Lukaşenko eliberează 123 de opozanţi şi 5 ucraineni, SUA ridică sancţiunile asupra potasiului

13:00

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat că nu îi poartă pică preşedintelui Nicuşor Dan care l-a eliberat din funcţie la scurt timp după ce l-a numit şi a precizat că alăturarea sa în tabăra lui Ciprian Ciucu nu este o răzbunare la adresa şefului statului. Despre revenirea sa în PNL, Orban a afirmat că a avut o discuţie cu Ilie Bolojan şi că este interesat de viziunea acestuia asupra viitorului partidului.