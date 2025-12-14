Moment special VIDEO+FOTO. Marius Niculae, față în față cu galeria lui Dinamo, după ce i s-a dedicat scenografia din Derby de România
Golazo.ro, 14 decembrie 2025 18:50
Marius Niculae (44 de ani) a fost invitatul special al lui Dinamo la meciul cu Metaloglobus, ultimul joc disputat de „câini” pe Arena Națională în acest an.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
19:00
Scene comice pe Arenă VIDEO+FOTO. Un porumbel a întrerupt Dinamo - Metaloglobus și le-a dat mari bătăi de cap stewarzilor # Golazo.ro
Dinamo - Metaloglobus. Partida de pe Arena Națională a avut parte de un moment amuzant imediat după fluierul de start.
18:50
Moment special VIDEO+FOTO. Marius Niculae, față în față cu galeria lui Dinamo, după ce i s-a dedicat scenografia din Derby de România # Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani) a fost invitatul special al lui Dinamo la meciul cu Metaloglobus, ultimul joc disputat de „câini” pe Arena Națională în acest an.
Acum o oră
18:30
Atac la Reghe Fostul atacant de la FCSB nu l-a menajat pe antrenor: „Nu a avut coloană vertebrală” # Golazo.ro
Gregory Tade (39 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB, a vorbit despre experiența petrecută în urmă cu aproape 10 ani la formația patronată de Gigi Becali.
18:20
Frustrat de FCSB Van Persie trece cu greu peste eșec: „Le-am făcut cadouri” + și-a băgat jucătorii în ședință # Golazo.ro
Robin Van Persie (42 de ani), antrenorul lui Feyenoord, a digerat cu greu înfrângerea împotriva celor de la FCSB, 3-4, din Europa League.
18:20
Pedri l-a întrecut pe Messi La 23 de ani, starul Barcelonei a doborât recordul legendei blaugrana # Golazo.ro
Barcelona - Osasuna 2-0. Pedri a ajuns la 150 de meciuri în tricoul clubului catalan în La Liga și a doborât recordul deținut de Lionel Messi.
Acum 2 ore
17:40
Derapaj la Cupa Africii Selecționerul vedetei de la FCSB, comentarii rasiste și sexiste la conferința de presă » Ce le-a zis jurnaliștilor # Golazo.ro
Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, a avut un derapaj rasist la adresa fundașului Mbekezeli Mbokazi, înainte de Cupa Africii.
17:40
„Vorbește singur” Robinho are probleme grave după aproape doi ani de închisoare. Colegul de celulă s-a sinucis lângă el! # Golazo.ro
Robinho, 41 de ani, fostul atacant cu 100 de selecții la naționala Braziliei, a ajuns la închisoare la peste un deceniu după agresiunea sexuală de la Milano
17:30
Finala CM handbal feminin Germania - Norvegia , LIVE de la 18:30 » Victorii pe linie pentru ambele naționale, înainte de meciului decisiv # Golazo.ro
Germania - Norvegia se întâlnesc astăzi, de la ora 18:30, în marea finală a Campionatului Mondial de handbal feminin 2025.
Acum 4 ore
17:00
Încă un tânăr fotbalist de la FCSB este îndemnat să se concentreze doar pe fotbal. Somnul rațiunii naște monștri, iar lipsa educației naște zombi care dau cu piciorul în minge
16:30
„L-a sunat Putin și i-a cântat” Cum poate președintele FIFA să se apropie de cei care influențează planeta # Golazo.ro
Gianni Infantino repetă ce a făcut Sepp Blatter timp de 17 ani ca președinte FIFA. Dezvăluiri legate de un președinte al forului mondial, Putin și Papa
16:00
„Așa dădeam când jucam în sat” FOTO: Fotbalist din Liga 1, ironizat de patron după un șut ratat » Dar și lăudat: „Fără el, avem probleme” # Golazo.ro
FC Argeș - FC Botoșani 0-0. Valeriu Iftime, patronul oaspeților, l-a ironizat pe Hervin Ongenda după un șut complet ratat în minutul 12 al partidei.
15:50
Mircea Lucescu, petrecere cu colindători VIDEO: Selecționerul României, invitat special la ziua unui conducător de club # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a fost prezent la aniversarea de 60 de ani a lui Cornel Sfaițer, președintele lui Poli Iași, eveniment în care invitații au avut parte și de un program cu tradiții românești.
15:40
Chivu caută fundaș Inter a pus ochii pe titularul lui Liverpool » Suma cerută de „cormorani” # Golazo.ro
Inter ar dori să-l transfere pe Ibrahima Konate, fundașul central al lui Liverpool, care intră în ultimele 6 luni de contract.
Acum 6 ore
15:10
Bogdan Racovițan (25 de ani), singurul jucător român din liga Poloniei, a semnat prelungirea de contract cu Rakow.
14:50
Obiectivul lui Dorinel Munteanu Mesaj clar al antrenorului înaintea debutului său la FC Hermannstadt: „Am ascultat jucătorii până la un punct!” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul lui Hermannstadt, a prefațat partida cu U Craiova de duminică, din cadrul etapei #20 din Liga 1.
14:20
Ironie la adresa lui Real Madrid VIDEO: Ce au scandat fanii Barcelonei în ultimul meci din La Liga # Golazo.ro
Barcelona - Osasuna 2-0. În repriza secundă a meciului de pe Camp Nou, fanii catalanilor au profitat de situația dificilă de la Real Madrid și și-au ironizat marea rivală.
14:10
Bosz, un car de nervi! Antrenorul a răbufnit după ce PSV a încasat trei goluri de la o codașă + Ce notă a primit Dennis Man # Golazo.ro
PSV Eindhoven - Heracles Almelo 4-3. Peter Bosz (62 de ani), antrenorul gazdelor, a răbufnit după contraperformanța defensivei sale.
13:50
Benzema a găsit problema Explicații pentru criză de rezultate traversată de Real Madrid: „Asta le lipsește!” # Golazo.ro
Karim Benzema (37 de ani), fostul atacant al celor de la Real Madrid, a explicat motivul crizei de rezultate al echipei de pe „Santiago Bernabeu”.
13:50
„S-a rupt ceva în mine” Colegul lui Drăgușin, devastat psihic după atacul hoților: „Frică, depresie, paranoia” # Golazo.ro
Yves Bissouma, 29 de ani, are probleme mari. Mijlocașul lui Tottenham nu reușește să-și revină după ce hoții i-au spart casa a treia oară
Acum 8 ore
13:10
Riscă să fie exclusă de la baraj FIFA analizează o potențială suspendare pentru naționala care vrea la CM 2026 » Cine i-ar putea lua locul # Golazo.ro
Surinam riscă să fie exclusă de la barajul intercontinental pentru Campionatul Mondial din 2026.
13:00
Dinamo - Metaloglobus LIVE de la 17:45 , în etapa #20 din Liga 1 » „Câinii” se pot apropia de primul loc # Golazo.ro
Dinamo și Metaloglobus se vor întâlni astăzi, de la ora 17:30, pe Arena Națională, în etapa #20 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:50
FCSB, în pericol! Încă trei fotbaliști riscă să rateze derby-ul cu Rapid » Apărarea ar fi decimată! # Golazo.ro
FCSB riscă să aibă trei fundași indisponibili pentru derby-ul cu Rapid. Totul depinde de ce se va întâmpla în meciul cu Unirea Slobozia.
12:40
Pe vremuri, oamenii își pierduseră încrederea în arbitraj, așa cum astăzi și-o pierd în justiție. Dar a fost posibil și procesul invers. Fotbalul ne povestește cum.
12:00
Pancu îl vrea la CFR Cluj! Antrenorul din Gruia e fascinat de jucătorul unei rivale din Liga 1: „L-am remarcat de mult timp” # Golazo.ro
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, și-ar dori să-l transfere pe Anderson Ceara de la Csikszereda.
11:50
Vor să scape de Blănuță Ce spune un fost mare atacant al lui Dinamo Kiev despre decizia clubului # Golazo.ro
Dinamo Kiev vrea să se despartă de Vladislav Blănuță, nu doar din cauza presiunii ultrașilor, care nu uită scandalul mesajelor proruse, ci mai ales pentru că vârful nu reușește să se adapteze în Ucraina
11:40
„Sper să fie inteligent” Mihai Stoica îl avertizează pe puștiul de la FCSB: „E ușor să te pierzi! Gheață foarte subțire” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, i-a oferit un sfat lui Mihai Toma, unul dintre eroii partidei cu Feyenoord, scor 4-3.
Acum 12 ore
11:10
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după două eliminări și a dat lovitura decisivă # Golazo.ro
Parma - Lazio 0-1. „Biancoceleștii” s-au impus dramatic, în ciuda faptului că au avut doi jucători eliminați.
10:40
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala Cupei Intercontinentale # Golazo.ro
Flamengo s-a calificat în finala Cupei Intercontinentale după ce a învins, sâmbătă, formația egipteană Pyramids FC, scor 2-0.
10:20
„Erau cu 2-3 secunde în urma lor” Atac voalat la Gâlcă, după eșecul cu Oțelul: „Rapid nu a știut să facă asta” # Golazo.ro
RAPID - OȚELUL 0-2. Ovidiu Herea (40 de ani), fost jucător al giuleștenilor, a criticat dur prestația elevilor lui Costel Gâlcă.
10:00
„Nu suntem respectați” Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!” # Golazo.ro
Rapid - Oțelul 0-2. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a criticat maniera de arbitraj a „centralului” Crisitan Moldoveanu.
09:40
Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” # Golazo.ro
Rapid - Oțelul 0-2. Cristian Munteanu, președintele gălățenilor, a vorbit despre succesul echipei sale în fața liderului din Liga 1.
Acum 24 ore
00:30
„Au spus că suntem ratați și terminați” Cristi Chivu își apără echipa înaintea duelului cu Genoa # Golazo.ro
Genoa - Inter. Cristi Chivu, antrenorul oaspeților, a prefațat partida din etapa #15 din Serie A împotriva formației pregătite de Daniele De Rossi.
00:10
„O evoluție extraordinară” Laszlo Balint își laudă jucătorii după victoria mare cu Rapid + Iacob l-a lăsat mască # Golazo.ro
Rapid - Oțelul 0-2. Laszlo Balint, antrenorul gălățenilor, a vorbit despre victoria obținută în Giulești.
13 decembrie 2025
23:40
Furios pe arbitraj Costel Gâlcă iese la atac după eșecul cu Oțelul: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!” # Golazo.ro
Rapid - Oțelul 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras primele concluzii după eșecul din etapa #20 a Ligii 1.
23:30
Explicațiile lui Aioani VIDEO: Portarul Rapidului, după ce i s-au arătat imaginile de la gafa cu Oțelul: „N-am mai văzut mingea” # Golazo.ro
Rapid - Oțelul 0-2. Marian Aioani (26 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul de pe teren propriu din etapa #20.
23:30
A scăpat de răspundere penală Faptele s-au prescris pentru fostul președinte de club! Nu va fi condamnat penal, dar trebuie să restituie o sumă imensă # Golazo.ro
Nicușor Constantinescu, fostul președinte al echipei masculine de handbal HCM Constanța, a scăpat de răspundere penală în dosarul GEOTOP, început în 2010.
22:50
Golazo în Giulești VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani # Golazo.ro
Rapid - Oțelul 0-2. Paul Iacob (29 de ani), fundașul oaspeților, a înscris un gol spectaculos din lovitură liberă, în minutul 80.
22:40
„E la o răscruce” MM Stoica nu mai are răbdare cu un fotbalist de la FCSB: „Eu nu stau după nimeni” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația în care se află Octavian Popescu (22 de ani) la FCSB.
22:30
Reușește Dinamo transferul iernii? „Câinii” îl vor pe Vladislav Blănuță, dar se lovesc de o mare problemă # Golazo.ro
Dinamo București este interesată de transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani), jucătorul ajuns în vară la Dinamo Kiev.
21:40
Ultimul dans? VIDEO. Starul lui Liverpool a început meciul pe bancă, apoi a stabilit un record istoric + Reacția emoționantă a fanilor # Golazo.ro
Liverpool - Brighton 2-0. Mohamed Salah (33 de ani), atacantul „cormoranilor”, a fost introdus pe teren în minutul 26, moment în care a fost aplaudat la scenă deschisă de fani.
21:10
Toto Wolff, declarații curajoase Șeful Mercedes insistă că monoposturile vor atinge 400 km/h în noul sezon » Cum a reacționat FIA # Golazo.ro
Toto Wolff (53 de ani), directorul celor de la Mercedes, a surprins lumea Formulei 1 cu declarațiile sale din vară, privind viteza pe care o poate atinge un monopost.
20:50
John Cena se retrage în această noapte Cine transmite gratis în România ultimul meci din cariera multiplului campion din WWE # Golazo.ro
John Cena se va lupta pentru ultima dată în cariera sa în WWE în această noapte, împotriva austriacului Gunther.
19:50
Ronaldo pe marile ecrane? Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol” # Golazo.ro
Vin Diesel, celebrul actor american, a confirmat că lui Cristiano Ronaldo i s-a propus un rol în viitorul film Fast & Furious, care ar putea apărea în 2026.
19:50
Rapid și Oțelul se întâlnesc în ultimul meci al zilei de sâmbătă, în etapa #20 a Ligii 1.
19:20
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil # Golazo.ro
Florin Gardoș (37 de ani) ar fi devenit noul director sportiv al celor de la Chindia Târgoviște.
Ieri
19:00
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis! # Golazo.ro
Comisia Antiviolență din Spania propunerea închiderea parțială a stadionului Sevilliei după încidentele din derby-ul cu Betis.
18:50
Dopajul, un pericol tot mai mare Fostul director al Agenției Mondiale Anti-doping trage un semnal de alarmă: „Sistemul a stagnat, trișorii scapă” # Golazo.ro
David Howman, șeful Unității de Integritate a Atletismului și fost director general al Agenției Mondiale Anti-doping, trage un puternic semnal de alarmă.
18:40
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a rămas fără cuvinte după prestația lui Juri Cisotti (32 de ani) din victoria cu Feyenoord 4-3.
18:10
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu # Golazo.ro
FCSB ar dori să-l transfere pe Filipe Soares, mijlocaș ofensiv de la CD National.
17:20
Pancu taie în carne vie Antrenorul anunță mai multe plecări de la CFR Cluj: „Nu sunt compatibili cu mine” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenor CFR Cluj, a anunțat restructurări în ceea ce privește lotul echipei sale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.