Uniunea Europeană investește mai mult în apărare: BEI anunță buget de 4,5 miliarde euro
Newsweek.ro, 14 decembrie 2025 19:50
Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia de creditare a Uniunii Europene, va majora finanţare...
Acum 10 minute
20:10
Bolojan pregătește creșterea vârstei de pensionare. Europa a dat undă verde. Până la ce vârstă vom munci? # Newsweek.ro
Bolojan a făcut un anunț foarte clar - vârsta la care se va ieși la pensie trebuie să crească. Multe...
20:10
Vremea se menține închisă în mare parte din țară, cu nori joși, ceață și izolat precipitații slabe, ...
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
Arheologii au scos recent la iveală un adevărat tezaur de gloanțe într-unul dintre cele mai emblemat...
19:20
Brazii de Crăciun fixați necorespunzător pot fi periculoși și pot duce la amenzi usturătoare. Poți s...
Acum 2 ore
19:10
Pensie cu condiții? Cum vrea o țară europeană să-și țină pensionarii la muncă. Ce se întâmplă în România? # Newsweek.ro
Guvernul unei țări din Europa își modifică planurile de a încuraja persoanele în vârstă să continue ...
18:50
Prediabetul, un risc ignorat pentru inimă: ce arată un nou studiu? Una din cinci persoane prezintă riscuri # Newsweek.ro
Colesterolul și tensiunea arterială nu sunt singurii factori importanți: un nou studiu arată că trat...
18:30
Misterul din jurul prafului de stele căzătoare. Un telescop de praf în spațiu caută sursa ploii de meteoriți # Newsweek.ro
Un telescop german de praf la bordul unei sonde spațiale japoneze are scopul de a clarifica dacă ast...
18:20
Cât de sigură este consultanța financiară pe TikTok și platforme similare? Specialiștii avertizează # Newsweek.ro
Aceștia explică subiecte financiare complexe în câteva secunde și promit libertate financiară: influ...
Acum 4 ore
18:10
Făină, unt, zahăr – coacerea fursecurilor de Crăciun este o tradiție pentru mulți. Dar cum anume ace...
18:10
Război în Marea Neagră. Rusia a atacat și avariat nave operate de Turcia. Erdogan cere încetarea atacurilor # Newsweek.ro
Rusia a atacat încă o navă comercială, VIVA, deținută de o companie din Emiratele Arabe Unite și ope...
17:40
VIDEO Prima competiție de drone, în Germania. Neașteptat, militarii SUA staționați în Europa au fost învinși # Newsweek.ro
Prima competiție de acest fel pentru echipaje de drone militare a avut loc în Germania la inițiativa...
17:20
Mitsubishi și Toshiba produc pentru armata Japoniei un scut împotriva rachete balistice și hipersonice # Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Japonia a semnat un acord pentru dezvoltarea și testarea unui sistem moderni...
16:50
VIDEO Momentul în care un avion Antonov-22 al Rusiei se prăbușește peste case. Era vechi de 50 de ani # Newsweek.ro
Războiul dintre Rusia și Ucraina face victime. Imagini epice ale prăbușirii unui avion rus An-22 în ...
16:40
Elveția cumpără avioane F-35 de 7.600.000.000$ dar zice că sunt prea scumpe. România a comandat 32. Le ce preț # Newsweek.ro
Elveția a dat comandă pentru a cumpăra avioane F-35 de 7.600.000.000$, dar se plânge că au devenit c...
Acum 6 ore
16:10
Marele horoscop ianuarie 2026. Berbec, promovare. Gemeni, bani. Rac, pasiune. Fecioară, prietenie # Newsweek.ro
Planetele dansează între Capricornul rațional și Vărsătorul orientat spre viitor, creând scena ideal...
15:40
Zelenski rea să-i convingă pe americani să susţină îngheţarea liniei frontului în Ucraina # Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminică la Berlin pentru o nouă rundă de negocier...
15:30
Cum a băgat spaima în italieni brigada interlopilor români din Torino. Și albanezii fugeau de ei # Newsweek.ro
O brigadă de interlopi români a terorizat câțiva ani orașul Torino, iar autoritățile din Italia au c...
14:50
26.000 lei salariu ia șefa Curții de Apel Liana Arsenie, cu „dreptul” la Craiova. Apără justiția Liei Savonea # Newsweek.ro
Șefa Curții de Apel București este Liana Arsenie. eEa a susținut o conferință de presă în care a apă...
14:50
Atac terorist la Bondi Beach, Australia, în timpul sărbătorii evreiești Hanuka. 12 morți, inclusiv copii # Newsweek.ro
12 persoane, inclusiv copii, au murit după ce doi bărbați înarmați au deschis focul pe plaja Bondi d...
14:30
Primăria vrea să demoleze vila de lux a interlopului Adrian Beleaua Corduneanu. Imobilul este pus și...
14:20
Cine poate scăpa de plata CASS la pensie? Un pensionar a reușit prin depunerea unui document # Newsweek.ro
Un pensionar a reușit prin mai multe cereri să anuleze plata la CASS impusă de Guvern în luna august...
Acum 8 ore
14:00
Autoritățile germane au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun. Cinci indivizi, arestați # Newsweek.ro
Autoritățile germane au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun. Cinci indivizi, arestați. Anc...
13:40
Elev din Timişoara, găsit mort după ce s-a întors acasă de la un majorat. Polițiștii au deschis anchetă # Newsweek.ro
Un elev de 18 ani din Timişoara a fost găsit mort de mama lui, sâmbătă după-amiază. Băiatul particip...
13:20
Sisteme de colectare a deşeurilor plutitoare de pe mai multe cursuri de apă au fost instalate în Mehedinți # Newsweek.ro
Sisteme de colectare a deşeurilor plutitoare de pe mai multe cursuri de apă au fost instalate în Meh...
13:00
Exporturile de ceai verde ale Japoniei au atins cel mai înalt nivel din ultimii 70 ani, depăşind 10.000 tone # Newsweek.ro
Exporturile de ceai verde ale Japoniei, în primele zece luni ale acestui an, au atins cel mai înalt ...
12:40
O femeie de 41 de ani a murit, duminică, după ce a fost lovită pe o trecere pentru pietoni, de o maş...
12:20
Poliţia din statul australian New South Wales a anunţat că două persoane sunt în arest în urma unui ...
Acum 12 ore
12:10
Cum trebuie să ne adaptăm fenomenelor meteo extreme? Tranziția climată, proiect strategic național # Newsweek.ro
România trebuie să trateze tranziția climatică drept un proiect strategic național, nu doar ca reacț...
11:50
METEO. Cum va fi vremea cu o săptămână înainte de Crăciun? În unele zone va fi frig. Unde ninge? # Newsweek.ro
Meteorologii au emis prognoza pentru săptămâna de dinaintea Crăciunului. Va fi ceață și frig dar nu ...
11:40
Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o pe...
11:30
Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va avea valoarea de 3.700 mc/s în următoarele...
11:20
Intervenție de urgență în Munții Făgăraș. Un turist este rănit. Intervenția elicopterului nu este pozibilă # Newsweek.ro
O persoana accidentată în Munţii Făgăraş a fost găsită într-o zonă extrem de greu accesibilă, iar in...
11:10
Incendiu pe aeroportul din Washington. Un avion Boeing 777 s-a întors pe pistă la scurt timp după decolare # Newsweek.ro
Un avion cu 275 de pasageri la bord și 15 membri ai echipajului s-a întors pe pistă la scurt timp de...
11:00
Nicușor Dan declarație controversată pensiile speciale de 25.000 lei. „Sunt prea mari. Au muncit mai mult" # Newsweek.ro
Nicușor Dan s-a pronunțat despre pensiile speciale care au ajuns la o meide de 25.000 lei poe lună n...
11:00
Escrocii lasă pensionarii fără pensie. Închideți imediat dacă primiți acest apel! Ce se poate întâmpla? # Newsweek.ro
Pensionarii sunt frecvent victime ale fraudelor telefonice. Chiar și asiguratorii de Pensii avertize...
10:30
Cum pot câștiga bani suplimentari românii din Germania? Simpla acceptare a coletelor este suficientă # Newsweek.ro
Comenzile online sunt în plină expansiune – și odată cu ele, cererea de puncte de colectare. Cei car...
10:30
Proteste de amploare în Ungaria. Mii de oameni s-au strâns la Budapesta cerând demisia lui Viktor Orban # Newsweek.ro
Mii de maghiari au protetstat la Budapesta cerând demisia premierului Viktor Orban din cauza unui sc...
10:10
Wall Street Journal: Donald Trump recunoaște că republicanii ar putea pierde alegerile legislative din 2026 # Newsweek.ro
Președintele SUA Donald Trump a acordat un interviu Wall Street Journal în care recunoaște că republ...
10:10
Noi escrocherii prin telefon. Cât de periculoase sunt apelurile „+44”? Ce se întâmplă dacă răspunzi? # Newsweek.ro
În ultimele săptămâni s-a înregistrat o creștere uriașă a apelurilor frauduloase cu prefixul „+44”, ...
09:50
FOTO Moment istoric! Primul tunel de autostradă din România, aproape gata. A fost turnat betonul rutier # Newsweek.ro
Primul tunel de autostradă din România, aflat pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeş a Autostrăzii S...
09:40
The Guardian: Cine este „MAGAomul” din spatele noii strategii de securitate a lui Trump care șochează Europa # Newsweek.ro
Prestigiosul cotidian britanic The Guardian dezvăluie cine este „MAGAomul” din spatele noii strategi...
09:20
VIDEO Atac armat, la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA: 2 morți și 9 răniți # Newsweek.ro
Un bărbat a intrat într-o clasă a uneia dintre cele mai prestigioase universități din SUA, Universit...
09:00
A 4-a zi de proteste pentru independența Justiției, la București: La șmecheri se prescrie, la fraieri pușcărie # Newsweek.ro
Sâmbătă, 13 decembrie, pentru a 4-a zi consecutiv, mii de oameni au ieșit în stradă, în Piața Victor...
08:40
Cancelarul Germaniei: Putin nu se va opri, dacă Ucraina cade, la fel cum a făcut Hitler în 1938. Vrea URSS # Newsweek.ro
Putin nu se va opri, dacă Ucraina cade, la fel cum a făcut Hitler în 1938, după acordul de la Munche...
08:00
Ciupercile și tofu sunt surse vegetale surprinzător de bogate în proteine, iar consumate corect pot ...
07:50
Unde este cel mai bun loc pentru a instala panouri solare și care sunt pericolele acestora. Un expert explică # Newsweek.ro
Instalarea panourilor solare poate aduce economii semnificative la facturile de energie și contribui...
07:40
Cum să afumi cârnații corect înainte de sărbători. Folosești lemn uscat de brad, stejar sau fag? # Newsweek.ro
În fiecare iarnă, pregătirea cârnaților de casă devine un adevărat ritual, iar afumarea lor este pas...
07:30
Europa se pregătește în tăcere de război: Apar buncăre, armata obligatorie. 8000.000 soldați NATO lângă Rusia # Newsweek.ro
Europa nu mai vorbește doar despre război — se pregătește în tăcere pentru unul. Recrutarea obligato...
07:20
Ce trebuie să pui în brad pentru a atrage prosperitate de sărbători. Trebuie lăsat până la Bobotează # Newsweek.ro
Pentru a atrage prosperitate de sărbători, în brad se pot pune mere, nuci, bani sau figurine străluc...
