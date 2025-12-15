Dorinel Munteanu, după debutul cu înfrângere ca ANTRENOR la Hermannstadt: „Nu e o amenințare, peste tot se întâmplă așa”

05:10

În epoca în care inteligența artificială capătă tot mai mult contur și cucerește „teritorii” noi, iată că una dintre primele repercusiuni pare să fie chiar scăderea IQ-ului. Cât de mult ne place să mai gândim cu mintea noastră? Cât de mult mai filtrăm informația pe care o primim de la diverse canale de informare? Sunt […]