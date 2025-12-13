Scandal în Galați din cauza unui preot fals care nu vrea să se lase de meserie. Falsul duhovnic a „recidivat” și ține slujbe
Gândul, 13 decembrie 2025 22:20
Un bărbat din Galați, cercetat în trecut pentru înșelăciune și uz de fals după ce s-a dat drept preot, a revenit în atenția publică. Deși nu este recunoscut de Biserica Ortodoxă Română, acesta oficiază slujbe și solicită donații de la credincioși. Bărbatul, identificat ca Ionuț Chiriță, a fost arestat în urmă cu patru ani după […]
• • •
Acum 30 minute
22:20
Rusia se pregătește să staționeze rachetele Oreșnik în Belarus pentru a presa statele membre NATO și UE. Cu rachetele balistice cu rază intermediară de acțiune, Belarus s-ar putea apăra în cazul unor atacuri dinspre Ucraina. Din 2023, țara condusă de dictatorul Aleksandr Lukașenko găzduiește aeronave Su-25 și rachete rusești Iskander cu încărcătură nucleară. Șeful Serviciului de […]
22:20
Acum o oră
22:10
Cât de greu este pentru un tânăr român să-și cumpere un apartament. Visul locuinței proprii, tot mai departe # Gândul
România apare în statistici ca „țara cu cei mai mulți proprietari de locuințe” din Uniunea Europeană. Pe hârtie, pare un paradis al celor cu casă „pe numele lor”. În realitate, pentru tinerii care pornesc acum la drum, apartamentul propriu arată mai mult ca un premiu la loto decât ca un obiectiv realist. Prețurile au crescut […]
22:10
Soarta incertă a Institutului Național al Patrimoniului. Ministrul Culturii a renunțat la desființarea lui, însă după ce a implicat serviciile secrete, invită ONG-urile să se ocupe de tezaurul României. ONG-iștii sunt chemați să salveze și cultura # Gândul
La începutul lunii noiembrie, un nou seism a izbucnit în prim planul scenei politice. Ministrul Culturii a informat public că intenționează o preluare a Institutului Național al Patrimoniului (INP), care să fie comasat în cadrul ministerului Culturii. Au urmat proteste ale arhitecților și petiții pentru a se renunța la această idee considerată extrem de nocivă. […]
22:00
Destinația de vacanță preferată a românilor care devine mai scumpă cu până la 15% din 2026. Majorările de preț au fost anunțate, deja, de hotelieri # Gândul
Bulgaria, una dintre destinațiile turistice care se află printre preferințelor românilor, trece la moneda euro de la 1 ianuarie 2026, iar majorările de preț din ramura HoReCa au fost anunțate, deja. Tarifele urmează să se majoreze cu până la 15% din 2026. Odată cu trecerea la moneda euro, de la 1 ianuarie 2026, tarifele pentru […]
Acum 2 ore
21:10
O maioneză de post pufoasă și gustoasă trebuie să fie pregătită cu atenție. Ingredientele folosite pentru acest sos formează o alternativă mai sănătoasă, dietetică pentru cei care țin post, precum și în cazul persoanelor care nu consumă produse de natură animală. Totuși, există o greșeală care ar putea ruina total compoziția maionezei. Iată mai jos. […]
Acum 4 ore
20:40
Secretele filmului „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin ajuns la maturitate. Actorul a vorbit despre un posibil nou film # Gândul
Macaulay Culkin a vorbit despre cum ar putea arăta un nou film „Singur Acasă”, în care fiul lui Kevin McCallister ar întoarce situația și l-ar prinde pe tată în capcanele clasice ale comediei de Crăciun. La spectacolul Nostalgic Night with Macaulay Culkin, actorul a împărtășit ideea unui posibil continuări. Filmul ar urma să-l aibă pe fiul […]
20:40
Netanyahu a anunțat uciderea unui comandant Hamas, considerat unul dintre „arhitecții” masacrului de la 7 octombrie 2023 # Gândul
Armata israeliană a anunțat uciderea unui comandant Hamas, Raed Saed, considerat drept unul dintre „arhitecții” care au planificat atacurile teroriste asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Liderul terorist a fost ucis sâmbătă, în timp ce se afla într-un automobil din Fâșia Gaza, informează Reuters. A fost unul dintre cei mai căutați lideri Hamas de la începerea […]
20:30
A patra zi de proteste #rezist aduce din nou românii în stradă, sâmbătă seară, în Piața Victoriei din București și în alte orașe mari din țară, în urma scandalului din sistemul de justiție. Sute de protestatari sunt la ora transmiterii știrii în Piața Victoriei. Proteste similare sunt organizate la Craiova, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu. […]
20:30
FC Argeș – FC Botoșani 0-0 | Leo Grozavu: „Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă peste gard brichete” # Gândul
FC Argeș a remizat cu FC Botoșani, 0-0, sâmbătă seara, la Mioveni, în etapa a 20-a a Superligii de fotbal. Moldovenii, în urma acestui rezultat, se mențin pe podium și după această rundă. FC Argeș – FC Botoșani 0-0 | Leo Grozavu: „Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă cu brichete” FC Argeș are două […]
20:30
Comisia Europeană, decizie cu privire la mașinile noi cu ardere internă din 2035. Propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 # Gândul
O nouă veste pentru șoferi. Comisia Europeană are în plan să renunțe la planurile de interzicere a mașinilor noi cu motor cu ardere internă din 2035. Acest aspect urmează să fie discutat în curând de reprezentanții CE. De altfel, vor exista propuneri alternative, susține Manfred Weber, președintele PPE, cel mai mare partid din Parlamentul European. […]
20:20
A patra zi de proteste pentru independența justiției aduce din nou românii în stradă, sâmbătă seară, în Piața Victoriei din București și în alte orașe mari din țară, după dezvăluirile din justiție. Sute de protestatari sunt la ora transmiterii știrii în Piața Victoriei. Proteste similare sunt organizate la Craiova, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu. Manifestanții […]
20:20
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru “eroina” Recorder, judecătoarea Moroșanu: ”Binomul Coldea-Kovesi, protocoalele, nu-i puțeau eroinei?/ Felul în care se schimbau completele pe atunci?” # Gândul
Mircea Badea a comentat dur ieșirea publică a judecătoarei Raluca Moroșanu, magistratul care a acuzat conducerea Curții de Apel București de „toxicitate”, chiar în debutul conferinței de presă susținute de președinta instanței, Liana Arsenie. Realizatorul TV a pus sub semnul întrebării postura de „judecătoare-eroină” în care este prezentată Raluca Moroșanu, amintind că aceasta are peste […]
20:20
Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept contează la Bruxelles s-a sfârșit cu decizia UE care permanentizează înghețarea activelor rusești” # Gândul
Viktor Orban a denunțat înghețarea activelor Rusiei de către Uniunea Europeană. Premierul maghiar a declarat că „statul de drept” promovat de Bruxelles este doar o „iluzie”. „Artificiul prin care Consiliul UE a impus vineri printr-un vot cu majoritate calificată, în locul unanimității, prelungirea pe termen nedeterminat a înghețării activelor Rusiei în UE, pentru eliminarea unui […]
19:40
Ce spune un român stabilit în Italia despre ostilitatea conaționalilor din Diaspora față de Uniunea Europeană și Occident. „Este absurd” # Gândul
Un român stabilit în Italia de decenii întregi a adus în atenție ostilitatea conaționalilor din Diaspora față de Uniunea Europeană și Occident. Prin intermediul unui mesaj public de avertizare, persoana în cauză susține că valul de ură împotriva UE poate fi văzut nu doar în țara sa de origine, ci și în alte state europene. […]
19:40
Belarus: Lukașenko eliberează 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel. Ce a oferit SUA la schimb # Gândul
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat sâmbătă 123 de persoane, opozanți deținuți politici și cetățeni străini, dintre care cinci sunt ucraineni, în timp ce Statele Unite au abrogat sancțiunile împotriva exporturilor belaruse de potasiu, decizii anunțate după două zile de discuții la Minsk cu un emisar al președintelui american Donald Trump, relatează Reuters. Printre opozanții […]
19:40
Cum arată noua Dacia, care va fi lansată în 2026. Au apărut imagini-spion cu mașina care ar putea concura cu Octavia sau Passat # Gândul
Dacia C-Neo a fost surprinsă din nou în teste, de această dată pe șoselele alpine. Locul ales pentru teste nu este întâmplător. Este un indiciu clar că noul model se află în fază avansată de fabricare. Imaginile au fost publicate pe Reddit și arată mașină, acoperită cu folie de camuflat, testată undeva în Alpi. Lansarea […]
19:00
Comisia Europeană se răzgândește cu privire la interzicerea mașinilor pe diesel sau benzină. Care sunt discuțiile de la conducerea UE # Gândul
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunță că, împreună cu colegii din Partidul Popularilor Europeni, solicită oficial eliminarea interdicției privind motoarele cu ardere internă, înainte ca Bruxelles-ul să decidă revizuirea regulii din 2035. Interdicția adoptată la nivelul Uniunii Europene prevedea ca, începând cu anul 2035, toate mașinile și camionetele noi vândute să aibă emisii zero de CO₂. […]
18:50
Românii se reorienteză către bănci, pentru a-și cumpăra o locuință. Fenomenul observat după alegeri: „Imobiliarele au fost dintotdeauna aurul” # Gândul
Tot mai mulți cetățeni români se reorientează către instituțiile bancare, cu scopul de a face un împrumut pentru a-și cumpăra o locuință. De altfel, a putut fi observat un fenomen după alegerile din România. Deși inflația se menține ridicată, urmează să fie introduse noi taxe pentru cetățeni, iar impozitul la casă va crește, unii dintre […]
Acum 6 ore
18:40
Trotuar ca-n „Cascadorii râsului” la Slobozia: stâlpii merg pe jos, pietonii pe carosabil. Primarul din Ialomița: ”Suntem de râsul lumii” # Gândul
O lucrare recent finalizată într-un cartier din Slobozia, județul Ialomița, a stârnit hohote de râs și valuri de indignare. Motivul? Trotuarul nou-nouț este ocupat de stâlpi de electricitate, iar pietonii sunt nevoiți să meargă pe șosea. Situația a fost semnalată de un localnic din Slobozia Nouă, pe strada Margini, care a postat imaginile pe Facebook. […]
18:30
Trump se folosește de Pakistan și pune presiune pe India să cumpere armament american. Care este strategia președintelui SUA # Gândul
Donald Trump a autorizat vânzarea de tehnologii avansate Pakistanului pentru a-și îmbunătăți aeronavele supersonice F-16. Liderul de la Casa Albă speră că prin această manevră, Trump vrea să-l preseze pe premierul indian Narendra Modi să cumpere mai mult armament de la americani decât de la ruși. Săptămâna trecută, liderul rus Vladimir Putin a venit într-o […]
18:20
În România i se cere demisia, în America este premiat. Cătălin Predoiu primește Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Reformele în justiție, apreciate de foștii ambasadori ai SUA # Gândul
Într-un context extrem de tensionat în România – reamintim că, după publicarea documentarului Recorder, s-a cerut demisia ministrului de Interne – Cătălin Predoiu a primit Premiul Internațional pentru Serviciu Public în cadrul Galei Alianța 2025, organizată la Washington. Vorbim despre un eveniment dedicat consolidării parteneriatului dintre România și Statele Unite. Evenimentul a inclus dezbateri pe […]
18:20
După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial” # Gândul
După ce judecătoarea activistă Sorina Marinaș a schimbat textul protestului pe Justiție iar USR și tabăra Rezist au preluat demersul – procurorii DNA – semnatari ai demersului, încep să bată în retragere, spunând că ei n-au susținut decât ideea inițială de solidaritate din magistratură. Nu susțin protestele și nici cererile acestora de demitere a diverșilor […]
18:10
Culmea ironiei. Unul dintre protestatarii #rezist a fost scăpat de pușcărie tocmai de Curtea de Apel București. Tânărul, condamnat pentru trafic de droguri # Gândul
Pe rețelele de socializare circulă sâmbătă povestea lui Nectarie, un tânăr care anul trecut a fost condamnat de către Tribunalul București la 6 ani de închisoare pentru trafic de droguri, iar la începutul acestui an, Curtea de Apel București (CAB) i-a redus sentința la 3 ani cu suspendare. Practic, Nectarie nu face o zi de […]
18:10
Creșterea vacilor a devenit prea costisitoare, în multe sate din Republica Moldova, sătenii explicând că prețul furajelor este prea mare. La începutul acestui an, erau înregistrate doar 70.000 de bovine, cu 95% mai puțin decât anul trecut. Astfel, laptele autohton devine tot mai rar, situația fiind vizibilă în multe localități. De exemplu, în comuna Alava, […]
18:00
Elon Musk spune că Donald Trump este cea mai amuzantă persoană pe care o cunoaște: „Are un simț al umorului extraordinar” # Gândul
Miliardarul Elon Musk a fost întrebat care este cea mai amuzantă persoană pe care a cunoscut-o în viața reală. „Donal Trump e amuzant din fire”, a răspuns Musk, făcând trimitere la întâlnirea liderului de la Casa Albă cu primarul proaspăt ales al New York-ului, Zohran Mamdani, din Biroul Oval de luna trecută, relatează Business Insider. […]
18:00
Când este bine să te spovedești înainte de Crăciun? Ce ritual religios să respecți înainte de Nașterea Domnului # Gândul
Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar pregătirile sunt în toi – se formează listele de cumpărături, de rețete și de cadouri pentru cei dragi. Totuși, dincolo de aspectele organizatorice, mulți cetățeni respectă și cutumele bisericești. De exemplu, tu știi când ste bine să te spovedești înainte de Crăciun? Vezi mai jos, în articol, detaliile. […]
18:00
Zeljko Kopic a vorbit despre meciul cu Metaloglobus, de duminică, 14 decembrie, de la ora 17:45, în etapa 20 a Superligii, despre transferuri și situația lui Boateng. Antrenorul dinamovist spune că vor veni 3-4 jucători în iarnă. Conducerea va discuta și cu Kennedy Boateng, care intră în iarnă în ultimele 6 luni de contract. Fundașul […]
17:40
Cele patru zodii care vor face valuri, în 2026. Nativii respectivi se vor afla în centrul atenției și vor atrage toate privirile, anul viitor # Gândul
Anul 2026 se anunță unul remarcabil pentru câteva zodii. Nativii acestora se vor afla în centrul atenției, vor atrage toate privirile și vor lăsa o amprentă puternică, fie că este vorba de succes profesional sau realizări personale ori transformări majore, nativii acestor semne Potrivit Spynews, cele patru zodii care vor avea un an incredibil în […]
17:40
Scumpiri noi, la trenuri vechi! CFR Călători, anunț în legătură cu creșterea prețului la biletele de tren, începând de duminică # Gândul
CFR Călători a anunțat că biletele de tren se vor scumpi începând cu 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, măsură care vine în contextul actualizării tarifelor conform ratei inflației. CFR Călători intenționează să introducă mai multe trenuri pe rutele populare, în funcție de livrarea noilor rame de la […]
17:30
Obiceiul banal care a băgat un bărbat de 54 de ani în spital. A suferit un AVC, deși era sănătos: „Ucigașul tăcut” # Gândul
Un bărbat în vârstă de 54 de ani din Marea Britanie a ajuns în mâinile medicilor în urma unui obicei banal pe care îl făcea zilnic. Persoana în cauză suferise un AVC, deși era sănătos și lipsit de vicii. Simptomele au apărut brusc. Un simplu obicei de zi cu zi a fost la un pas […]
17:20
O țară europeană, unde mulți români își petrec concediile, a fost desemnată „economia anului 2025” în zona euro # Gândul
Săptămânalul britanic The Economist a analizat performanțele celor mai bogate 36 de țări din lume pentru a desemna „economia anului 2025”. Astfel, un stat european frecvent ales de români pentru vacanțe a ajuns în fruntea economiilor din zona euro. Clasamentul nu a atras atenția doar prin câștigător, ci și prin tendințele economice pe care le evidențiază […]
16:50
Ministra de Externe Oana Țoiu, „flancată” de opt pușcași marini și de Dickerson, însărcinatul cu afaceri militare al SUA în România. În ce context a fost făcută poza # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe a participat, la Bucureşti, la evenimentul dedicat marcării a 250 de ani de la înfiinţarea United States Marine Corps. Țoiu a subliniat rolul important pe care puşcaşii marini îl au nu doar în plan militar, ci şi diplomatic. Oana Ţoiu a declarat că puşcaşii marini ai Statelor Unite contribuie semnificativ şi în […]
16:50
Voleiul românesc și-a premiat vârfurile acestui an în cadrul unei ceremonii spectaculoase. Gala Voleiului a strâns gloriile din trecut și din prezent, antrenori care au scris istorie, dar și reprezentanți ai tinerei generații. La un an distanță de momentul viral care a făcut înconjurul planetei – căderea spectaculoasă cu scaunul de arbitru la meciul de […]
Acum 8 ore
16:40
Zodia care trebuie să evite deplasările între 13 și 20 decembrie 2025, potrivit faimoasei Urania # Gândul
Celebra Urania a făcut previziunile pentru nativii din zodia Fecioară, valabile în perioada 13 – 19 decembrie 2025. Astfel, între 13 și 15 decembrie dimineața, vor exista unele gesturi financiare atent analizate. Între 15 decembrie, după ora o5:51, și 17 decembrie, după-amiaza, cele două case ale comunicării și învățăturii se vor afla sub semnul delicat […]
16:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii din România vor plăti un impozit mai mare. Iată mai jos, în articol, un calcul în cazul unei persoane care deține un apartament și o mașină și locuiește în București. În exemplu este luată în considerare o locuință de 60 de metri pătrați / 75 de metri pătrați și […]
16:30
Tragedie la stația de metrou Crângași. O femeie a decedat, după ce a fost prinsă sub roțile garniturii # Gândul
Tragedie produsă în această sâmbătă la stația de metrou Crângași din Capitală. O femeie de 36 de ani a coborât pe șine și a fost lovită de un tren aflat în circulație. Aceasta a fost prinsă sub roțile garniturii și nu a supraviețuit impactului. Din primele informații, femeia ar fi coborât pe șine în încercarea […]
16:20
Imagini de la înmormântarea generalului Theodoru, cercetat la vârsta de 101 ani pentru „răsturnarea ordinii constituționale”. Un participant a venit în armură medievală. Discursul controversat al fiicei # Gândul
Înmormântarea generalului Radu Theodoru a fost marcată de un moment neobișnuit. În biserică a apărut un bărbat costumat în armură medievală, care a stat lângă sicriul acoperit cu drapelul României. Ceremonia a fost completată de un discurs controversat susținut de fiica fostului general. Un bărbat îmbrăcat într-o armură de inspirație medievală a stat de pază […]
16:20
Germania a anunțat trimiterea unor trupe la frontiera estică a Poloniei, cu scopul de a întări flancul de est al NATO, informează DW. Sursa Foto: Facebook – Armata Germaniei Știre în curs de actualizare
16:10
Două cutremure s-au produs, sâmbătă, în România. Unul dintre ele a fost înregistrat într-o zonă atipică # Gândul
Două cutremure au fost înregistrate, sâmbătă, de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului la interval de câteva ore, ambele fiind seisme slabe. Primul s-a produs în Transilvania, zona Sibiu, la ora 9.41.51, cu magnitudinea 2.4. Seismul a avut loc la adâncimea de doar 5 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 25 km vest […]
16:00
Comunicat | TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România # Gândul
Calea Victoriei a fost martora unui moment remarcabil, odată cu iluminarea festivă a Palatului Știrbei, care a marcat nu doar începutul sezonului de sărbători, ci și lansarea oficială a celui mai ambițios proiect de luxury retail din România: TOFF Galleries. Fațada impunătoare a monumentului a fost reinterpretată într-o viziune couture de iarnă, completată de instalații […]
16:00
Tragedie pe un drum național din Olt. Un tânăr de 19 ani a ars de viu în propria mașină pe Drumul Național 65, între localitățile Slatina și Găneasa, în urma unui grav accident. A murit carbonizat „Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr, în vârstă de 19 […]
15:50
Ce au în comun NASA și un bucătar român? Un nou concept de gătit sănătos cu care speră să dea lovitura în România # Gândul
Un român s-a întors din ţara fast-food-ului, însă nu cu mâna goală, ci împreună cu un nou concept de gătit, slow cooking, pe care l-a adaptat la stilul de viaţă şi la gusturile culinare ale românilor. Cornel Petcu s-a întors din Texas hotărât să-şi înveţe compatrioţii să mănânce sănătos, iar el le oferă şi o […]
15:50
15:50
Corupția Ucide, principalul organizator al “protestelor spontane”, pregătește și alte mișcări. Face recrutări pe Facebook pentru o “echipă operativă solidă” # Gândul
Corupția Ucide, principalul organizator al protestelor așa-zise spontane a anunțat că face recrutări pentru noi „colegi de baricadă”. ONG-ul face recrutări ca pentru o adevărată Legiune, „pentru structura de comandă și execuție”. „Când suntem zeci de mii în stradă, haosul este inamicul nostru. Pentru a fi eficienți, pentru a ne proteja și pentru a ne […]
15:40
15:40
Kim Jong-Un le-a acordat titluri de „erou” tuturor soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina # Gândul
Dictatorul nord-coreean a participat la un eveniment public pentru a-i onora pe soldații nord-coreeni căzuți în războiul dus împotriva Kievului. Pe durata ceremoniei militare de la Phenian, Kim Jong-Un s-a îmbrățișat și cu soldați răniți care se aflau în scaune cu rotile. „Liderul Suprem” le-a mulțumit militarilor întorși de pe front pentru că au participat […]
15:20
Scandal în tabăra Rezist pe semnăturile demersului USR contra Justiției. Judecătoarea Sorina Marinaș a schimbat textul protestului iar semnatarii s-au revoltat: „Sper că nu faceți așa și cu declarațiile de martori în penal” # Gândul
Demersul judecătoarei activiste Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, de a strânge semnături pentru „reforma” Justiției se confruntă cu o serie de probleme. O parte din semnatari dar și oameni din sistemul judiciar se revoltă după ce judecătoarea a schimbat textul inițial al mesajului, iar scandalul de pe grupurile interne a ajuns astăzi […]
15:20
Clipul care a impresionat o lume întreagă. Povestea emoționantă a lui Max, câinele care și-a salvat stăpâna, detectând cancerul din corpul ei: „Și-a pus nasul pe pieptul meu pentru a verifica locul unde fusese operat. Îl iubesc atât de mult!” # Gândul
Al șaselea simț al unui câine a salvat viața stăpânei sale. O poveste emoționantă, o adevărată lecție de viață care ne arată oricând, fără drept de apel, că viața bate oricând filmul. Povestea impresionantă din seria BBC Earth „The Secret Life of Dogs” (n.r. – „Viața secretă a câinilor”) arată puterea extraordinară a câinilor de […]
15:10
Fii realist și practic când vine vorba de emoțiile tale. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 14 decembrie 2025. Berbec Lucrurile vor deveni mult mai ușoare și mai controlate pe măsură ce ziua avansează. Atitudinile superficiale și bârfele oamenilor vor lăsa loc unor conversații mai realiste și mai profunde pe măsură ce […]
