A fost dejucat un atentat planificat la un târg de Crăciun din Germania
PSNews.ro, 14 decembrie 2025 13:50
Autorităţile germane au arestat cinci bărbaţi suspectaţi de pregătirea unui atentat cu maşină-bombă de inspiraţie islamistă. Atacul viza un târg de Crăciun. Un egiptean, trei marocani şi un sirian au fost arestaţi vineri. Atacul urma să fie comis în Bavaria, au precizat poliţia şi parchetul. Egipteanul, în vârstă de 56 de ani, ar fi cerut
Duminică avem o zi cam neplăcută, cu înnorări în cea mai mare parte a țării și ceață, mai ales dimineața. În vestul, centrul și nordul României pot să vină și câțiva stropi de ploaie. În depresiuni vor fi doar 2 grade, iar cele mai ridicate valori, de 10…11 grade, se vor înregistra pe litoral. În
Polonia: Alertă cu bombă la un tren care mergea spre Kiev. Un incident similar a avut loc pe ruta Bucureşti-Kiev # PSNews.ro
Trenul care asigura legătura între oraşul polonez Przemyśl şi Kiev a fost evacuat sâmbătă pe teritoriul Poloniei. Cauza, un pachet suspect. Un tren care circula pe ruta Bucureşti-Kiev a fost şi el ţinta unui incident similar, sâmbătă, când se afla pe teritoriul Republicii Moldova. Trenul Przemyśl-Kiev a fost evacuat sâmbătă, pe teritoriul Poloniei, după ce
Cum se organizează „protestele spontane”. Un fost deputat USR îndeamnă lumea să doneze. Pentru ce se strâng banii # PSNews.ro
O analiză mai atentă a protestelor „spontane" din justiție arată mai degrabă a organizare bine pusă la punct de către inițiatori și vectori de propagare, indiferent că sunt politicieni USR / Reper sau influenceri din zona #rezist. Un fost deputat USR îndeamnă pe Facebook la o colectă pentru organizarea protestelor „spontane" legate de sistemul de
Autorităţile germane au arestat cinci bărbaţi suspectaţi de pregătirea unui atentat cu maşină-bombă de inspiraţie islamistă. Atacul viza un târg de Crăciun. Un egiptean, trei marocani şi un sirian au fost arestaţi vineri. Atacul urma să fie comis în Bavaria, au precizat poliţia şi parchetul. Egipteanul, în vârstă de 56 de ani, ar fi cerut
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de ce pare a-l sprijini pe Sorin Grindeanu, deși la un moment dat îl critica. El a declarat: „Noi trebuie să ne uităm în viitor, nu în trecut". Nicușor Dan a fost unii dintre cei care au protestat în 2017, în stradă, împotriva guvernului condus de Sorin Grindeanu. „Între
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), a intrat în campania electorală cu o promisiune majoră. Regenerarea urbană a unei părți importante din centrul Bucureștiului. Pe lista zonelor vizate se află Bulevardul Magheru, Calea Victoriei, dar și piațetele care se deschid din acestea – Lahovari, Amzei și alte spații similare. Obiectivul declarat este unul ambițios.
Violențe sunt semnalate la protestele fermierilor din Franța, care se opun sacrificării bovinelor bolnave de dermatoză nodulară. Doi polițiști au fost răniți. Fermierii din Franța au declanșat noi proteste antiguvernamentale, nemulțumiți de sacrificarea vacilor în urma unei epidemii de dermatoză nodulară. Franța va vaccina 1 milion de capete de vite în următoarele săptămâni împotriva dermatozei
Şedința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidențiale va fi desecretizată. „Este o pietricică în tot ansamblul” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că este foarte important ca România să dovedească existenţa unei interferenţe ruse în alegerile prezidenţiale de anul trecut. Şeful statului afirmă că se va decretiza şedinţa CSAT care a dus la anularea alegerilor din toamna anului 2024. Însă acest lucru reprezintă doar "o pietricică în tot ansamblul". "Este foarte important (să
Președintele CJ Cluj, DJ la petrecerea de final de an organizată pentru angajații instituției # PSNews.ro
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost prezent la petrecerea de final de an organizată pentru angajații instituției. În cadrul evenimentului, Tișe a pus muzică de la pupitrul de DJ. Petrecerea a avut loc într-un cadru restrâns și a fost destinată exclusiv angajaților Consiliului Județean Cluj. Potrivit participanților, muzica a inclus piese din mai
Sorina Matei: Nimănui nu-i pasă nici de prescripție nici de hoți. Fiecare e pe persoană fizică, pe funcții și bănișori # PSNews.ro
"Doamna judecător activist Marinaș de la Craiova este totală", scrie Sorina Matei într-un mesaj postat pe Facebook, în care menţionează că "de fapt nimănui nu-i pasă nici de prescripție, nici de dosare, nici de hoți" "După ce a cerut anchetarea manevrelor din completuri, tot ea își contrazice demersul pentru care strânge semnături și spune –
USR-ul fierbe după dezastrul de la alegeri și scandalul diplomelor lui Moșteanu. Se cere îndepărtarea lui Voiculescu # PSNews.ro
Pe grupurile de WhatsApp ale USR circulă mesaje de dezamăgire după rezultatele foarte slabe obținute de partid la alegerile de la Primăria Capitalei. Mai mult, cei din conducerea partidului sunt numiți „golani", potrivit unor mesaje intrate în posesia Gândul, iar de la filialele de sector se cere organizarea unei Conferințe Municipale, pentru tragerea la răspundere a lui
Când vom afla dacă bacteria de la Spitalul pentru copii din Iași a fost eliminată. Precizările ministrului Rogobete # PSNews.ro
Probabil marţi se va şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas aeruginosa din instalaţia de apă a Spitalului pentru copii „Sf. Maria" din Iaşi a fost eliminat. Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Târgu Mureş. „Cel mai probabil că marţi vom şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas din instalaţie a fost eliminat
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa nu mai vine în România. Ar fi trebuit să ajungă marţi # PSNews.ro
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, şi-a amânat vizita oficială în România. Aceasta era programată pentru săptămâna viitoare, a transmis, sâmbătă seara, Ministerul Apărării Naționale (MApN). Cauza amânării este o modificare neprevăzută în programul generalului. Vizita urma să includă Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica" din Cincu și Comandamentul
Pe cine a votat Nicuşor Dan la alegerile pentru Bucureşti. „Am pus ştampila pe cine am crezut că duce mai departe” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit sâmbătă seară despre alegerile pentru Primăria Capitalei. El spune că a „pus ştampila pe cine am crezut eu că duce mai departe". „Nu o să pot să spun asta, pot să spun că e un oraş pe care îl cunosc foarte bine şi mai ales administraţia şi tentaţiile din jurul
VIDEO Au avut loc noi proteste în ţară, după ancheta Recorder. Apelul manifestanţilor către preşedinte şi premier # PSNews.ro
Noi proteste au avut loc, sâmbătă seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, faţă de probleme din sistemul de justiţie scoase la iveală în urma anchetei Recorder. Oamenii au solicitat revocarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea. Au cerut şi ca preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan să apere
Descoperă cum elimină sistemul modern de E-Ticketing al STB stresul banilor mărunți și al cozilor, oferind timp câștigat și control asupra bugetului. În peisajul urban aglomerat al Bucureștiului, fiecare secundă și fiecare mic detaliu contează. Pentru publicul activ (22-55 ani), care caută eficiență și soluții moderne, transportul public trebuie să fie la fel de fluid
David Popovici le oferă copiilor un cămin înainte de Crăciun. Cadou special pentru campion la inaugurarea casei # PSNews.ro
David Popovici, campion mondial și olimpic la natație, a strâns peste 450.000 de euro pentru construirea unei case care va găzdui 12 copii. În semn de mulțumire, micuții i-au dăruit un tablou realizat chiar de ei. Popovici îl consideră un cadou cu o valoare emoțională imensă. Înotătorul român, ambasador al Fundației Hopes and Homes for
Ștefureac: Amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare e nocivă și pentru social-democrați # PSNews.ro
Strategia PSD de a amenința cu retragerea de la guvernare este percepută de populație ca nocivă și riscă să-i afecteze și pe social democrați, a spus sociologul Remus Ștefureac în emisiunea „În fața ta" de la Digi24. În plus, PSD ar pierde și accesul la resursele guvernării, a mai spus șeful INSCOP Research. Este interesantă
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, deschis pe ambele sensuri în perioada sărbătorilor de iarnă # PSNews.ro
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu anunță că traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi deschis în perioada sărbătorilor de iarnă. „Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează participanții la trafic că, potrivit comunicării transmise de autoritățile de frontieră bulgare, începând cu data de 18 decembrie 2025, traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, este folosit de către infractori pentru a copia perfect site-urile zecilor de bănci şi platforme financiare din Europa. Astfel sunt furate parole, coduri 2FA şi date de card, transmite Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC). Kit-ul este modular şi permite adăugarea rapidă de noi bănci şi metode
Propuneri ca Bulgaria să amâne trecerea la euro cu un an. Planurile unui partid de extremă dreapta # PSNews.ro
Un partid de extremă dreapta eurosceptic din Bulgaria face presiuni pentru adoptarea unei rezoluții parlamentare care să amâne cu un an adoptarea euro de către țară. Partidul Vazrazhdane a declarat că va înainta o moțiune în fața Adunării Naționale. Vrea să oblige Cabinetul să solicite amânarea datei de înlocuire a leului până la 1 ianuarie
Două cutremure în România au fost înregistrate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului la interval de câteva ore, ambele fiind seisme slabe. Cutremur în Transilvania la ora 9.41 Primul seism s-a produs în Transilvania, zona Sibiu, la ora 9.41.51, cu magnitudinea 2.4. Seismul a avut loc la adâncimea de doar 5 km. Cutremurul
Mai mulți bani pentru proiecte UE din domeniul apărării. „Mobilitate, infrastructuri critice, frontiera din Est” # PSNews.ro
Banca Europeană de Investiţii va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 miliarde de euro, de la 3,5 miliarde de euro în 2025. Şi ar putea revizui în sus cifrele, dacă va exista o cerere mai ridicată, a spus preşedinta instituţiei, Nadia Calvino. Majorarea la 4,5 miliarde de euro se bazează
Noua programă de limba română riscă să îndepărteze elevii de lectură. Nemira a testat-o cu AI # PSNews.ro
Editura Nemira atrage atenția că noua programă de limba română riscă să îndepărteze elevii de lectură. Un experiment realizat cu ajutorul inteligenței artificiale semnalează efecte grave asupra interesului și gândirii critice a elevilor. Pentru a testa impactul noii propuneri de programă de limba și literatura română pentru clasa a
Tragedie produsă în această sâmbătă la stația de metrou Crângași din Capitală. O femeie de 36 de ani a coborât pe șine și a fost lovită de un tren aflat în circulație. Aceasta a fost prinsă sub roțile garniturii și nu a supraviețuit impactului. Din primele informații, femeia ar fi coborât pe șine în încercarea de a-și pune capăt […] Articolul Incident grav la metrou. O femeie a murit lovită de tren în staţia Crângași apare prima dată în PS News.
RCA pentru trotinete a intrat în vigoare de astăzi. Nici parcată nu poate sta fără asigurare. Amenzi de mii de lei # PSNews.ro
Începând de sâmbătă, 13 decembrie, regulile noi privind asigurarea obligatorie RCA nu mai sunt doar pe hârtie. Vin cu sancțiuni concrete. După o perioadă de 30 de zile acordată pentru conformare, autoritățile pot aplica amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei celor care nu au o poliță RCA valabilă. Lipsa asigurării sau nerespectarea regulilor […] Articolul RCA pentru trotinete a intrat în vigoare de astăzi. Nici parcată nu poate sta fără asigurare. Amenzi de mii de lei apare prima dată în PS News.
Semnal de alarmă al oamenilor de știință: Lumea s-a dezvoltat mai rapid decât poate biologia umană să se adapteze # PSNews.ro
Oamenii au fost adaptați să trăiască în natură și au rămas ancorați într-o lume diferită de cea creată de industrializare, avertizează un studiu. El arată că ritmul accelerat al schimbărilor moderne a depășit capacitatea corpului uman de adaptare și are efecte asupra sănătății și bunăstării. Un studiu recent publicat de antropologii Colin Shaw (de la […] Articolul Semnal de alarmă al oamenilor de știință: Lumea s-a dezvoltat mai rapid decât poate biologia umană să se adapteze apare prima dată în PS News.
Cătălin Predoiu, vicepremier și ministrul Afacerilor Interne, a primit Premiul Internațional pentru Serviciu Public în cadrul Galei Alianța 2025. Organizat la Washington, evenimentul a fost dedicat consolidării parteneriatului dintre România și Statele Unite. Mark Gitenstein, fost ambasador SUA în România, a apreciat contribuția lui Cătălin Predoiu de-a lungul parcursului său profesional. Premiul i-a fost înmânat […] Articolul Cătălin Predoiu a primit, în SUA, Premiul Internațional pentru Serviciu Public apare prima dată în PS News.
Avertismentul fostului șef Stellantis: În 5 ani se vor închide 10 fabrici auto din Europa din cauza deciziilor UE # PSNews.ro
Carlos Tavares, fostul CEO al grupului Stellantis, transmite un avertisment dur în ceea ce privește viitorul industriei auto europene. Acesta critică deciziile politice luate de Uniunea Europeană în ultimii ani. Măsurile de reducere a poluării au deschis larg ușa producătorilor auto din China. Ceea ce, în următorii 5 ani, ar putea duce la închiderea a […] Articolul Avertismentul fostului șef Stellantis: În 5 ani se vor închide 10 fabrici auto din Europa din cauza deciziilor UE apare prima dată în PS News.
Datoria publică a României va urca anual, până spre 70% din PIB în 2030. Cum stăm în lume # PSNews.ro
Datoria publică a României va crește constant în fiecare an, până la 70% din PIB în 2030, arată World Economic Outlook. Este o perspectivă întocmită periodic de Fondul Monetar Internațional (FMI). România a avut o datorie publică stabilă, în jurul a 51–52% din PIB, în perioada 2021–2023. Dinamica s-a schimbat semnificativ începând cu 2024 Anul […] Articolul Datoria publică a României va urca anual, până spre 70% din PIB în 2030. Cum stăm în lume apare prima dată în PS News.
Emirates caută sterwardese la București, Cluj-Napoca și Iași pentru Dubai. Câţi bani pot câştiga # PSNews.ro
Compania aeriană Emirates este în căutare de stewardese la București pentru relocare în Dubai. Salariile sunt de peste 3.000 de dolari/lună. „Te poți bucura de un salariu neimpozabil, cazare gratuită și beneficii excelente de călătorie pentru tine și familia ta. Fă din Dubai noua ta casă și profită de toate avantajele acestui oraș vibrant”, este […] Articolul Emirates caută sterwardese la București, Cluj-Napoca și Iași pentru Dubai. Câţi bani pot câştiga apare prima dată în PS News.
„Eu, în locul preşedintelui, m-aş fi dus peste CSM”. Ce spune Orban despre documentarul Recorder privind Justiţia # PSNews.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat că a urmărit documentarul Recorder despre Justiţia din România şi a fost surprins că mai mulţi magistraţi au acceptat să vorbească. Orban a precizat că, în locul preşedintelui Nicuşor Dan, s-ar fi dus în Consiliul Superior al Magistraturii cu câteva mesaje clare. ”O oarecare surpriză a fost faptul […] Articolul „Eu, în locul preşedintelui, m-aş fi dus peste CSM”. Ce spune Orban despre documentarul Recorder privind Justiţia apare prima dată în PS News.
Palatul Buckingham a anunțat că regele Charles răspunde excepțional la tratamentul pentru cancer. Medicii vor reduce frecvența terapiei, fără a o întrerupe însă. Însuși regele Charles a transmis un mesaj optimist legat de starea sa de sănătate. Într-un mesaj video difuzat vineri seara, în cadrul emisiunii Stand Up To Cancer (Înfruntă cancerul) de pe Channel […] Articolul Vești bune de la Palatul Buckingham: starea regelui Charles se îmbunătățește apare prima dată în PS News.
Alegeri pentru Bucureşti. Cum explică șeful INSCOP locul 3 obținut de Băluță. Profilul alergătorilor # PSNews.ro
Sondajele de opinie INSCOP Research înainte de alegerile din 7 decembrie o creditau pe Anca Alexandrescu cu un scor de aproximativ 21%. Acest lucru s-a dovedit a fi corect, dar surpriza a fost poziționarea ei pe locul al doilea, în fața candidatului PSD Daniel Băluță. Candidata independentă a fost susținută de AUR. Directorul INSCOP, Remus […] Articolul Alegeri pentru Bucureşti. Cum explică șeful INSCOP locul 3 obținut de Băluță. Profilul alergătorilor apare prima dată în PS News.
Birocrația, legislația stufoasă și lipsa digitalizării sunt cele mai mari probleme ale sectorului public, pe care angajații la stat le-au identificat în instituțiile în care lucrează, potrivit unui sondaj realizat la nivel național în rândul angajaților din sectorul public. Un sondaj efectuat la nivel național de Centrul de formare APSAP, în care angajații din administrația […] Articolul Cum îşi justifică bugetarii ineficiența: birocrație, corupție, favoritism apare prima dată în PS News.
Alertă cu bombă în trenul de pe ruta București – Kiev. Autoritățile moldovene au activat semnalul „Exploziv BRAVO” # PSNews.ro
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova transmite că sâmbătă a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Otaci. Motivul, o alertă privind o posibilă minare a trenului București–Kiev, aflat în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț. La ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, însoțitorul de bord al garniturii de tren de pe ruta […] Articolul Alertă cu bombă în trenul de pe ruta București – Kiev. Autoritățile moldovene au activat semnalul „Exploziv BRAVO” apare prima dată în PS News.
PSD Iaşi cere organizarea urgentă a concursului pentru funcţia de manager la Spitalul de Copii din Iaşi # PSNews.ro
PSD Iaşi cere conducerii Consiliului Judeţean Iaşi să organizeze cât mai rapid concursul pentru ocuparea postului de director al Spitalului de Copii Iaşi. Acuză ingerinţele politice exercitate de conducerea CJ în administrarea actului medical. În urma incidentelor repetate, sunt necesare măsuri imediate la spitalul de copii din Iaşi, transmite PSD Iaşi. Una dintre acestea este […] Articolul PSD Iaşi cere organizarea urgentă a concursului pentru funcţia de manager la Spitalul de Copii din Iaşi apare prima dată în PS News.
Planuri-cadru alternative la liceu. MEC aşteaptă propuneri. Proiecte-pilot experimentate la București și Brașov # PSNews.ro
MEC așteaptă până la mijlocul lunii ianuarie 2026 propuneri din țară pentru pilotarea de planuri-cadru alternative la liceu. C.N. „Gheorghe Lazăr” București și C.N. „Andrei Șaguna” Brașov au experimentat proiecte-pilot, directorii unităților școlare împărtășind din experiența lor. Din toamna 2026, elevii proaspăt admiși în clasa a IX-a ar putea experimenta „liceul altfel”. Asta doar dacă […] Articolul Planuri-cadru alternative la liceu. MEC aşteaptă propuneri. Proiecte-pilot experimentate la București și Brașov apare prima dată în PS News.
A fost prezentat oficial primul vehicul blindat fabricat integral în România. Cum arată Vlah # PSNews.ro
Compania BlueSpace Technology a prezentat vineri prototipul primului vehicul blindat realizat integral în România. Prima mașină destinată producției de serie ar putea fi finalizată la sfârșitul primului trimestru din 2026, relatează Agerpres. Reacția publică la lansarea prototipului confirmă interesul ridicat pentru o astfel de soluție dezvoltată local, susține conducerea companiei. „Modul în care opinia publică […] Articolul A fost prezentat oficial primul vehicul blindat fabricat integral în România. Cum arată Vlah apare prima dată în PS News.
Încălcarea sancțiunilor internaționale devine infracțiune. Nicușor Dan a promulgat legea # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea care incriminează orice încălcare a sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană. Pedepse cu închisoarea de la un an la cinci ani Actul normativ prevede pedepse cu închisoarea de la un an la cinci ani pentru persoanele fizice sau juridice care nu respectă măsurile obligatorii privind înghețarea fondurilor, restricțiile […] Articolul Încălcarea sancțiunilor internaționale devine infracțiune. Nicușor Dan a promulgat legea apare prima dată în PS News.
„Zile negre” în POT. Cine a mai rămas lângă Anamaria Gavrilă după marele exod din partid # PSNews.ro
Lidera Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, are necazuri după rezultatul de la alegerile pentru Primăria Capitalei. Grupul POT de la Camera Deputaților ar urma să fie desființat, la fel cum s-a întâmplat și la Senat. Gavrilă s-ar baza mai departe doar pe sprijinul iubitului, surorii sale și al altor doi deputați. Acuzată de colegii care […] Articolul „Zile negre” în POT. Cine a mai rămas lângă Anamaria Gavrilă după marele exod din partid apare prima dată în PS News.
Carburanții s-au ieftinit din nou, pentru a șasea oară la rând. Cât costă benzina și motorina azi, 13 decembrie # PSNews.ro
Prețurile au coborât din nou în benzinării azi dimineață, la două zile de la precedenta ieftinire. S-au ieftinit și benzina și motorina. Stația Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, monitorizată de Economica, afișa în dimineața zilei de 13 decembrie un preț al benzinei standard de 7,43 lei pe litru și un preț […] Articolul Carburanții s-au ieftinit din nou, pentru a șasea oară la rând. Cât costă benzina și motorina azi, 13 decembrie apare prima dată în PS News.
Legea pentru protecţia victimelor violenţei domestice. Gorghiu: Este esențial ca femeile să știe că au drepturi # PSNews.ro
Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul Alina Gorghiu, mulţumeşte, sâmbătă, preşedintelui Nicuşor Dan care a promulgat ”cu celeritate” legea care protejează victimele violenţei domestice, prin măsuri mai ferme. ”Promulgarea rapidă arată clar că violenţa împotriva femeilor nu mai poate aştepta” şi este ”un mesaj ferm din partea statului”, a transmis Gorghiu. Între altele, noua […] Articolul Legea pentru protecţia victimelor violenţei domestice. Gorghiu: Este esențial ca femeile să știe că au drepturi apare prima dată în PS News.
Proiect de lege pentru ridicarea plafonului pentru plata în numerar de la 1.000 la 10.000 de euro, iniţiat de AUR # PSNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect de lege prin care propune ridicarea plafonului pentru plata în numerar de la 1.000 la 10.000 de euro. Deputatul AUR Gabriel Florea spune că măsura este în acord cu cadrul european și vine în sprijinul mediului de afaceri din România. „Considerăm pentru un cash flow mai bun, […] Articolul Proiect de lege pentru ridicarea plafonului pentru plata în numerar de la 1.000 la 10.000 de euro, iniţiat de AUR apare prima dată în PS News.
Lucrările la Planșeul Unirii se desfășoară în continuare pe șantier. „Ce se mai întâmplă pe șantierul planșeului Unirii!? SE LUCREAZĂ, evident!”, a scris primarul Daniel Băluță pe Facebook. Când se lucrează la planșeul Unirii Lucrările la Planșeul Unirii vor continua săptămâna viitoare și atâta timp cât temperaturile vor permite. Primarul Sectorului 4 a postat pe Facebook imagini […] Articolul VIDEO Daniel Băluță arată situaţia de la Planşeul Unirii: Se lucrează, evident! apare prima dată în PS News.
Cipru va acorda prioritate aderării Moldovei la UE, odată cu preluarea preşedinţiei Consiliului European # PSNews.ro
Cererea Moldovei de aderare la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru atunci când va prelua preşedinţia rotativă a Consiliului European, de la 1 ianuarie. Preşedintele Nikos Christodoulides a promis să promoveze progrese tangibile în lunile următoare. „Vom face tot posibilul în următoarele şase luni pentru a obţine rezultate substanţiale şi pozitive, care vor […] Articolul Cipru va acorda prioritate aderării Moldovei la UE, odată cu preluarea preşedinţiei Consiliului European apare prima dată în PS News.
Motreanu: PPE susţine majorarea fondurilor pentru inovare şi promovează simplificarea regulilor de accesare # PSNews.ro
Europarlametarul Dan Motreanu a declarat, după adoptarea Declaraţiei de la Heidelberg, în cadrul reuniunii Biroului Grupului PPE, că Partidul Popular European susţine majorarea fondurilor dedicate inovării. PPE promovează simplificarea regulilor pentru accesarea fondurilor UE precum şi reducerea diferenţelor dintre ţările UE în domeniul inovării. El afirmă că este o abordare esenţială pentru România, care are […] Articolul Motreanu: PPE susţine majorarea fondurilor pentru inovare şi promovează simplificarea regulilor de accesare apare prima dată în PS News.
Neacșu: Victoria în alegeri a lui N. Dan a dus la încurajarea taberei nostalgice după justitia aplicată resentimentar # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu, fost judecător CSM, este de părere că în prezent „asistăm la o încercare de resubordonare a justiției unei viziuni de tip SRI-DNA”. Întreg scenariul se dezvoltă în contextul în care Nicușor Dan a devenit președintele României și se desfășoară, practic, „o revoltă a celor ce si-au pierdut influența după 2018-2022”. „Dincolo de […] Articolul Neacșu: Victoria în alegeri a lui N. Dan a dus la încurajarea taberei nostalgice după justitia aplicată resentimentar apare prima dată în PS News.
VIDEO Certuri violente în parlamentul slovac în timpul revizuirii legislaţiei referitoare la informatori şi martori # PSNews.ro
Parlamentul slovac a adoptat o lege referitoare la denunţători şi martori-cheie, despre care opoziţia a avertizat că ameninţă statul de drept. Totul a dus la schimburi de replici furioase şi chiar încăierări între politicieni, joi seara şi vineri, relatează Reuters. Comisia Europeană şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la modificările propuse de guvernul pro-rus al premierului […] Articolul VIDEO Certuri violente în parlamentul slovac în timpul revizuirii legislaţiei referitoare la informatori şi martori apare prima dată în PS News.
Profi, Lidl, Penny şi Carrefour au anunţat, vineri, retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle. Motivul este că s-a identificat prezenţa Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine. Cu o zi în urmă alte lanţuri de magazine au anunţat retragerea produsului. ”Nestlé România […] Articolul Patru mari lanțuri de magazine retrag de la comercializare loturi de lapte praf apare prima dată în PS News.
