Premier League: Victorii pentru Manchester City şi Aston Villa
News.ro, 14 decembrie 2025 18:20
Echipa engleză Manchester City a învins duminică, în deplasare, scor 3-0, formaţia Crystal Palace, în etapa a 16-a din Premier League. Aston Villa este pe podium după 3-2 cu West Ham, la Londra.
Acum 10 minute
18:40
Câştigători premiilor FIFA The Best vor fi anunţaţi marţi. Evenimentul, găzduit de Doha / Lista nominalizaţilor # News.ro
Câştigătorii premiilor The Best FIFA 2025 vor fi anunţaţi în cadrul unui eveniment special organizat la Doha, în Qatar, marţi, 16 decembrie, începând cu ora 19.00 a României.
18:40
Echipa italiană Udinese a dispus duminică, pe teren propriu, scor 1-0, de echipa campioană a Italiei, Napoli, în etapa a 15-a din Serie A.
Acum 30 minute
18:30
A cincea seară de proteste, în Bucureşti şi în ţară, după dezvăluirile din ancheta Recorder privind sistemul de justiţie/ Marşuri, în Capitală şi la Cluj-Napoca - VIDEO # News.ro
Sute de persoane protestează, duminică seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după dezvăluirile privind sistemul de justiţie din ancheta Recorder. În Capitală, oamenii au pornit în marş din Piaţa Universităţii spre Piaţa Victoriei. O manifestare similară este programată la Cluj-Napoca.
18:20
Echipa engleză Manchester City a învins duminică, în deplasare, scor 3-0, formaţia Crystal Palace, în etapa a 16-a din Premier League. Aston Villa este pe podium după 3-2 cu West Ham, la Londra.
Acum o oră
18:00
Zelenski a început să promoveze războiul după ce a ajuns la putere cu promisiuni de pace, acuză Kremlinul # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la putere cu promisiuni de pace, dar a început în schimb să promoveze războiul, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit TASS.
17:50
Echipa Universitatea Cluj s-a impus duminică, în deplasare, scor 1-0, în faţa formaţiei Petrolul Ploieşti, în etapa a 20-a din Superligă.
Acum 2 ore
17:40
Bărbatul accidentat în Munţii Făgăraş, predat echipajului SMURD după o intervenţie care a durat 16 ore şi s-a desfăşurat în condiţii foarte dificile - VIDEO # News.ro
Bărbatul care s-a accidentat după ce a căzut în zona Văii Viştişoara, în Munţii Făgăraş, a fost predat, duminică, de salvamontişti unui echipaj SMURD, după o intervenţie care a durat circa 16 ore şi s-a desfăşurat în condiţii foarte dificile.
17:30
Handbal feminin: Franţa a câştigat medalia de bronz la Campionatul Mondial, a opta din palmaresul său # News.ro
Medalia de bronz la Campionatul Mondial a revenit, duminică, naţionalei Franţei, scor 33-31 (12-11, 26-26), după prelungiri, în finala mică a competiţiei, cu Olanda. Germania şi Norvegia se duelează, tot duminică, pentru trofeu.
17:20
Jafuri, „paranoia” şi gaz ilariant: mărturia lui Yves Bissouma (Tottenham) despre depresia sa # News.ro
Jucătorul Yves Bissouma şi-a cerut scuze faţă de suporterii formaţiei Tottenham Hotspur, pentru că a inhalat protoxid de azot. El a explicat că a căzut în depresie după ce a fost victima mai multor jafuri în ultimele luni.
Acum 4 ore
16:40
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită arestarea preventivă a unui bărbat care a încălcat ordinul de protecţie/ El şi-a contactat fosta iubită, iar cu altă ocazie a urmărit-o şi a lovit-o, la un eveniment organizat la Câmpulung # News.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită arestarea preventivă a unui bărbat care a încălcat de mai multe ori ordinul de protecţie emis de instanţă. El şi-a contactat fosta iubită, iar cu altă ocazie a urmărit-o şi a lovit-o, la un eveniment organizat într-un local din Câmpulung, judeţul Argeş.
16:20
Inspecţia Judiciară face verificări după documentarul Recorder: O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare # News.ro
Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare precizează, duminică după-amiază, că instituţia face verificări după documentarul Recorder. ”O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, transmit aceştia.
16:20
Absent de pe terenuri din primăvara anului 2024 din cauza diverselor accidentări, atacantul polonez Arkadiusz Milik şi-a reluat antrenamentele cu echipa Juventus Torino, sperând să fie disponibil cât mai curând pentru competiţie.
16:10
Israelul critică Australia după incidentul terorist de pe plaja Bondi. Împuşcăturile au avut loc în prima noapte de Hanukka şi urmează unei serii de incidente antisemite după războiul din Gaza # News.ro
Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite după ce indivizi înarmaţi au deschis focul, duminică, asupra unui eveniment legat de sărbătoarea evreiască Hanukka, ce avea loc pe plaja Bondi din Sydney. Poliţia şi oficialii australieni au descris incidentul ca fiind un atac terorist, în timp ce ministrul de externe israelian a transmis că guvernul australian trebuie „să-şi vină în fire” şi să acţioneze după nenumăratele avertismente în legătură cu antisemitismul, relatează Reuters.
16:00
Progresele recente din imagistica medicală permit examinări mai rapide şi mai precise, reducând atât disconfortul pacienţilor, cât şi expunerea la substanţe radioactive. În centrele medicale de top, aceste avansuri sunt deja aplicate în investigaţii complexe, cu beneficii demonstrate pentru diagnostic.
15:50
Ciprian Ciucu: Cred că ar fi un moment în care partidele din coaliţie, PSD şi USR, să înceapă să se comporte responsabil/ E o idee foarte, foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare # News.ro
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că partidele din coaliţia de guvernare ar trebui să se comporte responsabil şi să nu se mai acuze reciproc. ”E o idee foarte, foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare. Nu o să susţin acest lucru, ca să fie foarte clar. Nu cred că este o idee bună ca PSD să plece de la guvernare, avem un protocol semnat, cu nişte angajamente pe care inclusiv PSD le-a luat, şi trebuie să-l punem în aplicare”, a afirmat el.
15:40
Formaţia AC Milan a încheiat la egalitate, duminică, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Sassuolo, în etapa a 15-a a campionatului Italiei.
15:40
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Cod roşu vizând fenomene meteorologice extreme în zonele de litoral din provincia Valencia (Spania) # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Spania, întrucât, până luni dimineaţă, în provincia Valencia este în vigoare o avertizare Cod roşu vizând fenomene meteorologice extreme în zonele de litoral. Sunt prognozate ploi abundente, astfel că există un risc majori de inundaţii, viituri rapide şi perturbări semnificative ale circulaţiei.
15:30
UPDATE - Zelenski: Ucraina renunţă la ambiţia sa de a adera la NATO în schimbul garanţiilor de securitate occidentale # News.ro
Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski înaintea negocierilor cu emisarii americani la Berlin, relatează Reuters.
15:30
Ciprian Ciucu: Cred că nu mai e timpul de războaie în viitor, cred că nu mai este timpul de declaraţii belicoase/ Îmi doresc ca USR să rămână în această majoritate/ Intenţia mea este să colaborez cu domnul Băluţă # News.ro
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat că îşi doreşte ca USR să rămână în majoritatea de la Consiliul General şi a adăugat că intenţia lui este să colaboreze cu fostul său contracandidat Daniel Băluţă.
15:20
Zelenski: Ucraina renunţă la ambiţia sa de a adera la NATO în schimbul garanţiilor de securitate occidentale # News.ro
Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski înaintea negocierilor cu emisarii americani la Berlin, relatează Reuters.
15:10
După înfrângerea de vineri de pe teren propriu în faţa echipei Girona (1-2) în etapa a 16-a din Liga, Real Sociedad (locul 15) s-a despărţit, duminică, de antrenorul Sergio Francisco.
15:00
Zelenski a ajuns la Berlin. El spune că vrea să-i convingă pe americani să susţină îngheţarea liniei frontului în Ucraina # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminică la Berlin pentru o nouă rundă de negocieri, iar şeful statului ucrainean a declarat că doreşte să-i convingă pe americani să susţină îngheţarea liniei frontului în Ucraina, relatează AFP.
14:50
Hamas afirmă că are „dreptul legitim” de a fi înarmat. Negociatorul său şef avertizează că uciderea comandantului Raed Saed de către Israel ameninţă armistiţiul # News.ro
Hamas are „dreptul legitim” de a fi înarmat şi orice propunere emisă pentru punerea în aplicare a următoarelor faze ale încetării focului în Fâşia Gaza va trebui să respecte acest drept, a afirmat duminică şeful Hamas pentru teritoriul palestinian, Khalil al-Hayya. Pe de altă parte, el a avertizat că asasinarea ţintită de către Israel, sâmbătă, a unuia dintre comandanţii superiori ai grupului, Raed Saed, ameninţă „viabilitatea armistiţiului” în enclavă, relatază AFP şi Reuters.
14:50
Ciprian Ciucu: N-am pierdut niciun rând de alegeri până în acest moment, inclusiv interne / Am pierdut la masa verde, când a trebuit să renunţ la poziţia de preşedinte PNL Bucureşti # News.ro
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, într-un interviu difuzat duminică după-amiază, că până acum nu a pierdut niciun rând de alegeri, inclusiv alegerile din PNL la care a candidat, decât la ”masa verde”. El a precizat că, în cursa pentru Primăria Capitalei, nu a dorit să publice un sondaj care era comandat de PNL şi care l-a dat drept câştigător.
Acum 6 ore
14:30
Victor Negrescu: Discuţiile de pace dintre SUA şi Ucraina, cu participarea liderilor europeni, marchează o etapă importantă într-un conflict care a pus la încercare securitatea şi rezilienţa întregii Europe / Există motive de speranţă # News.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu apreciază că ”există motive de speranţă” pentru a se găsit o soluţie de rezolvare a conflictului din Ucraina, dar subliniază că ”este esenţial ca orice acord să fie solid, echitabil şi orientat spre viitor, nu o soluţie temporară”.
14:20
Schi alpin: Alice Robinson a câştigat proba de super-G de la Saint-Moritz / Lindsey Vonn a ocupat locul 4 # News.ro
Specialistă în slalomul uriaş, schioarea Alice Robinson (24 de ani) din Noua Zeelandă a provocat surpriza, duminică, la Saint-Moritz (Elveţia), câştigând pentru prima dată în carieră un super-G.
14:20
Autorităţile din Rhode Island au reţinut o persoană în legătură cu împuşcăturile de la Universitatea Brown, care au dus la moartea a doi studenţi şi rănirea altor nouă, potrivit directorului de comunicare al primarului din Providence, informează CNN.
14:00
Tineri aleşi locali ai PNL, intervenţii pe tema locuirii pentru tineri la Comitetul European al Regiunilor: Chirii tot mai mari şi acces dificil la credit # News.ro
Tineri aleşi locali ai PNL au avut intervenţii pe tema locuirii pentru tineri la Comitetul European al Regiunilor de la Bruxelles. Au vorbit despre chirii tot mai mari şi acces dificil la credit, prezentând şi o serie de soluţii.
13:50
Percheziţii ale poliţiştilor în cazul azilului din Timiş de unde bătrânii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile / Acuzaţii de lipsire de libertate, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă # News.ro
Poliţiştii din Timiş au făcut 13 percheziţii în cazul azilului din judeţul Timiş de unde bătrânii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile şi au ridicat mai multe documente. Dosarul de cercetare este preluat de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Sunt acuzaţii de lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.
13:40
Cancelarul Friedrich Merz: Deceniile de „Pax Americana” s-au încheiat. Europenii trebuie să se pregătească pentru o „schimbare fundamentală în relaţia transatlantică” # News.ro
Cancelarul Friedrich Merz a avertizat asupra unei îndepărtări de durată a Statelor Unite faţă de Europa şi a spus că europenii trebuie să se pregătească pentru o „schimbare fundamentală în relaţia transatlantică”. Declaraţiile au fost făcute sâmbătă, la o reuniune a CSU, partidul partener din Munchen al creştin-democraţilor germani, relatează Le Figaro.
13:20
Formaţia FC Bihor a învins echipa Metalul Buzău, scor 2-1, duminică, pe teren propriu, în ultimul meci al anului din Liga 2.
13:20
Ilfov: Doi adulţi şi un copil de 9 ani, răniţi de o maşină în timp ce traversau regulamentar strada # News.ro
Doi adulţi şi un copil de 9 ani au fost răniţi, duminică, pe o trecere de pietoni din Bragadiru, judeţul Ilfov, de un autoturism condus de către un bărbat de 66 de ani.
13:20
Fundaşul Bogdan Racoviţan şi-a prelungit contractul cu formaţia poloneză Rakow Czestochowa până în 2028.
13:10
Elev din Timişoara, găsit mort după ce s-a întors acasă de la un majorat / Anchetă a poliţiştilor # News.ro
Un elev de 18 ani din Timişoara a fost găsit mort de mama lui, sâmbătă după-amiază. Băiatul participase la un majorat şi s-a dus în camera lui să doarmă. Mama l-a găsit mort şi a alertat autorităţile.
13:00
UPDATE - Cel puţin 10 morţi, după ce două persoane au deschis focul pe plaja Bondi din Sydney unde avea loc un eveniment cu ocazia sărbătorii evreieşti Hanukka. Gest eroic al unui trecător - VIDEO / Premierul a convocat Consiliul Naţional de Securitate # News.ro
Cel puţin 10 persoane au fost ucise în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney. Unul dintre atacatori a fost ucis, iar un altul se află în arest.
13:00
În judeţul Mehedinţi au fost instalate sisteme de colectare a deşeurilor plutitoare de pe mai multe cursuri de apă # News.ro
Consiliul Judeţean Mehedinţi anunţă că au fost finalizate lucrările de instalare a sistemelor de colectare a deşeurilor plutitoare de pe mai multe cursuri de apă din judeţ, în cadrul proiectului derulat de Direcţia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinţi, în calitate de beneficiar al unei finanţări nerambursabile. CJ Mehedinţi nu precizează care este valorea finanţării nerambursabile şi nici a investiţiei totale.
12:50
UPDATE - Cel puţin 10 morţi, după ce două persoane au deschis focul pe plaja Bondi din Sydney unde avea loc un eveniment cu ocazia sărbătorii evreieşti Hanukka - VIDEO / Premierul a convocat Consiliul Naţional de Securitate # News.ro
Cel puţin 10 persoane au fost ucise în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney. Unul dintre atacatori a fost ucis, iar celălalt se află în arest.
Acum 8 ore
12:40
Un bărbat de 32 de ani, cetăţean bulgar, care era următit internaţional a fost prins de poliţiştii de frontieră din Calafat. Pe numele său exista un mandat de arestare pentru contrabandă, emis de autorităţile judiciare din Franţa.
12:40
Remarca secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, este iresponsabilă şi demonstrează că acesta nu înţelege cu adevărat devastarea provocată de cel de-al Doilea Război Mondial, a reacţionat duminică Kremlinul, relatează Reuters.
12:30
Cristiano Ronaldo ar putea apărea în următorul episod al seriei Fast and Furious. Anunţul lui Vin Diesel # News.ro
Vin Diesel, actorul principal din seria de filme de acţiune Fast and Furious, a afirmat că fotbalistul Cristiano Ronaldo ar putea apărea în cel de-al unsprezecelea episod al francizei.
12:20
Exporturile de ceai verde ale Japoniei au atins cel mai înalt nivel din ultimii 70 de ani, depăşind 10.000 de tone # News.ro
Exporturile de ceai verde ale Japoniei, în primele zece luni ale acestui an, au atins cel mai înalt nivel din ultimii peste 70 de ani, pe fondul pieţei externe în plină expansiune pentru pudra de matcha şi al deprecierii yenului japonez, arată datele guvernamentale şi industriale publicate de Japan Today.
12:10
UPDATE - Cel puţin 10 morţi, după ce două persoane au deschis focul pe plaja Bondi din Sydney unde avea loc un eveniment cu ocazia sărbătorii evreieşti Hanukka - VIDEO # News.ro
Cel puţin 10 persoane au fost ucise în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney. Unul dintre atacatori a fost ucis, iar celălalt se află în arest.
12:00
UPDATE - Incident armat pe plaja Bondi din Sydney unde avea loc un eveniment cu ocazia sărbătorii evreieşti Hanukka. Mai multe persoane au fost duse la spital şi două persoane au fost reţinute după ce au fost trase cel puţin 12 focuri de armă - VIDEO # News.ro
Poliţia din statul australian New South Wales a anunţat că două persoane sunt în arest în urma unui incident petrecut pe celebra plajă Bondi din Sydney, în timpul căruia au fost trase cel puţin douăsprezece focuri de armă, mai multe persoane fiind transportate la spital, relatează The Guardian.
11:30
Recuperare medicală după intervenţii chirurgicale, la Spitalul Clinic CF Timişoara / Specialişti: Este etapă care face diferenţa între o vindecare completă şi una incompletă, cu dureri persistente şi limitări funcţionale pe termen lung # News.ro
Pacienţii care sunt internaţi în Spitalul Clinic CF Timişoara beneficiază gratuit de programe de recuperare medicală, după diferite intervenţii cirurgicale, iar cei care urmează un astfel de program structurat au şanse mai mari să îşi recapete mobilitatea şi să evite complicaţiile.
11:20
Incident armat pe plaja Bondi din Sydney. Şase persoane au fost duse la spital şi două persoane au fost reţinute după ce au fost trase cel puţin 12 focuri de armă - VIDEO # News.ro
Poliţia din statul australian New South Wales a anunţat că două persoane sunt în arest în urma unui incident petrecut pe celebra plajă Bondi din Sydney, în timpul căruia au fost trase cel puţin douăsprezece focuri de armă, cel puţin şase persoane fiind transportate la spital, relatează The Guardian.
11:20
Echipa japoneză Vissel Kobe l-a numit în funcţia de antrenor pe germanul Michael Skibbe, în locul lui Takayuki Yoshida, care a părăsit clubul, a anunţat, duminică, gruparea din J-League.
11:10
Incident armat pe plaja Bondi din Sydney. Două persoane au fost reţinute după ce au fost trase cel puţin 12 focuri de armă - VIDEO # News.ro
Poliţia din statul australian New South Wales a anunţat că două persoane sunt în arest în urma unui incident petrecut pe celebra plajă Bondi din Sydney, în timpul căruia au fost trase cel puţin douăsprezece focuri de armă, relatează The Guardian. Sydney Morning Herald a relatat că mai multe persoane au fost rănite, în timp ce posturile de televiziune Sky şi ABC au difuzat imagini cu oameni întinşi pe jos.
11:10
Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o petardă. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
10:50
Persoana accidentată în Munţii Făgăraş, un bărbat care este conştient, dar nu se poate deplasa / A fost găsit într-o zonă extrem de greu accesibilă, iar intervenţia elicopterului nu este posibilă # News.ro
Acţiunea salvamontiştilor în Munţii Fpgpraş continuă, duminică, mai fiind trimisă o echipă în teren. Victima a fost identificată într-o zonă extrem de greu accesibilă şi nu a putut fi preluată cu un elicopter. Este vorba despre un bărbat, care este conştient şi care făcea parte dintr-un grup de trei persoane.
10:50
O defecţiune la motorul unui Boeing 777 a provocat un incendiu pe aeroportul din Washington # News.ro
Un Boeing 777-200ER al companiei americane United Airlines a fost nevoit să se întoarcă sâmbătă după ce a decolat de pe aeroportul Washington Dulles, cu destinaţia Tokyo Haneda, în urma unei defecţiuni de motor care a apărut la decolare şi care a provocat un incendiu în apropierea pistei, relatează AFP.
