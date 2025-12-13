Vor recurge la opțiunea nucleară? Trântirea guvernului Bolojan de PSD și AUR pentru salvarea lui Savonea, scenariu discutat în culisele politicii

18:00

Judecătoarea Grațiela Milu, membră a Consilului Superior al Magistraturii (CSM), spune că nu a fost de acord cu emiterea comunicatului transmis de Secția pentru judecători a Consiliului, că e nevoie ca faptele prezentate în documentarul Recorder să fie verificate, iar dacă e nevoie modificarea legii, dacă se constată disfuncționalități în sistem. „Comunicatul dat astăzi de […]