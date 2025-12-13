UE introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele ieftine
Bursa, 13 decembrie 2025 19:20
Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit vineri introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă care ajung în blocul comunitar, măsura fiind parte a eforturilor de a limita afluxul de produse ieftine din China, vândute prin platforme de comerţ electronic precum Shein şi Temu, potrivit Reuters.
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
18:40
Virgil Popescu: Alături de colegii din PPE, am decis să cerem eliminarea interdicţiei privind motoarele cu ardere internă # Bursa
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că, alături de colegii săi din Partidul Popularilor Europeni (PPE), solicită eliminarea interdicţiei privind motoarele cu ardere internă, în contextul în care, săptămâna viitoare, Comisia Europeană ar urma să anunţe revizuirea interdicţiei din 2035.
Acum 2 ore
18:30
Cătălin Predoiu, premiat la Gala Alianţa 2025 pentru contribuţia sa la statul de drept şi parteneriatul româno-american # Bursa
Viceprim-ministrul României Cătălin Predoiu a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianţa 2025, desfăşurată vineri, la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.. Distincţia onorează contribuţia sa la buna guvernare, reforma justiţiei şi consolidarea relaţiei strategice dintre România şi Statele Unite ale Americii.
18:20
Fermierii francezi au blocat sâmbătă şosele în sud-vestul Franţei, după ce în timpul nopţii au avut confruntări cu poliţia în timpul protestelor împotriva unei decizii a autorităţilor de sacrificare a bovinelor bolnave de dermatoză nodulară, transmite AFP.
18:00
Republica Cehă nu va oferi nicio garanţie pentru ajutorarea Ucrainei printr-un împrumut finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE, dar care să fie garantat de statele membre, a declarat sâmbătă viitorul premier ceh Andrej Babis, care a cerut Comisiei Europene să găsească alte soluţii financiare pentru Ucraina, relatează Reuters.
17:40
Statele Unite ridică sancţiunile asupra potasei (îngrăşăminte bazate pe săruri de potasiu) din Belarus, a anunţat sâmbătă trimisul preşedintelui Donald Trump, John Coale, după două zile de discuţii la Minsk cu preşedintele Aleksandr Lukaşenko, informează Reuters. La scurt timp după acest anunţ, mai multe mass-media oficiale din Belarus şi ONG-uri au anunţat eliberarea a 123 de deţinuţi politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiaţki şi opozanta Maria Kolesnikova, relatează AFP.
17:40
and #8222;Pacea nu este departe and #8221;, declară Erdogan la întoarcerea de la o întâlnire cu Putin # Bursa
Preşedintele turc Tayyip Erdogan, proaspăt întors de la o întâlnire cu Vladimir Putin care a avut loc vineri în Turkmenistan, a declarat că speră să discute despre un plan de pace între Ucraina şi Rusia cu preşedintele american Donald Trump, adăugând că and #8222;pacea nu este departe and #8221;, relatează Reuters.
Acum 4 ore
17:30
Germania va trimite soldaţi în Polonia pentru a ajuta la consolidarea frontierei estice a ţării # Bursa
Germania a anunţat că va trimite un grup de soldaţi în Polonia pentru a ajuta la punerea în aplicare a unui proiect de fortificare a frontierei estice a ţării, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la ameninţarea rusă, relatează Le Figaro.
Acum 6 ore
14:40
Miniştrii pescuitului din Uniunea Europeană (UE) au ajuns, sâmbătă, la un acord privind cotele de pescuit pentru anul 2026, evitând o propunere anterioară care viza înăsprirea restricţiilor în Marea Mediterană, transmite Reuters.
14:30
Peste 200 de reprezentanţi de rang înalt ai instituţiilor statului român, oficiali ai autorităţilor centrale şi locale, specialişti şi experţi din industria de apărare naţională şi internaţională au luat parte astăzi la evenimentul oficial de prezentare a prototipului VLAH, eveniment în cadrul căruia echipa BlueSpace Technology a pornit motorul primului vehicul blindat fabricat 100% în România.
14:30
Nova Power and Gas, parte a grupului E-INFRA, anunţă intrarea în funcţiune şi în exploatare comercială a celei mai mari instalaţii de stocare a energiei în baterii din România, cu o putere de 200 MW şi o capacitate de stocare de 400 MWh, localizată la Floreşti, judeţul Cluj.
14:20
Erdogan afirmă că Marea Neagră nu trebuie să devină o 'zonă de confruntare' între Rusia şi Ucraina # Bursa
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă că Marea Neagra nu trebuie transformată într-o 'zonă de confruntare' între Rusia şi Ucraina, după mai multe atacuri survenite în ultimele săptămâni, inclusiv unul vineri în urma căruia o navă comercială turcă a fost avariată, relatează AFP.
14:10
Un cutremur cu magnitudinea 2,4 s-a produs, sâmbătă, în judeţul Sibiu, zonă unde nu au loc prea des manifestări seismice.
Acum 8 ore
13:10
Zelenski anunţă că loviturile ruseşti au lăsat mii de locuitori fără electricitate în şapte regiuni din Ucraina # Bursa
Atacurile aeriene ruseşti din timpul nopţii au avariat peste zece ţinte civile din Ucraina şi au lăsat mii de locuitori fără electricitate în şapte regiuni din ţară, a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.
13:10
Fostul preşedinte bolivian Luis Arce a fost plasat vineri în arest preventiv, la două zile după arestarea sa la La Paz, în cadrul unei anchete privind presupuse acte de corupţie în timpul mandatului său de ministru, informează sâmbătă AFP.
12:30
Bilanţul inundaţiilor şi alunecărilor de teren care au lovit Indonezia a ajuns la 1.003 morţi şi 218 dispăruţi, a anunţat sâmbătă Agenţia Naţională pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB), relatează AFP.
12:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, sâmbătă, că a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei, iar Primăria Ciumeghiu a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 70.000 lei.
11:40
Banca Europeană de Investiţii (BEI) va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 miliarde de euro, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui în sus cifrele, dacă va exista o cerere mai ridicată, a afirmat, vineri, preşedinta instituţiei, Nadia Calvino, transmite Reuters.
Acum 12 ore
11:10
Pompierii din Mureş au intervenit, în ultimele ore, pentru stingerea a patru incendii care au cuprins locuinţe şi anexe. Evenimentele au produs pagube, dar nu s-au înregistrat victime.
10:50
Organizaţiile nonguvernamentale care se ocupă cu îngrijirea persoanelor vulnerabile - bătrâni, copii, persoane cu dizabilităţi - vor beneficia de mai mulţi bani, potrivit unei propuneri legislative depuse de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu şi deputata USR Oana Murariu, care modifică modul de impozitare a contribuţiilor achitate de persoanele ce beneficiază de servicii de asistenţă socială.
10:40
California şi alte 18 state americane au înregistrat vineri un proces pentru a bloca taxa de 100.000 de dolari impusă de administraţia Trump pentru noile vize H-1B destinate lucrătorilor străini cu înaltă calificare, măsura fiind acuzată că încalcă legislaţia federală şi depăşeşte atribuţiile preşedintelui Statelor Unite, transmite Reuters.
10:00
O unitate de geniu a armatei nord-coreene s-a aflat timp de patru luni în regiunea rusă Kursk pentru a participa la operaţiunile de deminare, o misiune în timpul căreia nouă militari au fost ucişi, a relatat sâmbătă presa de la Phenian, informează AFP, Reuters şi dpa.
10:00
Investitorii care privesc cu interes o posibilă listare a SpaceX ar putea fi nevoiţi să accepte un nivel ridicat de risc, pe măsură ce directorul general Elon Musk încearcă să echilibreze ambiţia sa de a ajunge pe Marte cu dezvoltarea Starlink, afacerea de internet prin satelit care generează venituri consistente şi ar putea oferi randamente mai previzibile acţionarilor, transmite Reuters.
09:40
Donald Trump îl trimite la Berlin pe emisarul său Steve Witkoff pentru a se întâlni în acest weekend cu Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, într-un moment în care Statele Unite presează Ucraina să facă unele concesii majore pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează AFP.
09:20
Rusia a atacat vineri două porturi ucrainene de la Marea Neagră, avariind trei vase turceşti, inclusiv o navă care transporta provizii alimentare, au declarat oficiali ucraineni şi un proprietar de nave, la câteva zile după ce Moscova ameninţase că and #8222;va izola Ucraina de ieşirea la mare and #8221;, relatează Reuters.
09:20
Elveţia a anunţat vineri că va reduce numărul avioanelor de luptă F-35A Lightning II achiziţionate de la Statele Unite, pentru a se încadra în bugetul iniţial aprobat, după ce costul total al programului a crescut peste estimările iniţiale, transmite Reuters.
Acum 24 ore
00:00
Prognoza pentru RomâniaÎn vestul şi nord-vestul ţării, nebulozitatea stratiformă va fi în general persistentă, iar în rest înnorările vor fi temporare.
12 decembrie 2025
22:00
Cererea Moldovei de aderare la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru atunci când va prelua preşedinţia rotativă a Consiliului European, de la 1 ianuarie, a declarat preşedintele Nikos Christodoulides, potrivit Reuters. El a promis să promoveze progrese tangibile în lunile următoare.
22:00
Uniunea Europeană a decis vineri îngheţarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei deţinute în Europa, în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, eliminând astfel riscul ca măsura să fie blocată prin vot la fiecare şase luni, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
21:30
Mii de oameni protestează în Piaţa Victoriei, scandând lozinci împotriva corupţiei şi a prescrierii dosarelor. and #8222;Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu eradicăm corupţia în masă and #8221;, and #8222;Nu plecăm and #8221;, and #8222;N-am obosit, ne-am înmulţit and #8221;, and #8222;Cine nu sare, prescrie dosare and #8221;, and #8222;Noi vrem schimbare and #8221; şi and #8222;Bravo, Recorder and #8221; se aud constant din mulţime. Manifestanţii anunţă că vor continua protestele şi în zilele următoare.
20:50
Trump, Clinton, Gates şi alte personalităţi, surprinse în noi fotografii din proprietatea lui Epstein # Bursa
Democraţii din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au publicat aproape 20 de fotografii noi din patrimoniul defunctului infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, imagini în care apar actualul preşedinte al SUA, Donald Trump, dar şi alte personalităţi influente, precum fostul preşedinte Bill Clinton, fostul consilier al lui Trump Steve Bannon, fostul secretar al Trezoreriei Larry Summers, miliardarul Bill Gates şi prinţul Andrew, fratele regelui Charles, potrivit Reuters.
20:40
Proteste pentru justiţie la Timişoara şi Cluj, după documentarul and #8222;Justiţie Capturată and #8221; # Bursa
Zeci de persoane au protestat vineri seară atât la Palatul Dicasterial din Timişoara, cât şi la Curtea de Apel din Cluj-Napoca, cerând reforme urgente în justiţie, în urma dezvăluirilor făcute în documentarul and #8222;Justiţie Capturată and #8221; realizat de Recorder. Manifestanţii au semnalat problemele sistemului judiciar din România, acuzând abuzuri şi corupţie sistemică.
20:30
Bolojan a cerut verificarea acuzaţiilor din documentarul and #8222;Justiţia capturată and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat că problemele din sistemul judiciar semnalate în documentarul Recorder and #8222;Justiţia capturată and #8221;, care and #8222;cel puţin prin modul în care au fost prezentate par grave and #8221;, trebuie verificate, iar legislaţia analizată pentru a asigura o funcţionare mai eficientă a Justiţiei.
20:30
Ucraina ar urma să adere la UE până în 2027, conform unei propuneri discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei, într-o mişcare ce ar rescrie procedurile de aderare ale blocului european, accelerându-le, a transmis Reuters.
20:30
Zeci de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi din unităţile subordonate au transmis o scrisoare deschisă prin care îşi exprimă solidaritatea cu poziţia Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu documentarul Recorder and #8222;Justiţie capturată and #8221; şi cu magistraţii care au formulat and #8222;acuzaţii de o gravitate deosebită and #8221;.
20:20
Comisia Europeană a confirmat că jalonul din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) care include Legile Justiţiei nu a fost inclus până acum în nicio cerere de plată, deşi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, declarase anterior că acest jalon este and #8222;apreciat ca îndeplinit and #8221;, potrivit G4Media, de la care relatăm cele ce urmează.
20:00
Numărul participanţilor la protestul din Piaţa Victoriei a depăşit 1.000 de persoane, vineri seară, determinând jandarmii să decidă extinderea perimetrului destinat manifestaţiei.
20:00
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, cercetat în mai multe dosare de corupţie, a declarat vineri că nu i-a plăcut documentarul Recorder şi a susţinut că este and #8222;o mare prostie and #8221; să fie considerat întregul sistem judiciar drept corupt. Afirmaţiile edilului liberal au fost urmate de o reacţie rapidă din partea liderului PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, care s-a delimitat public de poziţia acestuia.
Ieri
19:20
Protestul a început în jurul orei 18:30, când câteva sute de persoane s-au strâns în Piaţa Victoriei, scandând mesaje precum and #8222;Justiţie, nu corupţie! and #8221; şi and #8222;Justiţie, nu mafie! and #8221;. Manifestanţii au venit cu pancarte, bannere şi steaguri ale României şi Uniunii Europene.
19:10
Simona Guţiu: Legea and #8222;Nordis and #8221; schimbă radical regulile jocului pentru dezvoltatori şi cumpărători # Bursa
Dezvoltatorii de proiecte imobiliare rezidenţiale din ţara noastră se confruntă cu obligaţii stricte, menite să genereze protecţie juridică superioară pentru cumpărători, potrivit Simonei Guţiu, lector universitar doctor la Facultatea de Drept din cadrul ASE şi notar public în cadrul SPN EQUITY Bucureşti, din articolul căreia urmează să prezentăm. Noua legislaţie introduce obligaţii fără precedent, de la conturi bancare dedicate şi taxe de rezervare plafonate la 5%, până la amenzi de 1% din cifra de afaceri pentru utilizarea abuzivă a avansurilor. Măsurile vin după numeroase nereguli în piaţa dezvoltărilor imobiliare: insolvenţe ale dezvoltatorilor, promisiuni de vânzare multiple pentru aceleaşi unităţi locative şi încasarea şi returnarea avansurilor, folosirea nejustificată a avansurilor în alte scopuri.
19:00
Preşedintele AUR, George Simion, susţine că miza scandalului declanşat după documentarul Recorder and #8222;Justiţie Capturată and #8221; este ca cei care au anulat alegerile din 2024 and #8222;să pună şefii de parchete şi să controleze următoarele arestări and #8221;, potrivit unei postări publicate vineri seară pe Facebook.
19:00
Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, magistratul care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder and #8222;Justiţie Capturată and #8221;, a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să nu mai activeze la instanţa din Bucureşti unde lucrează în prezent şi să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, informează Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează.
18:20
SkiGyimes Hotel and Resort, cel mai nou complex hotelier de patru stele din Valea Ghimeşului, şi-a deschis oficial porţile în cadrul unui eveniment care marchează un nou capitol în dezvoltarea turismului montan din judeţul Harghita, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea echipei hotelui. Localizat la doar 30 de kilometri de Miercurea Ciuc, hotelul completează infrastructura de agrement deja consacrată din zona SkiGyimes, una dintre cele mai vizitate destinaţii de adrenalină din regiune.
18:10
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a respins orice responsabilitate pentru modul de funcţionare a justiţiei # Bursa
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri că nu consideră că poartă vreo răspundere pentru modul în care a gestionat activitatea Ministerului Justiţiei, potrivit unei intervenţii la Antena 3, de la care transmitem cele ce urmează.
17:50
Cetăţeni din ţări terţe expulzaţi de către SUA au fost deportaţi în Kosovo, în baza unui acord încheiat în iunie, anunţă premierul kosovar Albin Kurti, care se află în dificultate atât pe plan intern, cât şi în relaţia cu aliatul său tradiţional american, potrivit AFP.
17:50
Peste 150 de lideri ai structurilor teritoriale ale Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (IMM ROMANIA) s-au reunit la Sibiu pentru a creiona perspectivele anului 2026, în cadrul conferinţei and #8222;Ziua Partenerilor - Educaţie şi inteligenţă artificială and #8221;, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea IMM România. Evenimentul a devenit unul de tradiţie, pe care IMM România îl organizează la finalul fiecărui an. În cadrul acestuia, organizaţia a prezentat raportul pe anul care se încheie şi au fost schiţate proiectele care vor fi dezvoltate în parteneriat în 2026, având în centrul atenţiei susţinerea mediului de afaceri.
17:30
Peste 500 de judecători şi procurori români au denunţat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul judiciar, fapt care l-a determinat pe preşedintele Nicuşor Dan să convoace consultări cu magistraţii, relatează Reuters. Agenţia reaminteşte că justiţia română a fost monitorizată special de Uniunea Europeană după aderarea ţării noastre la UE, în 2007.
17:30
Un protest pentru independenţa Justiţiei este anunţat vineri, 12 decembrie, de la ora 18:30, în Piaţa Victoriei din Bucureşti. Manifestaţia este organizată de asociaţiile and #8222;Protest pentru o justiţie independentă and #8221;, and #8222;Iniţiativa România and #8221;, and #8222;Corupţia ucide and #8221; şi comunitatea and #8222;Declic and #8221;.
17:20
* Preferinţă masivă pentru titlurile denominate în euro* Titlurile vor fi listate la BVB în data de 18 decembrieInvestitorii au subscris titluri de stat Fidelis în valoare totală de 1,49 miliarde de lei sau 292,8 milioane de euro în oferta încheiată astăzi, peste valoarea subscrierilor din ediţia precedentă, de 1,31 miliarde de lei, potrivit calculelor noastre realizate pe baza datelor disponibile pe platforma unei societati de brokeraj.
17:20
În preajma sărbătorilor, când aromele copilăriei revin în case şi masa se umple de tradiţii, Cofetăriile Delice readuc în prim-plan gustul cozonacului făcut and #8222;ca acasă and #8221;.
