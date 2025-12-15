Wizz Air anunță noi rute în România. A redeschis baza Suceava TABEL
Profit.ro, 15 decembrie 2025 16:20
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță noi rute în România. A redeschis acum baza din Suceava.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
16:20
16:20
Carrefour anunță în România, unde sunt informații de EXIT, cum s-a extins cu Bolt Food și Trendyol. Planuri de intrare în toate hypermarketurile # Profit.ro
Retailerul francez Carrefour anunță în România că a mizat pe investițiile în dezvoltarea segmentului de e-commerce în 2025, aducând doi noi parteneri importanți în ecosistemul său online - Bolt Food și Trendyol.
Acum o oră
16:00
FOTO PSD îl avertizează pe Bolojan, la moțiunea de cenzură: Nu vom accepta înghețarea salariului minim sau o reformă în administrație care va bloca instituțiile. Guvernarea trebuie să fie umană, nu contabilă! # Profit.ro
PSD nu va accepta înghețarea salariului minim sau o reformă în administrație care, în loc să îmbunătățească serviciile publice, va bloca instituțiile, a transmis în numele colegilor săi, deputatul social-democrat Mihai Ghigiu premierului Bolojan, la moțiunea de cenzură depusă de opoziție.
Acum 2 ore
15:40
FOTO Bolojan, în fața parlamentarilor la dezbaterea moțiunii de cenzură: Semnatarii nu înțeleg contextul economic, social și geopolitic în care ne aflăm # Profit.ro
Semnatarii moțiunii de cenzură nu înțeleg contextul economic, social și geopolitic în care ne aflăm, a spus premierul Ilie Bolojan, la dezbaterea din Parlament.
15:20
Directorul TVR a căzut pradă hackerilor. Contul de WhatsApp, spart: „Salut, ai 1.300 de lei disponibili pe cont? Ți-i returnez mâine dimineață!” # Profit.ro
De pe contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu, noul director TVR, a fost trimis un mesaj către persoane.
15:20
FOTO Bolojan promite parlamentarilor, la moțiunea de cenzură: Anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe și impozite! # Profit.ro
Anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe și impozite, a declarat premierul Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură inițiate de opoziție. Șeful Executivului a arătat că anul viitor Guvernul se va concentra pe încasarea corectă a impozitelor, prin combaterea evaziunii fiscale, pe atragerea fondurilor europene pentru continuarea investițiilor și pe reașezarea economiei pe baze mai sănătoase.
15:00
Inspectorii de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a aplicat sute amenzi contravenționale, în valoare totală de 3,605 milioane de lei, precum și 287 de avertismente.
Acum 4 ore
14:40
Apele minerale din Vața Băi sunt apreciate de generații pentru efectele lor detoxifiante și revitalizante, precum și pentru susținerea sănătății pe termen lung.
14:30
Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie - octombrie 2025, cu 22,078 miliarde euro, până la 225,588 miliarde euro, arată datele Băncii Naționale a României (BNR).
14:30
Producția industrială a crescut cu 0,8% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană în octombrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat o expansiune de 0,2% în zona euro și de 1% în UE.
14:30
China va acoperi toate cheltuielile legate de naștere, în anul viitor.
14:20
Platforma de streaming video Prime Video, deținută de Amazon, a decis să renunțe, cel puțin deocamdată, să mai folosească inteligența artificială pentru rezumarea serialelor.
14:10
ULTIMA ORĂ FOTO Programul Rabla va continua în 2026, dar redus. Reprezentanții industriei auto i-au solicitat lui Bolojan reluarea programului și eliminarea IMCA. Majorarea taxei de cogenerare va fi verificată # Profit.ro
Reprezentanții Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) i-au solicitat premierului Bolojan, într-o întrevedere avută la Palatul Victoria, reluarea programului Rabla și eliminarea impozitului pe cifra de afaceri (IMCA). Industria de profil a semnalată și majorarea taxei de cogenerare, iar premierul Bolojan a promis că va verifica contextul în care a fost majorată. Bolojan a spus că Rabla va continua în 2026, dar într-o formă mai redusă.
14:10
Marți va fi lansată o nouă sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice care nu au reușit până acum să se înscrie în Programul Rabla Auto 2025, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).
14:00
ULTIMA ORĂ Mari producători de baterii, inclusiv Rombat - amendă pentru încălcarea regulilor antrust # Profit.ro
Trei producători de baterii de pornire pentru autovehicule au fost amendați de Comisia Europeană cu o sumă totală de aproximativ 72 de milioane de euro pentru participarea la un cartel de lungă durată privind bateriile de pornire pentru autovehicule
14:00
13:50
De la începutul anului, cuprul s-a scumpit cu aproximativ 35%, fiind pe cale să înregistreze cea mai mare creștere anuală din 2009.
13:30
Ediția de decembrie, a unsprezecea și ultima ediție din acest an a Programului de titluri de stat FIDELIS, derulată în perioada 5 – 12 decembrie 2025, a atras subscrieri de aproape 1,5 miliarde lei.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0914 lei, de la 5,0904 lei, curs înregistrat vineri.
12:50
Cazinoul din Constanța a organizat procedura de licitație publică privind închirierea și operarea unei viitoare cafenele/bistro într-un spațiu aflat la parterul și pe terasa dinspre mare a clădirii.
12:50
Mesaj CEO OMV Petrom - Cea mai mare parte a costurilor de 170 milioane de euro în forarea a 2 sonde de explorare în sectorul bulgăresc al Mării Negre, care a debutat luni, nu va fi suportată de OMV Petrom, ci de NewMed # Profit.ro
Cea mai mare parte a costurilor lucrărilor de forare a 2 sonde de explorare în perimetrul Han Asparuh, care a demarat luni, 15 decembrie, va fi suportată de israelienii de la NewMed, partenerii egali ai operatorului OMV Petrom în proiect.
Acum 6 ore
12:40
Boeing a decis să amâne livrarea primului dintre cele două noi avioane Air Force One, construite pentru președintele Statelor Unite.
12:40
Compania de stat Electrocentrale Craiova, controlată de Ministerul Energiei, producătorul de energie termică și electrică al municipiului doljean, cel care asigură agentul termic pentru sistemul centralizat de încălzire al capitalei Olteniei, dar și aburul tehnologic pentru platforma industrială Ford Otosan, a intrat în insolvență.
12:20
Ex-ministrul Rodica Stănoiu - Moarte suspectă. Procurorii au declanșat verificări. Partener suspectat că vrea să pună mâna pe avere # Profit.ro
Procurorii au deschis un dosar pentru moarte suspectă în cazul morții fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu.
12:20
Centrul de engineering și dezvoltare software al Garmin din România are noul birou în United Business Center din Cluj-Napoca # Profit.ro
Centrul de business dezvoltat de IULIUS în proximitatea Iulius Mall Cluj, format din clădirile de birouri United Business Center (UBC), își întărește statutul de hub IT de referință în Transilvania prin atragerea unor noi parteneriate.
12:10
Prima femeie care conduce MI6 avertizează asupra amenințării „agresive” reprezentate de Rusia # Profit.ro
În primul discurs pe care îl ține de la preluarea funcției, Blaise Metreweli, șefa MI6, serviciul de spionaj extern al Marii Britanii, va avertiza că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă, expansionistă și revizionistă”.
12:00
PREMIERĂ Chinezii deschid primul drum construit de ei în România. Întârzieri și penalizări FOTO& VIDEO # Profit.ro
Așteptarea a luat sfârșit: miercuri va fi deschisă centura Zalău, anunță autoritățile.
11:50
FOTO „Copt de Fericire” - Mai mulți artiști români își deschid restaurant, cu plan de extindere și în străinătate # Profit.ro
Un nou restaurant, conceput de mai mulți artiști, a fost deschis în incinta centrului comercial bucureștean Cosmopolis Plaza.
11:50
Noi hoteluri au fost scoase la vânzare pe litoral.
11:40
FOTO&DOCUMENT Producătorul de căldură al Capitalei vrea parc fotovoltaic cu stocare la CET Progresu # Profit.ro
Compania de stat Electrocentrale București (ELCEN), controlată de Ministerul Energiei, principalul furnizor de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire din Capitală, dar și unul dintre cei mai importanți producători de electricitate din țară, vrea să-și construiască un parc fotovoltaic pe amplasamentul centralei sale pe gaze CET Progresu, relevă date analizate de Profit.ro.
11:40
Bulgaria se pregătește să treacă la euro - Pentru un start fără probleme, experții recomandă plățile cu cardul # Profit.ro
Bulgaria va trece la moneda euro de la 1 ianuarie, iar consumatorii au întrebări privind plățile.
11:20
DNA a descins în mai multe locații din județele Ilfov și Iași, într-o anchetă ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală în zona serviciilor de ride-sharing.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Numărul mediu de pensionari a fost de 4,921 milioane persoane, în trimestrul III 2025, în creștere cu 3.000 persoane față de trimestrul II 2025, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
10:50
Transportul feroviar de marfă din SUA poluează mai mult decât toate centralele pe cărbune din țară # Profit.ro
Industria feroviară de marfă din Statele Unite a ajuns să emită mai mult oxid de azot, principalul component al smogului, decât toate centralele electrice pe cărbune din țară, potrivit unui calcul realizat de Reuters pe baza datelor guvernamentale.
Acum 8 ore
10:40
North Bucharest investments anunță începerea construcției proiectului The Edition 1011 Featured by Versace Ceramics, primul concept rezidențial din România dezvoltat sub licență oficială Versace Ceramics # Profit.ro
Bucureștiul intră într-o nouă etapă a evoluției sale imobiliare odată cu prezentarea proiectului The Edition 1011 Featured by Versace Ceramics, un concept care transforma experienta de zi cu zi intr-o expresie a identitatii personale.
10:30
Mălaiul extra și untul bio, din filierele Auchan, au fost premiate pentru calitate, gust și excelență la competiția Gustul Ales 2025 # Profit.ro
Mălaiul extra din porumb cultivat în România și untul bio, românesc, ambele de filieră Auchan, au fost premiate la cea de-a 10-a ediție a competiției Gustul Ales 2025, organizată de RO.aliment, care recunoaște cele mai gustoase produse alimentare fabricate în România, ce îmbină calitatea cu inovația.
10:30
Sindicatele de la Muzeul Luvru din Paris declanșează grevă pentru a cere renovări urgente și extinderea personalului, precum și pentru a protesta față de creșterea prețurilor biletelor pentru majoritatea vizitatorilor din afara UE, inclusiv turiștii britanici și americani.
10:20
Jimmy Lai, fostul magnat al presei din Hong Kong, găsit vinovat de insurecție și complot # Profit.ro
Jimmy Lai, magnat media din Hong Kong, a fost condamnat într-un proces istoric intentat din motive de securitate națională.
10:10
„Fabrica Transparentă”, așa cum era supranumită uzina de automobile din Dresda a grupului VW se închide definitiv săptămâna aceasta, ca urmare a deciziilor strategice luate de conducerea companiei.
10:00
Banca Centrală Europeană va menține nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra ședință consecutivă, la reuniunea de politică monetară din 18 decembrie, și le va păstra așa și anul viitor, conform previziunilor majorității economiștilor intervievați de Reuters, în condițiile în care inflația ar urma să rămână la un nivel redus și creșterea economică să fie rezilientă.
09:50
Producția industrială a scăzut, în primele zece luni, cu 0,9% ca serie brută și cu 0,5% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
09:40
Temperatura bateriei este unul dintre factorii invizibili care îți pot transforma mașina electrică dintr-un vehicul economic într-unul frustrant.
09:10
Vinul zilei: un Primitivo expresiv, cu arome dominate de fructe coapte și accente de ciocolată, un vin roșu plăcut, rotund, bine echilibrat, numai bun de savurat lângă bradul de Crăciun. Cotat cu 98 de puncte Luca Maroni # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Gran Maestro Primitivo di Manduria DOC 2023, este un vin roșu intens din sudul Italiei, cu personalitate și eleganță.
09:00
Piața smartphone-urilor pliabile va crește brusc și mult după lansarea primului iPhone pliabil, susțin analiștii de la IDC.
Acum 12 ore
08:40
La presiunea Disney, YouTube a început să facă curățenie și să blocheze clipurile generate de inteligența artificială, care includ personaje din filmele și serialele Disney.
08:20
Președintele Nicușor Dan începe o vizită în Finlanda, iar marți are programată participarea,alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei și Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.
08:20
Robert Reiner, regizor și producător american, a fost găsit decedat în propria locuință, alături de soția sa # Profit.ro
Rob Reiner, regizor, actor și producător american, a fost găsit mort în locuința sa din cartierul Brentwood, Los Angeles, alături de soția sa, Michele Singer Reiner.
08:10
Rafinăria Petrotel Ploiești a rușilor de la Lukoil, drastic sancționați de SUA, a raportat profit al doilea an la rând, dar ″târăște″ din trecut pierderi cumulate de miliarde de lei # Profit.ro
Petrotel Lukoil SA, operatoarea rafinăriei Petrotel Ploiești, controlată de gigantul petrolier rus Lukoil prin divizia sa elvețiană de trading Litasco, a raportat profit pentru al doilea an la rând, însă ″târăște″ din trecut pierderi cumulate de miliarde de lei.
08:00
Există teme despre care ne place să credem că aparțin exclusiv domeniului moral sau al dezbaterii politice.
