Economii de peste 400 de lei lunar: Calculul care te face să lași mașina acasă

18:10

Biletele de tren se scumpesc din nou, chiar de astăzi. Este o nouă majorare de tarif, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor. Scumpirea de acum este din cauza ratei inflației. Creșterea este de aproximativ 10%. Biletele de tren s-au scumpit de patru ori din vara lui 2022 și până acum.