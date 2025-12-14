O noua gară din Belgia și-a deschis în sfârșit porțile
Cotidianul de Hunedoara, 14 decembrie 2025 11:20
Clădirea a fost gândită ca un „pod monumental" de 160 de metri lungime, care se arcuiește elegant peste peroanele stației.
Acum 30 minute
11:20
Acum 2 ore
10:30
Politica externă anti-Europa a administrației Trump este construită de consilieri apropiați din mișcarea MAGA, precum Michael Anton și Stephen Miller. Aceștia văd imigrația în Europa ca o amenințare pentru civilizația occidentală și propun o strategie care reduce importanța NATO și UE. Această schimbare provoacă tensiuni majore în relația transatlantică și marchează o nouă direcție ideologică pentru SUA.
10:10
Ce se va întâmpla cu prețul aurului în 2026? Conform unei analize XTB România, după un 2025 spectaculos, anul viitor poate aduce noi maxime pentru metalul prețios.
10:10
Parchetul a deschis un dosar penal în urma morții suspecte a fostului ministru Rodica Stănoiu, anchetând circumstanțele decesului.
09:40
Directorul general al YouTube limitează accesul copiilor săi pe reţelele sociale, la fel ca alţi lideri din industria tehnologiei.
Acum 4 ore
09:30
Coca-Cola este implicată în negocieri de ultim moment pentru a finaliza vânzarea lanțului de cafenele Costa Coffee, după apariția unor dificultăți neașteptate în procesul tranzacției. Compania încearcă să evite astfel un eșec care ar putea afecta planurile sale de extindere pe piața băuturilor calde.
09:10
Nicuşor Dan spune când va desecretiza ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale # Cotidianul de Hunedoara
Nicuşor Dan, despre desecretizarea şedinţei CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale: Se tot vorbeşte de acea descretizare, da, se va întâmpla şi asta, dar ea este o pietricică în tot ansamblul
09:10
De câțiva ani buni Justiția stă sub bagheta câtorva personaje - Lia Savonea, Cătălin Predoiu și câțiva membri influenți ai CSM.
08:40
Președintele Zelenski confirmă întâlniri cu reprezentanți ai SUA, UE și Germania la Berlin, în efortul de a avansa soluționarea conflictului din Ucraina. Premierul britanic Starmer a discutat separat cu Ursula von der Leyen despre cooperarea în domeniul securității.
08:20
Nouă persoane au fost rănite într-un atac produs la Universitatea Brown din SUA. Autoritățile au anunțat un nou bilanț al victimelor, iar suspectul nu a fost prins. Poliția continuă căutările și a difuzat imagini video cu o persoană de interes.
08:10
Bucătăria italiană a fost inclusă pe lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO, fiind recunoscută ca un element esențial al identității culturale italiene. Decizia evidențiază rolul tradițiilor culinare, al mesei în familie și al transmiterii obiceiurilor gastronomice din generație în generație.
Acum 6 ore
06:10
Cine sunt oamenii Kremlinului din jurul lui Trump. De ce ruperea UE e o miză imensă # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalistul Florin Toader a documentat filiera rusă din jurul președintelui SUA. Este vorba despre legăturile lui Donald Trump cu „oamenii de afaceri" din fostul spațiu sovietic. Întrebarea este dacă aceștia ar putea avea o legătură cu noul vis al liderului de la Casa Albă de a fragmenta Europa. Noua strategie de securitate a americanilor arată că acesta speră ca patru state UE - Italia, Polonia, Ungaria și Austria - să se depărteze de construcția europeană și să se apropie și mai mult de SUA.
Acum 12 ore
23:40
Preşedintele Nicuşor Dan respinge acuzaţiile de „blat" cu PSD în campania pentru Primăria Capitalei. El afirmă că nu există o astfel de înţelegere și explică că, în contextul actualei coaliţii guvernamentale, trebuie să fie echidistant faţă de toate partidele implicate.
Acum 24 ore
20:00
A patra zi de proteste. Câteva mii de persoane au ieșit în stradă pentru Justiție. Predoiu și Lia Savonea, luați la țintă # Cotidianul de Hunedoara
Protestele pentru justiție continuă pentru a patra zi consecutiv în București, în Piața Victoriei, și în alte orașe din țară, precum și în diaspora. Manifestanții cer o justiție independentă, transparentă și fără influențe politice, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care sunt gestionate anumite dosare și presiunile asupra sistemului judiciar.
19:00
O alertă cu bombă a fost declanșată la frontiera de nord a Republicii Moldova, vizând trenul pe ruta București – Kiev. Autoritățile au investighat și au suspendat temporar circulația pentru verificări de securitate. "Alarma s-a dovedit a fi falsă", precizează Poliţia de Frontieră.
18:20
Gheorghe Piperea (AUR), semnal de alarmă: Cea mai periculoasă este revenirea la MCV # Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul Gheorghe Piperea trage un semnal de alarmă asupra riscurilor revenirii la Mecanismul de Cooperare și Verificare și critică guvernul pentru corupție și incompetență care afectează justiția și democrația.
18:20
Șoc maxim pentru o familie normală de chinezi. Cei doi nu și-au imaginat nici o secundă că fiica lor va deveni atracția întregii lumi pentru trăsăturile sale. Este blondă cu ochii albaștri.
18:00
Troc SUA-Belarus. Minskul eliberează 123 de deţinuţi politic, printre care laureatul premiului Nobel pentru Pace # Cotidianul de Hunedoara
SUA a ridicat sancțiunile impuse Belarusului pentru exportul de potasă. În urma acestui pas, guvernul din Minsk a eliberat 123 de deținuți politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiaţki, și opoziționista Maria Kolesnikova. Această mișcare marchează o încercare de relaxare a tensiunilor între cele două părți.
17:30
Gerhard Roiss afirmă că Austria ar trebui să beneficieze de gazele din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră.
17:10
Cât de grav pot fi afectați copiii și adolescenții care fac exces de rețele sociale? Folosirea prea mult timp a ecranelor duce la plictiseală, lipsă de concentrare, furie.
17:10
Tot mai multe state membre UE se opun utilizării activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, invocând posibile încălcări ale dreptului internațional și ale proprietății private. Decizia rămâne incertă după discuțiile de la Bruxelles.
16:40
O femeie a coborât pe șinele de metrou și a fost lovită de o garnitură în stația Crângași din București, provocând blocarea temporară a circulației. Victima a murit. Autoritățile au intervenit la fața locului.
16:20
Președintele Erdogan spune că un plan de pace pentru Ucraina și Rusia e posibil și că speră să discute cu Donald Trump, subliniind importanța unui armistițiu și a siguranței în Marea Neagră.
16:10
Munca de acasă poate părea ideală, dar izolarea socială, vizibilitatea redusă și granițele neclare între viața profesională și personală pot transforma confortul în capcane ascunse pentru cariera și echilibrul tău emoțional.
16:00
Președintele, vanitos din cale afară, vrea supunere totală și declanșarea cătușiadei, așa cum știe de la Băsescu, Kovesi
15:10
INTERVIU Marile pericole aduse de AI în școli. Ce sunt „halucinațiile” digitale # Cotidianul de Hunedoara
„Studii arată că chatboții pot prelua date eronate din întrebările utilizatorilor și apoi le pot repeta ca pe adevăruri"
15:00
Nemo, câştigătorul Eurovisionului din 2024, returnează trofeul ca reacţie la participarea Israelului la ediţia din 2026. În plus17 artişti portughezi anunţă că vor boicota Eurovisionul. „Nu suntem complici la încălcarea drepturilor omului"
14:50
Orban, despre „Justiția capturată”: Eu, în locul președintelui, m-aș fi dus peste CSM # Cotidianul de Hunedoara
L. Orban: „Aici trebuie se intervină preşedintele. Eu, în locul preşedintelui, m-aş fi dus peste CSM cu câteva mesaje clare. (...) N-a fost la nicio şedinţă a CSM".
13:50
Ludovic Orban dezvăluie cum l-a sfătuit pe Nicușor Dan să se raporteze la campania pentru PMB # Cotidianul de Hunedoara
Orban: „Am discutat că nu e corect să se poziţioneze, că o coaliţie tensionată în care va susţine un candidat poate să tensioneze suplimentar".
13:10
Ultima iarnă cu preț plafonat la gazele naturale. Cu cât vor crește facturile începând cu 1 aprilie 2026 # Cotidianul de Hunedoara
„Orice criză, orice modificare privind situația geopolitică dă peste cap orice previziune."
13:00
Premieră. Un utilaj folosit la gestionarea ilegală a deșeurilor, depistat cu drona și confiscat # Cotidianul de Hunedoara
Garda de Mediu a confiscat pentru prima dată un utilaj care depozita ilegal deșeurile, în urma unei acțiuni de monitorizare cu dronă.
Ieri
11:30
Miracol de Crăciun. O femeie dispărută acum 17 ani a fost găsită de polițiștii de frontieră # Cotidianul de Hunedoara
Femeia dispăruse în anul 2009, pe când fiica ei avea doar 14 ani.
10:20
„Vă pot împărtăşi vestea bună că, datorită diagnosticării precoce, intervenţiei eficiente şi respectării recomandărilor medicilor, programul meu de tratament împotriva cancerului poate fi redus în noul an".
10:10
Despre cărțile de la Gaudeamus și nevoia noastră de modele.
09:50
Meteorologii anunţă cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă.
09:00
Cazul Epstein, noi fotografii în care apar Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates sau Steve Bannon apar în aceste poze, înconjurați de femei.
08:10
Aliații europeni și presa americană vorbesc despre războaie cu China și Rusia în următorii cinci ani, pentru a forța SUA să renunțe la o deviere periculoasă
06:20
Antreprenorii români explică motivele pentru care nu pot susține majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie și pentru care cer înghețarea lui la nivelul din prezent. Pericole mari pentru economie, dar și pentru securitatea locurilor de muncă!
06:10
Andrei Șerban: Suntem încurajați să nu avem respect pentru nimic ce ține de trecut INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Respectul în artă e un cuvânt cu două tăișuri"
12 decembrie 2025
21:40
Cântăreața Antonia a ajuns pe patul de spital pentru 11 zile, din cauza unei intervenții estetice pe care și-a efectuat-o în urmă cu 8 ani. Vedeta are și un mesaj emoționant pentru fanii ei!
21:30
Alertă în Sănătate. O bacterie periculoasa face ravagii în Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iași # Cotidianul de Hunedoara
Bacteria Pseudomonas aeruginosa a fost depistată în multiple probe de apă la Spitalul de Copii din Iași, declanșând o intervenție de urgență a Ministerului Sănătății și mobilizarea unei celule de criză.
21:10
A treia seară de proteste. Se cere demiterea Liei Savonea: ”Afară, afară, eşti mult prea specială” # Cotidianul de Hunedoara
Bucureștenii cer reacții de la autorități după dezvăluirile magistraților din documentarul Recorder, Justiție Capturată. Ieșiți din nou în stradă, oamenii cer demisii la vârful sistemului.
20:50
Judecătorul din documentarul Recorder renunță la funcție. A făcut cerere la CSM să fie procuror # Cotidianul de Hunedoara
Judecatorul din documentarul Recorder, Laurențiu Ionel Beșu, își dorește să renunțe la cariera actuală pentru a intra în procuratură.
20:10
Scandalul „Justiției capturate” depășește granițele. Europa, cu ochii pe noi # Cotidianul de Hunedoara
Criza din justiție a ajuns subiect de dezbatere internațională. Efectele documentarului Recorder sunt dezbătute de jurnaliștii Reuters.
20:10
Tudorel Toader, care i-a semnat plecarea lui Koveși din DNA, nu-și reproșează nimic # Cotidianul de Hunedoara
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și persoana care a propus demiterea Laurei Codruța Koveși de la șefia DNA, spune că nu se consideră responsabil pentru modul în care a gestionat activitatea Ministerului Justiţiei.
19:20
Afirmațiile controversate ale lui Mihai Chirica aprind spiritele la vârful PNL. Alexandru Muraru reacționează ferm și se disociază de opiniile colegului său.
19:10
România continuă să se confrunte cu o problemă serioasă când vine vorba despre încasările din TVA și alte taxe, precum impozitul pe profit. Pierdem anual sume importante, din cauza evaziunii fiscale.
18:30
Rusia controlează în prezent întreaga regiune Luhansk şi aproximativ 80% din regiunea Doneţk, iar Kievul, mai multe oraşe mari şi puternic fortificate.
18:30
Ceața de radiații uriașă de peste 640 km a fost surprinsă din satelit în California. Fenomenul ,,tule fog" a persistat săptămâni întregi.
18:30
Crește numărul de magistrați care au semnat scrisoarea de revoltă. 700 de semnături # Cotidianul de Hunedoara
Crește puternic lista cu magistrații din țară care-și susțin colegii ce au făcut dezvăluiri despre neregulile din sistem! Vineri seara, numărul semnatarilor aproape atinge pragul de 700 de persoane.
