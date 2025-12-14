VIDEO România TV, despre marșul pentru Justiție: „Operațiune de tip paramilitar. Vor să dea o lovitură de stat”
HotNews.ro, 14 decembrie 2025 19:00
Televiziunea controlată de Sebastian Ghiță a prezentat marșul organizat duminică seară pentru justiție, după cinci zile de proteste declanșate de publicarea documentarului „Justiție capturată” publicat de recorder, drept „o lovitură de stat”. Pe burtiera postului…
Acum 10 minute
19:10
Judecătoarea Raluca Moroșanu, interviu duminică seară pentru Recorder, după ce a sfidat conferința făcută „exact ca Ceaușescu”: „Practic, suntem angajați ai unui SRL” / Șefa CAB „a venit personal să ne spună că evaziunea fiscală de fapt nu prea există” # HotNews.ro
Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București (CAB), a povestit că a văzut „negru în fața ochilor” când i s-a spus că judecătorii sunt chemați în conferința de presă organizată joi de conducerea instanței…
Acum 30 minute
19:00
VIDEO România TV, despre marșul pentru Justiție: „Operațiune de tip paramilitar. Vor să dea o lovitură de stat” # HotNews.ro
18:50
Fonduri europene: 98 milioane EUR pentru parcuri industriale. Înscrierile în PTJ încep din 28 ianuarie 2026 # HotNews.ro
Firmele din 6 județe vor putea beneficia de găzduire în noi parcuri industriale, pe care autoritățile locale le vor putea înființa cu ajutorul unui buget total de 98 de milioane de euro, din fonduri europene…
Acum o oră
18:40
„Persoană de interes” reținută de autorități după atacul de la Universitatea Brown din SUA # HotNews.ro
Poliția din Providence, statul american Rhode Island, a reținut o „persoană de interes” în ancheta privind atacul de la Universitatea Brown, în care au murit doi studenți și au fost rănite alte nouă persoane, potrivit…
18:20
„Politica voastră toarnă foc pe gazul antisemitismului”. Premierul Israelului cere măsuri după atacul terorist din Sydney # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, după atacul mortal de la o sărbătoare evreiască din Sydney, că îl avertizase pe omologul său australian că politicile țării alimentează antisemitismul, scriu Reuters și AFP. Cel puțin…
18:20
MESAJE. După ce a fost contrat public de unii dintre șefii săi din partid, un important lider PNL a început să trimită texte obscene la adresa acestuia pe Whatsapp: „Bă, l… ă tristă! Știu că ești pe grup” # HotNews.ro
Primarul Iașiului, Mihai Chirică, i-a răspuns violent deputatului PNL Alexandru Muraru, după ce acesta a criticat public o reacție critică a edilului la adresa documentarului Recorder pe tema justiției. Chirică l-a insultat pe Muraru pe…
Acum 2 ore
18:00
SuperLiga: Universitatea Cluj, victorie importantă în lupta pentru play-off. Omar El Sawy a fost decisiv în meciul cu Petrolul # HotNews.ro
Universitatea Cluj s-a impus pe terenul echipei Petrolul Ploieşti, scor 1-0, într-un meci disputat duminică, în etapa a 20-a din Superligă. Prima ocazie importantă le-a aparținut gazdelor, în minutul 2, însă Chică-Roșă a dat pe…
18:00
Protest rar în Rusia, după interzicerea unui joc online celebru pentru copii: „Victima Cortinei de Fier digitale” # HotNews.ro
Câteva zeci de persoane au protestat duminică în orașul siberian Tomsk împotriva interdicției impuse de Rusia platformei americane de jocuri pentru copii Roblox, o demonstrație rară de nemulțumire publică, pe măsură ce iritarea populației față…
17:50
Oamenii ies din nou în stradă. Marș pentru justiție anunțat în București / Ce cer protestatarii în a cincea zi de manifestații # HotNews.ro
După mai multe zile de proteste declanșate de publicarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, oamenii sunt așteptați din nou duminică în stradă, de această dată într-un marș pentru justiție, programat să pornească din Piața…
17:40
Judecătoarea care a apărut în documentarul Recorder, despre „atmosfera toxică” din justiție: „Nici în dictatură nu au fost cu toții persecutați, dar nu s-a știut niciodată când le vine rândul” # HotNews.ro
Andrea Chiș, fostă membră în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a afirmat pe un forum al judecătorilor că „problemele sistemului judiciar nu sunt câteva dosare și nici câțiva colegi”. „Vor să stăm singuri, în banca…
17:20
VIDEO Premierul Franței, îndemnat să intervină după scenele de la protestele fermierilor. „Trebuie să facem tot ce putem pentru a evita escaladarea și confruntarea” # HotNews.ro
Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a fost îndemnat duminică de autoritățile locale să intervină pentru a preveni o escaladare, în contextul protestelor organizate de fermieri împotriva sacrificării vitelor din cauza focarelor de dermatoză nodulară, transmite Reuters.…
17:20
Efectele documentarului Recorder. Inspecţia Judiciară anunță că face verificări: „O parte din elementele prezentate se aflau, deja, în atenţia noastră” # HotNews.ro
Inspecția Judiciară, structură independentă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care are rolul de a verifica și controla activitatea și conduita magistraților, spune că face verificări după documentarul Recorder. „O parte din elementele prezentate…
Acum 4 ore
17:00
Război deschis și insulte grosolane în PNL, după documentarul Recorder. Primarul unui mare oraș riscă să fie exclus din partid # HotNews.ro
Primarul liberal al Iașiului, Mihai Chirica, riscă să fie exclus din partid după schimbul de replici cu șeful organizației locale, Alexandru Muraru, în urma unor declarații controversate pe care le-a făcut edilul despre documentarul „Justiția…
16:40
Loteria Română a informat că duminica aceasta vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, joi, s-au acordat peste 21.300 de câștiguri în valoare totală…
16:30
Kremlinul respinge declarațiile „iresponsabile” ale șefului NATO despre posibilitatea unui război cu Rusia: „Pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește” # HotNews.ro
Kremlinul a declarat, duminică, că declarațiile lui Mark Rutte despre pregătirea pentru un eventual război cu Rusia sunt „iresponsabile” și arată că nu înțelege cu adevărat devastarea pe care a provocat-o Al Doilea Război Mondial,…
16:20
Vasile Bănescu, mesaj virulent în plin scandal privind justiția: Cine se opune – „măscărici ai politicului” și „foști securiști cu titlu de jurnaliști” # HotNews.ro
Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și acum membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a publicat duminică pe Facebook un mesaj în care critică vehement persoane pe care le acuză că…
16:00
„Nu mai e timpul de războaie”. Noul primar al Capitalei își dorește USR în majoritatea din Consiliu și vrea să fie „un sprijin pentru toți primarii de sector” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, primarul general ales, a declarat că „Bucureștiul are nevoie de o foarte bună colaborare între partidele de centru-dreapta”, dar a spus că intenționează să colaboreze cu toți primarii de sector, inclusiv cu Daniel…
15:30
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este deschis dialogului, duminică, înaintea discuțiilor de la Berlin cu reprezentanții președintelui american Donald Trump și liderii europeni, potrivit AFP și Reuters. Zelenski a spus că speră că…
15:20
Slalom prin traficul din București: începuturile uimitor de blânde ale sălbăticiei de azi. Regulile drasticului „Regulament pentru circulațiune” de pe vremuri # HotNews.ro
În București sunt, acum, cel puțin 1 milion și jumătate de mașini înmatriculare în oraș. Luna trecută, primarul interimar spunea că sunt, mai exact, 1.7 milioane Acum, un salt în timp: la început de secol…
Acum 6 ore
15:00
Gestul făcut de ministrul Justiției în plin scandal. Judecătoarea Sorina Marinaș îl acuză că a distribuit un „articol mincinos” despre ea # HotNews.ro
Ministrul Justiţiei, social-democratul Radu Marinescu, a distribuit pe un grup de WhatsApp dedicat avocaților un articol al publicației Gândul despre Sorina Marinaș, judecătoare la Secția Penală de la Curtea de Apel Craiova, care sprijină mișcarea…
14:50
Două supraviețuitoare ale tragediei de la Universitatea Brown au scăpat și din alte atacuri armate în școli din SUA / „Cum îndrăznește această țară să permită asta?” # HotNews.ro
Scena atacului mortal desfășurat în acest weekend la Universitatea Brown, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ americane, a fost familiară pentru două dintre studente, potrivit The Guardian. Mia Tretta, 21 de ani, a…
14:20
Sindicatul Polițiștilor, după ce Predoiu a fost premiat in SUA pentru serviciul public: „Dacă România ar avea zece oameni ca el, probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina” # HotNews.ro
„În timp ce Washingtonul aplauda la scenă deschisă, Bucureștiul fierbea în stradă”, au reacționat, duminică, reprezentanţii Sindicatului Poliţiştilor din România „Diamantul”, la premierea în SUA a vicepremierului și ministrului de Interne Cătălin Predoiu. Cătălin Predoiu…
14:00
Un adolescent de 18 ani a murit după ce a fost la un majorat. Polițiștii din Timișoara anchetează cazul # HotNews.ro
Un elev de 18 ani din Timişoara a fost găsit fără suflare, sâmbătă după-amiază, conform News.ro. Băiatul participase la un majorat şi s-a dus în camera lui să doarmă. Mama l-a găsit şi a alertat…
13:30
Judecătoarea Raluca Moroșanu, interviu pentru Recorder. „O s-o spun direct și foarte clar” # HotNews.ro
Recorder a anunțat că duminică seară va publica un interviu cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care s-a solidarizat cu un magistrat care a apărut în documentarul „Justiția Capturată”, la începutul conferinței de presă susținută de șefele…
Acum 8 ore
13:00
Cum și-au recăpătat oamenii încrederea într-o parte a fotbalului după o criză care seamănă cu „Justiție capturată” # HotNews.ro
Pe vremuri, oamenii își pierduseră încrederea în arbitraj, așa cum astăzi și-o pierd în justiție. Dar a fost posibil și procesul invers. Fotbalul ne povestește cum. Citiți mai mult pe GOLAZO.ro.
12:50
VIDEO Imagini dramatice de la atacul mortal din Sydney. Momentul în care un bărbat îl confruntă pe unul dintre atacatori și îl dezarmează # HotNews.ro
Mai mulți indivizi înarmați au deschis focul, duminică, pe plajă Bondi din Sydney, ucigând zece persoane și rănind 12 rănite. Mai multe imagini de la locul atacului au fost publicate pe rețelele de socializare, inclusiv…
12:30
Donald Trump „nu a citit niciodată” noua strategie de securitate a SUA. Cine se afla în spatele politicii externe anti-europene a liderului de la Casa Albă # HotNews.ro
Noua strategie de securitate națională a SUA, prezentată săptămâna trecută, vorbește despre un „declin economic” european și despre o posibilă dispariție a civilizației europene. Autorul principal al documentului este un susținător al mișcării MAGA care…
12:20
După documentarul Recorder și protestele din ultimele zile, un fost premier al României vorbește de „o lovitură de stat” # HotNews.ro
„Tentativele de lovitura de stat mai pot fi bune sau rele, in functie de valorile pe care incearca sa le impuna. De exemplu, daca o tentativa incearca sa promoveze ideile sau conceptiile lui Soros atunci…
12:10
„Sânge peste tot”. Împușcături și clipe de panică pe o plajă populară din Sydney, număr incert de victime # HotNews.ro
Mai multe persoane au fost rănite, iar echipele de prim ajutor „lucrează pentru a salva vieți” duminică, după un incident armat pe populara plajă Bondi din Sydney, care este foarte aglomerată în weekend, au declarat…
11:50
Antonia a dezvăluit că a ajuns în spital în urma unei proceduri estetice: „Lecția este una simplă: scurtăturile nu duc nicăieri bine” # HotNews.ro
Cântăreața și-a anunuțat fanii că a avut probleme de sănătate în urma unei intervenții estetice pe care și-a făcut-o în urmă cu mai mulți ani. Antonia a povestit cum a ajuns să trăiască această „experiență…
11:50
ANAF a realizat acum și un ghid în format PDF privind veniturile obținute în 2025 de persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. Citește mai departe pe StartupCafe…
Acum 12 ore
11:10
Un fost procuror general al României, după documentarul Recorder: „A fost indicat public un mic grup, obedient, din justiţie, cu legături în mediul politic” # HotNews.ro
„Sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului. Dacă acest sistem este nefuncţional nu există justiţie, iar în lipsa ei se instalează haosul”, a declarat același fost procuror general care a afirmat recent și că…
11:00
Unul din cele mai prestigioase ziare din lume a testat peste 100 de tipuri de prezervative pentru a vedea care e cel mai bun # HotNews.ro
Prezervativele oferă protecție împotriva multor infecții cu transmitere sexuală și reprezintă o opțiune relativ accesibilă și ușor de procurat pentru a preveni sarcinile nedorite, subliniază The New York Times, care a testat peste 100 de…
10:40
10:30
Noapte intensă pentru Rusia. Sute de drone ucrainene au forțat închiderea a zece aeroporturi # HotNews.ro
Ministerul Apărării din Rusia a declarat duminică că sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 235 de drone ucrainene în timpul nopții, informează Reuters. Un depozit de petrol a luat foc în Uriupinsk, în…
10:10
Donald Trump admite o posibilă înfrângere pentru republicani la alegerile din 2026 pentru că americanii încă nu văd „cea mai mare economie din istorie” # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump a recunoscut că partidul său riscă să piardă alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an,…
10:00
Interzicerea accesului la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani nu îi protejează real pe copii, ci doar îi face mai vulnerabili # HotNews.ro
Propunerea tot mai des întâlnită în lume, inclusiv în România unde avem un proiect de lege în acest sens care a trecut de Senat, de a interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale…
09:40
În timp ce în țară i se cere demisia după documentarul Recorder, Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA pentru serviciul public: „România are nevoie de zece oameni precum el” # HotNews.ro
Cătălin Predoiu, vicepremier și ministrul Afacerilor Interne, a primit Premiul Internațional pentru Serviciu Public într-o gală desfășurată la Washington DC de către o organizație formată din foști ambasadori americani în România și oameni de afaceri…
09:20
Avertismentul cancelarului Merz și paralelă istorică cu Cehoslovacia din 1938: Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin „nu se va opri” și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, la fel cum nici Hitler…
08:50
Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a anunţat oficialii delegaţi la meciurile de duminică, din etapa a 20-a, penultima din acest an, din Superliga, potrivit News.ro. George Găman a fost delegat la meciul FC Petrolul –…
08:50
Grindă în loc de ușă, gaură și priză în loc de aer condiționat, locuri de joacă la subsol, vedere „spre mare” cu 3 blocuri în față. Anomaliile descoperite de ANPC la dezvoltatorii imobiliari # HotNews.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au derulat, în ultimii 3 ani, un amplu control în rândul dezvoltatorilor de locuințe, în urma căruia au constatat o serie de nereguli care, în unele cazuri, par…
08:30
Când giganții tech se tem de propriile creații. Șeful YouTube a dezvăluit felul în care permite copiilor săi accesul la tehnologie # HotNews.ro
Neal Mohan, directorul general al YouTube, este cel mai recent lider din industria tehnologiei care a recunoscut public că le limitează copiilor săi timpul pe care îl petrec pe reţelelor de socializare și canalele media,…
08:20
Accident cu patru maşini pe autostrada Bucureşti – Piteşti. Patru oameni au fost răniți # HotNews.ro
Accidentul în care au fost implicate patru mașini s-a produs duminică dimineață, pe autostrada A1, pe sensul spre Pitești, a transmis Centrul Infotrafic. Mai exact, accidentul s-a produs la kilometrul 109, în apropierea municipiului Piteşti,…
08:10
Oamenii de știință staționați într-un avanpost britanic de cercetare izolat din Antarctica au primit un cadou special de Crăciun: o cutie nouă-nouță a Poștei Regale britanice, trimisă personal de regele Charles, potrivit The Independent. Kirsten…
07:30
Studenți împușcați în timp ce dădeau examen. Un bărbat care purta mască a deschis focul la prestigioasa Universitate Brown din SUA # HotNews.ro
Peste 400 de polițiști au fost mobilizați sâmbătă pentru a căuta suspectul într-un atacat armat la Universitatea Brown din Rhode Island, care s-a soldat cu moartea a doi studenți și rănirea altor nouă persoane la…
07:20
Calcule. Cu cât cresc impozitele pe locuințe, de la 1 ianuarie. Criteriul care micșora valoarea impozitelor dispare # HotNews.ro
Din 2026, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice urmează să fie majorate, potrivit Legii taxelor locale, care a plecat miercuri la promulgare. Inclusiv pentru un apartament dintr-un bloc vechi de peste 30 sau 50 de…
07:00
Martin Parr, cronicarul vremurilor noastre. „În fotografie, îmi place să creez ficțiune din realitate” # HotNews.ro
„În fotografie, îmi place să creez ficțiune din realitate. Încerc să fac acest lucru preluând prejudecățile naturale ale societății și dându-le o întorsătură”, spunea fotograful englez Martin Parr. Martin Parr (1952 – 2025) a reușit…
07:00
VIDEO Generația Z din România se adaugă protestelor contra „Justiției capturate”. Ce s-a întâmplat la un concert la Arenele Romane. „Să nu lăsăm chestia asta să se stingă” # HotNews.ro
Generația Z e definită de tinerii care au acum aproximativ 15-27 de ani, născuți între 1997-2010. În general sunt nativi digital și cercetările sociologice au arătat că au o dorință de implicare socială. În mai…
Acum 24 ore
00:30
„Bate-te cu Dorfotei, dar nu agresa femeile”. Nicușor Dan anunță un raport privind violența domestică și femicidele din România # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va prezenta un raport în ceea ce privește violența împotriva femeilor, pe care a descris-o drept „degradantă”, și acțiunile care trebuie întreprinse de autorități pentru a combate această problemă.…
00:00
„Am pus ștampila pe cine am crezut eu că duce mai departe”: Președintele Nicușor Dan explică cum a votat la alegerile pentru Primăria Capitalei # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai, difuzată sâmbătă seară, că la alegerile pentru Primăria Capitalei a votat „pe cine am crezut eu că duce mai departe”. „Cu…
