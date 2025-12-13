Horoscop 14 decembrie 2025. Zodia care este rănită de persoana iubită
Cancan.ro, 14 decembrie 2025 00:20
Horoscop 14 decembrie 2025. Află zodia care este rănită de persoana iubită, dar și ce au prezis astrele pentru restul nativilor din zodiacul european. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Resetare, energie nouă și […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
00:20
Horoscop 14 decembrie 2025. Află zodia care este rănită de persoana iubită, dar și ce au prezis astrele pentru restul nativilor din zodiacul european. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Resetare, energie nouă și […]
Acum o oră
23:50
Irisha dă din nou frâu liber speculațiilor, după o apariție care a atras toate privirile, o seară de club, o îmbrățișare tandră și un final care ridică multe semne de întrebare. A fost surprinsă de […]
Acum 2 ore
23:40
Serialul de pe Netflix care s-a catapultat direct în topul lunii decembrie 2025! De ce oamenii sunt deja ahtiați după el # Cancan.ro
Serialul The Abandons, cu Gillian Anderson și Lena Headey în rolurile principale, este acum disponibil pe Netflix. Amplasat în teritoriul Washingtonului în 1854, serialul urmărește matriarhatele a două familii foarte diferite: familia Van Ness, o […]
23:40
Ștefania Szabo nu are pace nici după înmormântare! S-a emis citație pe numele ei: cine o cheamă la tribunal în 2026 # Cancan.ro
Cazul doctoriței Ștefania Szabo, fost director medical al Spitalului Județean din Buzău, continuă să uimească publicul! La câteva săptămâni după moartea ei, magistrații au emis o citație în care femeia decedată este chemată să se […]
23:30
Gabi Tamaș a intrat deja în „post” pentru Survivor. Licoarea lui Bachus n-a mai avut niciun efect # Cancan.ro
The night is young, and so is Gabi Tamaș! Asta o știm cu toții, iar CANCAN.RO a fost prezent, ca de fiecare dată, în localurile exclusiviste unde petrec vedetele noastre. Fotbalistul ne-a intrat de data […]
23:10
Diana Buzoianu, singură împotriva nimănui! Ministra Mediului a primit un breaking news pe telefon # Cancan.ro
Diana-Anda Buzoianu, 31 de ani (anișori mai bine zis), din Brașov, ocupație politician și ministră a Mediului, Apelor și Pădurilor. Dar nu ne privește cariera ei politică, ci mai degrabă această Renaștere accidentală în care […]
23:00
Vești noi de la Palatul Buckingham. Ce se va întâmpla cu tratamentul pe care Regele Charles îl ia împotriva bolii sale nemiloase # Cancan.ro
Regele Charles al Marii Britanii a transmis, printr-un mesaj video, că medicii au decis să „reducă” tratamentul său împotriva cancerului începând de anul viitor. Într-un mesaj video înregistrat, difuzat pe Channel 4 pentru campania Stand […]
Acum 4 ore
22:40
Tren de pe ruta București-Kiev, vizat de amenințare cu bomba! Alertă la frontiera de nord a Republicii Moldova # Cancan.ro
Autoritățile din Republica Moldova au declanșat sâmbătă, 13 decembrie, o alertă cu bombă la frontiera de nord a țării, după ce au fost anunțate despre o posibilă minare a unui tren internațional aflat în tranzit […]
22:20
Andreea Bostănică, prima reacție la adresa zvonurilor grave de pe TikTok! Cum s-a filmat în plin Dubai # Cancan.ro
Un nou val de zvonuri a stârnit agitație pe rețelele de socializare, după ce o influenceriță internațională a relatat o întâmplare ciudată din Dubai. Povestea a lansat numeroase speculații, iar numele influenceriței Andreea Bostănică a […]
22:20
Actorul din „Singur acasă”, Macaulay Culkin, arată demențial înainte de Crăciun! Revenire spectaculoasă după anii de luptă cu dependența # Cancan.ro
Macaulay Culkin și partenera sa, Brenda Song, au apărut împreună pe covorul roșu la premiera sezonului doi al serialului Fallout, desfășurată luni la Los Angeles. Culkin și Song, care sunt împreună din 2017 și au […]
21:00
Raluca Pastramă a îmbrăcat din nou rochia de mireasă, la 11 ani de la nunta cu Pepe! Care este motivul # Cancan.ro
La 11 ani de la fastuoasa nuntă cu Pepe, la care au participat aproximativ 300 de invitați, Raluca Pastramă a surprins pe toată lumea când a apărut într-o rochie de mireasă spectaculoasă. Chiar dacă ea […]
Acum 6 ore
20:20
Suporterii olandezi și-au dat arama pe față după FCSB – Feyenoord! Au distrus tot ce au găsit în apartamentul închiriat și au filmat fapta # Cancan.ro
Meciul dintre FCSB și Feyenoord Rotterdam s-a încheiat cu un scandal uriaș în Capitală. După partida tensionată de pe Arena Națională, în care echipa românească a reușit o victorie spectaculoasă cu 4-3, mai mulți suporteri […]
19:40
Doi pacienți internați la spitalul TBC din Brăila s-au luat la scandal! Unul dintre ei a fost înjunghiat # Cancan.ro
Momente de panică la Spitalul TBC din Brăila, în această dimineață! Doi pacienți au intrat într-un conflict și totul a degenerat rapid într-o scenă de violență. Incidentul, petrecut sâmbătă în jurul orei 10:20, a pus […]
19:40
Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul “folclorist”: “Mizerie, mi-ai îmbârligat femeia”. E cel mai mare scandal din 2025. De povestit nepoților… # Cancan.ro
Stelian Ogică este în război cu Florin Chivulete, un arbitru care a ajuns pe primele pagini ale ziarelor în anul 2000, atunci când unul dintre cele mai controversate scandaluri a explodat în presă. În iulie […]
18:50
Fenomenul meteo atipic ce cuprinde România! Specialiștii ANM, bulversați de schimbare: ce se întâmplă cu zăpada de Crăciun și Revelion # Cancan.ro
Deși ne apropiem de a doua lună de iarnă, vremea din România va continua să ne surprindă cu temperaturi neobișnuit de blânde pentru această perioadă. Meteorologii anunță că următoarele zile vor fi mai calde decât […]
Acum 8 ore
18:30
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese # Cancan.ro
Ies la iveală informații cutremurătoare despre moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu. Au trecut aproape două săptămâni de când fostul ministru al Justiției s-a stins din viață (la vârsta de 86 de ani), însă abia acum […]
18:00
CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună! „În orașul meu s-a deschis un supermarket cu adevărat […]
18:00
Vedeta care se topește pe picioare! Oamenii sunt îngrijorați: „Se pare că a slăbit cel puțin 34 kg” # Cancan.ro
Bridget Fonda, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollywood din anii ’90, a revenit recent în atenția publicului cu o apariție care a uimit pe toată lumea. După mulți ani petrecuți departe de […]
17:30
Atenție, români! Noua achiziție a Aeroportului Otopeni vă poate trimite direct la poliție. Ce greșeală nu trebuie să comiteți # Cancan.ro
Din cauza faptului că un număr tot mai mare de persoane încearcă să intre în România cu documente false, conducerea Aeroportului Otopeni a decis implementarea unor scanere performante pentru verificarea actelor de identitate și pașapoartelor. […]
17:20
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia # Cancan.ro
Un accident tragic a avut loc sâmbătă, la stația de metrou Crângași din București. O femeie în vârstă de 36 de ani a coborât pe șine exact în momentul în care un tren se apropia, […]
17:10
Cele 4 zodii care primesc tot ce e mai bun de la Univers în 2026. Doar una singură are „An de Smarald” # Cancan.ro
Anul 2026 se anunță a fi unul plin de mișcări cosmice spectaculoase și energii transformatoare. Planetele își schimbă poziția, aducând cu ele surprize uriașe pentru anumite semne zodiacale. Astrologii susțin că vom avea parte de […]
17:00
Fiica regretatului Martin Tudor l-a fermecat pe “Jhonică Nababul”. Misterul brunetei de la Mosh a fost elucidat # Cancan.ro
În urmă cu câteva zile, CANCAN.RO detona bomba și vă arăta imagini cu Alexandru Savin, fiul fostului primar din Bușteni în timp ce își petrecea timpul alături de o domnișoară brunetă de care părea destul […]
Acum 12 ore
16:40
Test de perspicacitate | Găsiți numărul 9786 „pierdut” dintre numerele 9876 din imagine! # Cancan.ro
Iluzile optice au darul de a ne fascina și de a ne pune mintea la încercare. Uneori, ceea ce vedem nu este chiar ceea ce credem că vedem, iar creierul nostru, din dorința de a […]
16:00
Răspunsul amuzant al lui Ludovic Orban când a fost întrebat dacă își vopsește sprâncenele. Politicianul, la momentul adevărului! # Cancan.ro
Ludovic Orban nu scapă de întrebările legate de părul (parcă vopsit) și sprâncenele sale negre, întrebări și remarci care ar fi putut până acum să-i scoată peri albi. Se vopsește sau nu politicianul? Ce a […]
15:30
(P) TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România # Cancan.ro
București, 8 decembrie 2025 – Calea Victoriei a fost martora unui moment remarcabil odată cu iluminarea festivă a Palatului Știrbei, care a marcat nu doar începutul sezonului de sărbători, ci și lansarea oficială a celui […]
15:20
Îți mai amintești de „Vreau să sune telefonul”? Cum arată Adela Lupșe acum și cu ce se ocupă # Cancan.ro
„Vreau să sune telefonul? De ce nu sună telefonul!!!”. Vă mai aduceți aminte această celebră replică? Probabil că da, căci în urmă cu ani de zile era un adevărat fenomen. Adela Lupșe a fost cea […]
15:10
Ce a făcut acest livrator, după ce a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui. Imagini surprinse cu camera de supraveghere # Cancan.ro
Un livrator a fost surprins în timp ce încerca să îndrepte o greșeală făcută din neatenție. În timp ce se afla în fața ușii unde trebuia să lase comanda de mâncare a scăpat pe jos […]
15:00
Bătălia operațiilor estetice! Cine conduce topul celor mai costisitoare intervenții din showbiz-ul românesc # Cancan.ro
De la buze supradimensionate și nas perfect sculptat, până la siluete de milioane și liftinguri care întorc toate privirile, vedetele din România se întrec în transformări. CANCAN.RO vă dezvăluie cine sunt celebritățile care au investit […]
14:20
Ce a pățit această femeie din Germania, după ce a primit în chirie un cuplu de români. Ce au lăsat în urmă Ionel și Florentina # Cancan.ro
Un cuplu de români, Ionel și Florentina, au devenit spaima proprietarilor din München, Germania. Cei doi se mută din casă în casă și lasă în urma lor datorii uriașe și pagube considerabile. Mai mulți proprietari […]
14:20
Cât costă să petreci Crăciunul în Bucovina, în 2025. Ce prețuri au hotelierii pentru 3 nopți de cazare și ce includ în preț # Cancan.ro
Pentru cei care încă sunt în căutarea unui loc unde să se bucure de magia Crăciunului, Bucovina poate fi o destinația perfectă. Hotelierii sunt pregătiți să îi primească pe turiști cu tot ce au mai […]
13:50
Ce cadou scump i-a făcut Aris Eram colegei Ramona Olaru! Fiul Andreei Esca nu s-a uitat deloc la bani # Cancan.ro
Aris Eram și Ramona Olaru fac echipă bună la matinalul de la Antena 1, însă și în spatele camerelor de filmat. De când au devenit colegi de platou, între ei s-a format o conexiune specială. […]
13:30
Nuntă secretă în showbiz: au fugit la Vatican, unde au spus marele „Da!” „Amândoi sunt catolici convinși” # Cancan.ro
Nuntă secretă în showbiz! Mirii au ținut totul ascuns și au organizat marele eveniment la Vatican. Și-au dorit să își jure iubire eternă chiar în Capela Sixtină, însă accesul nu l-a fost permis. Așa că […]
13:00
Vin Diesel s-a pus în genunchi în fața Alinei Pușcău! Ce rugăminte arzătoare i-a adresat, înainte ca relația lor să o ia la vale # Cancan.ro
Se poate spune că Alina Pușcău a trăit o poveste de dragoste la care alte femeie nici nu îndrăznesc să viseze. Fosta concurentă de la Asia Express i-a căzut cu tron actorului Vin Diesel, însă […]
12:40
Diagnosticul primit de o celebră actriță! Suferă de o boală cronică: „Nu există niciun leac și nicio ameliorare pe termen lung” # Cancan.ro
Un dintre celebrele actrițe de la Hollywood trece prin momente grele. După numeroase analize și vizite la specialiști, aceasta a aflat că suferă de o boală cronică. Vedeta a fost operat și a transmis un […]
12:20
Femeia care a dispărut acum 17 ani din Neamț a fost găsită, înainte de Crăciun. Unde s-a aflat în tot acest timp # Cancan.ro
Povestea femeii din Piatra Neamț – dispărută în urmă cu 17 ani – a făcut înconjurul României. Fiica ei avea doar 14 ani când a rămas fără mamă, iar de atunci nu a încetat nicio […]
11:50
Este weekend, vreme de relaxare și voie bună. Dăm startul cu un banc, care cu siguranță îți va aduce zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este un cangur care evadează de la zoo. Deznodământul este […]
Acum 24 ore
11:30
Cum a adus pe lume femeia de 48 de ani din Rep. Moldova al 14-lea copil al familiei. Crede că e un semn de la Dumnezeu: „O să-l putem crește” # Cancan.ro
O femeie de 48 de ani, din Republica Moldova, este considerată mamă eroină. Lilia Bălan a adus pe lume al 14-lea copil. De data aceasta, femeia a dat naștere unei fetițe perfect sănătoase, care a […]
11:20
Vești bune pentru o anumită categorie de pensionari! Există situații în care unii seniori pot primi în decembrie 2025 echivalentul unei pensii triple, notează CSID. În luna decembrie, o anumită categorie de pensionari va beneficia […]
11:10
Moarte misterioasă la Hollywood! Actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask” a fost găsit mort în casă, în această dimineață # Cancan.ro
Moarte misterioasă la Hollywood! Peter Greene, actorul din filmele „Pulp Fiction” și „The Mask”, a murit la vârsta de 60 de ani. Bărbatul a fost găsit fără viață în propria locuință din Manhattan. Peter Greene, […]
10:40
Ce a primit un client, după ce a comandat o vită medium în restaurantul lui Dani Oțil: „Avea domnul Bobonete dreptate!” # Cancan.ro
După ce Dani Oțil a anunțat că a devenit și antreprenor și a deschis un restaurant, mulți au fost cei care abia au așteptat să îi testeze preparatele. Însă, unii dintre cei care i-au trecut […]
10:40
Tabel idei cadouri Crăciun | Ce cadou să îi faci, în funcție de salariul tău și de legătura cu ea: soție, iubită, soră, mamă, verișoară, mătușă sau prietenă # Cancan.ro
Tabel idei cadouri Crăciun | A mai rămas foarte puțin până la Crăciun, iar unii români au intrat deja în goana după cadouri. Dacă ești în pană de inspirație și nu ai idee cum să […]
10:20
Concert de iarnă pe Arenele Romane! Capitala se pregătește de o explozie de energie, emoție și spirit românesc autentic # Cancan.ro
Trupa Bucovina revine pe scena de la Arenele Romane pentru tradiționalul concert de iarnă – El Calsico! Una dintre cele mai iubite trupe de metal din țară își sărbătorește cei 25 de ani de activitate […]
09:50
Este weekend și a venit timpul să ne exersăm puțin mintea. Așa că pentru astăzi propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere testul pare unul simplu este nevoie […]
09:40
Program TV 13 decembrie 2025. La ce oră se difuzează „Singur acasă” la PRO TV + Ce vezi la Antena 1 sau Kanal D # Cancan.ro
Sâmbătă, 13 decembrie 2025, televiziunile din România pregătesc o seară plină de energie, cu producții urmărite de milioane de telespectatori. Grila de weekend aduce atât show-uri de divertisment și reality-uri populare, cât și competiții culinare […]
09:30
Orașul din România care ar putea renunța la toate sensurile giratorii. Cu ce ar putea fi înlocuite # Cancan.ro
Un oraș din România ar putea renunța la sensurile giratorii! Cel puțin asta își dorește un locuitor al municipiului Cluj-Napoca. Acesta și-a exprimat nemulțumirea față de infrastructura rutieră locală, susținând că sensurile giratorii existente ar […]
09:10
Noi fotografii din dosarul Jeffrey Epstein! Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates, surprinși la petrecerile controversate # Cancan.ro
Scandalul dosarele Jeffrey Epstein continuă! Iar Democrații din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat vineri, 12 decembrie, 19 fotografii din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein. În imagini apar și numeroase figuri influente, […]
09:00
E însărcinată! Frumoasa prezentatoare TV și fostul fotbalist celebru vor deveni părinți pentru a doua oară # Cancan.ro
Prezentatoarea TV Diletta Leotta (34 de ani) a anunțat că așteaptă un al doilea copil cu fostul portar al lui Liverpool, Loris Karius. Prezentatoarea DAZN îi va oferi portarului Loris Karius un fiu. Ei au […]
08:50
Bacterie periculoasă, descoperită în apa din Spitalul Sf. Maria din Iaşi. A fost activată celula de criză # Cancan.ro
O nouă alertă în România! O bacterie periculoasă a fost descoperită în apa din Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Analizele au confirmat prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa peste limitele admise, iar Ministerul a activat o celulă […]
08:40
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar gospodinele deja au început să își contureze planurile pentru masa festivă. Printre bucatele tradiționale fără de care nu poate exista o masă festivă se numără cozonacul, […]
08:30
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD # Cancan.ro
Este alertă în România după ce au fost confirmare două cazuri de lepră, după aproape jumătate de secol. Este vorba despre două surori din Bali, angajate la un salon SPA din Cluj-Napoca. În vară, acestea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.