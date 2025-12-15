„Calitatea a făcut diferența” Mesaj ferm după debutul lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt: „Se vor pune multe lucruri la punct în iarnă”
Golazo.ro, 15 decembrie 2025 09:50
Daniel Niculae (43 de ani), președintele lui Hermannstadt, i-a transmis un mesaj de susținere lui Dorinel Munteanu (57 de ani), după înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 0-2.
Acum 30 minute
09:50
Acum 2 ore
09:00
„E o plângăcioasă” Două jucătoare din WTA, luate la rost pentru crizele de nervi de pe teren: „Nu poți să faci asta!” # Golazo.ro
Jelena Ostapenko (27 de ani, #7 WTA) și Yulia Putintseva (30 de anui, #71 WTA) au fost criticate pentru ieșirile nervoase de pe terenul de tenis.
Acum 12 ore
00:30
Chivu, replică pentru contestatari Ce a spus tehnicianul lui Inter după ce l-a bătut pe Șucu și a urcat pe primul # Golazo.ro
GENOA - INTER 1-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurilor”, le-a răspuns contestarilor, după o nouă victorie a echipei sale.
00:00
Guardiola, record fabulos Borna incredibilă atinsă de antrenorul lui Manchester City » I-a zdrobit pe Ferguson și Wenger # Golazo.ro
Crystal Palace - Manchester City 0-3. „Cetățenii” au câștigat în deplasarea de duminică, iar Pep Guardiola a doborât un nou record.
14 decembrie 2025
23:50
Malcom Edjouma (29 de ani) va continua la FCSB până la finalul sezonului.
23:40
„Goluri copilărești” Dorinel Munteanu, după debutul cu stângul la Hermannstadt: „Îmi e greu să-mi găsesc cuvintele” # Golazo.ro
Hermannstadt - U Craiova 0-2. Dorinel Munteanu (57 de ani) a tras primele concluzii după primul joc ca antrenor al sibienilor.
23:20
Despre Cîrjan și legătura lui specială cu fanii dinamoviști am mai scris. Vreau doar să remarc încă o dată conexiunea lui cu acest club și cu tot ceea ce e în spatele lui.
23:20
„Nimeni nu e campion în decembrie” Filipe Coelho, mesaj ferm după victoria Craiovei cu Hermannstadt: „Mai avem 20 de meciuri” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - U CRAIOVA 0-2. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre succesul echipei sale.
23:10
Noi tensiuni cu Baiaram Ce explicație a dat pentru gesturile făcute după schimbare: „Toată lumea m-a întrebat” # Golazo.ro
Hermannstadt - U Craiova 0-2. Ștefan Baiaram (22 de ani) a oferit o scurtă reacție la finalul partidei de la Sibiu.
23:00
Gala FIFA The Best Când se decernează premiile oferite de forul mondial + Lista nominalizaților # Golazo.ro
FIFA se pregătește pentru o nouă decernare a premiilor „The Best”, unde fanii au jucat din nou un rol important.
22:50
Încă o șansă pentru Moldovan? Portarul român a rămas fără antrenor pentru a doua oară în acest sezon # Golazo.ro
Luis Carrion (46 de ani) a fost demis de Real Oviedo, formație din La Liga la care este legitimat și internaționalul român, Horațiu Moldovan (27 de ani).
22:10
„Mai avem multe de făcut” Kopic rămâne precaut după victoria lui Dinamo: „Avem motive să fim fericiți, dar mai sunt meciuri” # Golazo.ro
DINAMO - METALOGLOBUS 4-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul echipei sale.
22:00
Chivu, din nou lider în Serie A Inter Milano a învins echipa lui Șucu și a trecut în clasament de marile rivale la titlu # Golazo.ro
Genoa - Inter 1-2. Formația lui Cristi Chivu (45 de ani) s-a impus la limită în deplasarea de duminică, împotriva formației patronate de Dan Șucu.
21:40
LPF a modificat programul Date schimbate pentru două meciuri din etapa #22 au fost inversate » Mutarea o ajută pe FCSB # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a modificat ordinea partidelor Rapid - Metaloglobus, respectiv FC Argeș - FCSB din etapa #22, prima din 2026.
21:30
„Vrem titlul” Cîrjan, entuziasmat după ce Dinamo a ajuns la un punct de lider: „Jucăm cel mai frumos fotbal din România!” # Golazo.ro
DINAMO - METALOGLOBUS 4-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani) și Cristi Mihai (21 de ani), jucătorii gazdelor, au vorbit despre a patra victorie consecutivă a „câinilor” pe teren propriu.
21:20
Mihai Teja atacă arbitrajul FOTO. Tehnicianul lui Metaloglobus, reacție acidă după eșecul cu Dinamo: „Arbitrul o să dea întotdeauna pentru ei!” # Golazo.ro
Dinamo - Metaloglobus 4-0. Formația lui Mihai Teja a bifat un nou eșec, iar șansele de menținere în Liga 1 sunt tot mai reduse.
21:20
MM Stoica nu iartă Avertisment dur pentru jucătorii FCSB suspectați că se menajează: „Să nu creadă că pleacă liberi!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al FCSB, a avut un mesaj dur pentru jucătorii campioanei.
Acum 24 ore
20:20
„Ar fi penibil să vorbim” Florin Tănase, reacție fermă după victoria cu Feyenoord: „Ne-am reunit cu alte gânduri” # Golazo.ro
Florin Tănase (30 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a vorbit despre șansele campioanei de a cuceri al treilea titlu consecutiv.
20:10
„Săgeți” către rivale Două momente în care crainicul lui Dinamo a ironizat adversarele din București # Golazo.ro
Crainicul lui Dinamo, Ștefan Știucă, a lansat ironii subtile, cu țintă directă, atât la adresa adversarei directe, Metaloglobus, cât și a Stelei, formație care evoluează în Liga 2.
20:00
Fază de PlayStation la Dinamo VIDEO. Supergol reușit de Cristi Mihai, după o serie de pase amețitoare # Golazo.ro
Dinamo - Metaloglobus 4-0. Cristi Mihai (21 de ani) a fost autorul unui gol superb, care a dublat avantajul „câinilor.
19:50
Rădoi i-a dat ignore Motivul pentru care patronul FCSB vrea neapărat să discute cu fostul selecționer: „I-am dat 100 de telefoane și nimic” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a transmis că a încercat să ia legătura cu Mirel Rădoi în ultima vreme și nu a reușit să dea de fostul antrenor al Universității Craiova.
19:50
Nimeni nu trece de Radu Portarul naționalei a apărat un penalty la Celta - Bilbao 2-0. Mai tare ca Nico Williams! # Golazo.ro
Ionuț Radu, alt meci excelent la Celta Vigo, în campionatul spaniol. La 2-0 cu Athletic Bilbao, goalkeeperul „tricolorilor” a blocat lovitura de pedeapsă a lui Nico Williams
19:30
„Nu vă entuziasmați!” Legenda Thierry Henry, despre grupa României la Mondialul din 2026 # Golazo.ro
Thierry Henry a analizat grupa în care ar putea juca naționala lui Mircea Lucescu la CM 2026, dacă trece de cele două dueluri din baraj
19:30
Federer revine la Australian Open Legendarul tenismen elvețian, invitat special la primul Grand Slam din 2026 # Golazo.ro
Legendarul Roger Federer (44 de ani), de șase ori campion la Australian Open, se va întoarce la Melbourne în 2026, pentru a participa la un meci demonstrativ alături de alți foști #1 mondial.
19:00
Scene comice pe Arenă VIDEO+FOTO. Un porumbel a întrerupt Dinamo - Metaloglobus și le-a dat mari bătăi de cap stewarzilor # Golazo.ro
Dinamo - Metaloglobus. Partida de pe Arena Națională a avut parte de un moment amuzant imediat după fluierul de start.
18:50
Moment special VIDEO+FOTO. Marius Niculae, față în față cu galeria lui Dinamo, după ce i s-a dedicat scenografia din Derby de România # Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani) a fost invitatul special al lui Dinamo la meciul cu Metaloglobus, ultimul joc disputat de „câini” pe Arena Națională în acest an.
18:30
Atac la Reghe Fostul atacant de la FCSB nu l-a menajat pe antrenor: „Nu a avut coloană vertebrală” # Golazo.ro
Gregory Tade (39 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB, a vorbit despre experiența petrecută în urmă cu aproape 10 ani la formația patronată de Gigi Becali.
18:20
Frustrat de FCSB Van Persie trece cu greu peste eșec: „Le-am făcut cadouri” + și-a băgat jucătorii în ședință # Golazo.ro
Robin Van Persie (42 de ani), antrenorul lui Feyenoord, a digerat cu greu înfrângerea împotriva celor de la FCSB, 3-4, din Europa League.
18:20
Pedri l-a întrecut pe Messi La 23 de ani, starul Barcelonei a doborât recordul legendei blaugrana # Golazo.ro
Barcelona - Osasuna 2-0. Pedri a ajuns la 150 de meciuri în tricoul clubului catalan în La Liga și a doborât recordul deținut de Lionel Messi.
17:40
Derapaj la Cupa Africii Selecționerul vedetei de la FCSB, comentarii rasiste și sexiste la conferința de presă » Ce le-a zis jurnaliștilor # Golazo.ro
Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, a avut un derapaj rasist la adresa fundașului Mbekezeli Mbokazi, înainte de Cupa Africii.
17:40
„Vorbește singur” Robinho are probleme grave după aproape doi ani de închisoare. Colegul de celulă s-a sinucis lângă el! # Golazo.ro
Robinho, 41 de ani, fostul atacant cu 100 de selecții la naționala Braziliei, a ajuns la închisoare la peste un deceniu după agresiunea sexuală de la Milano
17:30
Finala CM handbal feminin Germania - Norvegia , LIVE de la 18:30 » Victorii pe linie pentru ambele naționale, înainte de meciului decisiv # Golazo.ro
Germania - Norvegia se întâlnesc astăzi, de la ora 18:30, în marea finală a Campionatului Mondial de handbal feminin 2025.
17:00
Încă un tânăr fotbalist de la FCSB este îndemnat să se concentreze doar pe fotbal. Somnul rațiunii naște monștri, iar lipsa educației naște zombi care dau cu piciorul în minge
16:30
„L-a sunat Putin și i-a cântat” Cum poate președintele FIFA să se apropie de cei care influențează planeta # Golazo.ro
Gianni Infantino repetă ce a făcut Sepp Blatter timp de 17 ani ca președinte FIFA. Dezvăluiri legate de un președinte al forului mondial, Putin și Papa
16:00
„Așa dădeam când jucam în sat” FOTO: Fotbalist din Liga 1, ironizat de patron după un șut ratat » Dar și lăudat: „Fără el, avem probleme” # Golazo.ro
FC Argeș - FC Botoșani 0-0. Valeriu Iftime, patronul oaspeților, l-a ironizat pe Hervin Ongenda după un șut complet ratat în minutul 12 al partidei.
15:50
Mircea Lucescu, petrecere cu colindători VIDEO: Selecționerul României, invitat special la ziua unui conducător de club # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a fost prezent la aniversarea de 60 de ani a lui Cornel Sfaițer, președintele lui Poli Iași, eveniment în care invitații au avut parte și de un program cu tradiții românești.
15:40
Chivu caută fundaș Inter a pus ochii pe titularul lui Liverpool » Suma cerută de „cormorani” # Golazo.ro
Inter ar dori să-l transfere pe Ibrahima Konate, fundașul central al lui Liverpool, care intră în ultimele 6 luni de contract.
15:10
Bogdan Racovițan (25 de ani), singurul jucător român din liga Poloniei, a semnat prelungirea de contract cu Rakow.
14:50
Obiectivul lui Dorinel Munteanu Mesaj clar al antrenorului înaintea debutului său la FC Hermannstadt: „Am ascultat jucătorii până la un punct!” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul lui Hermannstadt, a prefațat partida cu U Craiova de duminică, din cadrul etapei #20 din Liga 1.
14:20
Ironie la adresa lui Real Madrid VIDEO: Ce au scandat fanii Barcelonei în ultimul meci din La Liga # Golazo.ro
Barcelona - Osasuna 2-0. În repriza secundă a meciului de pe Camp Nou, fanii catalanilor au profitat de situația dificilă de la Real Madrid și și-au ironizat marea rivală.
14:10
Bosz, un car de nervi! Antrenorul a răbufnit după ce PSV a încasat trei goluri de la o codașă + Ce notă a primit Dennis Man # Golazo.ro
PSV Eindhoven - Heracles Almelo 4-3. Peter Bosz (62 de ani), antrenorul gazdelor, a răbufnit după contraperformanța defensivei sale.
13:50
Benzema a găsit problema Explicații pentru criză de rezultate traversată de Real Madrid: „Asta le lipsește!” # Golazo.ro
Karim Benzema (37 de ani), fostul atacant al celor de la Real Madrid, a explicat motivul crizei de rezultate al echipei de pe „Santiago Bernabeu”.
13:50
„S-a rupt ceva în mine” Colegul lui Drăgușin, devastat psihic după atacul hoților: „Frică, depresie, paranoia” # Golazo.ro
Yves Bissouma, 29 de ani, are probleme mari. Mijlocașul lui Tottenham nu reușește să-și revină după ce hoții i-au spart casa a treia oară
13:10
Riscă să fie exclusă de la baraj FIFA analizează o potențială suspendare pentru naționala care vrea la CM 2026 » Cine i-ar putea lua locul # Golazo.ro
Surinam riscă să fie exclusă de la barajul intercontinental pentru Campionatul Mondial din 2026.
13:00
Dinamo - Metaloglobus LIVE de la 17:45 , în etapa #20 din Liga 1 » „Câinii” se pot apropia de primul loc # Golazo.ro
Dinamo și Metaloglobus se vor întâlni astăzi, de la ora 17:30, pe Arena Națională, în etapa #20 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:50
FCSB, în pericol! Încă trei fotbaliști riscă să rateze derby-ul cu Rapid » Apărarea ar fi decimată! # Golazo.ro
FCSB riscă să aibă trei fundași indisponibili pentru derby-ul cu Rapid. Totul depinde de ce se va întâmpla în meciul cu Unirea Slobozia.
12:40
Pe vremuri, oamenii își pierduseră încrederea în arbitraj, așa cum astăzi și-o pierd în justiție. Dar a fost posibil și procesul invers. Fotbalul ne povestește cum.
12:00
Pancu îl vrea la CFR Cluj! Antrenorul din Gruia e fascinat de jucătorul unei rivale din Liga 1: „L-am remarcat de mult timp” # Golazo.ro
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, și-ar dori să-l transfere pe Anderson Ceara de la Csikszereda.
11:50
Vor să scape de Blănuță Ce spune un fost mare atacant al lui Dinamo Kiev despre decizia clubului # Golazo.ro
Dinamo Kiev vrea să se despartă de Vladislav Blănuță, nu doar din cauza presiunii ultrașilor, care nu uită scandalul mesajelor proruse, ci mai ales pentru că vârful nu reușește să se adapteze în Ucraina
11:40
„Sper să fie inteligent” Mihai Stoica îl avertizează pe puștiul de la FCSB: „E ușor să te pierzi! Gheață foarte subțire” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, i-a oferit un sfat lui Mihai Toma, unul dintre eroii partidei cu Feyenoord, scor 4-3.
