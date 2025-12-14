Atac armat pe o plajă din Sydney, soldat cu mai mulți morți VIDEO

12:30

Președintele Nicușor Dan spune că în momentul în care s-a format guvernul Bolojan a pus condiția ca Taxa pe Valoarea Adăugată să nu fie majorată, aceasta fiind una dintre promisiunile sale de campanie. Creșterea taxelor, inclusiv a TVA, era anticipată de unii economiști ca măsură de creștere a veniturilor fiscale, în condițiile deficitului bugetar foarte ridicat.