UE introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele ieftine

Peste 150 de lideri ai structurilor teritoriale ale Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (IMM ROMANIA) s-au reunit la Sibiu pentru a creiona perspectivele anului 2026, în cadrul conferinţei and #8222;Ziua Partenerilor - Educaţie şi inteligenţă artificială and #8221;, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea IMM România. Evenimentul a devenit unul de tradiţie, pe care IMM România îl organizează la finalul fiecărui an. În cadrul acestuia, organizaţia a prezentat raportul pe anul care se încheie şi au fost schiţate proiectele care vor fi dezvoltate în parteneriat în 2026, având în centrul atenţiei susţinerea mediului de afaceri.