Una dintre cele mai sângeroase și controversate greve din România. Armata a deschis focul, fără avertisment, împotriva muncitorilor

12:00

Autoritățile din Germania au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun din Bavaria, desfășurat în condiții de securitate sporită după mai multe atacuri comise în această perioadă în anii trecuți. Cinci indivizi au fost arestați, fiind suspecți că pregăteau un atac terorist cu o mașină-capcană.