Centrele de deportare din Albania vor funcţiona, susţine premierul italian Giorgia Meloni

17:00

Mai mulţi oficiali francezi au avertizat duminică că 'nu este posibil' un acord între Uniunea Europeană şi ţările latino-americane din blocul Mercosur care să pună în pericol fermierii francezi, în ajunul summitului şefilor de stat şi de guvern din UE care urmează să aprobe pactul de liber schimb dintre cele două regiuni, transmite EFE.