Inspecţia Judiciară verifică informaţiile din materialul publicat de Recorder
Bursa, 14 decembrie 2025 17:20
Inspecţia Judiciară anunţă că efectuează verificări referitoare la elementele prezentate în materialul publicat de Recorder şi un rezumat al acestor activităţi va fi prezentat în zilele următoare.
Acum 30 minute
17:20
Zelenski se declară deschis 'dialogului' înainte de discuţiile sale cu responsabili europeni şi americani # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat deschis 'dialogului' înainte de discuţiile sale cu înalţi responsabili europeni şi americani aşteptate să aibă loc duminică şi luni la Berlin pentru găsirea unei soluţii diplomatice la războiul din Ucraina, informează AFP.
17:20
Acum o oră
17:00
Mai mulţi oficiali francezi au avertizat duminică că 'nu este posibil' un acord între Uniunea Europeană şi ţările latino-americane din blocul Mercosur care să pună în pericol fermierii francezi, în ajunul summitului şefilor de stat şi de guvern din UE care urmează să aprobe pactul de liber schimb dintre cele două regiuni, transmite EFE.
Acum 2 ore
16:20
Zelenski: Ucraina renunţă la ambiţia sa de a adera la NATO în schimbul garanţiilor de securitate occidentale # Bursa
Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski înaintea negocierilor cu emisarii americani la Berlin, relatează Reuters.
16:20
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că partidele din coaliţia de guvernare ar trebui să se comporte responsabil şi să nu se mai acuze reciproc.
16:10
Hamas are and #8222;dreptul legitim and #8221; de a fi înarmat şi orice propunere emisă pentru punerea în aplicare a următoarelor faze ale încetării focului în Fâşia Gaza va trebui să respecte acest drept, a afirmat duminică şeful Hamas pentru teritoriul palestinian, Khalil al-Hayya.
Acum 4 ore
14:00
Cancelarul Friedrich Merz a avertizat asupra unei îndepărtări de durată a Statelor Unite faţă de Europa şi a spus că europenii trebuie să se pregătească pentru o and #8222;schimbare fundamentală în relaţia transatlantică and #8221;.
Acum 6 ore
13:10
Remarca secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, este iresponsabilă şi demonstrează că acesta nu înţelege cu adevărat devastarea provocată de cel de-al Doilea Război Mondial, a reacţionat duminică Kremlinul, relatează Reuters.
13:00
Exporturile de ceai verde ale Japoniei, în primele zece luni ale acestui an, au atins cel mai înalt nivel din ultimii peste 70 de ani, pe fondul pieţei externe în plină expansiune pentru pudra de matcha şi al deprecierii yenului japonez, arată datele guvernamentale şi industriale publicate de Japan Today.
12:40
Cererea chinezilor pentru maşini de lux străine scade, deoarece clienţii optează pentru modele chinezeşti mai accesibile, adesea vândute la reduceri mari, ceea ce este o veste proastă pentru producătorii auto europeni precum Porsche, Aston Martin, Mercedes-Benz şi BMW, care au dominat mult timp segmentul superior al celei mai mari pieţe auto din lume, transmite AP.
12:40
Un atac ucrainean cu drone a cauzat un incendiu de proporţii la un depozit de petrol în Uriupinsk în regiunea Volgograd din sudul Rusiei, a anunţat guvernatorul regiunii, Andrei Bocearov, duminică, pe Telegram, informează dpa.
11:50
Transportul aerian de mărfuri (inclusiv poştă) a crescut cu 9,7% în primele nouă luni din 2025, comparativ cu perioada similară a anului anterior, de la 38.451 tone până la 42.175 tone, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.
Acum 8 ore
11:10
Bursa de la Bucureşti a câştigat aproape patru miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Bursa
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 3,78 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 0,75%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 157,43 milioane de lei (64,45%), în comparaţie cu săptămâna anterioară.
11:10
Comisia de la Veneţia (Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept) are o nouă preşedintă şi un nou birou de conducere, în urma alegerilor desfăşurate în cadrul celei de-a 145-a sesiuni plenare, care a avut loc în perioada 12-13 decembrie, la Veneţia.
11:10
Chilienii votează pentru alegerea noului preşedinte. Candidatul de extrema dreaptă este favorit # Bursa
Chilienii votează, duminică, pentru a-şi alege preşedintele, iar extrema dreaptă este favorită pentru prima dată de la sfârşitul dictaturii lui Augusto Pinochet, acum 35 de ani.
11:00
Fostul procuror general Augustin Lazăr, profesor universitar la Universitatea and #8221;1 Decembrie 1918 and #8221; din Alba Iulia, a transmis, duminică, un mesaj în care apreciază că sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului, iar dacă acesta nu funcţionează se instalează haosul.
10:20
Rusia a pierdut aproximativ 1.187.780 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, la 24 februarie 2022, a raportat, sâmbătă, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, citat de kyivindependent.com.
10:10
Trump afirmă că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026 # Bursa
Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an, potrivit unui interviu acordat Wall Street Journal, preluat de AFP.
Acum 12 ore
09:40
Planul Coca-Cola de a vinde lanţul de cafenele Costa Coffee riscă să eşueze, compania purtând negocieri de ultim moment în acest weekend cu fondul de investiţii TDR Capital, într-o încercare de a salva tranzacţia, relatează Financial Times, citând surse apropiate discuţiilor.
09:40
Cancelarul german Friedrich Merz a susţinut sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin 'nu se va opri' şi că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la graniţele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 prin care a obţinut regiunea germanofonă sudetă care aparţinea Cehoslovaciei, relatează agenţiile EFE şi DPA.
09:30
Veniturile lunare ale Rusiei din petrol şi gaze, aproape de cel mai scăzut nivel din august 2020 # Bursa
Veniturile statului rus obţinute din petrol şi gaze în luna decembrie sunt pe cale să se reducă aproape la jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la aproximativ 410 miliarde de ruble (circa 5,17 miliarde de dolari), pe fondul scăderii preţurilor la ţiţei şi al întăririi rublei, potrivit calculelor Reuters publicate vineri.
Acum 24 ore
21:30
Ungaria: Demisia lui Orban, cerută la o manifestaţie după dezvăluirea abuzurilor dintr-un centru de detenţie pentru minori # Bursa
Opoziţia pro-europeană ungară condusă de Peter Magyar a organizat sâmbătă la Budapesta o manifestaţie la care mii de participanţi, potrivit Reuters, sau peste 50.000, potrivit AFP, au cerut demisia guvernului premierului conservator Viktor Orban, acuzat de inacţiune în urma dezvăluirii unor abuzuri comise într-un centru de detenţie pentru delincvenţi minori.
20:50
Artificiul prin care Consiliul UE a impus vineri printr-un vot cu majoritate calificată, în locul unanimităţii, prelungirea pe termen nedeterminat a îngheţării activelor Rusiei în UE, pentru eliminarea unui obstacol în finanţarea cu aceste active a unui împrumut destinat Ucrainei, arată că 'iluzia că statul de drept prevalează la Bruxelles s-a sfârşit', a spus sâmbătă premierul ungar Viktor Orban la un miting anti-război desfăşurat în oraşul Mohacs, în sudul Ungariei, potrivit agenţiei MTI.
20:10
Dolj: 100 de participanţi la protestul din faţa Judecătoriei Craiova iniţiat de judecătoarea Sorina Marinaş # Bursa
Circa 100 de persoane, magistraţi, avocaţi, studenţi, au participat, sâmbătă seara, la protestul din faţa Judecătoriei Craiova iniţiat de judecătoarea Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova şi popularizat pe reţelele de socializare.
20:00
Aproximativ 100 de persoane au protestat, sâmbătă seara, în faţa Tribunalului Satu Mare, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie.
19:50
Aproximativ o mie de persoane protestează în Piaţa Victoriei; se cere demisia Liei Savonea şi a lui Cătălin Predoiu # Bursa
Aproximativ o mie de persoane protestează, sâmbătă seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, afişând lozinci şi scandând mesaje de susţinere a unei justiţii independente, ei cerând demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, şi a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiţiei.
19:20
Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit vineri introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă care ajung în blocul comunitar, măsura fiind parte a eforturilor de a limita afluxul de produse ieftine din China, vândute prin platforme de comerţ electronic precum Shein şi Temu, potrivit Reuters.
18:40
Virgil Popescu: Alături de colegii din PPE, am decis să cerem eliminarea interdicţiei privind motoarele cu ardere internă # Bursa
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că, alături de colegii săi din Partidul Popularilor Europeni (PPE), solicită eliminarea interdicţiei privind motoarele cu ardere internă, în contextul în care, săptămâna viitoare, Comisia Europeană ar urma să anunţe revizuirea interdicţiei din 2035.
18:30
Cătălin Predoiu, premiat la Gala Alianţa 2025 pentru contribuţia sa la statul de drept şi parteneriatul româno-american # Bursa
Viceprim-ministrul României Cătălin Predoiu a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianţa 2025, desfăşurată vineri, la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.. Distincţia onorează contribuţia sa la buna guvernare, reforma justiţiei şi consolidarea relaţiei strategice dintre România şi Statele Unite ale Americii.
18:20
Fermierii francezi au blocat sâmbătă şosele în sud-vestul Franţei, după ce în timpul nopţii au avut confruntări cu poliţia în timpul protestelor împotriva unei decizii a autorităţilor de sacrificare a bovinelor bolnave de dermatoză nodulară, transmite AFP.
18:00
Republica Cehă nu va oferi nicio garanţie pentru ajutorarea Ucrainei printr-un împrumut finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE, dar care să fie garantat de statele membre, a declarat sâmbătă viitorul premier ceh Andrej Babis, care a cerut Comisiei Europene să găsească alte soluţii financiare pentru Ucraina, relatează Reuters.
Ieri
17:40
Statele Unite ridică sancţiunile asupra potasei (îngrăşăminte bazate pe săruri de potasiu) din Belarus, a anunţat sâmbătă trimisul preşedintelui Donald Trump, John Coale, după două zile de discuţii la Minsk cu preşedintele Aleksandr Lukaşenko, informează Reuters. La scurt timp după acest anunţ, mai multe mass-media oficiale din Belarus şi ONG-uri au anunţat eliberarea a 123 de deţinuţi politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiaţki şi opozanta Maria Kolesnikova, relatează AFP.
17:40
and #8222;Pacea nu este departe and #8221;, declară Erdogan la întoarcerea de la o întâlnire cu Putin # Bursa
Preşedintele turc Tayyip Erdogan, proaspăt întors de la o întâlnire cu Vladimir Putin care a avut loc vineri în Turkmenistan, a declarat că speră să discute despre un plan de pace între Ucraina şi Rusia cu preşedintele american Donald Trump, adăugând că and #8222;pacea nu este departe and #8221;, relatează Reuters.
17:30
Germania va trimite soldaţi în Polonia pentru a ajuta la consolidarea frontierei estice a ţării # Bursa
Germania a anunţat că va trimite un grup de soldaţi în Polonia pentru a ajuta la punerea în aplicare a unui proiect de fortificare a frontierei estice a ţării, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la ameninţarea rusă, relatează Le Figaro.
14:40
Miniştrii pescuitului din Uniunea Europeană (UE) au ajuns, sâmbătă, la un acord privind cotele de pescuit pentru anul 2026, evitând o propunere anterioară care viza înăsprirea restricţiilor în Marea Mediterană, transmite Reuters.
14:30
Peste 200 de reprezentanţi de rang înalt ai instituţiilor statului român, oficiali ai autorităţilor centrale şi locale, specialişti şi experţi din industria de apărare naţională şi internaţională au luat parte astăzi la evenimentul oficial de prezentare a prototipului VLAH, eveniment în cadrul căruia echipa BlueSpace Technology a pornit motorul primului vehicul blindat fabricat 100% în România.
14:30
Nova Power and Gas, parte a grupului E-INFRA, anunţă intrarea în funcţiune şi în exploatare comercială a celei mai mari instalaţii de stocare a energiei în baterii din România, cu o putere de 200 MW şi o capacitate de stocare de 400 MWh, localizată la Floreşti, judeţul Cluj.
14:20
Erdogan afirmă că Marea Neagră nu trebuie să devină o 'zonă de confruntare' între Rusia şi Ucraina # Bursa
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă că Marea Neagra nu trebuie transformată într-o 'zonă de confruntare' între Rusia şi Ucraina, după mai multe atacuri survenite în ultimele săptămâni, inclusiv unul vineri în urma căruia o navă comercială turcă a fost avariată, relatează AFP.
14:10
Un cutremur cu magnitudinea 2,4 s-a produs, sâmbătă, în judeţul Sibiu, zonă unde nu au loc prea des manifestări seismice.
13:10
Zelenski anunţă că loviturile ruseşti au lăsat mii de locuitori fără electricitate în şapte regiuni din Ucraina # Bursa
Atacurile aeriene ruseşti din timpul nopţii au avariat peste zece ţinte civile din Ucraina şi au lăsat mii de locuitori fără electricitate în şapte regiuni din ţară, a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.
13:10
Fostul preşedinte bolivian Luis Arce a fost plasat vineri în arest preventiv, la două zile după arestarea sa la La Paz, în cadrul unei anchete privind presupuse acte de corupţie în timpul mandatului său de ministru, informează sâmbătă AFP.
12:30
Bilanţul inundaţiilor şi alunecărilor de teren care au lovit Indonezia a ajuns la 1.003 morţi şi 218 dispăruţi, a anunţat sâmbătă Agenţia Naţională pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB), relatează AFP.
12:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, sâmbătă, că a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei, iar Primăria Ciumeghiu a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 70.000 lei.
11:40
Banca Europeană de Investiţii (BEI) va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 miliarde de euro, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui în sus cifrele, dacă va exista o cerere mai ridicată, a afirmat, vineri, preşedinta instituţiei, Nadia Calvino, transmite Reuters.
11:10
Pompierii din Mureş au intervenit, în ultimele ore, pentru stingerea a patru incendii care au cuprins locuinţe şi anexe. Evenimentele au produs pagube, dar nu s-au înregistrat victime.
10:50
Organizaţiile nonguvernamentale care se ocupă cu îngrijirea persoanelor vulnerabile - bătrâni, copii, persoane cu dizabilităţi - vor beneficia de mai mulţi bani, potrivit unei propuneri legislative depuse de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu şi deputata USR Oana Murariu, care modifică modul de impozitare a contribuţiilor achitate de persoanele ce beneficiază de servicii de asistenţă socială.
10:40
California şi alte 18 state americane au înregistrat vineri un proces pentru a bloca taxa de 100.000 de dolari impusă de administraţia Trump pentru noile vize H-1B destinate lucrătorilor străini cu înaltă calificare, măsura fiind acuzată că încalcă legislaţia federală şi depăşeşte atribuţiile preşedintelui Statelor Unite, transmite Reuters.
10:00
O unitate de geniu a armatei nord-coreene s-a aflat timp de patru luni în regiunea rusă Kursk pentru a participa la operaţiunile de deminare, o misiune în timpul căreia nouă militari au fost ucişi, a relatat sâmbătă presa de la Phenian, informează AFP, Reuters şi dpa.
10:00
Investitorii care privesc cu interes o posibilă listare a SpaceX ar putea fi nevoiţi să accepte un nivel ridicat de risc, pe măsură ce directorul general Elon Musk încearcă să echilibreze ambiţia sa de a ajunge pe Marte cu dezvoltarea Starlink, afacerea de internet prin satelit care generează venituri consistente şi ar putea oferi randamente mai previzibile acţionarilor, transmite Reuters.
09:40
Donald Trump îl trimite la Berlin pe emisarul său Steve Witkoff pentru a se întâlni în acest weekend cu Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, într-un moment în care Statele Unite presează Ucraina să facă unele concesii majore pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează AFP.
