizată” în Donbas: nu vor exista trupe acolo, dar vor exista Garda Națională Rusă și poliție rusă # Aktual24
Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a sugerat că ar putea fi creată o „zonă demilitarizată” în Donbas, unde nu ar exista trupe rusești sau ucrainene, dar ar fi prezente Garda Națională Rusă și poliția. Ușakov a făcut această declarație pentru publicația rusă Kommersant. Un Jurnalist al publicației i-a cerut consilierului prezidențial rus să comenteze relatările […]
20:40
Marea Britanie, măsuri contra GRU al Rusiei. Ministerul Apărării va unifica toate unitățile de informații sub o singură comandă pentru a contracara cu succes amenințările în creștere # Aktual24
Ministerul Apărării (MAP) va unifica toate serviciile sale de informații sub o singură organizație, ca parte a strategiei sale de combatere a „amenințărilor tot mai mari” din partea adversarilor Regatului Unit. Unități din Marina Regală, Armata Britanică, Forțele Aeriene Regale, Comandamentul Spațial al Regatului Unit și Cartierul General Permanent Întrunit se vor uni pentru a […]
20:00
Șeful securității Rusiei, Serghei Șoigu, avertizează împotriva formării unui „NATO estic” în Asia. Turcia reacționează # Aktual24
În timpul unei întâlniri din Laos, secretarul rus al Consiliului de Securitate, Serghei Șoigu, a criticat eforturile Occidentului de a stabili noi structuri de securitate în Asia, numindu-le contrare stabilității regionale. El a reafirmat sprijinul Rusiei pentru modelul existent centrat pe ASEAN. El și-a exprimat o puternică opoziție față de ceea ce a descris ca […]
19:50
Mediul de business, îngrijorat după documentarul Recorder: ”Acest episod nu dezvăluie doar posibile abuzuri sau practici îngrijorătoare, ci scoate la lumină un adevăr incomod” # Aktual24
România nu poate progresa dacă una dintre puterile fundamentale ale statului îşi pierde credibilitatea, iar tăcerea nu poate fi o soluţie, astfel că îndemnăm instituţiile judiciare, asociaţiile profesionale ale magistraţilor şi colegii de bună credinţă să ia atitudine, să ceară clarificări şi investigaţii rapide şi serioase acolo unde există indicii de nereguli, se arată într-un […]
19:40
Bulgaria trece la euro, cum vor fi afectați românii. Studiu: prețurile pentru vacanțe vor crește cu 5-10% # Aktual24
Trecerea la moneda euro ar putea creşte în primăvară cu aproximativ 5-10% preţurile pentru următorul sezon de vacanţe în Bulgaria, estimează o platformă online de turism din România. Majorarea va fi determinată de preţurile mai mari pe care hotelurile şi pensiunile le vor plăti în 2026 pentru aprovizionare, utilităţi şi forţă de muncă, arată Travel […]
19:40
Trump și Epstein: Au fost publicate poze cu actualul președinte SUA la petrecerile milionarului-pedofil # Aktual24
Nouăsprezece fotografii provenind de pe proprietățile afaceristului acuzat de pedofilie, sinucis în 2019, Jeffrey Epstein au fost publicate de democrații din Camera Reprezentanților. Acestea provin dintr-un lot mult mai amplu, de aproximativ 95.000 de imagini, analizate în prezent de Comisia pentru Supraveghere a Camerei. Aceasta nu reprezintă publicarea așteptatelor „fișiere Epstein”, pe care Departamentul de […]
19:10
Câți urși are România, anunț al ministrului Mediului: ”România are cea mai numeroasă populaţie de urşi şi cea mai mare diversitate genetică a speciei de urs” # Aktual24
România are cea mai numeroasă populaţie de urşi şi cea mai mare diversitate genetică a speciei de urs, a declarat, vineri, la Braşov, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a menţionat că, potrivit celui mai recent studiu care stabileşte inclusiv numărul exemplarelor de urs brun în România, ar exista între 10.600 şi 12.700 de exemplare. Această […]
19:10
Gruparea pe care presa o identifică cu președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, a trecut rapid la contraatac după ce a fost arătată cu degetul pentru capturarea justiției de către documentarul Recorder. S-au pus în mișcare „verificări” și inspecții, iar presa a scris apoi despre intenția de desființare a secțiilor penal de la Înalta Curte. Colac […]
18:50
Surse: Raluca Moroșanu, singura judecătoare CAB care a votat împotriva pensiilor speciale # Aktual24
Raluca Moroșanu, judecătoarea care a vorbit public despre problemele majore din sistemul de justiției și a confirmat documentarul Recorder despre capturarea acestui sistem, este singurul judecător de la Curtea de Apel care a votat împotriva pensiilor speciale, conform unor surse Aktual24. „Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti, întruniţi în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind […]
Ieri
18:00
Presshub: O judecătoare CSM se delimitează de comunicatul Secției pentru judecători a CSM: „Aspectele din documentarul Recorder trebuie verificate” # Aktual24
Judecătoarea Grațiela Milu, membră a Consilului Superior al Magistraturii (CSM), spune că nu a fost de acord cu emiterea comunicatului transmis de Secția pentru judecători a Consiliului, că e nevoie ca faptele prezentate în documentarul Recorder să fie verificate, iar dacă e nevoie modificarea legii, dacă se constată disfuncționalități în sistem. „Comunicatul dat astăzi de […]
17:50
Gruparea Savonea a răspuns la documentarul Recorder despre justiția capturată așa cum știe să o facă. Cu agresivitate deschisă, pe față, fără rușine. Atacând la persoană magistrații incomozi, atacând presa care a dezvăluit ce se întâmplă, sfidând pe față cu câteva hotărâri. Inclusiv prin intenția de a desființa toate completele penale ale Înaltei Curți de […]
17:40
Tudorel Toader se spală pe mâini: ”Nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat activitatea Ministerului Justiţiei” # Aktual24
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri că nu consideră că are vreo răspundere pentru modul în care a gestionat activitatea Ministerului Justiţiei, subliniind că orice formă de răspundere trebuie stabilită pe baza unor fapte imputabile şi dovedite. „Orice formă de răspundere trebuie antrenată pe baza unor fapte imputabile şi dovedite. Sigur că […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.