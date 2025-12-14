Google Translate realizează traduceri în timp real la căști

11:40

Austria ar trebui să beneficieze de gazele naturale care vor fi extrase din perimetrul offshore românesc Neptun Deep din Marea Neagră, la care OMV Petrom deține 50% din drepturi și statutul de operator, a declarat Gerhard Roiss, fostul CEO al grupului-mamă austriac OMV din perioada 2011-2015, în care a fost descoperit zăcământul.