Misiunea lui Musk spre Marte adaugă riscuri unei posibile listări la bursă a SpaceX

Dezvoltatorii de proiecte imobiliare rezidenţiale din ţara noastră se confruntă cu obligaţii stricte, menite să genereze protecţie juridică superioară pentru cumpărători, potrivit Simonei Guţiu, lector universitar doctor la Facultatea de Drept din cadrul ASE şi notar public în cadrul SPN EQUITY Bucureşti, din articolul căreia urmează să prezentăm. Noua legislaţie introduce obligaţii fără precedent, de la conturi bancare dedicate şi taxe de rezervare plafonate la 5%, până la amenzi de 1% din cifra de afaceri pentru utilizarea abuzivă a avansurilor. Măsurile vin după numeroase nereguli în piaţa dezvoltărilor imobiliare: insolvenţe ale dezvoltatorilor, promisiuni de vânzare multiple pentru aceleaşi unităţi locative şi încasarea şi returnarea avansurilor, folosirea nejustificată a avansurilor în alte scopuri.