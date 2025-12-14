Salvează-ne, Dana Budeanu, salvează-ne!
National.ro, 14 decembrie 2025 13:50
1. Fiind cei mai limitați și mai ticăloși androizi din "Star Trek", "Războiul Stelelor", "Imperiul contraatacă" și din documentarul mai mult artistic "Colectiv", trotinetarii nu sunt în stare să mărească salarii. Neosocialiștii antropomorfi vor să transforme România într-o pastă. Să le ia casele săracilor, iar pe "chiaburi" să îi bage la pușcărie. În România condusă […]
• • •
Acum 30 minute
13:50
Acum 4 ore
12:10
Cât ar costa, în 2025, șederea lui Kevin din “Singur acasă 2” la Plaza Hotel. Nota de plată ar fi astronomică în ziua de azi # National.ro
Kevin McCallister, puștiul interpretat de Macaulay Culkin în "Singur acasă", s-a cazat singur, în partea a doua a producției, la Plaza Hotel. El a locuit într-o cameră de lux şi a apelat şi la room service. La vremea respectivă, nota de plată de 967,43 de dolari (728 de dolari plus taxe și bacșiș) a părut […]
11:30
Se modifică schimbarea! Mașinile pe benzină şi motorină mai primesc o şansă. Ce se întâmplă după 2035, dată de la care ar fi urmat să fie interzise # National.ro
Veşti bune pentru şoferii care nu sunt mari fani ai mașinilor electrice. Comisia Europeană va renunța la planurile de interzicere efectivă a autoturismelor noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035. Asta ar fi o victorie majoră pentru Germania, care a făcut presiuni pentru a-și proteja producătorii auto. Comisia Europeană, care urmează să facă […]
11:00
Aeroportul Otopeni primeşte tehnologie de ultimă oră. Cum vor fi analizate actele de identitate ale călătorilor pentru depistarea falsurilor # National.ro
Autoritățile noastre au luat măsuri pentru a împiedica indivizii dubioşi să mai intre în România. În aeroportul Otopeni, mai multe scannere performante analizează actele de identitate şi identifică instant falsurile. Polițiștii de frontieră folosesc un sistem special de verificare, un scanner care analizează elementele de securitate ale pașapoartelor și cărților de identitate și poate detecta […]
10:30
Ce eforturi fac ţările vecine pentru venituri cât mai mari pentru seniori, în timp de România le îngheață pensiile, din cauza deficitului bugetar # National.ro
Dacă pensiile românilor vor fi înghețate și în 2026, după ce indexarea a fost anulată din cauza deficitului bugetar foarte mare, vecinii noștri fac eforturi în încercarea de a le oferi cât mai mult confort vârstnicilor. Intenția Guvernului este ca pensiile să rămână neschimbate anul viitor și pregătește oficial o nouă ordonanță trenuleț în care […]
Acum 6 ore
10:00
Un nou virus gripal face ravagii în România! Doar în ultimele zile s-au îmbolnăvit peste 3.000 de oameni. Ce recomandă medicii # National.ro
Specialiştii de la Institutul Național Cantacuzino au anunţat că au detectată și la noi în țară tulpina virusului gripal care circulă la nivel internațional și pentru care Centrul European de Prevenire și Controlul Bolilor spune că prezintă un risc moderat pentru populația generală. Totuşi, lucrurile nu stau la fel de bine și pentru oamenii incluși […]
09:30
Răsturnare de situaţie: procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Iubitul cu 50 de ani mai tânăr a intrat în atenţia anchetatorilor # National.ro
Procurorii s-au autosesizat după ce, în spațiul public, au apărut imagini cu Rodica Stănoiu cu urme vizibile de lovituri la cap și în zona ochilor, din ziua în care iubitul cu 50 de ani mai tânăr a externat-o din spital. Fosta ministră a Justiţiei avea să moară miercuri, 3 decembrie. Procurorii au cerut documentele și […]
09:00
Atac sângeros la prestigioasa Universitate Brown din SUA. Studenți împușcați în timp ce dădeau examen: 10 victime # National.ro
Masacru la o universitate de prestigiu din Statele Unite. Cel puţin doi sudenţi au murit şi alţi opt au fost răniţi în urma unui atac armat sângeros. Teroarea s-a dezlănţuit chiar în timp ce tinerii susţineau examenele finale. Atacul a avut la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League. […]
08:30
Horoscop 14 decembrie. Nativii sunt îndemnaţi să se împace cu adevăratele lor sentimente. Emoţia va domina în această perioadă # National.ro
Astrele îi îndeamnă pe nativi la introspecţie şi la împăcarea cu adevăratele lor sentimente. Este sezonul bucuriei și al evenimentelor pozitive. Leii sunt curioși, Fecioarele se eliberează de o povară, iar Vărsătorii sunt dezorientați. Trebuie să fii realist și practic când vine vorba de emoțiile tale. Horoscop pentru zodia Berbec Ziua aceasta îți rezervă momente […]
Acum 24 ore
16:40
14:30
Horoscop – sâmbătă, 13 decembrie. O zi cu clarificări emoționale, stabilitate financiară, creativitate și recunoaștere profesională # National.ro
Din horoscopul zilei de sâmbătă, 13 decembrie, aflăm că deciziile luate cu maturitate pot schimba cursul unor situații importante. Vor fi clarificări emoționale, stabilitate financiară, creativitate și recunoaștere profesională. Astrele favorizează echilibrul și pașii siguri înainte. Horoscop pentru zodia Berbec Este o perioadă mai bună pentru a-i ajuta pe ceilalți decât pentru interese personale. Totuși, […]
Ieri
12:00
Sărbătorile de iarnă nu ar fi complete fără să vizionezi câteva filme bune de Crăciun. Fie că ești fanul clasicelor care îți amintesc de copilărie, fie că preferi comedii de Crăciun sau povești de dragoste, există un film perfect pentru fiecare stare de spirit din perioada sărbătorilor. Descoperă în acest articol cele mai frumoase filme […]
11:30
O mare capitală din Europa oferă turiștilor mâncare gratuită, dar şi alte beneficii. Gazdele nu cer decât gesturi mărunte, prietenoase cu mediul # National.ro
O metropolă importantă din Europa le oferă turiştilor străini facilităţi şi beneficii şi nu cere decât niște gesturi mărunte, la schimb. Alte destinații populare i-ar putea urma exemplul. Primăria a lansat un program prin care vizitatorii pot primi experiențe culturale gratuite sau reduse dacă adoptă comportamente considerate „conștiente", care aduc beneficii orașului. Mănânci gratuit în […]
11:00
Radu Theodoru, la cei 101 ani ai lui, a decolat pentru ultima oară pentru a se alătura escadrilei din cer! Dar aici, la sol, rămâne opera lui, care a încântat generații de tineri, adulți și veterani, aceeași operă care a contribuit major la plecarea pe cărările cerului, în splendida meserie de pilot, a atâtor piloți, […]
11:00
Fostul șef Romsilva, care s-a pensionat, obligat de Instanţă să dea o mică avere înapoi. Bonusul de “Adio!”, încasat necuvenit! # National.ro
Teodor Țigan, fostul director al Romsilva, trebuie să dea înapoi bonusul de 100.000 de euro brut pe care l-a primit la pensionare. Instanța a respins acțiunea formulată de Teodor Țigan, fostul director al Direcției Silvice Arad, unde a mers după pensionare, și a menținut decizia privind încetarea contractului de muncă. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a […]
10:30
10:10
Un milion de români trebuie să supraviețuiască doar cu 1.281 de lei pe lună, pensia minimă garantată. Cum au ajuns în această situaţie # National.ro
Conform unor date oficiale, aproape 1 milion de români (924.000 de oameni) trebuie să se descurce, lunar, doar cu 1.281 de lei, pensia minimă garantată. Asta înseamnă că statul român le alocă, în mod oficial, 43 de lei pe zi pentru hrană, medicamente, utilități și tot ce înseamnă o viață decentă. Dar, raportat la inflaţie, […]
09:30
Trendul din 2026 în piaţa imobiliară. Specialiştii au aflat ce vor alege românii între chirie şi rata pentru un credit ipotecar # National.ro
În situaţia în care reformele fiscale ale Guvernului au scumpit imobiliarele (renunţarea la TVA-ul de 9% pentru achizițiile de locuinţe noi, precum şi costuri mai ridicate pentru materialele de construcţii), experţii în domeniu şi-au pus întrebarea ce vor alege oamenii în 2026: chirie sau achiziţie cu credit la bancă? Răspunsul specialiştilor este că românii se […]
09:00
ALARMĂ la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria” din Iași! Apă contaminată, după ce a fost descoperită o bacterie în valori peste pragul de referință admis # National.ro
Ministrul Sănătăţii a mers de urgență la Iaşi, vineri, după ce analizele de apă prelevate la Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii "Sf. Maria" au ieşit neconforme. A fost găsită bacteria Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis, şi s-a depăşit numărul total de bacterii mezofile. Au sistat internările Alexandru Rogobete a transmis […]
08:30
12 decembrie 2025
16:50
Epidemie de super-gripă, „fără precedent” de la pandemia COVID-19, în Regatul Unit, înaintea unei greve a medicilor rezidenţi # National.ro
Mari probleme în Regatul Unit din cauza gripei, sistemul sanitar fiind sub o presiune considerabilă. Sunt înregistrate numeroase cazuri de „super-gripă", iar îngrijorările oficialilor sunt cu atât mai mari cu cât, în doar câteva zile, medicii rezidenți ar putea intra în grevă. Regatul Unit se confruntă cu un „val fără precedent de super-gripă", avertizează Serviciul […]
15:10
Unul dintre numele „cu greutate" din PSD, până de curând șef al filialei județene Constanța, și-a anunțat plecarea din funcție, după zece ani. E vorba despre Felix Stroe. Vestea privind decizia social-democratului s-a aflat vineri, 12 decembrie. Felix Stroe și-a depus demisia din funcția de președinte al organizației județene PSD Constanța, pe care o conducea […]
14:40
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj anunță, vineri, 12 decembrie, că a fost confirmat un al doilea caz de lepră. Informarea vine după ce joi, 11 decembrie, se anunțase un prim caz de această boală depistat la noi în țară în ultimii 44 de ani. Al doilea caz de lepră confirmat în România „În data […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Călin Georgescu, mesaj tranșant în scandalul momentului: „Justiția trebuie refăcută din temelii!” # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis vineri pe rețelele sociale un mesaj. Postarea sa vine în contextul scandalului din justiție, iscat în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Georgescu afirmă că justiția „trebuie refăcută din temelii" și face trimitere la anularea alegerilor de anul trecut. „Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi […]
12:00
Planul lui Trump: Make Europe Great Again! Cine va face parte din C5, cel mai puternic organism de pe glob # National.ro
O versiune mai lungă, și nepublicată oficial, a Strategiei de Securitate Națională a SUA ar fi conținut o propunere surprinzătoare, ca parte a unei noi strategii „Make Europe Great Again" a administrației Trump. E vorba despre o versiune mai lungă a Strategiei Naționale de Securitate a Statelor Unite, consultată de site-ul Defense One. Austria, Ungaria, […]
11:20
Avertismentul înspăimântător al șefului NATO, Mark Rutte: „Suntem următoarea țintă a Rusiei. Prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este” # National.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat glas joi, 11 decembrie, unui avertisment șocant. „Suntem următoarea țintă a Rusiei. Momentul pentru acțiune este acum": este mesajul transmis de șeful NATO, Mark Rutte, aflat în Berlin. Secretarul general al NATO a îndemnat aliații să își intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război purtat […]
10:40
Ministrul Justiției, după scrisoarea magistraților: „Este inacceptabilă orice formă de persecuție/Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate” # National.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat public în contextul documentarului realizat de Recorder și al recentei scrisori semnate de un număr semnificativ de magistrați, care își exprimă solidaritatea cu colegii care au apărut în documentarul respectiv. Oficialul din fruntea MJ susține că orice suspiciune de abuz sau disfuncționalitate în sistemul judiciar trebuie verificată și clarificată, […]
10:10
Incendiu puternic la o hală din Sălaj. Intervenție de amploare a pompierilor: 11 autospeciale trimise la fața locului # National.ro
A fost alertă în rândul pompierilor din județul Sălaj, chemați să intervină de urgență pentru a stinge un incendiu puternic ce a izbucnit la o hală din localitatea Crasna. Zeci de pompieri au luptat mai multe ore cu flăcările, în încercarea de a lichida focul și de a preveni extinderea la alte construcții aflate în […]
09:50
Cutremur, vineri dimineață, în România. Ce magnitudine a avut seismul din 12 decembrie # National.ro
A fost cutremur, la primele ore ale zilei de vineri, 12 decembrie, în România. Seismul s-a produs în zona Vrancea. Potrivit primelor informații făcute publice de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea de 3.9 și s-a produs la ora 03:54, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Cutremurul s-a […]
07:20
05:10
BERBEC Dialogul cu partenerul dvs. va crea o atmosferă de încredere și reciprocitate foarte bună. Acordați un împrumut unui prieten care v-a solicitat și cu alte ocazii. Ai încredere în colegii tăi și astfel vei putea face față proiectelor. TAUR Veți obține ceea ce doriți dacă vă folosiți seducția. Problemele de natură economică sunt […]
11 decembrie 2025
23:30
Ionel Laurențiu Beșu, judecătorul din documentarul „Justiție capturată”, cere CSM să fie transferat procuror la Giurgiu # National.ro
Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder „Justiție capturată", a solicitat oficial Consiliului Superior al Magistraturii să renunțe la funcția de judecător și să treacă în rândul procurorilor, cerând numirea sa la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Decizia vine în plin scandal public, după dezvăluirile făcute de acesta în investigația jurnalistică. Ionel […]
22:50
22:50
Fake news, noul țap ispășitor? Buzoianu avertizează asupra manipulării, dar oamenii rămân tot fără apă # National.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că avalanșa de fake news din această săptămână a amplificat panica în rândul populației, însă pentru cei peste 100.000 de oameni lăsați fără apă potabilă în P
22:00
Ministerul Sănătății a anunțat oficial, joi, identificarea unui caz de lepră la Cluj-Napoca, primul raportat în România după anul 1981, în timp ce alte trei persoane sunt în continuare investigate. Cele patru femei, angajate ca maseuze într-un salon și originare din Asia, au intrat imediat sub supravegherea specialiștilor, declanșând o amplă anchetă epidemiologică. Lepră confirmată […] The post România, în alertă: Primul caz de lepră din ultimii 44 de ani confirmat oficial first appeared on Ziarul National.
19:40
Pe 8 și 9 decembrie, televiziunile, ziarele și celelalte vuvuzele aliniate ordinelor „Sistemului” au prezentat cu emfază „vizita oficială” a președintelui Nicușor Dan la omologul său francez. Realitatea e mult mai puțin spectaculoasă: la Elysee a fost doar un banal prânz de lucru, fără conferințe de presă comune, fără declarații oficiale, doar un video tip […] The post Selfie-ul unui președinte cu buzunarele goale first appeared on Ziarul National.
19:10
O analiză realizată de experții Blocului Național Sindical arată că măsurile extreme de austeritate luate în acest an de Guvernul Bolojan au condus, în realitate, la o scădere a încasărilor la buget cu circa 7 miliarde de lei. Totodtaă, salariu mediu, în luna septembrie, a scăzut, în termini reali, cu peste 275 de lei, atrage […] The post Eșec total al austerității. 7 miliarde de lei minus la încasări first appeared on Ziarul National.
18:40
”Fabricat în Europa” încurcă industria auto. Stabilirea regulilor de aprovizionare locală, foarte periculoasă # National.ro
Producătorii de automobile au avertizat că propunerile „Made in Europe” care stabilesc niveluri de conținut local pentru produse ar provoca perturbări suplimentare în lanțurile de aprovizionare. Oliver Zipse, directorul executiv al BMW, a declarat pentru Fianancial Times că stabilirea unor reguli complexe de aprovizionare locală este „foarte periculoasă”, deoarece acestea ar fi „extrem de greu” […] The post ”Fabricat în Europa” încurcă industria auto. Stabilirea regulilor de aprovizionare locală, foarte periculoasă first appeared on Ziarul National.
18:10
Donald Trump spune că vrea să remodeleze politica în Europa. Pentru mulți alegători din marile democrații europene, se pare că a făcut-o deja. Revenirea lui Trump în funcția de președinte al SUA este mult mai importantă pentru alegătorii din Germania, Franța și Marea Britanie decât alegerea liderilor naționali, potrivit respondenților la primul sondaj internațional Politico. […] The post Președintele SUA, perturbatorul Europei first appeared on Ziarul National.
18:00
Sindicatele îi dau peste nas lui Bolojan. Nu există polițist de birou. Toți sunt scoși în stradă # National.ro
Iritați de declarațiile premierului Ilie Bolojan referitoare la creșterea vârstei de pensionare pentru MAI, în special pentru cei care nu sunt în zona operativă, sindicaliștii din sistem i-au replicat acestuia că nu există polițiști de birou. Și asta pentru că toți angajații MAI sunt scoși în stradă pentru orice eveniment, fie că vorbim de evenimente […] The post Sindicatele îi dau peste nas lui Bolojan. Nu există polițist de birou. Toți sunt scoși în stradă first appeared on Ziarul National.
18:00
Imobiliarele devin geostrategie în România: Knight Frank, franciza de lux cu rădăcini în litigii, offshore-uri rusești și o conexiune-surpriză cu intelligence-ul israelian # National.ro
În lumea real estate-ului românesc, numele Knight Frank România a devenit sinonim cu eleganța, credibilitatea și profesionalismul importat din marile metropole financiare ale lumii. Dar ce se întâmplă atunci când, sub această vitrină impecabilă, apar detalii care nu seamănă deloc cu decorul unei francize globale, ci mai degrabă cu arhitectura întunecată a finanțelor offshore, a […] The post Imobiliarele devin geostrategie în România: Knight Frank, franciza de lux cu rădăcini în litigii, offshore-uri rusești și o conexiune-surpriză cu intelligence-ul israelian first appeared on Ziarul National.
17:50
Benfica a învins Napoli cu 2-0, iar Jose Mourinho a profitat de moment ca să trimită săgeți spre fotbalul italian și portughez. Întrebat dacă ritmul din Serie A este mai lent decât în Champions League, portughezul a răspuns: „E valabil și în Portugalia. Ultima echipă portugheză care a câștigat Champions League a făcut-o acum peste […] The post Jose Mourinho, exces de aroganță după ce a bătut-o pe Napoli first appeared on Ziarul National.
17:10
Real Madrid a ajuns într-un punct critic după eșecul cu Manchester City, 1-2 pe Bernabeu, al doilea consecutiv după 0-2 cu Celta Vigo. Doar două victorii în ultimele opt meciuri au ridicat semne mari de întrebare asupra viitorului lui Xabi Alonso. Deși Florentino Perez stabilise ca duelul cu Manchester City să fie decisiv pentru antrenorul […] The post Amânare în “procesul Alonso” first appeared on Ziarul National.
17:00
Guvernul australian a interzis accesul persoanelor sub 16 ani pe rețelele sociale. Marea Britanie introduce norme care obligă site-urile pornografice să verifice dacă utilizatorii au peste 18 ani. Franța, Italia și Spania anunță planuri similare. Totuși, interdicțiile privind rețelele sociale ridică întrebări delicate cu privire la platformele care trebuie incluse, relatează The Economist. Pe lângă […] The post De la rețelele sociale la pornografie, verificarea vârstei se răspândește pe internet first appeared on Ziarul National.
16:40
Marea Britanie și Germania devin centre cheie pentru un nou val de startup-uri în domeniul apărării cu inteligența artificială, în timp ce Europa încearcă să se reînarmeze pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice. Investitorii vor să profite de bugetele militare tot mai mari ale guvernelor, determinate de războiul dintre Rusia și Ucraina și de presiunea exercitată […] The post Apărarea cu inteligența artificială. Investiții și startup-uri ”unicorn” first appeared on Ziarul National.
16:00
Aflat într-o perpetuă defazare, Consiliul Europei vrea să adopte acum Convenția de înființare a unei Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina. România va semna, prin ministrul Oana Țoiu, aderarea la această convenție, fapt care implică sume importante pe care țara noastră trebuie să le plătească pentru ca unii să aprobe despăgubiri care nu […] The post România, pusă să finanțeze fondul de despăgubiri pentru Ucraina first appeared on Ziarul National.
15:50
Când președintele francez Emmanuel Macron a inaugurat Comandamentul Spațial al Franței la Toulouse, pe 12 noiembrie, și a declarat că spațiul devine un ”câmp de luptă”, puțini se așteptau la o confirmare atât de rapidă. Două săptămâni mai târziu, la Consiliul ministerial al European Space Agency(ESA), statele membre au aprobat cel mai mare buget din […] The post Noua eră a securității spațiale în Europa first appeared on Ziarul National.
15:50
Sub administrația lui Donald Trump, prima licitație pentru concesiuni petroliere în Golful Mexic atrage oferte de milioane de dolari. BP, Shell și Chevron s-au numărat printre companiile care au depus oferte în valoare totală de 371,8 milioane de dolari pentru drepturile de foraj petrolier și gazier. Potrivit Financial Times, cele mai mari două oferte, de […] The post Trump, omul petrolului. Dominația energetică americană first appeared on Ziarul National.
15:20
ANPC, controale la marile magazine din București! S-au găsit produse expirate și diferenţe între preţul de la raft şi cel de la casă/Cât au fost amenzile – FOTO # National.ro
Inspectorii ANPC au mers în marile magazine din Capitală, dar nu la cumpărături, ci în controale. S-a lăsat cu amenzi în urma neregulilor pe care comisarii Autorității pentru Protecția Consumatorilor le-au constatat în aceste unități comerciale. Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi în valoare circa de 3,2 milioane de lei, în […] The post ANPC, controale la marile magazine din București! S-au găsit produse expirate și diferenţe între preţul de la raft şi cel de la casă/Cât au fost amenzile – FOTO first appeared on Ziarul National.
