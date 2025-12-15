Wizz Air anunță noi rute în România. A redeschis baza Suceava TABEL

11:40

Compania de stat Electrocentrale București (ELCEN), controlată de Ministerul Energiei, principalul furnizor de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire din Capitală, dar și unul dintre cei mai importanți producători de electricitate din țară, vrea să-și construiască un parc fotovoltaic pe amplasamentul centralei sale pe gaze CET Progresu, relevă date analizate de Profit.ro.