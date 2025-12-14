Inspecţia Judiciară verifică informaţiile din materialul publicat de Recorder

10:00

Investitorii care privesc cu interes o posibilă listare a SpaceX ar putea fi nevoiţi să accepte un nivel ridicat de risc, pe măsură ce directorul general Elon Musk încearcă să echilibreze ambiţia sa de a ajunge pe Marte cu dezvoltarea Starlink, afacerea de internet prin satelit care generează venituri consistente şi ar putea oferi randamente mai previzibile acţionarilor, transmite Reuters.