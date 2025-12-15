INS: Producţia industrială a scăzut cu 0,9% în primele zece luni

09:40

Criza energetică declanşată în Europa deschisă cu 2021 a împins ţara noastră într-o situaţie fără precedent: preţurile la electricitate şi gaze au crescut accelerat, situaţie care risca să se transforme într-o povară greu de suportat pentru milioane de gospodării şi pentru o mare parte a economiei, conform unui comunicat de presă transmis de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI). Pentru a evita un şoc social şi economic, statul a decis introducerea unei scheme de plafonare, prin care consumatorii plăteau un preţ limitat, iar diferenţa faţă de preţul real din piaţă era acoperită din buget.