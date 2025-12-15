Abonament lunar la preț mic, pentru toate călătoriile la nivel național, introdus de Spania

18:50

Având în vedere punctele de vedere contradictorii dintre părți, premierul Ilie Bolojan a cerut Ministerului Culturii să reia consultările pe tema proiectului de ordonanță de urgență prin care ar ministerul ar fi preluat Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Ministerul va discuta cu reprezentanții Comisiei Europene, în acest dialog urmând să fie implicați reprezentanții asociațiilor care promovează drepturile artiștilor.