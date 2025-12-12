Epidemie de super-gripă, „fără precedent” de la pandemia COVID-19, în Regatul Unit, înaintea unei greve a medicilor rezidenţi

17:30

Aproape 200 de copii din toată Europa s-au născut cu risc de cancer după ce un bărbat cu o mutație genetică a donat spermă. Donatorul de spermă era purtător al unei mutații genetice ce crește semnificativ riscul de cancer. Se știa însă sănătos tun, fără să aibă habar că poartă această genă mortală. De aceea […] The post Donator cu genă cancerigenă, tată pentru aproape 200 de copii în Europa. Unii au murit deja de cancer first appeared on Ziarul National.