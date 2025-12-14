Economii de peste 400 de lei lunar: Calculul care te face să lași mașina acasă
PSNews.ro, 14 decembrie 2025 20:20
Vorbim adesea despre stresul din trafic, dar rareori despre costul real al acestuia. Pentru mulți bucureșteni, mașina personală este percepută ca o necesitate, dar adevărul e că este o sursă constantă de cheltuieli neprevăzute și un drenaj financiar semnificativ. Campania Bucureștiul se mișcă împreună îți arată cum îți oferă alegerea STB un upgrade nu doar la
• • •
Acum 30 minute
20:20
Acum 4 ore
18:10
Biletele de tren se scumpesc din nou, chiar de astăzi. Este o nouă majorare de tarif, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor. Scumpirea de acum este din cauza ratei inflației. Creșterea este de aproximativ 10%. Biletele de tren s-au scumpit de patru ori din vara lui 2022 și până acum.
18:10
Ciprian Ciucu: N-am pierdut niciun rând de alegeri până în acest moment, inclusiv interne # PSNews.ro
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că până acum nu a pierdut niciun rând de alegeri, inclusiv alegerile din PNL la care a candidat, decât la "masa verde". El a precizat că, în cursa pentru Primăria Capitalei, nu a dorit să publice un sondaj care era comandat de PNL şi care l-a dat
18:10
Inspecţia Judiciară face verificări după documentarul Recorder. „Un rezumat va fi prezentat în zilele următoare” # PSNews.ro
Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare anunţă că instituţia face verificări după documentarul Recorder. "O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră", transmit aceştia. "Având în vedere materialul de presă publicat de recorder.ro, precum şi sesizarea secţiilor CSM, Inspecţia Judiciară efectuează verificări. Facem precizarea că o parte din elementele prezentate în material s-au
18:10
Tineri aleşi locali ai PNL, intervenţii pe tema locuirii pentru tineri la Comitetul European al Regiunilor # PSNews.ro
Tineri aleşi locali ai PNL au avut intervenţii pe tema locuirii pentru tineri la Comitetul European al Regiunilor de la Bruxelles. Au vorbit despre chirii tot mai mari şi acces dificil la credit, prezentând şi o serie de soluţii. PNL anunţă că vocea tinerilor aleşi locali din România a fost dusă la Bruxelles, la cea
18:10
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a lansat un atac fără precedent la adresa conducerii Partidului Național Liberal. Atacul, pe un grup de WhatsApp al primarilor PNL din județul Iași, format din peste 50 de membri. În mesajele transmise, Chirica l-ar fi jignit grav pe deputatul Alexandru Muraru, președintele filialei județene PNL, notează reporteris.ro În aceeași intervenție, Mihai
18:10
Un elev a murit acasă după ce s-a întors de la majorat. Anchetă a poliţiştilor din Timişoara # PSNews.ro
Un elev de 18 ani din Timişoara a fost găsit mort de mama lui, sâmbătă după-amiază. Băiatul participase la un majorat şi s-a dus în camera lui să doarmă. Mama l-a găsit mort şi a alertat autorităţile. "La data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 16:15, poliţiştii Secţiei 2 Urbane Timişoara au fost sesizaţi
18:10
Cancelarul Friedrich Merz, avertisment pentru europeni: Deceniile de „Pax Americana” s-au încheiat # PSNews.ro
Cancelarul Friedrich Merz a avertizat asupra unei îndepărtări de durată a Statelor Unite faţă de Europa. El spune că europenii trebuie să se pregătească pentru o „schimbare fundamentală în relaţia transatlantică". Declaraţiile au fost făcute sâmbătă, la o reuniune a CSU, partidul partener din Munchen al creştin-democraţilor germani. „Deceniile de Pax Americana s-au încheiat în mare parte
18:10
Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. MAE anunţă că s-a emis Cod roșu de ploi # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să plece în Valencia. Potrivit autorităților, s-a emis cod roșu de ploi pentru litoralul de nord și de sud al provinciei Valencia. Avertizarea este valabilă în perioada 14 decembrie 2025, ora 12:00 – 15 decembrie 2025, ora
18:10
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Bolojan va participa la dezbatere. Ce șanse sunt să pice Executivul # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan va participa, luni, la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului convocată pentru dezbaterea și votul moțiunii de cenzură depuse împotriva Guvernului. Şedința este programată pentru ora 14:00, la Palatul Parlamentului. Moțiunea de cenzură, intitulată „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare", a fost depusă de Grupul PACE –
17:00
Adrian Năstase, fostul premier al României, analizează din altă perspectivă tot scandalul din justiție. El cataloghează evenimentele din ultima perioadă ca o lovitură de stat. Năstase arată că există o bătălie foarte puternică pentru a prelua controlul asupra justiției, cu tabere ce au interese diferite. Cine va controla justiția, în final, va reuși să controleze
17:00
Taxele pe care vor plăti bucureștenii din 2026. Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri # PSNews.ro
Primăria Municipiului București a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru impozite și taxe locale, aplicabile din 2026. Documentul stabilește cât vor plăti bucureștenii pentru locuințe, terenuri, mașini și diverse servicii locale. Cotele de impozitare propuse în proiectul pus în dezbatere publică de Primăria Capitalei, sunt de 0,1% pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice
17:00
Trump recunoaşte că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026 # PSNews.ro
Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an. „Am creat cea mai mare economie din istorie. Dar este nevoie de timp pentru ca oamenii să realizeze acest lucru", a constatat preşedintele
17:00
Discuțiile de pace de la Berlin. Victor Negrescu: Moment decisiv pentru securitatea României # PSNews.ro
Discuțiile de pace de la Berlin, dintre Ucraina și SUA, reprezintă „un moment decisiv pentru pacea din Europa și securitatea României", consideră vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Discuţiile marcheazã „o etapã importantã într-un conflict care a pus la încercare securitatea și reziliența întregii Europe", spune europarlamentarul PSD. Faptul cã dialogul avanseazã este un semn „necesar
17:00
Percheziţii în cazul azilului din Timiş de unde bătrânii au fost ţinuţi în condiţii mizerabile # PSNews.ro
Poliţiştii din Timiş au făcut 13 percheziţii în cazul azilului din judeţul Timiş de unde bătrânii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile. S-au ridicat mai multe documente. Dosarul de cercetare este preluat de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Sunt acuzaţii de lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără
17:00
”Se putea reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul”. Preşedintele recunoaște că nu era nevoie de creșterea TVA # PSNews.ro
Invitat la emisiunea "40 de Întrebări", cu Denise Rifai, Nicușor Dan a recunoscut că nu era nevoie de creșterea TVA-ului. Nicușor Dan a fost pus în fața deciziei privind creșterea TVA, pe care în campanie a promis că o va evita, însă a ajuns să o accepte din cauza presiunilor bugetare și a negocierilor cu
17:00
În ultimele săptămâni s-a înregistrat o creștere uriașă a apelurilor frauduloase cu prefixul „+44", iar oamenii sunt sfătuiți să evite să răspundă la numere necunoscute care includ prefixul respectiv. Ce se întâmplă dacă răspunzi? Prefixul sugerează că apelurile provin din Regatul Unit, dar ar putea fi și de la escroci din alte țări. Par a
Acum 6 ore
16:00
S-a finalizat turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeş de pe Autostrada Sibiu – Piteşti # PSNews.ro
A fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeş de pe Autostrada Sibiu – Piteşti. Pentru procedură s-au folosit trei utilaje aduse special din Germania. Anunţul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioşteanu. "A fost finalizată turnarea betonului rutier in tunelul Curtea de Argeş aferent Secţiunii 4:
16:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu vede niciun motiv ca actuala coaliţie de guvernare să se rupă. El spune că liderii acestor partide au ales să facă parte din guvernare. Pentru oricine era mai simplu în opoziţie, a precizat Nicuşor Dan. "Citesc zi de zi asta în presă, dar cunoscând realitatea nu văd un
16:00
Cel puțin doi studenți americani și alte 9 persoane au fost rănite într-un atac armat petrecut în mijlocul unui examen la Brown University, o universitate privată din Ivy League, Providence, Rhode Island, Statele Unite, informează CNN. Suspectul este în continuare căutat de FBI și de poliție. Asasinul a fost descris ca fiind un bărbat de circa
16:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a aflat sâmbătă la Târgu Mureș pentru a verifica stadiul lucrărilor la Centrul de Arși. Proiectul, considerat unul dintre cele mai așteptate din sistemul medical românesc, se apropie de finalizarea lucrărilor. Investiție strategică pentru pacienții cu arsuri grave Centrul de Arși din Târgu Mureș se află în ultima etapă de construcție,
16:00
Augustin Lazăr: „Sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului” Ce spune despre documentarul Recorder # PSNews.ro
Fostul procuror general Augustin Lazăr este de părere că sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului. Dacă acesta nu funcţionează se instalează haosul, a menţionat profesorul universitar la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Ce sunt documentarul Recorder şi dezbaterea care au urmat, conform fostului procuror general? "O radiografie a declinului independenţei justiţiei
16:00
Europa se pregătește în tăcere de război. Apar buncăre, armata obligatorie. Sute de mii de soldați NATO lângă Rusia # PSNews.ro
Europa nu mai vorbește doar despre război. Se pregătește în tăcere pentru unul. Recrutarea obligatorie revine, buncărele sunt reconstruite, bugetele explodează. Există acum planuri de a trimite rapid mii de soldați NATO la granița cu Rusia. Vladimir Putin a avertizat că Rusia nu dorește război cu Europa, dar dacă Europa începe unul, Moscova este pregătită.
16:00
Ce au făcut deputații și senatorii partidelor suveraniste în Parlament într-un an de mandat # PSNews.ro
Trei partide suveraniste au reușit să intre în Parlament la alegerile de anul trecut: AUR, SOS și POT. Ei au reușit să treacă de Legislativ trei legi pe care le-au inițiat. Pe altele, inițiate de deputați sau senatori de la alte partide, doar le-au semnat. Trei inițiative adoptate de Parlament În anul 2025, parlamentarii AUR
Acum 8 ore
14:50
Un virus gripal nou care se răspândește rapid a fost confirmat în țară. Numai în prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri de gripă, potrivit datelor oficiale. Medicii recomandă oamenilor din categoriile de risc să se vaccineze și să își ia câteva măsuri de precauție. Primele cazuri de gripă sezonieră au
14:50
Sondaj Eurobarometru. În cine au ungurii mai multă încredere. Viktor Orban sau Bruxelles # PSNews.ro
Procentul maghiarilor care au încredere în UE este mai mare decât cel al celor care au încredere în guvernul naționalist al lui Viktor Orbán. Conform Eurobarometru, Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere a încrederii publice în blocul de 27 de țări în ultimele 6 luni. Câteva cifre Sondajul oficial de opinie publică al Uniunii
14:50
VIDEO Stâlpi lăsați în mijlocul trotuarului la Slobozia. „Suntem de cascadorii râsului. Ce ați făcut este o panaramă” # PSNews.ro
Stâlpi în mijlocul trotuarelor, o imagine pe care am mai văzut-o în România, reapare acum într-un cartier din Slobozia. Edilul i-a luat la rost pe cei care au făcut lucrările. Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare. Primarul a explicat că greșeala nu va fi plătită din banii cetățenilor, fiind pusă pe umerii firmei
14:50
Un atac armat a avut loc pe plaja Bondi, în estul Sydney-ului, în timpul unui eveniment comunitar evreiesc organizat de Hanuka. Zece persoane au fost ucise, iar alte 18 se află în spital. Printre răniți se află și doi polițiști. Un bărbat suspectat că ar fi autorul atacului a fost ucis. Un alt presupus trăgător
14:50
Semnalul de alarmă al unui europarlamentar AUR: Cea mai periculoasă este revenirea la MCV # PSNews.ro
„Nivelul redus de încredere în justiție este extrem de periculos. Fără încrederea în justiție, omul de rând rămâne fără speranța obținerii drepturilor și libertăților lui legitime", spune europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea. Potrivit acestuia, cea mai periculoasă este revenirea la MCV. România se află la un moment de răscruce „România se află la un moment de
14:50
Germania va trimite un grup de soldaţi în Polonia pentru a ajuta la punerea în aplicare a unui proiect de fortificare a frontierei estice a ţării. Decizia a fost luată pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la ameninţarea rusă. Polonia este fervent
13:50
Duminică avem o zi cam neplăcută, cu înnorări în cea mai mare parte a țării și ceață, mai ales dimineața. În vestul, centrul și nordul României pot să vină și câțiva stropi de ploaie. În depresiuni vor fi doar 2 grade, iar cele mai ridicate valori, de 10…11 grade, se vor înregistra pe litoral. În […] Articolul METEO Vremea azi, 14 decembrie 2025. Temperaturi scăzute și ploi în mare parte din ţară apare prima dată în PS News.
13:50
Polonia: Alertă cu bombă la un tren care mergea spre Kiev. Un incident similar a avut loc pe ruta Bucureşti-Kiev # PSNews.ro
Trenul care asigura legătura între oraşul polonez Przemyśl şi Kiev a fost evacuat sâmbătă pe teritoriul Poloniei. Cauza, un pachet suspect. Un tren care circula pe ruta Bucureşti-Kiev a fost şi el ţinta unui incident similar, sâmbătă, când se afla pe teritoriul Republicii Moldova. Trenul Przemyśl-Kiev a fost evacuat sâmbătă, pe teritoriul Poloniei, după ce […] Articolul Polonia: Alertă cu bombă la un tren care mergea spre Kiev. Un incident similar a avut loc pe ruta Bucureşti-Kiev apare prima dată în PS News.
13:50
Cum se organizează „protestele spontane”. Un fost deputat USR îndeamnă lumea să doneze. Pentru ce se strâng banii # PSNews.ro
O analiză mai atentă a protestelor „spontane” din justiție arată mai degrabă a organizare bine pusă la punct de către inițiatori și vectori de propagare, indiferent că sunt politicieni USR / Reper sau influenceri din zona #rezist. Un fost deputat USR îndeamnă pe Facebook la o colectă pentru organizarea protestelor „spontane” legate de sistemul de […] Articolul Cum se organizează „protestele spontane”. Un fost deputat USR îndeamnă lumea să doneze. Pentru ce se strâng banii apare prima dată în PS News.
13:50
Autorităţile germane au arestat cinci bărbaţi suspectaţi de pregătirea unui atentat cu maşină-bombă de inspiraţie islamistă. Atacul viza un târg de Crăciun. Un egiptean, trei marocani şi un sirian au fost arestaţi vineri. Atacul urma să fie comis în Bavaria, au precizat poliţia şi parchetul. Egipteanul, în vârstă de 56 de ani, ar fi cerut […] Articolul A fost dejucat un atentat planificat la un târg de Crăciun din Germania apare prima dată în PS News.
13:50
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de ce pare a-l sprijini pe Sorin Grindeanu, deși la un moment dat îl critica. El a declarat: „Noi trebuie să ne uităm în viitor, nu în trecut”. Nicușor Dan a fost unii dintre cei care au protestat în 2017, în stradă, împotriva guvernului condus de Sorin Grindeanu. „Între […] Articolul Trage Nicușor Dan „la căruța PSD”? Ce spune preşedintele apare prima dată în PS News.
13:50
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), a intrat în campania electorală cu o promisiune majoră. Regenerarea urbană a unei părți importante din centrul Bucureștiului. Pe lista zonelor vizate se află Bulevardul Magheru, Calea Victoriei, dar și piațetele care se deschid din acestea – Lahovari, Amzei și alte spații similare. Obiectivul declarat este unul ambițios. […] Articolul Ciprian Ciucu promite regenerarea centrului Capitalei. Zonele vizate. Plan pe 10 ani apare prima dată în PS News.
13:50
Violențe sunt semnalate la protestele fermierilor din Franța, care se opun sacrificării bovinelor bolnave de dermatoză nodulară. Doi polițiști au fost răniți. Fermierii din Franța au declanșat noi proteste antiguvernamentale, nemulțumiți de sacrificarea vacilor în urma unei epidemii de dermatoză nodulară. Franța va vaccina 1 milion de capete de vite în următoarele săptămâni împotriva dermatozei […] Articolul VIDEO Violențe la protestele fermierilor francezi apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
12:40
Şedința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidențiale va fi desecretizată. „Este o pietricică în tot ansamblul” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că este foarte important ca România să dovedească existenţa unei interferenţe ruse în alegerile prezidenţiale de anul trecut. Şeful statului afirmă că se va decretiza şedinţa CSAT care a dus la anularea alegerilor din toamna anului 2024. Însă acest lucru reprezintă doar ”o pietricică în tot ansamblul”. ”Este foarte important (să […] Articolul Şedința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidențiale va fi desecretizată. „Este o pietricică în tot ansamblul” apare prima dată în PS News.
12:40
Președintele CJ Cluj, DJ la petrecerea de final de an organizată pentru angajații instituției # PSNews.ro
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost prezent la petrecerea de final de an organizată pentru angajații instituției. În cadrul evenimentului, Tișe a pus muzică de la pupitrul de DJ. Petrecerea a avut loc într-un cadru restrâns și a fost destinată exclusiv angajaților Consiliului Județean Cluj. Potrivit participanților, muzica a inclus piese din mai […] Articolul Președintele CJ Cluj, DJ la petrecerea de final de an organizată pentru angajații instituției apare prima dată în PS News.
12:40
Sorina Matei: Nimănui nu-i pasă nici de prescripție nici de hoți. Fiecare e pe persoană fizică, pe funcții și bănișori # PSNews.ro
“Doamna judecător activist Marinaș de la Craiova este totală”, scrie Sorina Matei într-un mesaj postat pe Facebook, în care menţionează că “de fapt nimănui nu-i pasă nici de prescripție, nici de dosare, nici de hoți” “După ce a cerut anchetarea manevrelor din completuri, tot ea își contrazice demersul pentru care strânge semnături și spune – […] Articolul Sorina Matei: Nimănui nu-i pasă nici de prescripție nici de hoți. Fiecare e pe persoană fizică, pe funcții și bănișori apare prima dată în PS News.
12:10
USR-ul fierbe după dezastrul de la alegeri și scandalul diplomelor lui Moșteanu. Se cere îndepărtarea lui Voiculescu # PSNews.ro
Pe grupurile de WhatsApp ale USR circulă mesaje de dezamăgire după rezultatele foarte slabe obținute de partid la alegerile de la Primăria Capitalei. Mai mult, cei din conducerea partidului sunt numiți „golani”, potrivit unor mesaje intrate în posesia Gândul, iar de la filialele de sector se cere organizarea unei Conferințe Municipale, pentru tragerea la răspundere a lui […] Articolul USR-ul fierbe după dezastrul de la alegeri și scandalul diplomelor lui Moșteanu. Se cere îndepărtarea lui Voiculescu apare prima dată în PS News.
11:40
Când vom afla dacă bacteria de la Spitalul pentru copii din Iași a fost eliminată. Precizările ministrului Rogobete # PSNews.ro
Probabil marţi se va şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas aeruginosa din instalaţia de apă a Spitalului pentru copii „Sf. Maria” din Iaşi a fost eliminat. Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Târgu Mureş. „Cel mai probabil că marţi vom şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas din instalaţie a fost eliminat […] Articolul Când vom afla dacă bacteria de la Spitalul pentru copii din Iași a fost eliminată. Precizările ministrului Rogobete apare prima dată în PS News.
11:40
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa nu mai vine în România. Ar fi trebuit să ajungă marţi # PSNews.ro
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, şi-a amânat vizita oficială în România. Aceasta era programată pentru săptămâna viitoare, a transmis, sâmbătă seara, Ministerul Apărării Naționale (MApN). Cauza amânării este o modificare neprevăzută în programul generalului. Vizita urma să includă Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și Comandamentul […] Articolul Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa nu mai vine în România. Ar fi trebuit să ajungă marţi apare prima dată în PS News.
10:30
Pe cine a votat Nicuşor Dan la alegerile pentru Bucureşti. „Am pus ştampila pe cine am crezut că duce mai departe” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit sâmbătă seară despre alegerile pentru Primăria Capitalei. El spune că a „pus ştampila pe cine am crezut eu că duce mai departe”. „Nu o să pot să spun asta, pot să spun că e un oraş pe care îl cunosc foarte bine şi mai ales administraţia şi tentaţiile din jurul […] Articolul Pe cine a votat Nicuşor Dan la alegerile pentru Bucureşti. „Am pus ştampila pe cine am crezut că duce mai departe” apare prima dată în PS News.
09:20
VIDEO Au avut loc noi proteste în ţară, după ancheta Recorder. Apelul manifestanţilor către preşedinte şi premier # PSNews.ro
Noi proteste au avut loc, sâmbătă seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, faţă de probleme din sistemul de justiţie scoase la iveală în urma anchetei Recorder. Oamenii au solicitat revocarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea. Au cerut şi ca preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan să apere […] Articolul VIDEO Au avut loc noi proteste în ţară, după ancheta Recorder. Apelul manifestanţilor către preşedinte şi premier apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Descoperă cum elimină sistemul modern de E-Ticketing al STB stresul banilor mărunți și al cozilor, oferind timp câștigat și control asupra bugetului. În peisajul urban aglomerat al Bucureștiului, fiecare secundă și fiecare mic detaliu contează. Pentru publicul activ (22-55 ani), care caută eficiență și soluții moderne, transportul public trebuie să fie la fel de fluid […] Articolul Călătoria fără portofel: Cum scapi de stresul zilnic datorită E-Ticketing-ului apare prima dată în PS News.
Ieri
19:30
David Popovici le oferă copiilor un cămin înainte de Crăciun. Cadou special pentru campion la inaugurarea casei # PSNews.ro
David Popovici, campion mondial și olimpic la natație, a strâns peste 450.000 de euro pentru construirea unei case care va găzdui 12 copii. În semn de mulțumire, micuții i-au dăruit un tablou realizat chiar de ei. Popovici îl consideră un cadou cu o valoare emoțională imensă. Înotătorul român, ambasador al Fundației Hopes and Homes for […] Articolul David Popovici le oferă copiilor un cămin înainte de Crăciun. Cadou special pentru campion la inaugurarea casei apare prima dată în PS News.
19:30
Ștefureac: Amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare e nocivă și pentru social-democrați # PSNews.ro
Strategia PSD de a amenința cu retragerea de la guvernare este percepută de populație ca nocivă și riscă să-i afecteze și pe social democrați, a spus sociologul Remus Ștefureac în emisiunea „În fața ta” de la Digi24. În plus, PSD ar pierde și accesul la resursele guvernării, a mai spus șeful INSCOP Research. Este interesantă […] Articolul Ștefureac: Amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare e nocivă și pentru social-democrați apare prima dată în PS News.
19:30
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, deschis pe ambele sensuri în perioada sărbătorilor de iarnă # PSNews.ro
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu anunță că traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi deschis în perioada sărbătorilor de iarnă. „Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează participanții la trafic că, potrivit comunicării transmise de autoritățile de frontieră bulgare, începând cu data de 18 decembrie 2025, traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu […] Articolul Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, deschis pe ambele sensuri în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în PS News.
19:30
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, este folosit de către infractori pentru a copia perfect site-urile zecilor de bănci şi platforme financiare din Europa. Astfel sunt furate parole, coduri 2FA şi date de card, transmite Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC). Kit-ul este modular şi permite adăugarea rapidă de noi bănci şi metode […] Articolul „Spiderman”, un nou tip de atac phishing. Site-urile sunt copiate perfect apare prima dată în PS News.
