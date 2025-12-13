Lukaşenko eliberează 123 de opozanţi şi 5 ucraineni, SUA ridică sancţiunile asupra potasiului
DigiFM.ro, 13 decembrie 2025 19:20
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a eliberat sâmbătă 123 de opozanţi deţinuţi politici, precum şi cinci ucraineni, în timp ce Statele Unite au abrogat sancţiunile împotriva exporturilor belaruse de potasiu, decizii anunţate după două zile de discuţii la Minsk cu un emisar al preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters şi AFP.
• • •
16:30
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea a confirmat spusele lui Laurențiu Beșu din ancheta Recorder # DigiFM.ro
Raluca Moroșanu, judecătoarea de la Curtea de Apel București care a confirmat declarațiile lui Laurențiu Beșu din documentarul Recorder, a rupt tăcerea după evenimentele de ieri.
15:00
Peste 500 de magistrați, în frunte cu Laura Codruța Kovesi, solidari cu cei care au vorbit despre situația justiției din România # DigiFM.ro
Peste 500 de procurori și judecători au semnat, până în prezent, mesajul de susținere pentru magistrații care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre probleme grave din sistemul de justiție.
14:40
A fost confirmat al doilea caz de lepră. Alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică. Ce măsuri au fost luate # DigiFM.ro
Direcţia de Sănătate Publică Cluj anunţă vineri că a fost confirmat al doilea caz de lepră, iar alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică. Primele două paciente, în vârstă de 21 şi 25 de ani, s-au prezentat la SCJU Cluj pe 26 noiembrie.
13:50
Unguru’ Bulan la Digi FM: sarmale, boeuf, apă de Vidraru și brad „după Vaslui”
12:40
Ministrul Justiției, după documentarul Recorder și sesizarea Inspecției Judiciare: "Acuzațiile trebuie lămurite și, dacă există vinovății, să fie constatate prompt, corect și să fie sancționate" # DigiFM.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, vineri, că acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite, iar investigațiile Inspecției Judiciare (IJ) trebuie făcute 'fără întârziere, obiectiv, imparțial, corect și deplin'.
12:20
Oana Pellea, la 42 de ani de la moartea tatălui ei, Amza Pellea: "Ai plecat puțin. Te iubesc, tată!" # DigiFM.ro
În 12 decembrie 2025 s-au împlinit 42 de ani de la moartea lui Amza Pellea. Așa cum face în fiecare an, fiica lui, actrița Oana Pellea, a lăsat un mesaj public pe rețelele sociale, în memoria părintelui mult iubit.
11:50
Scandalul din Justiție se adâncește după documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder. În matinalul Digi FM, Florin Negruțiu a comentat conferința tensionată de la Curtea de Apel București, transformată, spune el, într-o „ședință de înfierare în stil comunist” pentru judecătorii care au avut curaj să vorbească.
11:40
Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu, despre cazul de lepră confirmat în România: „Nu este nimic tragic sau ameninţător pentru populaţie” # DigiFM.ro
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase, medicul Simin Aysel Florescu, a explicat pentru News.ro, ca urmare a apariţiei unui caz de lepră în România, cum se transmite boala şi care este răspândirea acesteia în lume la ora actuală.
11:20
11:00
Atenţionare de călătorie pentru Madeira, Portugalia: cod roşu de vânt, precipitaţii şi agitaţie maritimă extremă # DigiFM.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia că Institutul Portughez al Mării şi Atmosferei a emis o avertizare meteorologică de cod roşu pentru fenomene severe ce vor afecta Arhipelagul Madeira în perioada 12 decembrie, ora 08:00 - 14 decembrie, ora 12:00.
11:00
Secţia pentru judecători a CSM a decis să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru a face verificări privind informaţiile din documentarul Recorder # DigiFM.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări privind informaţiile prezentate în documentarul Recorder.
10:40
Un mesaj video al regelui Charles al III-lea, diagnosticat cu cancer în urmă cu aproape doi ani, va fi difuzat vineri seară în cadrul unei emisiuni televizate de strângere de fonduri împotriva bolii, a anunţat agenţia britanică PA, transmite AFP.
10:40
Prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis, a declarat că Grecia, care în urmă cu câţiva ani "era 'oaia neagră'" a Uniunii Europene, se află acum "în vârful consiliului economic" al zonei euro, după ce Eurogrupul l-a ales pe ministrul economiei şi finanţelor din această ţară, Kyriakos Pierrakakis, ca nou preşedinte, informează EFE.
09:40
Snoop Dogg, numit antrenor onorific în echipa SUA înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 # DigiFM.ro
Rapperul Snoop Dogg s-a alăturat echipei SUA în calitate de antrenor onorific, un rol care Comitetul Olimpic şi Paralimpic al Statelor Unite speră că va aduce un plus de coolness specific Coastei de Vest echipei americane la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
09:40
Crăciun cu temperaturi ridicate. Meteorologii anunță vreme mai caldă până la final de an, iar ianuarie revine la valorile obișnuite # DigiFM.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne uşor mai ridicate decât cele normale ale perioadei până spre sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, dar ulterior, la începutul lunii ianuarie, ele se vor situa în jurul celor specifice. Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, deficitare până la finalul lunii decembrie, iar din ianuarie se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, uşor excedentare în regiunile sudice.
08:10
Zelenski spune că va fi nevoie de alegeri sau de un referendum în problema cedării teritoriilor din est: „Să decidă ucrainenii!” Ce recomandă Washingtonul # DigiFM.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a spus joi că orice compromis între Ucraina şi Rusia în privinţa controlului regiunilor estice trebuie să fie „echitabil” şi validat fie prin noi alegeri, fie printr-un referendum în Ucraina, relatează BFMTV şi Le Figaro.
08:10
Nu vă amestecaţi în democraţia europeană, îi transmite Ursula von der Leyen lui Donald Trump # DigiFM.ro
Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democraţia europeană, a declarat joi Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce preşedintele SUA a lansat un atac virulent la adresa Europei, scrie POLITICO.
08:10
FCSB a reuşit o victorie senzaţională cu Feyenoord Rotterdam, cu scorul de 4-3 (1-2), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a şasea a competiţiei de fotbal Europa League.
08:00
NATO solicită „testarea” lui Putin pentru a vedea dacă doreşte pacea în Ucraina. Mark Rutte: „Fără sprijinul Chinei, Rusia nu ar putea continua acest război” # DigiFM.ro
NATO solicită „testarea” lui Putin pentru a vedea dacă doreşte pacea în Ucraina. Mark Rutte: „Fără sprijinul Chinei, Rusia nu ar putea continua acest război”
08:00
Caz de lepră confirmat în România. Ministrul Sănătății: „Alte trei femei sunt în curs de evaluare” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză. Este vorba despre patru femei, angajate ale unui SPA din Cluj-Napoca, toate de origine asiatică. Ultimul caz de lepră a fost confirmat în România în 1981.
11 decembrie 2025
20:40
Scrisoare semnată de 178 de judecători şi procurori: „Ne exprimăm solidaritatea cu magistraţii care au avut curajul de a sesiza problemele şi presiunile din sistem” # DigiFM.ro
Un număr de 178 de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice. ”Adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”, au ttransmis magistraţii.
20:40
Nicuşor Dan: „Când 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase. Şeful statului invită magistraţii interesaţi la o discuţie în data de 22 decembrie, înscrierile fiind deschise până în 18 decembrie, De asemenea, şeful statului aşteaptă documente de la oamenii din sistemul de justiţie – asumate sau neasumate, pe care promite că le va citi.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Un număr de 90 de vârstnici, relocaţi din spaţii ale Căminului „Casa Ana”. Ei stăteau în condiţii inumane, pe saltele puse pe jos sau la subsol, fără lumină şi căldură # DigiFM.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) anunţă că, în total, 90 de vârstnici au fost relocaţi din două spaţii ale Centrului ”Casa Ana” din judeţul Timiş, nouă persoane fiind internate în spital. Bătrânii au fost găsiţi în condiţii inumane, unii aşezaţi pe saltele puse direct pe jos, iar alţii chiar la subsol, fără lumină şi căldură. Ei au relatat că nu primesc hrană corespunzătoare şi apă. ANPIS arată că a fost făcută sesizare penală, dar şi la ANAF, pentru fraudă fiscală.
16:40
ANPC a dat amenzi de 3,2 milioane de lei după controale la marile magazine din Bucureşt. Au fost găsite produse expirate și diferenţă între preţul de la raft şi cel de la casa de marcat # DigiFM.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi în valoare de 3,2 milioane de lei după controale la marile magazine din Bucureşti, fiind oprite definitiv de la comercializare peste patru tone de produse neconforme.
16:30
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia şi a eşecului perceput în combaterea corupţiei, transmite Reuters.
16:30
Fostul judecător Cristi Danileț critică modul în care conducerea Curții de Apel București a dat explicații, în cadrul unei conferințe de presă extraordinare, în legătură cu dezvăluirile din reportajul Recorder.
16:30
Suntem următoarea ţintă a Rusiei, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a apreciat că mult prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa ameninţării ruse, transmite Reuters.
16:20
Procurorii din CSM au o poziție diferită de judecători și solicită verificarea informațiilor din materialul Recorder # DigiFM.ro
Secția de procurori a CSM anunță că va face verificări în legătură cu acuzațiile aduse de câțiva magistrați în documentarul Recorder, având o poziție diferită de judecătorii din Consiliu, care au susținut că materialul jurnalistic reprezintă o 'amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătorești'.
14:30
Daniela Nane și Octavian Ene, mai tânăr decât actriță cu 22 de ani, s-au despărțit. Tenorul, declarații ferme: „Un domn nu își discută viața personală” # DigiFM.ro
Relația dintre tenorul Octavian Ene și actrița Daniela Nane a ajuns la final, după aproape un an în care cei doi au fost în centrul atenției publice.
