VIDEO Au avut loc noi proteste în ţară, după ancheta Recorder. Apelul manifestanţilor către preşedinte şi premier

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, l-a atacat, vineri seară, pe liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru. El afirmă că l-a ajutat pe acesta să ajungă deputat şi „nu invers”. Şeful PNL Iaşi catalogase declaraţiile anterioare ale lui Chirica pe tema documentarului Recorder drept incompatibile cu valorile liberale. Mihai Chirica afirmă că experienţa sa politică l-a învăţat […] Articolul Chirica îi răspunde lui Muraru: Eu am contribuit ca dumneavoastră să fiţi deputat şi nu invers apare prima dată în PS News.