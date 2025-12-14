Judecătoarea Raluca Moroşanu, într-un interviu pentru Recorder: „Practic, suntem nişte angajaţi ai unui SRL unde patronul stabileşte ce vrea el şi noi trebuie să ne supunem”
14 decembrie 2025
Judecătoarea Raluca Moroșanu a oferit un interviu jurnaliștilor de la Recorder, în care a explicat motivele pentru care a intervenit public în cadrul conferinței organizate de conducerea Curții de Apel București, după apariția anchetei care a provocat un adevărat cutremur în Justiție.
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Cod roşu vizând fenomene meteorologice extreme în zonele de litoral din provincia Valencia (Spania) # DigiFM.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Spania, întrucât, până luni dimineaţă, în provincia Valencia este în vigoare o avertizare Cod roşu vizând fenomene meteorologice extreme în zonele de litoral. Sunt prognozate ploi abundente, astfel că există un risc majori de inundaţii, viituri rapide şi perturbări semnificative ale circulaţiei.
Regele Charles al Marii Britanii „consternat şi întristat” de incidentul terorist din Sydney # DigiFM.ro
Regele Charles al Marii Britanii a declarat că el şi regina Camilla sunt „consternaţi şi întristaţi” de atacul armat care a vizat evreii la o sărbătoare de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, duminică. Incidentul terorist s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi zeci de răniţi, relatează Reuters.
Zelenski: „Ucraina renunţă la ambiţia sa de a adera la NATO în schimbul garanţiilor de securitate occidentale” # DigiFM.ro
Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski înaintea negocierilor cu emisarii americani la Berlin, relatează Reuters.
Cristiano Ronaldo ar putea apărea în următorul episod al seriei Fast and Furious. Anunţul lui Vin Diesel # DigiFM.ro
Vin Diesel, actorul principal din seria de filme de acţiune Fast and Furious, a afirmat că fotbalistul Cristiano Ronaldo ar putea apărea în cel de-al unsprezecelea episod al francizei.
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un interviu pentru Recorder: „Am văzut negru în fața ochilor!” # DigiFM.ro
A cincea seară de proteste, în Bucureşti şi în ţară, după dezvăluirile din ancheta Recorder privind sistemul de justiţie. Marşuri, în Capitală şi la Cluj-Napoca # DigiFM.ro
Sute de persoane protestează, duminică seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după dezvăluirile privind sistemul de justiţie din ancheta Recorder. În Capitală, oamenii au pornit în marş din Piaţa Universităţii spre Piaţa Victoriei. O manifestare similară este programată la Cluj-Napoca.
Ciprian Ciucu: „Cred că ar fi un moment în care partidele din coaliţie, PSD şi USR, să înceapă să se comporte responsabil” # DigiFM.ro
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că partidele din coaliţia de guvernare ar trebui să se comporte responsabil şi să nu se mai acuze reciproc. ”E o idee foarte, foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare. Nu o să susţin acest lucru, ca să fie foarte clar. Nu cred că este o idee bună ca PSD să plece de la guvernare, avem un protocol semnat, cu nişte angajamente pe care inclusiv PSD le-a luat, şi trebuie să-l punem în aplicare”, a afirmat el.
Hamas susţine că are "dreptul legitim de a fi înarmată" şi se declară deschisă la orice propunere ce îi permite să-l păstreze # DigiFM.ro
Hamas are "dreptul legitim" de a fi înarmată şi orice propunere făcută pentru aplicarea următoarelor faze ale armistiţiului în Fâşia Gaza va trebui să respecte acest lucru, a declarat duminică liderul Hamas în teritoriul palestinian, Khalil al-Hayya, relatează AFP.
Inspecţia Judiciară face verificări după documentarul Recorder: „O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră!” # DigiFM.ro
Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare precizează, duminică după-amiază, că instituţia face verificări după documentarul Recorder. ”O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, transmit aceştia.
Victor Negrescu: „Discuţiile de pace dintre SUA şi Ucraina, cu participarea liderilor europeni, marchează o etapă importantă” # DigiFM.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu apreciază că ”există motive de speranţă” pentru a se găsit o soluţie de rezolvare a conflictului din Ucraina, dar subliniază că ”este esenţial ca orice acord să fie solid, echitabil şi orientat spre viitor, nu o soluţie temporară”.
Remarca secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, este iresponsabilă şi demonstrează că acesta nu înţelege cu adevărat devastarea provocată de cel de-al Doilea Război Mondial, a reacţionat duminică Kremlinul, relatează Reuters.
Elev din Timişoara, găsit mort după ce s-a întors acasă de la un majorat. Polițiștii au deschis o anchetă # DigiFM.ro
Un elev de 18 ani din Timişoara a fost găsit mort de mama lui, sâmbătă după-amiază. Băiatul participase la un majorat şi s-a dus în camera lui să doarmă. Mama l-a găsit mort şi a alertat autorităţile.
Zece morţi şi cel puţin 12 răniţi în urma atacului armat de pe plaja Bondi din Australia # DigiFM.ro
Zece persoane au fost ucise duminică în Sydney, în Australia, în timpul atacului armat care a avut loc pe celebra plajă Bondi, a anunţat poliţia, informează agenţiile internaţionale de presă.
Ceață, vânt și temperaturi mai ridicate decât de obicei. Cum va fi vremea în următoarele zile # DigiFM.ro
Vremea va fi mai caldă decât specificul perioadei în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, însă ceaţa şi vântul vor persista pe parcursul săptămânii viitoare, iar maximele termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 21 decembrie 2025.
Cum arată și cu ce se ocupă Natalia Oreiro în 2025. Cele mai recente imagini i-au surprins pe fani: „Ești superbă!” # DigiFM.ro
Natalia Oreiro, celebra actriță care a cucerit inimile românilor grație rolurilor sale din telenovele, continuă să se bucure de succes și în 2025. Cântăreață și actriță de profesie, Oreiro a fost mai discretă în ultimii ani, dar nu și-a abandonat cariera.
Donald Trump afirmă că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026 # DigiFM.ro
Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an, potrivit unui interviu acordat Wall Street Journal, preluat de AFP.
Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o petardă. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului nelipsit de pe mesele de Crăciun # DigiFM.ro
Nelipsit de pe mesele îmbelșugate de Crăciun este, fără doar și poate, șoriciul, însă consumul acestui aperitiv a stârnit de-a lungul timpului ample discuții.
Dr. Adrian Marinescu, noi precizări despre cazurile de lepră din Cluj: „Nu este o boală ușor contagioasă!” Ce se știe despre femeile diagnosticate # DigiFM.ro
Dr. Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a făcut noi declarații după ce două persoane au fost diagnosticate cu lepră, iar alte două se află sub monitorizare clinică și epidemiologică. Toate cele patru sunt femei din Asia, angajate ca maseuze la un salon spa din Cluj-Napoca.
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler și crede că epoca de 'Pax Americana' aproape s-a încheiat # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin 'nu se va opri' și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 prin care a obținut regiunea germanofonă sudetă care aparținea Cehoslovaciei, relatează agențiile EFE și DPA.
Atac armat la o universitate din SUA. Doi morţi, nouă răniţi, iar autorul atacului încă nu a fost prins # DigiFM.ro
Două persoane au murit şi alte nouă au fost rănite într-un atac armat care a avut loc sâmbătă la campusul Universităţii Brown, una dintre cele mai prestigioase din SUA, au anunţat autorităţile locale, care nu l-au prins încă pe autorul atacului, informează AFP şi Reuters.
Nicuşor Dan: „Sper să nu mai avem drone, dar, dacă vom avea şi dacă nu punem în pericol pe locuitori, veţi vedea drone doborâte în România” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat dacă România se teme să doboare drone ruseşti, că nu este vorba despre o teamă, ci despre oportunitate, însă a admis că, dacă vor mai apărea drone şi dacă locuitorii nu sunt puşi în pericol, atunci dronele vor fi doborâte.
MacKenzie Scott a anunţat donaţii caritabile de 7,1 miliarde de dolari în 2025. Fosta soție a lui Jeff Bezos a oferit 26,3 miliarde din 2019 # DigiFM.ro
Filantroapa miliardară MacKenzie Scott a făcut public bilanţul final al donaţiilor sale caritabile pentru anul 2025, care se ridică la 7,17 miliarde de dolari, distribuite către aproximativ 225 de organizaţii, potrivit unei postări publicate pe blogul său, transmite CNBC.
Zelenski confirmă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin. Premierul britanic Starmer a discutat sâmbătă cu Ursula von der Leyen # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.
Noi proteste, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după ancheta Recorder. Manifestanţii cer revocarea Liei Savonea şi ca preşedintele şi premierul să apere Justiţia # DigiFM.ro
Noi proteste au loc, sâmbătă seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, faţă de probleme din sistemul de justiţie scoase la iveală în urma anchetei Recorder. Oamenii solicită revocarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, dar şi ca preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan să apere Justiţia.
Viktor Orban:"Iluzia că statul de drept prevalează la Bruxelles s-a sfârşit" cu decizia UE ce eternizează îngheţarea activelor ruseşti # DigiFM.ro
Artificiul prin care Consiliul UE a impus vineri printr-un vot cu majoritate calificată, în locul unanimităţii, prelungirea pe termen nedeterminat a îngheţării activelor Rusiei în UE, pentru eliminarea unui obstacol în finanţarea cu aceste active a unui împrumut destinat Ucrainei, arată că "iluzia că statul de drept prevalează la Bruxelles s-a sfârşit", a spus sâmbătă premierul ungar Viktor Orban la un miting anti-război desfăşurat în oraşul Mohacs, în sudul Ungariei, potrivit agenţiei MTI.
Răsturnare de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a fost internată în spital cu urme de lovituri # DigiFM.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu este învăluită în mister. Parchetul Tribunalului Ilfov a deschis un dosar de moarte suspectă în cazul fostei ministre a Justiției, după ce în presă au apărut informații despre ultimele zile din viața acesteia.
Rogobete: „Probabil marţi vom şti dacă biofilmul de Pseudomonas din instalaţia de la "Sf. Maria" a fost eliminat” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, sâmbătă, la Târgu Mureş, că probabil marţi se va şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas aeruginosa din instalaţia de apă a Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi a fost eliminat.
Lukaşenko eliberează 123 de opozanţi şi 5 ucraineni, SUA ridică sancţiunile asupra potasiului # DigiFM.ro
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a eliberat sâmbătă 123 de opozanţi deţinuţi politici, precum şi cinci ucraineni, în timp ce Statele Unite au abrogat sancţiunile împotriva exporturilor belaruse de potasiu, decizii anunţate după două zile de discuţii la Minsk cu un emisar al preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters şi AFP.
Actorul Dick Van Dyke împlineşte 100 de ani: ''Nu e de ajuns. Vrei să trăieşti mai mult'' # DigiFM.ro
Actorul de la Hollywood Dick Van Dyke îşi celebrează cea de-a 100 aniversare şi spune că intenţionează să depăşească acest prag explicând că ''100 de ani nu sunt de ajuns. Vrei să trăieşti mai mult'', informează sâmbătă DPA.
Preşedintele turc Tayyip Erdogan, proaspăt întors de la o întâlnire cu Vladimir Putin care a avut loc vineri în Turkmenistan, a declarat că speră să discute despre un plan de pace între Ucraina şi Rusia cu preşedintele american Donald Trump, adăugând că „pacea nu este departe”, relatează Reuters.
Germania va trimite soldaţi în Polonia pentru a ajuta la consolidarea frontierei estice a ţării # DigiFM.ro
Germania a anunţat că va trimite un grup de soldaţi în Polonia pentru a ajuta la punerea în aplicare a unui proiect de fortificare a frontierei estice a ţării, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la ameninţarea rusă, relatează Le Figaro.
Peter Greene, actor cunoscut pentru rolurile sale negative din „Pulp Fiction” şi „The Mask”, a murit la vârsta de 60 de ani # DigiFM.ro
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de răufăcător şi criminal, inclusiv rolul lui Zed din „Pulp Fiction”, a murit vineri la domiciliul său din New York, a confirmat managerul său. Avea 60 de ani, scrie NBC News.
Orban, despre documentarul Recorder privind Justiţia: „O oarecare surpriză a fost că au vorbit magistrați. Eu, în locul preşedintelui, m-aş fi dus peste CSM” # DigiFM.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat că a urmărit documentarul Recorder despre Justiţia din România şi a fost surprins că mai mulţi magistraţi au acceptat să vorbească. Orban a precizat că, în locul preşedintelui Nicuşor Dan, s-ar fi dus în Consiliul Superior al Magistraturii cu câteva mesaje clare.
Zelenski anunță că loviturile rusești au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din Ucraina # DigiFM.ro
Atacurile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile din Ucraina și au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din țară, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.
Ludovic Orban, întrebat dacă a trecut în tabăra lui Ciprian Ciucu pentru a se răzbuna pe Nicuşor Dan: „Deciziile mele politice au raţiuni politice” # DigiFM.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat că nu îi poartă pică preşedintelui Nicuşor Dan care l-a eliberat din funcţie la scurt timp după ce l-a numit şi a precizat că alăturarea sa în tabăra lui Ciprian Ciucu nu este o răzbunare la adresa şefului statului. Despre revenirea sa în PNL, Orban a afirmat că a avut o discuţie cu Ilie Bolojan şi că este interesat de viziunea acestuia asupra viitorului partidului.
Scaune aruncate pe gazon, fluierături. Vizita lui Messi pe un stadion din India s-a transformat într-un fiasco (VIDEO) # DigiFM.ro
În timpul vizitei sale de trei zile în India, Lionel Messi s-a întâlnit cu fanii săi la Salt Lake Stadium Calcutta, sâmbătă. Un tur de onoare rapid care a dezamăgit profund miile de fani veniţi special pentru el. Odată ce starul argentinian a plecat, gazonul a fost invadat de fanii furioşi.
SUA au suspendat temporar furnizarea unor informaţii-cheie către Israel în timpul administraţiei Biden # DigiFM.ro
Oficiali americani din domeniul informaţiilor au suspendat temporar transmiterea către Israel a unor informaţii-cheie în timpul administraţiei Biden, din cauza îngrijorărilor legate de modul în care Israelul a purtat războiul din Gaza, potrivit a şase persoane familiarizate cu subiectul, relatează Reiters.
Femeie din judeţul Neamţ, găsită la 17 ani de când a fost dată dispărută. Ea se stabilise în Italia şi a fost identificată la prima vizită în România # DigiFM.ro
O femeie din judeţul Neamţ, dată dispărută în urmă cu 17 ani de către familie, a fost găsită de către poliţiştii de frontieră din Timişoara. Femeia se stabilise în Italia şi prima dată când a venit în ţară a apărut în aplicaţiile Poliţiei ca persoană căutată.
Emisarul american Steve Witkoff se va întâlni cu Zelenski şi cu lideri europeni în acest weekend la Berlin # DigiFM.ro
Emisarul special american Steve Witkoff se va întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni în acest weekend la Berlin, a declarat vineri un oficial al Casei Albe pentru AFP, confirmând o informaţie publicată de Wall Street Journal.
O judecătoare din Craiova anunţă că se alătură protestelor: „Ştiu că poate însemna finalul carierei mele” # DigiFM.ro
Sorina Marinaş, judecătoare la Secţia Penală de la Curtea de Apel Craiova, a anunţat că va protesta sâmbătă, în faţa judecătoriei Craiova, cu un mesaj că "aşa nu se mai poate", deşi este conştientă că gestul său poate însemna sfârşitul carierei de magistrat.
Câteva mii de persoane au protestat în Piața Victoriei din Capitală. Au cerut demiterea Liei Savonea: „Afară, afară, eşti mult prea specială” # DigiFM.ro
Câteva mii de persoane au protestat, vineri seară, în Piața Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiție.
Cipru va acorda prioritate aderării Moldovei la UE, odată cu preluarea preşedinţiei Consiliului European de la 1 ianuarie # DigiFM.ro
Cererea Moldovei de aderare la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru atunci când va prelua preşedinţia rotativă a Consiliului European, de la 1 ianuarie, a declarat vineri preşedintele Nikos Christodoulides, promiţând să promoveze progrese tangibile în lunile următoare, relatează Reuters.
Misiunea lui Musk spre Marte adaugă riscuri unei posibile listări la bursă a SpaceX, extrem de aşteptată # DigiFM.ro
Investitorii care privesc cu interes o posibilă listare a SpaceX ar putea fi nevoiţi să accepte un nivel ridicat de risc, pe măsură ce directorul general Elon Musk încearcă să echilibreze ambiţia sa de a ajunge pe Marte cu dezvoltarea Starlink, afacerea de internet prin satelit care generează venituri consistente şi ar putea oferi randamente mai previzibile acţionarilor, transmite Reuters.
Măsuri anunţate de ministrul Sănătăţii la spitalul de copii din Iaşi: „Au fost sistate internările, vor fi preluate doar urgenţele” # DigiFM.ro
Măsuri anunţate de ministrul Sănătăţii la spitalul de copii din Iaşi: „Au fost sistate internările, vor fi preluate doar urgenţele”
Americanii, sceptici faţă de Donald Trump în cazul Epstein, dar îndoielile republicanilor se diminuează, arată un sondaj Reuters # DigiFM.ro
Americanii sunt profund sceptici faţă de modul în care preşedintele Donald Trump gestionează scandalul Jeffrey Epstein, deşi el îşi consolidează sprijinul în rândul nucleului său de susţinători republicani, care s-au concentrat de mult timp pe acest caz, arată un nou sondaj Reuters/Ipsos.
Regele Charles, anunț neașteptat despre lupta sa cu cancerul: „O dovadă a progreselor remarcabile realizate în ultimii ani” # DigiFM.ro
Regele Charles a anunţat vineri că medicii săi îi vor putea reduce tratamentul pentru cancer anul viitor, descriind momentul drept o „binecuvântare” şi o dovadă a progreselor medicale remarcabile, relatează Reuters.
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea a confirmat spusele lui Laurențiu Beșu din ancheta Recorder # DigiFM.ro
Raluca Moroșanu, judecătoarea de la Curtea de Apel București care a confirmat declarațiile lui Laurențiu Beșu din documentarul Recorder, a rupt tăcerea după evenimentele de ieri.
Peste 500 de magistrați, în frunte cu Laura Codruța Kovesi, solidari cu cei care au vorbit despre situația justiției din România # DigiFM.ro
Peste 500 de procurori și judecători au semnat, până în prezent, mesajul de susținere pentru magistrații care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre probleme grave din sistemul de justiție.
