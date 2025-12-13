Cum să prepari maioneză de post pufoasă și gustoasă. Greșeala care strică total compoziția

15:10

Bancul propus de Gândul acum este despre celebru cuplu Bulă-Bubulina. Mai exact, ea merge la cumpărături și îl întreabă pe el dacă dorește ceva… – Alo, Bulă, mă îndrept spre Mega Image. Vrei ceva? – Bubulino, vreau un sens și un scop în viața mea. Și aș mai vrea să mă conectez la spiritualitate și […]