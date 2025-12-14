Grindă în loc de ușă, gaură și priză în loc de aer condiționat, locuri de joacă la subsol, vedere „spre mare” cu 3 blocuri în față. Anomaliile descoperite de ANPC la dezvoltatorii imobiliari
HotNews.ro, 14 decembrie 2025 08:50
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au derulat, în ultimii 3 ani, un amplu control în rândul dezvoltatorilor de locuințe, în urma căruia au constatat o serie de nereguli care, în unele cazuri, par…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
09:20
Avertismentul cancelarului Merz și paralelă istorică cu Cehoslovacia din 1938: Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin „nu se va opri” și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, la fel cum nici Hitler…
Acum o oră
08:50
Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a anunţat oficialii delegaţi la meciurile de duminică, din etapa a 20-a, penultima din acest an, din Superliga, potrivit News.ro. George Găman a fost delegat la meciul FC Petrolul –…
08:50
Grindă în loc de ușă, gaură și priză în loc de aer condiționat, locuri de joacă la subsol, vedere „spre mare” cu 3 blocuri în față. Anomaliile descoperite de ANPC la dezvoltatorii imobiliari # HotNews.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au derulat, în ultimii 3 ani, un amplu control în rândul dezvoltatorilor de locuințe, în urma căruia au constatat o serie de nereguli care, în unele cazuri, par…
Acum 2 ore
08:30
Când giganții tech se tem de propriile creații. Șeful YouTube a dezvăluit felul în care permite copiilor săi accesul la tehnologie # HotNews.ro
Neal Mohan, directorul general al YouTube, este cel mai recent lider din industria tehnologiei care a recunoscut public că le limitează copiilor săi timpul pe care îl petrec pe reţelelor de socializare și canalele media,…
08:20
Accident cu patru maşini pe autostrada Bucureşti – Piteşti. Patru oameni au fost răniți # HotNews.ro
Accidentul în care au fost implicate patru mașini s-a produs duminică dimineață, pe autostrada A1, pe sensul spre Pitești, a transmis Centrul Infotrafic. Mai exact, accidentul s-a produs la kilometrul 109, în apropierea municipiului Piteşti,…
08:10
Oamenii de știință staționați într-un avanpost britanic de cercetare izolat din Antarctica au primit un cadou special de Crăciun: o cutie nouă-nouță a Poștei Regale britanice, trimisă personal de regele Charles, potrivit The Independent. Kirsten…
Acum 4 ore
07:30
Studenți împușcați în timp ce dădeau examen. Un bărbat care purta mască a deschis focul la prestigioasa Universitate Brown din SUA # HotNews.ro
Peste 400 de polițiști au fost mobilizați sâmbătă pentru a căuta suspectul într-un atacat armat la Universitatea Brown din Rhode Island, care s-a soldat cu moartea a doi studenți și rănirea altor nouă persoane la…
07:20
Calcule. Cu cât cresc impozitele pe locuințe, de la 1 ianuarie. Criteriul care micșora valoarea impozitelor dispare # HotNews.ro
Din 2026, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice urmează să fie majorate, potrivit Legii taxelor locale, care a plecat miercuri la promulgare. Inclusiv pentru un apartament dintr-un bloc vechi de peste 30 sau 50 de…
07:00
Martin Parr, cronicarul vremurilor noastre. „În fotografie, îmi place să creez ficțiune din realitate” # HotNews.ro
„În fotografie, îmi place să creez ficțiune din realitate. Încerc să fac acest lucru preluând prejudecățile naturale ale societății și dându-le o întorsătură”, spunea fotograful englez Martin Parr. Martin Parr (1952 – 2025) a reușit…
07:00
VIDEO Generația Z din România se adaugă protestelor contra „Justiției capturate”. Ce s-a întâmplat la un concert la Arenele Romane. „Să nu lăsăm chestia asta să se stingă” # HotNews.ro
Generația Z e definită de tinerii care au acum aproximativ 15-27 de ani, născuți între 1997-2010. În general sunt nativi digital și cercetările sociologice au arătat că au o dorință de implicare socială. În mai…
Acum 12 ore
00:30
„Bate-te cu Dorfotei, dar nu agresa femeile”. Nicușor Dan anunță un raport privind violența domestică și femicidele din România # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va prezenta un raport în ceea ce privește violența împotriva femeilor, pe care a descris-o drept „degradantă”, și acțiunile care trebuie întreprinse de autorități pentru a combate această problemă.…
00:00
„Am pus ștampila pe cine am crezut eu că duce mai departe”: Președintele Nicușor Dan explică cum a votat la alegerile pentru Primăria Capitalei # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai, difuzată sâmbătă seară, că la alegerile pentru Primăria Capitalei a votat „pe cine am crezut eu că duce mai departe”. „Cu…
13 decembrie 2025
23:50
Nicușor Dan: „A fi naționalist e o chestiune absolut legitimă. Îngrijorător este când ai un partid care ia copy-paste narativele Moscovei” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat „cum îi va smulge pe români din brațele extremismului”, în ediția difuzată sâmbătă a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai, și a spus că politicienii trebuie să recâștige…
23:20
SuperLiga: Laszlo Balint jubilează după victoria cu Rapid: „Fabulos! Nu am ce să mai spun” # HotNews.ro
Laszlo Balint, antrenorul echipei Oțelul Galați, și-a lăudat jucătorii după victoria obținută împotriva celor de la Rapid București, scor 2-0, în etapa a 20-a din SuperLiga. Grație succesului din Giulești, Oțelul a urcat provizoriu pe…
23:10
Nicușor Dan spune că actuala coaliție „nu are niciun motiv să se rupă”: „În niciunul din momentele pe care presa le-a tratat foarte emoțional n-am văzut asta” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că nu vede „niciun motiv de rupere” a coaliției alcătuite din PSD, PNL, USR și UDMR, în ciuda informațiilor pe care le citește „zi de zi în presă”. Șeful statului…
22:40
Forțele navale ucrainene au acuzat Rusia că a atacat deliberat cu o dronă o navă civilă turcă, care transporta ulei de floarea-soarelui către Egipt, sâmbătă, la o zi după ce Moscova a lovit două porturi…
22:30
SuperLiga: Oțelul învinge liderul în Giulești și urcă pe loc de play-off. Dinamo se poate apropia de Rapid # HotNews.ro
Rapid București a pierdut meciul disputat sâmbătă, pe teren propriu, împotriva echipei Oțelul Galați, scor 0-2, în etapa a 20-a din SuperLiga. Rapid București – Oțelul Galați 0-2 Elevii lui Laszlo Balint au deschis scorul…
22:10
Marina ucraineană acuză Rusia că a atacat în mod deliberat, sâmbătă, cu o dronă, o navă civilă turcă, la o zi după ce Moscova a lovit două porturi ucrainene. Nava transporta ulei de floarea soarelui…
21:50
Documentarul despre situația din justiție pe care l-a publicat în această săptămână Recorder va fi proiectat la Cinema ARTA din Cluj-Napoca, joi, 18 decembrie, și va fi urmat de o discuție cu lect. univ. dr.…
21:30
VIDEO. Momentul în care un robot îl lovește cu piciorul în abdomen pe șeful unei companii: „Prea violent!” # HotNews.ro
Într-un videoclip postat pe Instagram, Zhao Tongyang, CEO-ul companiei chineze EngineAI, s-a echipat cu protecții pentru picioare, abdomen și cap. Colegii l-au tachinat, întrebându-l dacă este nervos. A urmat lovitura, scrie site-ul Yahoo Finance. Apoi,…
21:20
Militari americani uciși într-o ambuscadă în Siria. Șeful Pentagonului, mesaj amenințător: „Statele Unite te vor vâna, te vor găsi și te vor ucide fără milă” # HotNews.ro
Doi soldați americani și un traducător civil al armatei SUA au fost uciși sâmbătă de un atacator despre care se crede că făcea parte din organizația Statul Islamic și care a atacat un convoi de…
21:00
Lukașenko i-a promis emisarului lui Trump că va opri baloanele lansate din Belarus spre Lituania # HotNews.ro
Emisarul președintelui american Donald Trump, John Coale, a declarat sâmbătă că liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko, i-a promis că va opri lansarea baloanelor meteorologice de pe teritoriul țării sale către Lituania. „A fost de acord recent…
20:40
FOTO/VIDEO Protest cu zeci de mii de oameni la Budapesta. Acuzații la adresa guvernului Viktor Orban: „Pentru ei, problema nu este că au avut loc abuzurile, ci că au fost dezvăluite” # HotNews.ro
Zeci de mii de persoane au protestat în cadrul unei manifestații convocate de liderul opoziției, sâmbătă, la Budapesta, cerând demisia premierului Viktor Orban, pe care îl acuză că nu a acționat în privința acuzațiilor de…
Acum 24 ore
20:10
Ministrul Sănătății, despre bacteria de la spitalul din Iași: Cel mai probabil marți vom ști sigur dacă a fost eliminată # HotNews.ro
Ministrul Alexandru Rogobete a declarat sâmbătă că în momentul de față situația de la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria”, unde în mai multe probe de apă a fost depistată o bacterie periculoasă, nu este una…
19:50
FOTO Cum a fost la protestul anunțat de judecătoarea din Craiova: „S-a strigat «Moroșanu nu uita, strada e de partea ta»” # HotNews.ro
Sorina Marinaș, judecătoare la secția penală de la Curtea de Apel Craiova, a publicat imagini de la protestul pe care îl anunțase pentru sâmbătă în fața Judecătoriei Craiova cu intenția de a transmite „un mesaj…
19:40
Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 20-a din Superligă. În minutul 32, şutul lui Blagaic a fost deviat în bară, iar în…
19:40
Cehia se opune planului UE de ajutor pentru Ucraina finanțat din activele rusești înghețate. Viitorul premier: „Nu vom da bani” # HotNews.ro
Republica Cehă nu va oferi nicio garanție pentru ajutorarea Ucrainei printr-un împrumut finanțat din activele rusești înghețate în UE, dar care să fie garantat de statele membre, a declarat sâmbătă viitorul premier ceh Andrej Babis,…
19:10
„În ADN-ul nostru există presiunea socială că inabilitatea de a te reproduce este un eșec personal”. Interviu cu regizoarea care vrea să schimbe imaginea tradițională a femeii la 40 de ani # HotNews.ro
„Am vrut să fac un film despre o femeie modernă, căreia i se permite să greșească”, spune regizoarea Sarra Tsorakidis care, în filmul „Ink Wash”, arată o altă imagine a femeii la 40 de ani…
19:00
Thailanda îl contrazice pe Trump și continuă luptele cu Cambodgia, deși președintele american anunțase o încetare a focului # HotNews.ro
Prim-ministrul interimar al Thailandei a negat existența unui acord de încetare a focului cu Cambodgia, în ciuda faptului că președintele american Donald Trump susținea că țările au fost de acord să oprească luptele, potrivit The…
18:50
Revolta găluștelor. După ce bucătăria italiană a fost introdusă în patrimoniul UNESCO, o parte din locuitorii țării se revoltă: „Noi nu suntem Italia” # HotNews.ro
Decizia de a introduce bucătăria italiană în patrimoniul UNESCO a stârnit pe lângă reacții de mândrie și voci separatiste în Peninsulă, scrie ziarul Corriere della Sera. De la „Südtirol ist nicht Italien” („Tirolul de Sud…
18:20
Doi români plecați din țară au obținut 50 milioane dolari finanțare pentru startup-ul lor AI # HotNews.ro
Doi antreprenori români au lansat un startup de inteligență artificială, la Londra, în urmă cu doi ani, iar acum au obținut o finanțare de 50 de milioane de dolari de la mari fonduri de investiții…
18:20
Proteste pentru justiție, pentru a patra zi la rând. Manifestație anunțată sâmbătă în Piața Victoriei / Acțiuni similare în restul țării și în diaspora # HotNews.ro
Protestele declanșate după publicarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, continuă și sâmbătă, pentru a patra zi consecutiv. În București, manifestanții sunt așteptați de la ora 18:30 în Piața Victoriei, potrivit organizatorilor. Acțiuni similare sunt…
18:10
FOTO Tren București – Kiev vizat de o alertă de minare la ieșirea din Republica Moldova. „A fost activat semnalul «Exploziv BRAVO»” # HotNews.ro
Poliția Republicii Moldova a anunțat că a fost sesizată sâmbătă cu privire la o alertă de minare a unui tren de pe ruta București – Kiev, care se afla la ieșirea din Republica Moldova, în…
18:00
Superliga – Daniel Pancu anunță mai multe plecări de la CFR Cluj: „Nu sunt compatibili cu mine” # HotNews.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenor CFR Cluj, a anunțat restructurări în ceea ce privește lotul echipei sale, potrivit Golazo.ro Pancu a dezvăluit că jucătorii care nu se vor acomoda la principiile sale vor părăsi…
17:50
HARTA Datoria publică a României va urca anual, până spre 70% din PIB în 2030. Cum stăm în lume # HotNews.ro
Datoria publică a României va crește constant în fiecare an, până la 70% din PIB în 2030, arată World Economic Outlook, perspectivă întocmită periodic de Fondul Monetar Internațional (FMI). România a avut o datorie publică…
17:40
Peste un milion de gospodării fără curent electric în Ucraina, după un atac major al forțelor ruse. Probleme în special în Odesa # HotNews.ro
Regiunea Odesa din sudul Ucrainei, inclusiv orașul portuar de la Marea Neagră, s-a confruntat cu pene majore de curent sâmbătă, după atacul rusesc de amploare care a vizat rețeaua electrică ucraineană în timpul nopții și…
17:20
Germania trimite trupe la frontiera estică a Poloniei. Detalii despre misiunea forțelor desfășurate de Bundeswehr # HotNews.ro
Autoritățile germane au anunțat că forțele armate ale țării, Bundeswehr, vor ajuta la securizarea frontierei estice a Poloniei, granița cu Belarus și Rusia, potrivit serviciului de limbă engleză al publicației Deutsche Welle. Câteva zeci de…
17:00
Lukașenko a eliberat 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel, după negocieri cu un emisar al lui Trump / SUA au ridicat sancțiunile pe potasiu # HotNews.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat sâmbătă 123 de deținuți, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiatski și o figură importantă a opoziției, Maria Kalesnikava, după două zile de discuții cu un emisar…
16:40
Laura Kovesi, criticată pentru că a semnat alături de magistrați de către unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști români, întors în țară după ce a stat 20 ani în Noua Zeelandă. „Cinism absolut” # HotNews.ro
Sergiu Toader, fost șef al știrilor ProTV, Antena 1 și Realitatea TV, spune că nu se urmărește curățarea justiției. „O gașcă de ticăloși se luptă cu altă gașcă de ticăloși”. „Gestul Laurei Codruța Kovesi de a…
16:10
Primărie din Bihor, prinsă în premieră de drona Gărzii de Mediu cum îngropa ilegal deșeuri. A fost amendată cu 70.000 de lei, iar utilajul folosit a fost confiscat # HotNews.ro
Primăria comunei Ciumeghiu din județul Bihor a fost amendată cu 70.000 de lei, iar un buldozer închiriat de administrația locală a fost confiscat, după ce a fost surprins cu ajutorul unei drone în timp ce…
15:50
Erdogan vrea o întâlnire cu Trump, după ce a vorbit cu Putin: „Pacea nu este departe” / Ce a spus despre Marea Neagră # HotNews.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, proaspăt întors de la o întâlnire cu omologul său rus, a spus că speră să discute un plan de pace între Ucraina și Rusia cu liderul Statelor Unite, Donald Trump,…
15:30
Operațiune de amploare împotriva unei grupări care ducea droguri din Maroc în Spania cu elicoptere. Substanțele ajungeau apoi în alte zone din Europa # HotNews.ro
Poliția spaniolă a anunțat sâmbătă că a destructurat un grup infracțional care folosea elicoptere pentru a transporta ilegal hașiș din Maroc, într-o operațiune rară împotriva traficului aerian de droguri, potrivit Reuters. Elicopterele, care puteau transporta…
15:10
Fost consilier al lui Nicușor Dan, reacție după filmul Recorder: În locul președintelui, m-aş fi dus peste CSM / Declarații dure la adresa Liei Savonea # HotNews.ro
„O oarecare surpriză a fost faptul că au fost magistraţi care au acceptat să vorbească. Există riscuri majore”, a declarat fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban, după dezvăluirile din documentarul Recorder despre starea justiției, în care…
15:10
O epidemie de „super-gripă fără precedent” a lovit Marea Britanie. Virusul a ajuns și în România # HotNews.ro
Guvernul britanic a îndemnat vineri medicii să renunțe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puțin timp înainte de Crăciun, în contextul unui „val fără precedent de super-gripă”, care afectează Regatul Unit, potrivit…
14:30
Peter Greene a murit. Actorul cunoscut din „Pulp Fiction” şi „The Mask” a fost găsit fără suflare în apartamentul său din New York # HotNews.ro
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de răufăcător şi criminal, inclusiv inteepretarea lui Zed din „Pulp Fiction”, a murit vineri la domiciliul său din New York, a confirmat managerul său. Avea…
14:20
VIDEO Tudor Chirilă, mesaj puternic, în direct la Pro TV, la seminfinala Vocea României. „Asta trebuie să ne întrebăm tot timpul” # HotNews.ro
Tudor Chirilă a avut un mesaj vineri seară, la o oră de maximă audiență, în cadrul semifinalei emisiunii „Vocea României”, penultima etapă din sezonul 13, transmisă în direct de ProTV. Andreea Dobre a deschis show-ul…
14:20
Două televiziuni care s-au atacat una pe alta în campania electorală sunt de acord acum contra Recorder și a protestatarilor # HotNews.ro
România TV și Realitatea TV au criticat protestele care au început după difuzarea documentarului ”Justiție capturată”, realizat de Recorder. „Pentru taxe şi anularea decmocraţiei n-au protestat” și „Cine a finanţat asaltul penalilor asupra justiţiei”, au…
14:10
Furie anticorupție și teama de un „scenariu românesc”. Cum au dărâmat protestele masive din Bulgaria, care au scos în stradă tinerii din generația Z, guvernul condus de doi grei ai politicii # HotNews.ro
În paralel cu românii, bulgarii poartă propria luptă cu ceea ce ei consideră a fi corupția la nivel înalt și au reușit joi să obțină demisia guvernului. Cele mai mari proteste din Bulgaria ultimului sfert…
13:50
„Salutări de la băi!” Călătorie în stațiunile balneare, un univers rupt de lume, cândva fermecător # HotNews.ro
În România, aceste stațiuni a cunoscut s-au dezvoltat spectaculos după 1880, modelul orașelor termale franceze sau germane fiind importat aproape necritic. “Stațiunile balneare au reprezentat, mai ales începând cu secolul al XIX-lea, un laborator privilegiat…
13:20
Avertisment ignorat la Cotroceni. Ludovic Orban a dezvăluit sfatul pe care Nicușor Dan nu l-a luat în seamă # HotNews.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a dezvăluit că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în campania pentru alegerile de la Bucureşti, dar, la două zile după ce a anunţat că nu se…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.