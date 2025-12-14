Mitsubishi și Toshiba produc pentru armata Japoniei un scut împotriva rachete balistice și hipersonice

Newsweek.ro, 14 decembrie 2025 17:20

Ministerul Apărării din Japonia a semnat un acord pentru dezvoltarea și testarea unui sistem moderni...

Acum 10 minute
17:40
VIDEO Prima competiție de drone, în Germania. Neașteptat, militarii SUA staționați în Europa au fost învinși Newsweek.ro
Prima competiție de acest fel pentru echipaje de drone militare a avut loc în Germania la inițiativa...
Acum 30 minute
17:20
Mitsubishi și Toshiba produc pentru armata Japoniei un scut împotriva rachete balistice și hipersonice Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Japonia a semnat un acord pentru dezvoltarea și testarea unui sistem moderni...
Acum o oră
16:50
VIDEO Momentul în care un avion Antonov-22 al Rusiei se prăbușește peste case. Era vechi de 50 de ani Newsweek.ro
Războiul dintre Rusia și Ucraina face victime. Imagini epice ale prăbușirii unui avion rus An-22 în ...
Acum 2 ore
16:40
Elveția cumpără avioane F-35 de 7.600.000.000$ dar zice că sunt prea scumpe. România a comandat 32. Le ce preț Newsweek.ro
Elveția a dat comandă pentru a cumpăra avioane F-35 de 7.600.000.000$, dar se plânge că au devenit c...
16:10
Marele horoscop ianuarie 2026. Berbec, promovare. Gemeni, bani. Rac, pasiune. Fecioară, prietenie Newsweek.ro
Planetele dansează între Capricornul rațional și Vărsătorul orientat spre viitor, creând scena ideal...
Acum 4 ore
15:40
Zelenski rea să-i convingă pe americani să susţină îngheţarea liniei frontului în Ucraina Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminică la Berlin pentru o nouă rundă de negocier...
15:30
Cum a băgat spaima în italieni brigada interlopilor români din Torino. Și albanezii fugeau de ei Newsweek.ro
O brigadă de interlopi români a terorizat câțiva ani orașul Torino, iar autoritățile din Italia au c...
14:50
26.000 lei salariu ia șefa Curții de Apel Liana Arsenie, cu „dreptul” la Craiova. Apără justiția Liei Savonea Newsweek.ro
Șefa Curții de Apel București este Liana Arsenie. eEa a susținut o conferință de presă în care a apă...
14:50
Atac terorist la Bondi Beach, Australia, în timpul sărbătorii evreiești Hanuka. 12 morți, inclusiv copii Newsweek.ro
12 persoane, inclusiv copii, au murit după ce doi bărbați înarmați au deschis focul pe plaja Bondi d...
14:30
VIDEO De ce vrea Primăria să-i dărâme vila interlopului Adrian Corduneanu și nu poate Newsweek.ro
Primăria vrea să demoleze vila de lux a interlopului Adrian Beleaua Corduneanu. Imobilul este pus și...
14:20
Cine poate scăpa de plata CASS la pensie? Un pensionar a reușit prin depunerea unui document Newsweek.ro
Un pensionar a reușit prin mai multe cereri să anuleze plata la CASS impusă de Guvern în luna august...
14:00
Autoritățile germane au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun. Cinci indivizi, arestați Newsweek.ro
Autoritățile germane au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun. Cinci indivizi, arestați. Anc...
Acum 6 ore
13:40
Elev din Timişoara, găsit mort după ce s-a întors acasă de la un majorat. Polițiștii au deschis anchetă Newsweek.ro
Un elev de 18 ani din Timişoara a fost găsit mort de mama lui, sâmbătă după-amiază. Băiatul particip...
13:20
Sisteme de colectare a deşeurilor plutitoare de pe mai multe cursuri de apă au fost instalate în Mehedinți Newsweek.ro
Sisteme de colectare a deşeurilor plutitoare de pe mai multe cursuri de apă au fost instalate în Meh...
13:00
Exporturile de ceai verde ale Japoniei au atins cel mai înalt nivel din ultimii 70 ani, depăşind 10.000 tone Newsweek.ro
Exporturile de ceai verde ale Japoniei, în primele zece luni ale acestui an, au atins cel mai înalt ...
12:40
O femeie de 41 de ani a murit, după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni, în Iași Newsweek.ro
O femeie de 41 de ani a murit, duminică, după ce a fost lovită pe o trecere pentru pietoni, de o maş...
12:20
Incident armat pe plaja Bondi din Sydney. Şase persoane au fost duse la spital Newsweek.ro
Poliţia din statul australian New South Wales a anunţat că două persoane sunt în arest în urma unui ...
12:10
Cum trebuie să ne adaptăm fenomenelor meteo extreme? Tranziția climată, proiect strategic național Newsweek.ro
România trebuie să trateze tranziția climatică drept un proiect strategic național, nu doar ca reacț...
11:50
METEO. Cum va fi vremea cu o săptămână înainte de Crăciun? În unele zone va fi frig. Unde ninge? Newsweek.ro
Meteorologii au emis prognoza pentru săptămâna de dinaintea Crăciunului. Va fi ceață și frig dar nu ...
Acum 8 ore
11:40
Petardele ilegale au început să facă victime. Doi copii răniți grav, duși la spital Newsweek.ro
Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o pe...
11:30
Debit mic al Dunării la intrarea în țară. Prognoza INHGA până de Crăciun Newsweek.ro
Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va avea valoarea de 3.700 mc/s în următoarele...
11:20
Intervenție de urgență în Munții Făgăraș. Un turist este rănit. Intervenția elicopterului nu este pozibilă Newsweek.ro
O persoana accidentată în Munţii Făgăraş a fost găsită într-o zonă extrem de greu accesibilă, iar in...
11:10
Incendiu pe aeroportul din Washington. Un avion Boeing 777 s-a întors pe pistă la scurt timp după decolare Newsweek.ro
Un avion cu 275 de pasageri la bord și 15 membri ai echipajului s-a întors pe pistă la scurt timp de...
11:00
Nicușor Dan declarație controversată pensiile speciale de 25.000 lei. „Sunt prea mari. Au muncit mai mult&#34; Newsweek.ro
Nicușor Dan s-a pronunțat despre pensiile speciale care au ajuns la o meide de 25.000 lei poe lună n...
11:00
Escrocii lasă pensionarii fără pensie. Închideți imediat dacă primiți acest apel! Ce se poate întâmpla? Newsweek.ro
Pensionarii sunt frecvent victime ale fraudelor telefonice. Chiar și asiguratorii de Pensii avertize...
10:30
Cum pot câștiga bani suplimentari românii din Germania? Simpla acceptare a coletelor este suficientă Newsweek.ro
Comenzile online sunt în plină expansiune – și odată cu ele, cererea de puncte de colectare. Cei car...
10:30
Proteste de amploare în Ungaria. Mii de oameni s-au strâns la Budapesta cerând demisia lui Viktor Orban Newsweek.ro
Mii de maghiari au protetstat la Budapesta cerând demisia premierului Viktor Orban din cauza unui sc...
10:10
Wall Street Journal: Donald Trump recunoaște că republicanii ar putea pierde alegerile legislative din 2026 Newsweek.ro
Președintele SUA Donald Trump a acordat un interviu Wall Street Journal în care recunoaște că republ...
10:10
Noi escrocherii prin telefon. Cât de periculoase sunt apelurile „+44”? Ce se întâmplă dacă răspunzi? Newsweek.ro
În ultimele săptămâni s-a înregistrat o creștere uriașă a apelurilor frauduloase cu prefixul „+44”, ...
09:50
FOTO Moment istoric! Primul tunel de autostradă din România, aproape gata. A fost turnat betonul rutier Newsweek.ro
Primul tunel de autostradă din România, aflat pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeş a Autostrăzii S...
Acum 12 ore
09:40
The Guardian: Cine este „MAGAomul” din spatele noii strategii de securitate a lui Trump care șochează Europa Newsweek.ro
Prestigiosul cotidian britanic The Guardian dezvăluie cine este „MAGAomul” din spatele noii strategi...
09:20
VIDEO Atac armat, la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA: 2 morți și 9 răniți Newsweek.ro
Un bărbat a intrat într-o clasă a uneia dintre cele mai prestigioase universități din SUA, Universit...
09:00
A 4-a zi de proteste pentru independența Justiției, la București: La șmecheri se prescrie, la fraieri pușcărie Newsweek.ro
Sâmbătă, 13 decembrie, pentru a 4-a zi consecutiv, mii de oameni au ieșit în stradă, în Piața Victor...
08:40
Cancelarul Germaniei: Putin nu se va opri, dacă Ucraina cade, la fel cum a făcut Hitler în 1938. Vrea URSS Newsweek.ro
Putin nu se va opri, dacă Ucraina cade, la fel cum a făcut Hitler în 1938, după acordul de la Munche...
08:00
Ciuperci sau tofu – care are mai multe proteine? Poate depăși carnea la nutrienți Newsweek.ro
Ciupercile și tofu sunt surse vegetale surprinzător de bogate în proteine, iar consumate corect pot ...
07:50
Unde este cel mai bun loc pentru a instala panouri solare și care sunt pericolele acestora. Un expert explică Newsweek.ro
Instalarea panourilor solare poate aduce economii semnificative la facturile de energie și contribui...
07:40
Cum să afumi cârnații corect înainte de sărbători. Folosești lemn uscat de brad, stejar sau fag? Newsweek.ro
În fiecare iarnă, pregătirea cârnaților de casă devine un adevărat ritual, iar afumarea lor este pas...
07:30
Europa se pregătește în tăcere de război: Apar buncăre, armata obligatorie. 8000.000 soldați NATO lângă Rusia Newsweek.ro
Europa nu mai vorbește doar despre război — se pregătește în tăcere pentru unul. Recrutarea obligato...
07:20
Ce trebuie să pui în brad pentru a atrage prosperitate de sărbători. Trebuie lăsat până la Bobotează Newsweek.ro
Pentru a atrage prosperitate de sărbători, în brad se pot pune mere, nuci, bani sau figurine străluc...
07:10
Horoscop 15 decembrie. Luna în Scorpion aduce noroc Balanțelor. Racii, armonie în familie. Peștii, schimbări Newsweek.ro
Horoscop 15 decembrie. Luna în Scorpion aduce noroc Balanțelor. Racii, armonie în familie. Peștii, s...
06:40
Viața la pensie. Activități care îți schimbă starea de spirit în decembrie. Te ajută să-ți faci prieteni noi Newsweek.ro
Luna decembrie poate fi o perioadă plină de activități frumoase pentru persoanele aflate la pensie. ...
Acum 24 ore
20:50
În România se iese la pensie la 50 ani. În Spania, companiile angajează oameni peste 50 ani să nu dea faliment Newsweek.ro
România trimite oameni la pensie la 50 de ani sau pensionează anticipat sute de mii de oameni. În Ve...
20:30
Horoscop 15-31 decembrie. Patru zodii vor fi lovite de bani și noroc. Marte intră în Capricorn Newsweek.ro
Pe 15 decembrie, Marte intră în Capricorn. Aceasta este eficiența la superlativ: acțiune concentrată...
20:20
Moartea fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, suspectă. Ar fi avut un partener mult mai tânăr Newsweek.ro
Cazul morții Rodicăi Stănoiu a fost înregistrat, începând de vineri, 12 decembrie, ca dosar penal pe...
20:00
Sfârșitul lui Viktor Orban? Maghiarii au mai multă încredere în UE decât în guvern Newsweek.ro
Procentul maghiarilor care au încredere în UE este mai mare decât cel al celor care au încredere în ...
19:40
Moldova indexează pensiile cu 7%, în timp ce România le îngheață. Cum e posibil? Newsweek.ro
Republica Moldova și-a făcut bugetul și va crește pensiile cu 7%. România îngheață pensiile pe tot a...
19:10
Gala Alianța 2025: Premiul Internațional pentru Serviciul Public acordat lui Cătălin Predoiu Newsweek.ro
La Gala Alianta 2025, Premiul Internațional pentru Serviciul Public îl onorează pe Cătălin Predoiu, ...
19:10
Rogobete: Închidem 2025 cu un buget de 66 de milioane de lei pe programul pentru AVC Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, la Târgu Mureş, că acest an se închide...
19:10
Radarele vechi pot da erori. Când pot șoferii avea șanse să câștige o contestație în instanță? Newsweek.ro
Șoferii pot fi amendați pe nedrept dacă sunt „vizați” de radare vechi care măsoară greșit viteza....
18:50
Aproximativ 3.000 de articole pirotehnice fără autorizaţie, confiscate de poliţiştii de frontieră Newsweek.ro
Aproximativ 3.000 de articole pirotehnice fără autorizaţie au fost descoperite şi confiscate de poli...
