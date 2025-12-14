Percheziţii ale poliţiştilor în cazul azilului din Timiş de unde bătrânii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile / Acuzaţii de lipsire de libertate, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă
News.ro, 14 decembrie 2025 13:50
Poliţiştii din Timiş au făcut 13 percheziţii în cazul azilului din judeţul Timiş de unde bătrânii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile şi au ridicat mai multe documente. Dosarul de cercetare este preluat de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Sunt acuzaţii de lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
14:00
Tineri aleşi locali ai PNL, intervenţii pe tema locuirii pentru tineri la Comitetul European al Regiunilor: Chirii tot mai mari şi acces dificil la credit # News.ro
Tineri aleşi locali ai PNL au avut intervenţii pe tema locuirii pentru tineri la Comitetul European al Regiunilor de la Bruxelles. Au vorbit despre chirii tot mai mari şi acces dificil la credit, prezentând şi o serie de soluţii.
Acum 30 minute
13:50
Percheziţii ale poliţiştilor în cazul azilului din Timiş de unde bătrânii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile / Acuzaţii de lipsire de libertate, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă # News.ro
Poliţiştii din Timiş au făcut 13 percheziţii în cazul azilului din judeţul Timiş de unde bătrânii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile şi au ridicat mai multe documente. Dosarul de cercetare este preluat de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Sunt acuzaţii de lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.
13:40
Cancelarul Friedrich Merz: Deceniile de „Pax Americana” s-au încheiat. Europenii trebuie să se pregătească pentru o „schimbare fundamentală în relaţia transatlantică” # News.ro
Cancelarul Friedrich Merz a avertizat asupra unei îndepărtări de durată a Statelor Unite faţă de Europa şi a spus că europenii trebuie să se pregătească pentru o „schimbare fundamentală în relaţia transatlantică”. Declaraţiile au fost făcute sâmbătă, la o reuniune a CSU, partidul partener din Munchen al creştin-democraţilor germani, relatează Le Figaro.
Acum o oră
13:20
Formaţia FC Bihor a învins echipa Metalul Buzău, scor 2-1, duminică, pe teren propriu, în ultimul meci al anului din Liga 2.
13:20
Ilfov: Doi adulţi şi un copil de 9 ani, răniţi de o maşină în timp ce traversau regulamentar strada # News.ro
Doi adulţi şi un copil de 9 ani au fost răniţi, duminică, pe o trecere de pietoni din Bragadiru, judeţul Ilfov, de un autoturism condus de către un bărbat de 66 de ani.
13:20
Fundaşul Bogdan Racoviţan şi-a prelungit contractul cu formaţia poloneză Rakow Czestochowa până în 2028.
13:10
Elev din Timişoara, găsit mort după ce s-a întors acasă de la un majorat / Anchetă a poliţiştilor # News.ro
Un elev de 18 ani din Timişoara a fost găsit mort de mama lui, sâmbătă după-amiază. Băiatul participase la un majorat şi s-a dus în camera lui să doarmă. Mama l-a găsit mort şi a alertat autorităţile.
Acum 2 ore
13:00
UPDATE - Cel puţin 10 morţi, după ce două persoane au deschis focul pe plaja Bondi din Sydney unde avea loc un eveniment cu ocazia sărbătorii evreieşti Hanukka. Gest eroic al unui trecător - VIDEO / Premierul a convocat Consiliul Naţional de Securitate # News.ro
Cel puţin 10 persoane au fost ucise în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney. Unul dintre atacatori a fost ucis, iar un altul se află în arest.
13:00
În judeţul Mehedinţi au fost instalate sisteme de colectare a deşeurilor plutitoare de pe mai multe cursuri de apă # News.ro
Consiliul Judeţean Mehedinţi anunţă că au fost finalizate lucrările de instalare a sistemelor de colectare a deşeurilor plutitoare de pe mai multe cursuri de apă din judeţ, în cadrul proiectului derulat de Direcţia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinţi, în calitate de beneficiar al unei finanţări nerambursabile. CJ Mehedinţi nu precizează care este valorea finanţării nerambursabile şi nici a investiţiei totale.
12:50
UPDATE - Cel puţin 10 morţi, după ce două persoane au deschis focul pe plaja Bondi din Sydney unde avea loc un eveniment cu ocazia sărbătorii evreieşti Hanukka - VIDEO / Premierul a convocat Consiliul Naţional de Securitate # News.ro
Cel puţin 10 persoane au fost ucise în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney. Unul dintre atacatori a fost ucis, iar celălalt se află în arest.
12:40
Un bărbat de 32 de ani, cetăţean bulgar, care era următit internaţional a fost prins de poliţiştii de frontieră din Calafat. Pe numele său exista un mandat de arestare pentru contrabandă, emis de autorităţile judiciare din Franţa.
12:40
Remarca secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, este iresponsabilă şi demonstrează că acesta nu înţelege cu adevărat devastarea provocată de cel de-al Doilea Război Mondial, a reacţionat duminică Kremlinul, relatează Reuters.
12:30
Cristiano Ronaldo ar putea apărea în următorul episod al seriei Fast and Furious. Anunţul lui Vin Diesel # News.ro
Vin Diesel, actorul principal din seria de filme de acţiune Fast and Furious, a afirmat că fotbalistul Cristiano Ronaldo ar putea apărea în cel de-al unsprezecelea episod al francizei.
12:20
Exporturile de ceai verde ale Japoniei au atins cel mai înalt nivel din ultimii 70 de ani, depăşind 10.000 de tone # News.ro
Exporturile de ceai verde ale Japoniei, în primele zece luni ale acestui an, au atins cel mai înalt nivel din ultimii peste 70 de ani, pe fondul pieţei externe în plină expansiune pentru pudra de matcha şi al deprecierii yenului japonez, arată datele guvernamentale şi industriale publicate de Japan Today.
12:10
UPDATE - Cel puţin 10 morţi, după ce două persoane au deschis focul pe plaja Bondi din Sydney unde avea loc un eveniment cu ocazia sărbătorii evreieşti Hanukka - VIDEO # News.ro
Cel puţin 10 persoane au fost ucise în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney. Unul dintre atacatori a fost ucis, iar celălalt se află în arest.
Acum 4 ore
12:00
UPDATE - Incident armat pe plaja Bondi din Sydney unde avea loc un eveniment cu ocazia sărbătorii evreieşti Hanukka. Mai multe persoane au fost duse la spital şi două persoane au fost reţinute după ce au fost trase cel puţin 12 focuri de armă - VIDEO # News.ro
Poliţia din statul australian New South Wales a anunţat că două persoane sunt în arest în urma unui incident petrecut pe celebra plajă Bondi din Sydney, în timpul căruia au fost trase cel puţin douăsprezece focuri de armă, mai multe persoane fiind transportate la spital, relatează The Guardian.
11:30
Recuperare medicală după intervenţii chirurgicale, la Spitalul Clinic CF Timişoara / Specialişti: Este etapă care face diferenţa între o vindecare completă şi una incompletă, cu dureri persistente şi limitări funcţionale pe termen lung # News.ro
Pacienţii care sunt internaţi în Spitalul Clinic CF Timişoara beneficiază gratuit de programe de recuperare medicală, după diferite intervenţii cirurgicale, iar cei care urmează un astfel de program structurat au şanse mai mari să îşi recapete mobilitatea şi să evite complicaţiile.
11:20
Incident armat pe plaja Bondi din Sydney. Şase persoane au fost duse la spital şi două persoane au fost reţinute după ce au fost trase cel puţin 12 focuri de armă - VIDEO # News.ro
Poliţia din statul australian New South Wales a anunţat că două persoane sunt în arest în urma unui incident petrecut pe celebra plajă Bondi din Sydney, în timpul căruia au fost trase cel puţin douăsprezece focuri de armă, cel puţin şase persoane fiind transportate la spital, relatează The Guardian.
11:20
Echipa japoneză Vissel Kobe l-a numit în funcţia de antrenor pe germanul Michael Skibbe, în locul lui Takayuki Yoshida, care a părăsit clubul, a anunţat, duminică, gruparea din J-League.
11:10
Incident armat pe plaja Bondi din Sydney. Două persoane au fost reţinute după ce au fost trase cel puţin 12 focuri de armă - VIDEO # News.ro
Poliţia din statul australian New South Wales a anunţat că două persoane sunt în arest în urma unui incident petrecut pe celebra plajă Bondi din Sydney, în timpul căruia au fost trase cel puţin douăsprezece focuri de armă, relatează The Guardian. Sydney Morning Herald a relatat că mai multe persoane au fost rănite, în timp ce posturile de televiziune Sky şi ABC au difuzat imagini cu oameni întinşi pe jos.
11:10
Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o petardă. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
10:50
Persoana accidentată în Munţii Făgăraş, un bărbat care este conştient, dar nu se poate deplasa / A fost găsit într-o zonă extrem de greu accesibilă, iar intervenţia elicopterului nu este posibilă # News.ro
Acţiunea salvamontiştilor în Munţii Fpgpraş continuă, duminică, mai fiind trimisă o echipă în teren. Victima a fost identificată într-o zonă extrem de greu accesibilă şi nu a putut fi preluată cu un elicopter. Este vorba despre un bărbat, care este conştient şi care făcea parte dintr-un grup de trei persoane.
10:50
O defecţiune la motorul unui Boeing 777 a provocat un incendiu pe aeroportul din Washington # News.ro
Un Boeing 777-200ER al companiei americane United Airlines a fost nevoit să se întoarcă sâmbătă după ce a decolat de pe aeroportul Washington Dulles, cu destinaţia Tokyo Haneda, în urma unei defecţiuni de motor care a apărut la decolare şi care a provocat un incendiu în apropierea pistei, relatează AFP.
10:30
Iaşi: O femeie de 41 de ani a murit, după ce a fost lovită de o maşină pe trecerea pentru pietoni # News.ro
O femeie de 41 de ani a murit, duminică, după ce a fost lovită pe o trecere pentru pietoni, de o maşină condusă de un tânăr de 20 de ani. Şi şoferul maşinii a fost rănit, fiind transportat la spital.
10:20
Mii de oameni au protestat în Ungaria în legătură cu un scandal de abuz asupra copiilor - VIDEO # News.ro
Mii de maghiari au pornit sâmbătă într-un marş către birourile prim-ministrului Viktor Orban, în frunte cu liderul opoziţiei Peter Magyar, care a cerut veteranului naţionalist să demisioneze din cauza unui scandal care a dezvăluit abuzuri într-un centru de detenţie pentru minori, relatează Reuters.
10:20
Perechea formată din Patrick Berbece şi Andreea Sturzinschi a obţinut medalia de bronz la Campionatul European de Dans Sportiv de la Burgas, în proba Standard.
10:10
Augustin Lazăr: Sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului / Documentarul Recorder - radiografie a declinului independenţei justiţiei româneşti, urmarea unei voinţe politice duplicitare, restauratoare a sistemului oligarhic # News.ro
Fostul procuror general Augustin Lazăr, profesor universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a transmis, duminică, un mesaj în care apreciază că sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului, iar dacă acesta nu funcţionează se instalează haosul. Lazăr este de părere că documentarul Recorder şi dezbaterea care au urmat reprezintă o ”radiografie a declinului independenţei justiţiei româneşti, urmarea unei voinţe politice duplicitare, restauratoare a sistemului oligarhic”. ”Ministerul Public este provocat, acum, să preia din dezbaterea publică şi să clarifice judiciar, la rece, o problemă fierbinte”, consideră Lazăr, care cere demararea unor anchete care să clarifice toate aspectele ridicate în dezbaterea publică.
Acum 6 ore
09:50
Vânzarea internă de acţiuni ale SpaceX evaluează compania la 800 de miliarde de dolari, pe fondul pregătirilor pentru o posibilă IPO # News.ro
SpaceX se pregăteşte pentru o eventuală listare bursieră anul viitor şi a deschis o vânzare secundară de acţiuni care evaluează compania la aproximativ 800 de miliarde de dolari, potrivit unei scrisori trimise acţionarilor de directorul financiar Bret Johnsen şi consultate de Reuters.
09:40
Asociaţia ”Corupţia ucide” caută oameni pentru constituirea unei echipe operative solide, care să ajute la coordonarea şi organizarea protestelor şi a altor acţiuni viitoare: Când suntem zeci de mii în stradă, haosul este inamicul nostru. # News.ro
Asociaţia ”Corupţia ucide” anunţă că recrutează persoane interesate de coordonarea şi organizarea protestelor şi a altor acţiuni viitoare, astfel încât să fie asigurat succesul acestora, dar şi siguranţa participanţilor. Se caută oameni cu experienţă în organizare şi coordonare, dar şi persoane care pot asigura buna derulare a evenimentelor în teren.
09:40
Donald Trump afirmă că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026 # News.ro
Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an, într-un interviu acordat Wall Street Journal şi publicat sâmbătă seară.
09:20
A fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeş de pe Autostrada Sibiu – Piteşti / S-au folosit trei utilaje aduse special din Germania # News.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioşteanu anunţă că a fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeş de pe Autostrada Sibiu – Piteşti. Pentru procedură s-au folosit trei utilaje aduse special din Germania
09:20
„M-am temut pentru viaţa mea”: fiul prinţesei Stephanie de Monaco, agresat după meciul AS Monaco - Galatasaray # News.ro
Louis Ducruet, fiul prinţesei Stephanie de Monaco, şi doi dintre prietenii săi au fost agresaţi de doi suporteri ai formaţiei Galatasaray după victoria echipei AS Monaco, scor 1-0, marţi, în Liga Campionilor.
09:10
Coca-Cola poartă negocieri de ultim moment pentru a salva vânzarea Costa Coffee, potrivit Financial Times # News.ro
Planul Coca-Cola de a vinde lanţul de cafenele Costa Coffee riscă să eşueze, compania purtând negocieri de ultim moment în acest weekend cu fondul de investiţii TDR Capital, într-o încercare de a salva tranzacţia, relatează Financial Times, citând surse apropiate discuţiilor.
09:00
(Analiză realizată de Radu Limpede)
08:50
UPDATE - Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti / Cinci persoane au fost transportate la spital - FOTO # News.ro
Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale, duminică dimineaţă, după ce patru maşini au fost implicate într-un accident pe pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Cinci persoane au fost transportate la spital.
08:50
Rusia a pierdut aproximativ 1.187.780 de soldaţi în Ucraina, de la începutul invaziei din februarie 2022 # News.ro
Rusia a pierdut aproximativ 1.187.780 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, la 24 februarie 2022, a raportat, sâmbătă, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, citat de kyivindependent.com.
08:20
George Găman, Nicuşor Flueran şi Ionuţ Coza, arbitrii partidelor de duminică, din Superliga # News.ro
Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a anunţat oficialii delegaţi la meciurile de duminică, din etapa a 20-a, penultima din acest an, din Superliga.
08:20
Salvamontiştii au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru a salva 12 persoane din zonele mintane, trei dintre acestea fiind predate echipajelor medicale.
08:20
MacKenzie Scott a anunţat donaţii caritabile de 7,1 miliarde de dolari în 2025; totalul oferit din 2019 ajunge la 26,3 miliarde # News.ro
Filantroapa miliardară MacKenzie Scott a făcut public bilanţul final al donaţiilor sale caritabile pentru anul 2025, care se ridică la 7,17 miliarde de dolari, distribuite către aproximativ 225 de organizaţii, potrivit unei postări publicate pe blogul său, transmite CNBC.
Acum 8 ore
08:00
Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe / Vizibilitatea este redusă şi se poate forma gheţuş sau chiciură # News.ro
Meteorologii au emis, duminică, mai multe avertizări cod galben de ceaţă şi anunţă vizibilitate redusă în mai multe zone ale ţării.
07:50
Chilienii votează pentru alegerea noului preşedinte. Candidatul de extrema dreaptă este favorit # News.ro
Chilienii votează, duminică, pentru a-şi alege preşedintele, iar extrema dreaptă este favorită pentru prima dată de la sfârşitul dictaturii lui Augusto Pinochet, acum 35 de ani.
07:30
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti / Patru persoane primesc îngrijiri medicale # News.ro
Patru persoane primesc îngrijiri medicale, duminică dimineaţă, după ce maşinile în care se aflau au fost implicate într-un accident pe pe Autostrada Bucureşti – Piteşti.
07:20
Directorul general al YouTube limitează accesul copiilor săi pe reţelele sociale, la fel ca alţi lideri din industria tehnologiei # News.ro
Neal Mohan, directorul general al YouTube, este cel mai recent lider din industria tehnologiei care a recunoscut public că îşi restricţionează copiii în ceea ce priveşte utilizarea reţelelor sociale, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de efectele negative ale mediului online asupra tinerilor, relatează CNBC.
07:10
Actorul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani: Sunt foarte norocos. Nu am niciun fel de dureri # News.ro
Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Celebrul şi apreciatul actor, a cărui carieră include premii Emmy, Grammy, Tony şi Lifetime Achievement Honor, printre altele, a povestit despre vârsta sa importantă şi despre noua sa carte, într-un interviu pentru ABC.
06:50
Cel puţin trei persoane au murit şi alte opt sunt date dispărute în Bolivia după „inundaţia istorică” a unuia dintre marile râuri ale ţării, cauzată de ploi de o intensitate excepţională, au anunţat, sâmbătă, autorităţile, citate de AFP.
06:30
Veniturile lunare ale Rusiei din petrol şi gaze, aproape de cel mai scăzut nivel din august 2020 # News.ro
Veniturile statului rus obţinute din petrol şi gaze în luna decembrie sunt pe cale să se reducă aproape la jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la aproximativ 410 miliarde de ruble (circa 5,17 miliarde de dolari), pe fondul scăderii preţurilor la ţiţei şi al întăririi rublei, potrivit calculelor Reuters publicate vineri.
06:20
Nouă persoane rănite după un atac la Universitatea Brown - nou bilanţ / Suspectul nu a fost prins - VIDEO # News.ro
Nouă persoane au fost internate la Spitalul Rhode Island, iar alte două şi-au pierdut viaţa, după un atac la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, potrivit unui nou bilanţ al poliţiei. Autorul atacului nu a fost încă prins.
Acum 12 ore
05:50
Autorităţile germane au anunţat, sâmbătă, că au arestat cinci bărbaţi suspectaţi de pregătirea unui atentat cu maşină-bombă de inspiraţie islamistă care viza un târg de Crăciun, relatează AFP.
05:30
Cum se creează un manifest de politică externă pentru un preşedinte american care conduce din instinct? Proiectul iniţial i-a revenit lui Michael Anton, un susţinător fervent al mişcării MAGA, pe care oficialii l-au numit autorul principal al noii strategii radicale de securitate naţională (NSS) a SUA, relatează corespondentul „The Guardian” la Washington.
05:10
Zelenski confirmă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin. Premierul britanic Starmer a discutat sâmbătă cu Ursula von der Leyen / Axios: Americanii sunt reprezentaţi de Witkoff şi Kushner # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.