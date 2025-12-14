După documentarul Recorder și protestele din ultimele zile, un fost premier al României vorbește de „o lovitură de stat”
HotNews.ro, 14 decembrie 2025 12:20
„Tentativele de lovitura de stat mai pot fi bune sau rele, in functie de valorile pe care incearca sa le impuna. De exemplu, daca o tentativa incearca sa promoveze ideile sau conceptiile lui Soros atunci…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
12:30
Donald Trump „nu a citit niciodată” noua strategie de securitate a SUA. Cine se afla în spatele politicii externe anti-europene a liderului de la Casa Albă # HotNews.ro
Noua strategie de securitate națională a SUA, prezentată săptămâna trecută, vorbește despre un „declin economic” european și despre o posibilă dispariție a civilizației europene. Autorul principal al documentului este un susținător al mișcării MAGA care…
Acum 30 minute
12:20
După documentarul Recorder și protestele din ultimele zile, un fost premier al României vorbește de „o lovitură de stat” # HotNews.ro
„Tentativele de lovitura de stat mai pot fi bune sau rele, in functie de valorile pe care incearca sa le impuna. De exemplu, daca o tentativa incearca sa promoveze ideile sau conceptiile lui Soros atunci…
12:10
„Sânge peste tot”. Împușcături și clipe de panică pe o plajă populară din Sydney, număr incert de victime # HotNews.ro
Mai multe persoane au fost rănite, iar echipele de prim ajutor „lucrează pentru a salva vieți” duminică, după un incident armat pe populara plajă Bondi din Sydney, care este foarte aglomerată în weekend, au declarat…
Acum o oră
11:50
Antonia a dezvăluit că a ajuns în spital în urma unei proceduri estetice: „Lecția este una simplă: scurtăturile nu duc nicăieri bine” # HotNews.ro
Cântăreața și-a anunuțat fanii că a avut probleme de sănătate în urma unei intervenții estetice pe care și-a făcut-o în urmă cu mai mulți ani. Antonia a povestit cum a ajuns să trăiască această „experiență…
11:50
ANAF a realizat acum și un ghid în format PDF privind veniturile obținute în 2025 de persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. Citește mai departe pe StartupCafe…
Acum 2 ore
11:10
Un fost procuror general al României, după documentarul Recorder: „A fost indicat public un mic grup, obedient, din justiţie, cu legături în mediul politic” # HotNews.ro
„Sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului. Dacă acest sistem este nefuncţional nu există justiţie, iar în lipsa ei se instalează haosul”, a declarat același fost procuror general care a afirmat recent și că…
11:00
Unul din cele mai prestigioase ziare din lume a testat peste 100 de tipuri de prezervative pentru a vedea care e cel mai bun # HotNews.ro
Prezervativele oferă protecție împotriva multor infecții cu transmitere sexuală și reprezintă o opțiune relativ accesibilă și ușor de procurat pentru a preveni sarcinile nedorite, subliniază The New York Times, care a testat peste 100 de…
10:40
Loteria Română a informat că duminica aceasta vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, joi, s-au acordat peste 21.300 de câștiguri în valoare totală…
Acum 4 ore
10:30
Noapte intensă pentru Rusia. Sute de drone ucrainene au forțat închiderea a zece aeroporturi # HotNews.ro
Ministerul Apărării din Rusia a declarat duminică că sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 235 de drone ucrainene în timpul nopții, informează Reuters. Un depozit de petrol a luat foc în Uriupinsk, în…
10:10
Donald Trump admite o posibilă înfrângere pentru republicani la alegerile din 2026 pentru că americanii încă nu văd „cea mai mare economie din istorie” # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump a recunoscut că partidul său riscă să piardă alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an,…
10:00
Interzicerea accesului la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani nu îi protejează real pe copii, ci doar îi face mai vulnerabili # HotNews.ro
Propunerea tot mai des întâlnită în lume, inclusiv în România unde avem un proiect de lege în acest sens care a trecut de Senat, de a interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale…
09:40
În timp ce în țară i se cere demisia după documentarul Recorder, Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA pentru serviciul public: „România are nevoie de zece oameni precum el” # HotNews.ro
Cătălin Predoiu, vicepremier și ministrul Afacerilor Interne, a primit Premiul Internațional pentru Serviciu Public într-o gală desfășurată la Washington DC de către o organizație formată din foști ambasadori americani în România și oameni de afaceri…
09:20
Avertismentul cancelarului Merz și paralelă istorică cu Cehoslovacia din 1938: Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin „nu se va opri” și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, la fel cum nici Hitler…
08:50
Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a anunţat oficialii delegaţi la meciurile de duminică, din etapa a 20-a, penultima din acest an, din Superliga, potrivit News.ro. George Găman a fost delegat la meciul FC Petrolul –…
08:50
Grindă în loc de ușă, gaură și priză în loc de aer condiționat, locuri de joacă la subsol, vedere „spre mare” cu 3 blocuri în față. Anomaliile descoperite de ANPC la dezvoltatorii imobiliari # HotNews.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au derulat, în ultimii 3 ani, un amplu control în rândul dezvoltatorilor de locuințe, în urma căruia au constatat o serie de nereguli care, în unele cazuri, par…
Acum 6 ore
08:30
Când giganții tech se tem de propriile creații. Șeful YouTube a dezvăluit felul în care permite copiilor săi accesul la tehnologie # HotNews.ro
Neal Mohan, directorul general al YouTube, este cel mai recent lider din industria tehnologiei care a recunoscut public că le limitează copiilor săi timpul pe care îl petrec pe reţelelor de socializare și canalele media,…
08:20
Accident cu patru maşini pe autostrada Bucureşti – Piteşti. Patru oameni au fost răniți # HotNews.ro
Accidentul în care au fost implicate patru mașini s-a produs duminică dimineață, pe autostrada A1, pe sensul spre Pitești, a transmis Centrul Infotrafic. Mai exact, accidentul s-a produs la kilometrul 109, în apropierea municipiului Piteşti,…
08:10
Oamenii de știință staționați într-un avanpost britanic de cercetare izolat din Antarctica au primit un cadou special de Crăciun: o cutie nouă-nouță a Poștei Regale britanice, trimisă personal de regele Charles, potrivit The Independent. Kirsten…
07:30
Studenți împușcați în timp ce dădeau examen. Un bărbat care purta mască a deschis focul la prestigioasa Universitate Brown din SUA # HotNews.ro
Peste 400 de polițiști au fost mobilizați sâmbătă pentru a căuta suspectul într-un atacat armat la Universitatea Brown din Rhode Island, care s-a soldat cu moartea a doi studenți și rănirea altor nouă persoane la…
07:20
Calcule. Cu cât cresc impozitele pe locuințe, de la 1 ianuarie. Criteriul care micșora valoarea impozitelor dispare # HotNews.ro
Din 2026, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice urmează să fie majorate, potrivit Legii taxelor locale, care a plecat miercuri la promulgare. Inclusiv pentru un apartament dintr-un bloc vechi de peste 30 sau 50 de…
07:00
Martin Parr, cronicarul vremurilor noastre. „În fotografie, îmi place să creez ficțiune din realitate” # HotNews.ro
„În fotografie, îmi place să creez ficțiune din realitate. Încerc să fac acest lucru preluând prejudecățile naturale ale societății și dându-le o întorsătură”, spunea fotograful englez Martin Parr. Martin Parr (1952 – 2025) a reușit…
07:00
VIDEO Generația Z din România se adaugă protestelor contra „Justiției capturate”. Ce s-a întâmplat la un concert la Arenele Romane. „Să nu lăsăm chestia asta să se stingă” # HotNews.ro
Generația Z e definită de tinerii care au acum aproximativ 15-27 de ani, născuți între 1997-2010. În general sunt nativi digital și cercetările sociologice au arătat că au o dorință de implicare socială. În mai…
Acum 12 ore
00:30
„Bate-te cu Dorfotei, dar nu agresa femeile”. Nicușor Dan anunță un raport privind violența domestică și femicidele din România # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va prezenta un raport în ceea ce privește violența împotriva femeilor, pe care a descris-o drept „degradantă”, și acțiunile care trebuie întreprinse de autorități pentru a combate această problemă.…
00:00
„Am pus ștampila pe cine am crezut eu că duce mai departe”: Președintele Nicușor Dan explică cum a votat la alegerile pentru Primăria Capitalei # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai, difuzată sâmbătă seară, că la alegerile pentru Primăria Capitalei a votat „pe cine am crezut eu că duce mai departe”. „Cu…
13 decembrie 2025
23:50
Nicușor Dan: „A fi naționalist e o chestiune absolut legitimă. Îngrijorător este când ai un partid care ia copy-paste narativele Moscovei” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat „cum îi va smulge pe români din brațele extremismului”, în ediția difuzată sâmbătă a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai, și a spus că politicienii trebuie să recâștige…
Acum 24 ore
23:20
SuperLiga: Laszlo Balint jubilează după victoria cu Rapid: „Fabulos! Nu am ce să mai spun” # HotNews.ro
Laszlo Balint, antrenorul echipei Oțelul Galați, și-a lăudat jucătorii după victoria obținută împotriva celor de la Rapid București, scor 2-0, în etapa a 20-a din SuperLiga. Grație succesului din Giulești, Oțelul a urcat provizoriu pe…
23:10
Nicușor Dan spune că actuala coaliție „nu are niciun motiv să se rupă”: „În niciunul din momentele pe care presa le-a tratat foarte emoțional n-am văzut asta” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că nu vede „niciun motiv de rupere” a coaliției alcătuite din PSD, PNL, USR și UDMR, în ciuda informațiilor pe care le citește „zi de zi în presă”. Șeful statului…
22:40
Forțele navale ucrainene au acuzat Rusia că a atacat deliberat cu o dronă o navă civilă turcă, care transporta ulei de floarea-soarelui către Egipt, sâmbătă, la o zi după ce Moscova a lovit două porturi…
22:30
SuperLiga: Oțelul învinge liderul în Giulești și urcă pe loc de play-off. Dinamo se poate apropia de Rapid # HotNews.ro
Rapid București a pierdut meciul disputat sâmbătă, pe teren propriu, împotriva echipei Oțelul Galați, scor 0-2, în etapa a 20-a din SuperLiga. Rapid București – Oțelul Galați 0-2 Elevii lui Laszlo Balint au deschis scorul…
22:10
Marina ucraineană acuză Rusia că a atacat în mod deliberat, sâmbătă, cu o dronă, o navă civilă turcă, la o zi după ce Moscova a lovit două porturi ucrainene. Nava transporta ulei de floarea soarelui…
21:50
Documentarul despre situația din justiție pe care l-a publicat în această săptămână Recorder va fi proiectat la Cinema ARTA din Cluj-Napoca, joi, 18 decembrie, și va fi urmat de o discuție cu lect. univ. dr.…
21:30
VIDEO. Momentul în care un robot îl lovește cu piciorul în abdomen pe șeful unei companii: „Prea violent!” # HotNews.ro
Într-un videoclip postat pe Instagram, Zhao Tongyang, CEO-ul companiei chineze EngineAI, s-a echipat cu protecții pentru picioare, abdomen și cap. Colegii l-au tachinat, întrebându-l dacă este nervos. A urmat lovitura, scrie site-ul Yahoo Finance. Apoi,…
21:20
Militari americani uciși într-o ambuscadă în Siria. Șeful Pentagonului, mesaj amenințător: „Statele Unite te vor vâna, te vor găsi și te vor ucide fără milă” # HotNews.ro
Doi soldați americani și un traducător civil al armatei SUA au fost uciși sâmbătă de un atacator despre care se crede că făcea parte din organizația Statul Islamic și care a atacat un convoi de…
21:00
Lukașenko i-a promis emisarului lui Trump că va opri baloanele lansate din Belarus spre Lituania # HotNews.ro
Emisarul președintelui american Donald Trump, John Coale, a declarat sâmbătă că liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko, i-a promis că va opri lansarea baloanelor meteorologice de pe teritoriul țării sale către Lituania. „A fost de acord recent…
20:40
FOTO/VIDEO Protest cu zeci de mii de oameni la Budapesta. Acuzații la adresa guvernului Viktor Orban: „Pentru ei, problema nu este că au avut loc abuzurile, ci că au fost dezvăluite” # HotNews.ro
Zeci de mii de persoane au protestat în cadrul unei manifestații convocate de liderul opoziției, sâmbătă, la Budapesta, cerând demisia premierului Viktor Orban, pe care îl acuză că nu a acționat în privința acuzațiilor de…
20:10
Ministrul Sănătății, despre bacteria de la spitalul din Iași: Cel mai probabil marți vom ști sigur dacă a fost eliminată # HotNews.ro
Ministrul Alexandru Rogobete a declarat sâmbătă că în momentul de față situația de la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria”, unde în mai multe probe de apă a fost depistată o bacterie periculoasă, nu este una…
19:50
FOTO Cum a fost la protestul anunțat de judecătoarea din Craiova: „S-a strigat «Moroșanu nu uita, strada e de partea ta»” # HotNews.ro
Sorina Marinaș, judecătoare la secția penală de la Curtea de Apel Craiova, a publicat imagini de la protestul pe care îl anunțase pentru sâmbătă în fața Judecătoriei Craiova cu intenția de a transmite „un mesaj…
19:40
Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 20-a din Superligă. În minutul 32, şutul lui Blagaic a fost deviat în bară, iar în…
19:40
Cehia se opune planului UE de ajutor pentru Ucraina finanțat din activele rusești înghețate. Viitorul premier: „Nu vom da bani” # HotNews.ro
Republica Cehă nu va oferi nicio garanție pentru ajutorarea Ucrainei printr-un împrumut finanțat din activele rusești înghețate în UE, dar care să fie garantat de statele membre, a declarat sâmbătă viitorul premier ceh Andrej Babis,…
19:10
„În ADN-ul nostru există presiunea socială că inabilitatea de a te reproduce este un eșec personal”. Interviu cu regizoarea care vrea să schimbe imaginea tradițională a femeii la 40 de ani # HotNews.ro
„Am vrut să fac un film despre o femeie modernă, căreia i se permite să greșească”, spune regizoarea Sarra Tsorakidis care, în filmul „Ink Wash”, arată o altă imagine a femeii la 40 de ani…
19:00
Thailanda îl contrazice pe Trump și continuă luptele cu Cambodgia, deși președintele american anunțase o încetare a focului # HotNews.ro
Prim-ministrul interimar al Thailandei a negat existența unui acord de încetare a focului cu Cambodgia, în ciuda faptului că președintele american Donald Trump susținea că țările au fost de acord să oprească luptele, potrivit The…
18:50
Revolta găluștelor. După ce bucătăria italiană a fost introdusă în patrimoniul UNESCO, o parte din locuitorii țării se revoltă: „Noi nu suntem Italia” # HotNews.ro
Decizia de a introduce bucătăria italiană în patrimoniul UNESCO a stârnit pe lângă reacții de mândrie și voci separatiste în Peninsulă, scrie ziarul Corriere della Sera. De la „Südtirol ist nicht Italien” („Tirolul de Sud…
18:20
Doi români plecați din țară au obținut 50 milioane dolari finanțare pentru startup-ul lor AI # HotNews.ro
Doi antreprenori români au lansat un startup de inteligență artificială, la Londra, în urmă cu doi ani, iar acum au obținut o finanțare de 50 de milioane de dolari de la mari fonduri de investiții…
18:20
Proteste pentru justiție, pentru a patra zi la rând. Manifestație anunțată sâmbătă în Piața Victoriei / Acțiuni similare în restul țării și în diaspora # HotNews.ro
Protestele declanșate după publicarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, continuă și sâmbătă, pentru a patra zi consecutiv. În București, manifestanții sunt așteptați de la ora 18:30 în Piața Victoriei, potrivit organizatorilor. Acțiuni similare sunt…
18:10
FOTO Tren București – Kiev vizat de o alertă de minare la ieșirea din Republica Moldova. „A fost activat semnalul «Exploziv BRAVO»” # HotNews.ro
Poliția Republicii Moldova a anunțat că a fost sesizată sâmbătă cu privire la o alertă de minare a unui tren de pe ruta București – Kiev, care se afla la ieșirea din Republica Moldova, în…
18:00
Superliga – Daniel Pancu anunță mai multe plecări de la CFR Cluj: „Nu sunt compatibili cu mine” # HotNews.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenor CFR Cluj, a anunțat restructurări în ceea ce privește lotul echipei sale, potrivit Golazo.ro Pancu a dezvăluit că jucătorii care nu se vor acomoda la principiile sale vor părăsi…
17:50
HARTA Datoria publică a României va urca anual, până spre 70% din PIB în 2030. Cum stăm în lume # HotNews.ro
Datoria publică a României va crește constant în fiecare an, până la 70% din PIB în 2030, arată World Economic Outlook, perspectivă întocmită periodic de Fondul Monetar Internațional (FMI). România a avut o datorie publică…
17:40
Peste un milion de gospodării fără curent electric în Ucraina, după un atac major al forțelor ruse. Probleme în special în Odesa # HotNews.ro
Regiunea Odesa din sudul Ucrainei, inclusiv orașul portuar de la Marea Neagră, s-a confruntat cu pene majore de curent sâmbătă, după atacul rusesc de amploare care a vizat rețeaua electrică ucraineană în timpul nopții și…
17:20
Germania trimite trupe la frontiera estică a Poloniei. Detalii despre misiunea forțelor desfășurate de Bundeswehr # HotNews.ro
Autoritățile germane au anunțat că forțele armate ale țării, Bundeswehr, vor ajuta la securizarea frontierei estice a Poloniei, granița cu Belarus și Rusia, potrivit serviciului de limbă engleză al publicației Deutsche Welle. Câteva zeci de…
17:00
Lukașenko a eliberat 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel, după negocieri cu un emisar al lui Trump / SUA au ridicat sancțiunile pe potasiu # HotNews.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat sâmbătă 123 de deținuți, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiatski și o figură importantă a opoziției, Maria Kalesnikava, după două zile de discuții cu un emisar…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.