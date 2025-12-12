Epidemie de super-gripă, „fără precedent” de la pandemia COVID-19, în Regatul Unit, înaintea unei greve a medicilor rezidenţi
Mari probleme în Regatul Unit din cauza gripei, sistemul sanitar fiind sub o presiune considerabilă. Sunt înregistrate numeroase cazuri de „super-gripă", iar îngrijorările oficialilor sunt cu atât mai mari cu cât, în doar câteva zile, medicii rezidenți ar putea intra în grevă. Regatul Unit se confruntă cu un „val fără precedent de super-gripă", avertizează Serviciul
• • •
Unul dintre numele „cu greutate" din PSD, până de curând șef al filialei județene Constanța, și-a anunțat plecarea din funcție, după zece ani. E vorba despre Felix Stroe. Vestea privind decizia social-democratului s-a aflat vineri, 12 decembrie. Felix Stroe și-a depus demisia din funcția de președinte al organizației județene PSD Constanța, pe care o conducea
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj anunță, vineri, 12 decembrie, că a fost confirmat un al doilea caz de lepră. Informarea vine după ce joi, 11 decembrie, se anunțase un prim caz de această boală depistat la noi în țară în ultimii 44 de ani. Al doilea caz de lepră confirmat în România „În data
Călin Georgescu, mesaj tranșant în scandalul momentului: „Justiția trebuie refăcută din temelii!"
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis vineri pe rețelele sociale un mesaj. Postarea sa vine în contextul scandalului din justiție, iscat în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Georgescu afirmă că justiția „trebuie refăcută din temelii" și face trimitere la anularea alegerilor de anul trecut. „Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi
Planul lui Trump: Make Europe Great Again! Cine va face parte din C5, cel mai puternic organism de pe glob
O versiune mai lungă, și nepublicată oficial, a Strategiei de Securitate Națională a SUA ar fi conținut o propunere surprinzătoare, ca parte a unei noi strategii „Make Europe Great Again" a administrației Trump. E vorba despre o versiune mai lungă a Strategiei Naționale de Securitate a Statelor Unite, consultată de site-ul Defense One. Austria, Ungaria,
Avertismentul înspăimântător al șefului NATO, Mark Rutte: „Suntem următoarea țintă a Rusiei. Prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este"
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat glas joi, 11 decembrie, unui avertisment șocant. „Suntem următoarea țintă a Rusiei. Momentul pentru acțiune este acum": este mesajul transmis de șeful NATO, Mark Rutte, aflat în Berlin. Secretarul general al NATO a îndemnat aliații să își intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război purtat
Ministrul Justiției, după scrisoarea magistraților: „Este inacceptabilă orice formă de persecuție/Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate"
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat public în contextul documentarului realizat de Recorder și al recentei scrisori semnate de un număr semnificativ de magistrați, care își exprimă solidaritatea cu colegii care au apărut în documentarul respectiv. Oficialul din fruntea MJ susține că orice suspiciune de abuz sau disfuncționalitate în sistemul judiciar trebuie verificată și clarificată,
Incendiu puternic la o hală din Sălaj. Intervenție de amploare a pompierilor: 11 autospeciale trimise la fața locului
A fost alertă în rândul pompierilor din județul Sălaj, chemați să intervină de urgență pentru a stinge un incendiu puternic ce a izbucnit la o hală din localitatea Crasna. Zeci de pompieri au luptat mai multe ore cu flăcările, în încercarea de a lichida focul și de a preveni extinderea la alte construcții aflate în
Cutremur, vineri dimineață, în România. Ce magnitudine a avut seismul din 12 decembrie
A fost cutremur, la primele ore ale zilei de vineri, 12 decembrie, în România. Seismul s-a produs în zona Vrancea. Potrivit primelor informații făcute publice de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea de 3.9 și s-a produs la ora 03:54, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Cutremurul s-a
BERBEC Dialogul cu partenerul dvs. va crea o atmosferă de încredere și reciprocitate foarte bună. Acordați un împrumut unui prieten care v-a solicitat și cu alte ocazii. Ai încredere în colegii tăi și astfel vei putea face față proiectelor. TAUR Veți obține ceea ce doriți dacă vă folosiți seducția. Problemele de natură economică sunt
Ionel Laurențiu Beșu, judecătorul din documentarul „Justiție capturată", cere CSM să fie transferat procuror la Giurgiu
Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder „Justiție capturată", a solicitat oficial Consiliului Superior al Magistraturii să renunțe la funcția de judecător și să treacă în rândul procurorilor, cerând numirea sa la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Decizia vine în plin scandal public, după dezvăluirile făcute de acesta în investigația jurnalistică. Ionel
Fake news, noul țap ispășitor? Buzoianu avertizează asupra manipulării, dar oamenii rămân tot fără apă
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că avalanșa de fake news din această săptămână a amplificat panica în rândul populației, însă pentru cei peste 100.000 de oameni lăsați fără apă potabilă în Prahova și Dâmbovița, problema reală nu a fost zvonistica online, ci robinetul gol. Totuși, ministra anunță că lucrează la o analiză amplă privind dezinformările,
Ministerul Sănătății a anunțat oficial, joi, identificarea unui caz de lepră la Cluj-Napoca, primul raportat în România după anul 1981, în timp ce alte trei persoane sunt în continuare investigate. Cele patru femei, angajate ca maseuze într-un salon și originare din Asia, au intrat imediat sub supravegherea specialiștilor, declanșând o amplă anchetă epidemiologică. Lepră confirmată
Pe 8 și 9 decembrie, televiziunile, ziarele și celelalte vuvuzele aliniate ordinelor „Sistemului" au prezentat cu emfază „vizita oficială" a președintelui Nicușor Dan la omologul său francez. Realitatea e mult mai puțin spectaculoasă: la Elysee a fost doar un banal prânz de lucru, fără conferințe de presă comune, fără declarații oficiale, doar un video tip
O analiză realizată de experții Blocului Național Sindical arată că măsurile extreme de austeritate luate în acest an de Guvernul Bolojan au condus, în realitate, la o scădere a încasărilor la buget cu circa 7 miliarde de lei. Totodtaă, salariu mediu, în luna septembrie, a scăzut, în termini reali, cu peste 275 de lei, atrage
"Fabricat în Europa" încurcă industria auto. Stabilirea regulilor de aprovizionare locală, foarte periculoasă
Producătorii de automobile au avertizat că propunerile „Made in Europe" care stabilesc niveluri de conținut local pentru produse ar provoca perturbări suplimentare în lanțurile de aprovizionare. Oliver Zipse, directorul executiv al BMW, a declarat pentru Fianancial Times că stabilirea unor reguli complexe de aprovizionare locală este „foarte periculoasă", deoarece acestea ar fi „extrem de greu"
Donald Trump spune că vrea să remodeleze politica în Europa. Pentru mulți alegători din marile democrații europene, se pare că a făcut-o deja. Revenirea lui Trump în funcția de președinte al SUA este mult mai importantă pentru alegătorii din Germania, Franța și Marea Britanie decât alegerea liderilor naționali, potrivit respondenților la primul sondaj internațional Politico.
Sindicatele îi dau peste nas lui Bolojan. Nu există polițist de birou. Toți sunt scoși în stradă
Iritați de declarațiile premierului Ilie Bolojan referitoare la creșterea vârstei de pensionare pentru MAI, în special pentru cei care nu sunt în zona operativă, sindicaliștii din sistem i-au replicat acestuia că nu există polițiști de birou. Și asta pentru că toți angajații MAI sunt scoși în stradă pentru orice eveniment, fie că vorbim de evenimente
Imobiliarele devin geostrategie în România: Knight Frank, franciza de lux cu rădăcini în litigii, offshore-uri rusești și o conexiune-surpriză cu intelligence-ul israelian
În lumea real estate-ului românesc, numele Knight Frank România a devenit sinonim cu eleganța, credibilitatea și profesionalismul importat din marile metropole financiare ale lumii. Dar ce se întâmplă atunci când, sub această vitrină impecabilă, apar detalii care nu seamănă deloc cu decorul unei francize globale, ci mai degrabă cu arhitectura întunecată a finanțelor offshore, a
Benfica a învins Napoli cu 2-0, iar Jose Mourinho a profitat de moment ca să trimită săgeți spre fotbalul italian și portughez. Întrebat dacă ritmul din Serie A este mai lent decât în Champions League, portughezul a răspuns: „E valabil și în Portugalia. Ultima echipă portugheză care a câștigat Champions League a făcut-o acum peste
Real Madrid a ajuns într-un punct critic după eșecul cu Manchester City, 1-2 pe Bernabeu, al doilea consecutiv după 0-2 cu Celta Vigo. Doar două victorii în ultimele opt meciuri au ridicat semne mari de întrebare asupra viitorului lui Xabi Alonso. Deși Florentino Perez stabilise ca duelul cu Manchester City să fie decisiv pentru antrenorul
Guvernul australian a interzis accesul persoanelor sub 16 ani pe rețelele sociale. Marea Britanie introduce norme care obligă site-urile pornografice să verifice dacă utilizatorii au peste 18 ani. Franța, Italia și Spania anunță planuri similare. Totuși, interdicțiile privind rețelele sociale ridică întrebări delicate cu privire la platformele care trebuie incluse, relatează The Economist. Pe lângă
Marea Britanie și Germania devin centre cheie pentru un nou val de startup-uri în domeniul apărării
Aflat într-o perpetuă defazare, Consiliul Europei vrea să adopte acum Convenția de înființare a unei Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina. România va semna, prin ministrul Oana Țoiu, aderarea la această convenție, fapt care implică sume importante pe care țara noastră trebuie să le plătească pentru ca unii să aprobe despăgubiri care nu […] The post România, pusă să finanțeze fondul de despăgubiri pentru Ucraina first appeared on Ziarul National.
Când președintele francez Emmanuel Macron a inaugurat Comandamentul Spațial al Franței la Toulouse, pe 12 noiembrie, și a declarat că spațiul devine un ”câmp de luptă”, puțini se așteptau la o confirmare atât de rapidă. Două săptămâni mai târziu, la Consiliul ministerial al European Space Agency(ESA), statele membre au aprobat cel mai mare buget din […] The post Noua eră a securității spațiale în Europa first appeared on Ziarul National.
Sub administrația lui Donald Trump, prima licitație pentru concesiuni petroliere în Golful Mexic atrage oferte de milioane de dolari. BP, Shell și Chevron s-au numărat printre companiile care au depus oferte în valoare totală de 371,8 milioane de dolari pentru drepturile de foraj petrolier și gazier. Potrivit Financial Times, cele mai mari două oferte, de […] The post Trump, omul petrolului. Dominația energetică americană first appeared on Ziarul National.
ANPC, controale la marile magazine din București! S-au găsit produse expirate și diferenţe între preţul de la raft şi cel de la casă/Cât au fost amenzile – FOTO # National.ro
Inspectorii ANPC au mers în marile magazine din Capitală, dar nu la cumpărături, ci în controale. S-a lăsat cu amenzi în urma neregulilor pe care comisarii Autorității pentru Protecția Consumatorilor le-au constatat în aceste unități comerciale. Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi în valoare circa de 3,2 milioane de lei, în […] The post ANPC, controale la marile magazine din București! S-au găsit produse expirate și diferenţe între preţul de la raft şi cel de la casă/Cât au fost amenzile – FOTO first appeared on Ziarul National.
1. Felicitări, Adriana Săftoiu! A avut și Băsescu o consilieră frumoasă, harnică, loială. Acea consilieră se numește Elena Udrea. Felicitări, Adriana Săftoiu, dar nu știi pentru ce! Pentru că TVR e finanțată de Guvern – taxa RRA a fost desființată – și, dacă ai difuzat documentarul despre justiție, încropit de Unitatea Recorder, înseamnă că Guvernul […] The post Trotinetarii latră pe stradă, iar pe români vor să-i lase în stradă first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Război total, cu acuzații interne la Curtea de Apel București, după documentarul Recorder. „Suntem terorizați” / Ținta este „de a crea haos controlat” # National.ro
De la nivelul Curții de Apel București au apărut reacții publice, într-o conferință de presă extraordinară, după ancheta de presă a Recorder care a urmărit – sub forma unui documentar – problemele din justiție. Până să înceapă conferința de presă și să vorbească șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, o judecătoare de la CAB, […] The post VIDEO. Război total, cu acuzații interne la Curtea de Apel București, după documentarul Recorder. „Suntem terorizați” / Ținta este „de a crea haos controlat” first appeared on Ziarul National.
Cele mai recente vești de la meteorologi: vortexul polar ar putea lovi România înainte de Crăciun! Se anunță schimbări ale vremii # National.ro
Vortexul polar care a adus vreme rea în Statele Unite și Rusia, generând ninsori și temperaturi scăzute, nu are deocamdată impact asupra Europei. În timp ce alte regiuni se confruntă cu o iarnă în toată regula, continentul european, inclusiv România, se vor afla sub influența unui flux de aer cald dinspre Atlantic. Meteorologul Mihai Huștiu, […] The post Cele mai recente vești de la meteorologi: vortexul polar ar putea lovi România înainte de Crăciun! Se anunță schimbări ale vremii first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Trump spune că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri”: „Nu vrem să ne pierdem timpul”/ Ce urmează # National.ro
Președintele american pare să-și piardă răbdarea în privința negocierilor legate de planul de pace în Ucraina. Recent, Donald Trump a discutat telefonic cu trei lideri europeni, inclusiv cu omologul său francez, Emmanuel Macron. „Am discutat despre Ucraina în termeni destul de duri” – a declarat acesta în fața jurnaliștilor. Din câte s-a mai aflat, Ucraina […] The post VIDEO. Trump spune că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri”: „Nu vrem să ne pierdem timpul”/ Ce urmează first appeared on Ziarul National.
USR cere demiterea șefului DNA, Marius Voineag. Dominic Fritz: „Politicienii pot să repare legile justiției” # National.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat, joi, 11 decembrie, că partidul pe care-l conduce cere demiterea șefului DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Dominic Fritz îl invită pe premierul Ilie Bolojan și pe ceilalți parteneri de guvernare să susțină USR în demersurile privind justiția. El solicită, de asemenea, modificarea Legilor Justiției, astfel […] The post USR cere demiterea șefului DNA, Marius Voineag. Dominic Fritz: „Politicienii pot să repare legile justiției” first appeared on Ziarul National.
Proteste în Bulgaria! Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere demisia guvernului: „Plecați!” – VIDEO # National.ro
Au fost noi proteste în Bulgaria. Oamenii au ieșit în număr mare în stradă, miercuri seară, pentru a cere plecarea actualului Guvern. Zeci de mii de persoane au manifestat miercuri seara din nou la Sofia și în alte orașe bulgare pentru a cere demisia guvernului. Nemulțumirile oamenilor ieșiți în stradă țin de bugetul pentru anul […] The post Proteste în Bulgaria! Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere demisia guvernului: „Plecați!” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Caz cutremurător în Timiș: Zeci de bătrâni ţinuți, în condiții improprii, în casa unei proprietare de azil. Căminul fusese închis de autorități # National.ro
Un caz cutremurător a ajuns în atenția autorităților din județul Timiș. Se face o anchetă de amploare, după ce zeci de vârstnici au fost găsiți într-o casă, în contextul în care azilul în care fuseseră găzduiți a fost închis de autorități, în urma descoperirii unor neconformități. Poliţiştii şi inspectorii de la DGASPC Timiş au găsit […] The post Caz cutremurător în Timiș: Zeci de bătrâni ţinuți, în condiții improprii, în casa unei proprietare de azil. Căminul fusese închis de autorități first appeared on Ziarul National.
Berbec Trebuie să vă schimbați obiceiurile și să faceți din nou un efort pentru a vă îmbunătăți în mod clar sănătatea. Nu întârziați să luați decizia asta și întoarceți-vă pe acea cale care vă oferă o viață mai sănătoasă. Taur Discutați cu partenerul dvs. pentru a face proiecte viitoare, mai ales dacă considerați că […] The post Horoscop 11 decembrie 2025 – Azi se poate îmbunătăți o relație de familie first appeared on Ziarul National.
China a inclus pentru prima dată cipuri autohtone de inteligență artificială pe o listă oficială de achiziții publice, consolidându-și sectorul tehnologic înainte de decizia lui Donald Trump de a permite exporturile Nvidia către această țară. Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației a adăugat recent procesoare IA de la grupuri chineze, inclusiv Huawei și Cambricon, pe lista […] The post Premieră în cursa cipurilor de inteligență artificială. China mută decisiv first appeared on Ziarul National.
PSD se află în punctul în care fie rupe odată pentru totdeauna alianța toxică pe care o are cu USR, fie urmează drumul sigur spre irelevanță politică, o alegere care va fi greu de înțeles. Românii au transmis clar că nu vor USR la guvernare, dar, cu toate acestea, scandalurile se țin lanț la Palatul […] The post PSD își sapă groapa cu mâna USR first appeared on Ziarul National.
România nu mai are specialiști sau cei care mai există încă nu sunt luați în seamă. Criza apei provocată prin golirea barajului Paltinu a avut la bază o eroare de calcul și un nivel extrem de ridicat al incompetenței. Deși spun că s-au consultat cu experți și profesori universitari, cei de la Apele Române au […] The post Odiseea incompetenței. La barajul Paltinu s-au greșit calculele first appeared on Ziarul National.
Europa nu mai reușește să compenseze schimbarea de poziție a SUA față de Ucraina, iar ajutorul militar primit de Kiev ar putea atinge cel mai scăzut nivel în 2025 dacă tendința nu se inversează, potrivit Institutului Kiel. „Conform datelor disponibile până în octombrie, Europa nu a reușit să mențină ritmul din prima jumătate a anului […] The post 2025, anul nefast al ajutorului militar pentru Ucraina? first appeared on Ziarul National.
Thierry Henry a comentat răbufnirea lui Mohamed Salah, scos din lot de Arne Slot pentru duelul cu Inter și ținut trei meciuri la rând pe bancă în Premier League. Egipteanul a acuzat public clubul că l-a „aruncat sub autobuz”, însă legenda Franței spune că reacția a fost complet greșită. Henry a explicat la CBS Sports […] The post Henry, dezvăluiri teribile: “Am spart tot!” first appeared on Ziarul National.
O nouă tragedie în lumea medicală! Un medic chirurg a murit chiar în timpul unei consultații # National.ro
Un chirurg gorjean, în vârstă de 48 de ani, de la Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari a murit chiar în timpul programului de lucru. Cadrul medical a căzut chiar în fața unui pacient. Decesul fulgerător survine după alte după două tragedii recente care au îndoliat comunitatea medicală românească – moartea directoarei medicale de la […] The post O nouă tragedie în lumea medicală! Un medic chirurg a murit chiar în timpul unei consultații first appeared on Ziarul National.
Donator cu genă cancerigenă, tată pentru aproape 200 de copii în Europa. Unii au murit deja de cancer # National.ro
Aproape 200 de copii din toată Europa s-au născut cu risc de cancer după ce un bărbat cu o mutație genetică a donat spermă. Donatorul de spermă era purtător al unei mutații genetice ce crește semnificativ riscul de cancer. Se știa însă sănătos tun, fără să aibă habar că poartă această genă mortală. De aceea […] The post Donator cu genă cancerigenă, tată pentru aproape 200 de copii în Europa. Unii au murit deja de cancer first appeared on Ziarul National.
Ministerul Energiei a decis să lanseze din nou programul de sprijin financiar pentru cumpărarea de repartitoare de căldură pentru românii săraci. Cum suma este aceeași, ca și în 2024, de 375 milioane de lei, se pare că nimeni nu s-a înghesuit să beneficieze de acest sprijin. Ministerul susține că săracii ar putea face economie de […] The post Cum face economii Guvernul Bolojan? Românii săraci trebuie să-și închidă caloriferele first appeared on Ziarul National.
Zinedine Zidane revine în fotbalul francez într-un rol surprinzător: acționar la Union Foot de Touraine, club apărut după fuziunea dintre Ouest Tourangeau, Tours și Joue-les-Tours, toate ajunse în faliment. Noua echipă joacă în National 3, dar are planuri ambițioase. Proiectul este susținut de Basile Riboud, fiul fostului CEO Danone, în jurul căruia s-a strâns un […] The post Noua forță a Franței, cu Zidane și Danone în spate?! first appeared on Ziarul National.
