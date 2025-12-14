Cum să afumi cârnații corect înainte de sărbători. Folosești lemn uscat de brad, stejar sau fag?
Newsweek.ro, 14 decembrie 2025 07:40
În fiecare iarnă, pregătirea cârnaților de casă devine un adevărat ritual, iar afumarea lor este pas...
Acum 5 minute
08:00
Ciupercile și tofu sunt surse vegetale surprinzător de bogate în proteine, iar consumate corect pot ...
Acum 15 minute
07:50
Unde este cel mai bun loc pentru a instala panouri solare și care sunt pericolele acestora. Un expert explică # Newsweek.ro
Instalarea panourilor solare poate aduce economii semnificative la facturile de energie și contribui...
Acum 30 minute
07:40
Cum să afumi cârnații corect înainte de sărbători. Folosești lemn uscat de brad, stejar sau fag? # Newsweek.ro
În fiecare iarnă, pregătirea cârnaților de casă devine un adevărat ritual, iar afumarea lor este pas...
Acum o oră
07:30
Europa se pregătește în tăcere de război: Apar buncăre, armata obligatorie. 8000.000 soldați NATO lângă Rusia # Newsweek.ro
Europa nu mai vorbește doar despre război — se pregătește în tăcere pentru unul. Recrutarea obligato...
07:20
Ce trebuie să pui în brad pentru a atrage prosperitate de sărbători. Trebuie lăsat până la Bobotează # Newsweek.ro
Pentru a atrage prosperitate de sărbători, în brad se pot pune mere, nuci, bani sau figurine străluc...
07:10
Horoscop 15 decembrie. Luna în Scorpion aduce noroc Balanțelor. Racii, armonie în familie. Peștii, schimbări # Newsweek.ro
Horoscop 15 decembrie. Luna în Scorpion aduce noroc Balanțelor. Racii, armonie în familie. Peștii, s...
Acum 2 ore
06:40
Viața la pensie. Activități care îți schimbă starea de spirit în decembrie. Te ajută să-ți faci prieteni noi # Newsweek.ro
Luna decembrie poate fi o perioadă plină de activități frumoase pentru persoanele aflate la pensie. ...
Acum 12 ore
20:50
În România se iese la pensie la 50 ani. În Spania, companiile angajează oameni peste 50 ani să nu dea faliment # Newsweek.ro
România trimite oameni la pensie la 50 de ani sau pensionează anticipat sute de mii de oameni. În Ve...
20:30
Horoscop 15-31 decembrie. Patru zodii vor fi lovite de bani și noroc. Marte intră în Capricorn # Newsweek.ro
Pe 15 decembrie, Marte intră în Capricorn. Aceasta este eficiența la superlativ: acțiune concentrată...
20:20
Moartea fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, suspectă. Ar fi avut un partener mult mai tânăr # Newsweek.ro
Cazul morții Rodicăi Stănoiu a fost înregistrat, începând de vineri, 12 decembrie, ca dosar penal pe...
20:00
Procentul maghiarilor care au încredere în UE este mai mare decât cel al celor care au încredere în ...
19:40
Republica Moldova și-a făcut bugetul și va crește pensiile cu 7%. România îngheață pensiile pe tot a...
19:10
Gala Alianța 2025: Premiul Internațional pentru Serviciul Public acordat lui Cătălin Predoiu # Newsweek.ro
La Gala Alianta 2025, Premiul Internațional pentru Serviciul Public îl onorează pe Cătălin Predoiu, ...
19:10
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, la Târgu Mureş, că acest an se închide...
19:10
Radarele vechi pot da erori. Când pot șoferii avea șanse să câștige o contestație în instanță? # Newsweek.ro
Șoferii pot fi amendați pe nedrept dacă sunt „vizați” de radare vechi care măsoară greșit viteza....
Acum 24 ore
18:50
Aproximativ 3.000 de articole pirotehnice fără autorizaţie, confiscate de poliţiştii de frontieră # Newsweek.ro
Aproximativ 3.000 de articole pirotehnice fără autorizaţie au fost descoperite şi confiscate de poli...
18:30
Oamenii care locuiesc la sud de Paris au acum la dispoziţie un nou mijloc de transport pentru a face...
18:10
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a eliberat sâmbătă 123 de persoane, opozanţi deţinuţi polit...
17:50
Hackerii au creat un kit pentru a copia perfect site-urile băncilor şi platformelor financiare europene # Newsweek.ro
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, este folosit de către infractori pentru a copia perf...
17:30
Germania va trimite militari pentru a consolida securitatea la frontiera de est a Poloniei # Newsweek.ro
Germania a anunţat că va trimite un grup de militari în Polonia pentru a ajuta la implementarea unui...
17:10
Un tânăr de 19 ani din Slatina a decedat, sâmbătă, după ce a intrat cu maşina într-un copac de pe ma...
16:50
Ministrul Rogobete a aterizat de urgență la Iași. Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași # Newsweek.ro
Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a ajuns din nou în atenția opiniei publice din cauza unei ...
16:30
Ordin de începere pentru încă 47 de kilometri din A8. Stați liniștiți! Deocamdată se va lucra doar pe hârtie # Newsweek.ro
CNIR a emis ordinele de începere a acestei etape pentru încă două loturi ale Autostrăzii Unirii....
16:20
VIDEO Ce măsuri ia Federația Română de Gimnastică pentru stoparea abuzurilor și recâștigarea prestigiului # Newsweek.ro
Președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, a explicat la Newsweek Report, care sunt m...
15:50
Scannere inteligente la Aeroportul Otopeni detectează rapid actele false, în contextul creșterii intrărilor # Newsweek.ro
Autoritățile de la Aeroportul Otopeni au instalat scannere inteligente care analizează rapid actele ...
15:40
Situație fără precedent în UK. Cazurile de gripă cresc, guvernul cere medicilor să amâne greva de Crăciun # Newsweek.ro
Guvernul britanic a îndemnat medicii să renunţe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puţin t...
15:20
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: Trafic deschis în ambele sensuri între 18 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026 # Newsweek.ro
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se deschide în ambele sensuri începând cu 18 decembrie 2025 până la 8 ...
15:10
Ministrul Muncii anunță care pensionari iau bani în plus la pensie în 2026. „Puterea de cumpărare, prea mică” # Newsweek.ro
După un an de coșmar pentru pensionari, ministrul Muncii, Florin Manole anunță care pensionari iau b...
15:10
Cehia nu va oferi garanții pentru finanțarea Ucrainei, spune viitorul premier Andrej Babis # Newsweek.ro
Viitorul premier al Cehiei, Andrej Babis, a anunțat că țara sa nu va furniza nicio garanție pentru f...
14:50
Premieră națională: utilaj confiscat după ce drona a descoperit deșeuri ilegale pe două hectare în Bihor # Newsweek.ro
O premieră națională în controlul mediului a fost atinsă în Bihor. Utilajul folosit pentru depozitar...
14:40
Zelenski: atacurile rusești au lăsat mii fără electricitate în șapte regiuni, vizând civil și infrastructură # Newsweek.ro
Loviturile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile în Ucraina. Mii de l...
14:20
Chirurgia pulmonară majoră devine mai sigură: cel mai amplu studiu oferă repere pentru ventilație și anestezie # Newsweek.ro
Chirurgia pulmonară majoră necesită atenție specială la anestezie și ventilație pentru a menține res...
14:00
Germanii și polonezii sapă tranșee și ridică fortificații la granița cu Kaliningrad și Belarus # Newsweek.ro
Germanii și polonezii lucrează cot la cot la granița cu Kaliningrad și Belarus, săpând tranșee și in...
13:50
Proiect USR: Contribuțiile persoanelor vulnerabile îngrijite de ONG-uri scapă de taxe pentru servicii sociale # Newsweek.ro
Senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu și deputata Oana Murariu, din USR, au depus un proiect de lege care...
13:40
Cutremur de 2,4 grade în județul Sibiu, surprinzător într-o zonă neobișnuită pentru activitate seismică # Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade s-a produs sâmbătă în județul Sibiu, surprinzând locuitorii...
13:20
Vizita lui Messi în India se transformă în fiasco: fanii dezamăgiți aruncă scaune pe stadion # Newsweek.ro
Vizita de trei zile a lui Lionel Messi în India s-a încheiat într-un fiasco, după ce turul de onoare...
13:10
Buzoianu: Primăria Ciumeghiu, amendată cu 70.000 lei după depistarea deșeurilor cu drona; utilaj confiscat # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, sâmbătă, că a fost realizată prima confiscare a unui uti...
12:50
Redeschis parțial, muzeul „blestemat” din Ierusalim ar putea fi vândut și transformat în hotel de lux # Newsweek.ro
Redeschis doar parțial și accesibil exclusiv prin tururi ghidate, Muzeul Arheologic Rockefeller din ...
12:40
Trump, dat în judecată pentru proiectul sălii de bal de la Casa Albă, estimat la 300 de milioane de dolari # Newsweek.ro
Donald Trump se confruntă cu un proces federal intentat de o organizație pentru protejarea patrimoni...
12:20
BEI majorează creditarea pentru proiectele UE din apărare la 4,5 miliarde de euro în 2026 # Newsweek.ro
Banca Europeană de Investiţii va crește finanțarea pentru proiectele europene din domeniul apărării ...
12:10
Actor cunoscut pentru rolurile sale de antagonist în filme cult precum „Pulp Fiction” și „The Mask”,...
11:50
Pacea lui Trump din Asia, anulată. Thailanda anunță că va lovi Cambodgia până la eliminarea „amenințărilor” # Newsweek.ro
În ciuda apelului public lansat de Donald Trump și a anunțului privind un armistițiu acceptat de amb...
11:40
Cum reglezi corect umiditatea în casă? Ce valori sunt recomandate iarna pentru a scăpa de igrasie sau mucegai # Newsweek.ro
Nivelul de umiditate din locuință joacă un rol esențial pentru confortul zilnic și pentru sănătate, ...
11:10
Propaganda de la Kremlin acuză România de implicare într-un scenariu fictiv cu o bombă murdară pentru Ucraina # Newsweek.ro
Autoritățile de la Moscova lansează noi acuzații fără probe la adresa României și Poloniei, susținân...
10:50
Blocaj la Bruxelles. Italia face zid în fața Belgiei. Folosirea activelor rusești pentru Ucraina, blocată # Newsweek.ro
Italia, una dintre țările cu cea mai mare influență politică și de vot din Uniunea Europeană, s-a al...
10:40
The Atlantic: Trump a dat undă verde atacurilor Ucrainei asupra „flotei fantomă” a lui Putin în Marea Neagră # Newsweek.ro
Statele Unite, sub administrația lui Donald Trump, au permis în mod tacit Ucrainei să lovească „flot...
10:10
America lui Trump, acuzată de Danemarca că își folosește puterea economică pentru a-și „impune propria voinţă” # Newsweek.ro
Serviciile de informații din Danemarca acuză America lui Trump, într-un raport, că își folosește put...
10:10
Odesa, sub asediul rachetelor Kinjal. 3 nave comerciale turcești, avariate în atacul rusesc din Marea Neagră # Newsweek.ro
Porturile din regiunea Odesa au fost ținta unui nou atac aerian lansat de armata rusă în noaptea de ...
09:50
VIDEO „Noaptea mafiei”, în Parlamentul slovac. Pro-rușii premierului Fico au modificat legile Justiției # Newsweek.ro
„Noaptea mafiei”, în Parlamentul slovac. Deputaţii s-au certat violent, după ce pro-rușii premierul ...
09:30
Situație de criză! Spitalul de Urgență pentru copii din Iași, fără apă potabilă. Nu se mai fac internări # Newsweek.ro
Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi nu dispune de apă potabilă, după cebact...
