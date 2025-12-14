Superliga: Dinamo Bucureşti a învins Metaloglobus cu 4-0

15:50

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că partidele din coaliţia de guvernare ar trebui să se comporte responsabil şi să nu se mai acuze reciproc. ”E o idee foarte, foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare. Nu o să susţin acest lucru, ca să fie foarte clar. Nu cred că este o idee bună ca PSD să plece de la guvernare, avem un protocol semnat, cu nişte angajamente pe care inclusiv PSD le-a luat, şi trebuie să-l punem în aplicare”, a afirmat el.