Buzoianu a acuzat PSD că blochează reforma Romsilva
Bursa, 15 decembrie 2025 20:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză PSD că blochează reforma Romsilva, susţinând că social-democraţii nu doresc o reorganizare reală a instituţiei şi propun menţinerea actualei structuri, în pofida angajamentelor asumate prin PNRR, potrivit unei postări pe Facebook.
• • •
Acum 30 minute
20:30
SUA au vorbit despre and #8222;garanţii de securitate foarte puternice and #8221; pentru Ucraina # Bursa
Proiectul de acord rezultat în urma negocierilor purtate la Berlin cu partea ucraineană prevede and #8222;garanţii de securitate foarte puternice and #8221; pentru Kiev, similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, a declarat luni, sub protecţia anonimatului, un oficial american de rang înalt, citat de AFP, de la care informăm cele ce urmează.
20:20
AUR a transmis luni seară, după ce Senatul a adoptat moţiunea simplă iniţiată de formaţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, că votul reprezintă and #8222;un verdict politic clar and #8221; şi că aceasta nu mai are legitimitate să rămână în funcţie, potrivit unui comunicat oficial al partidului.
20:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză PSD că blochează reforma Romsilva, susţinând că social-democraţii nu doresc o reorganizare reală a instituţiei şi propun menţinerea actualei structuri, în pofida angajamentelor asumate prin PNRR, potrivit unei postări pe Facebook.
Acum o oră
20:10
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) al Statelor Unite a dejucat un complot cu ţinte multiple, printre care agenţi şi vehicule ale serviciului vamal şi de imigraţie (ICE), în Los Angeles şi comitatul Orange din California, a declarat procurorul general american Pam Bondi, conform Reuters.
20:10
Bogdan Ivan: Noul pachet de finanţare pentru reţele cuprinde proiectele pe care le-am propus în numele României # Bursa
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunţat că noul pachet de finanţare pentru reţele, aprobat de Consiliul UE pentru Energie, cuprinde proiectele pe care le-a propus în numele ţării noastre, conform unei postări oficiale de pe Facebook.
Acum 2 ore
19:00
Conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie a transmis ordinul emis în august 2023 de procurorul-şef Marius Voineag, precum şi o dispoziţie similară dată în 2013 de fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, în contextul criticilor formulate de procurori DNA în documentarul Recorder şi într-o mărturie publicată de HotNews, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 4 ore
18:50
Dominic Fritz: and #8222;Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. USR rămâne în coaliţie and #8221; # Bursa
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după ce PSD şi AUR au votat moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, că aceasta nu îşi va pierde funcţia şi că USR rămâne parte a coaliţiei de guvernare, potrivit unui comunicat al formaţiunii.
18:30
Poliţia olandeză a arestat 22 de persoane după proteste faţă de un concert al unui solist al armatei israeliene # Bursa
Poliţia olandeză a arestat 22 de persoane, duminică seara, la Amsterdam, în urma unor ciocniri izbucnite în timpul unui protest faţă de un concert susţinut de Shai Abramson, cântăreţ al armatei israeliene, organizat la sala de concerte Concertgebouw, relatează AFP, de la care informăm cele ce urmează.
18:20
Wizz Air a redeschis oficial baza din Suceava, în încheierea unui an de creştere solidă la nivel naţional, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea companiei Wizz Air. Odată cu alocarea a două aeronave Airbus A321neo de ultimă generaţie, compania aeriană operează în prezent un total de 41 de aeronave în România, la care se adaugă alte două deja anunţate pentru 2026. Suceava a rămas un aeroport important pentru Wizz Air de-a lungul anilor, iar compania este încântată că a adăugat peste 130.000 de locuri pentru sezonul de iarnă.
18:10
Moţiunea simplă a AUR and #8222;Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu and #8221; este dezbătută luni la Senat
18:10
Moţiunea simplă iniţiată de AUR, prin care se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), a fost adoptată luni de Senat, însă votul nu produce efecte juridice şi nu obligă la demiterea sau demisia ministrului.
18:10
Consiliul Superior al Magistraturii a convocat asociaţiile profesionale ale magistraţilor şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei la consultări, în urma scandalului generat de documentarul Recorder privind presupuse fapte de corupţie din sistemul judiciar, potrivit Euronews, de la care transmitem cele ce urmează.
18:00
Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat, luni, în plenul Senatului, un atac extrem de dur la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în cadrul dezbaterii moţiunii simple depuse împotriva acesteia, acuzând-o de incompetenţă, aroganţă şi lipsă de responsabilitate politică.
17:50
Infractorii şi suveraniştii, umăr la umăr, apără nelegiuirea din Justiţie, respingând dezvăluirile din documentarul Recorder and #171;Justiţie capturată and #187;, pe motiv că acestea ar deturna atenţia de la probleme considerate mai grave, precum golirea de apă a barajelor şi creşterea taxelor, documentarul fiind plasat, în acelaşi timp, în registrul campaniilor de stigmatizare politică desfăşurate sub pretextul luptei cu and #171;fascismul and #187;.
17:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a respins dur moţiunea simplă depusă împotriva sa, afirmând în plenul Senatului că documentul nu este unul politic, ci and #8222;un film prost and #8221;, fără conţinut real şi fără soluţii.
17:20
North Bucharest Investments a anunţat începerea construcţiei proiectului The Edition 1011 Featured by Versace Ceramics # Bursa
The Edition 1011 Featured by Versace Ceramics este un concept care transformă experienţa de zi cu zi într-o expresie a identităţii personale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Prin acest proiect, North Bucharest Investments îşi consolidează direcţia către dezvoltări rezidenţiale de brand, într-un segment premium tot mai relevant pe piaţa din ţara noastră.
17:20
Adrian Ţuţuianu a preluat mandatul de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP), pentru o perioadă de opt ani, potrivit unui comunicat al instituţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
17:10
Moţiunea simplă a AUR and #8222;Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu and #8221; este dezbătută luni la Senat
17:10
Judecătoarea Liana Arsenie, preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, a anulat şedinţa programată luni cu toţi judecătorii instanţei, convocată iniţial pentru a discuta despre and #8222;problemele reale and #8221; ale CAB, au declarat surse judiciare pentru G4Media. Decizia vine după ce mai mulţi magistraţi au acuzat că întâlnirea ar fi avut caracter de and #8222;şedinţă de intimidare and #8221;.
17:10
Disidenta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după ieşirea sa din Venezuela, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
17:10
Aproape 40 de persoane au murit duminică în oraşul Safi, de pe coasta atlantică a Marocului, în urma unor inundaţii bruşte provocate de ploi torenţiale, acesta fiind cel mai grav bilanţ al unor astfel de fenomene meteorologice din ultimul deceniu în ţară, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 6 ore
16:50
JT Terminal Constanţa a anunţat încheierea construcţiei terminalului de produse petroliere, respectiv a celor opt rezervoare de stocare, împreună cu instalaţiile tehnologice aferente, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea JT Terminal Constanţa.
16:40
Moţiunea de cenzură intitulată and #8222;România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare and #8221; urmează să fie dezbătută şi votată luni, în plenul reunit al Parlamentului, potrivit G4Media, de la care transmitem cele ce urmează.
16:40
Moţiunea de cenzură a fost respinsă, după ce a întrunit 139 de voturi and #8222;pentru and #8221; şi 2 voturi and #8222;împotrivă and #8221;, un număr insuficient pentru căderea Guvernului, pentru care ar fi fost necesare cel puţin 233 de voturi favorabile.
16:30
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, în plenul Parlamentului, în cadrul dezbaterilor la moţiunea de cenzură, că politica nu se face and #8222;isteric and #8221; şi că social-democraţii au soluţii pentru guvernare, cerând USR să respecte PSD, pe care l-a numit and #8222;cel mai mare partid din această ţară and #8221;.
16:10
Carrefour a mizat pe investiţiile în dezvoltarea segmentului de e-commerce în 2025, aducând doi noi parteneri importanţi în ecosistemul său online - Bolt Food şi Trendyol, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Totodată, retailerul omnicanal şi-a consolidat poziţia de lider în e-grocery, având aproximativ 25% din cota de piaţă, odată cu extinderea accelerată a parteneriatelor pentru a include aproximativ 350 de magazine Carrefour în platformele online, dar şi prin creşterea accesului clienţilor la un portofoliu larg de produse.
16:10
Porţile Muzeului Luvru din Paris au fost închise luni dimineaţă, după ce angajaţii au votat în unanimitate declanşarea unei greve, în urma unei adunări generale la care au participat aproximativ 400 de persoane, potrivit presei internaţionale, de la care transmitem cele ce urmează.
16:10
Fostul prim-ministru francez François Bayrou, primar al oraşului Pau, a fost internat luni în spital din cauza unei and #8222;gripe foarte severe and #8221; care necesită îngrijiri medicale, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
16:00
Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul III al anului 2025, de 63,4%, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de trimestrul II 2025, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
16:00
Trei sferturi dintre ucraineni consideră inacceptabil ca Ucraina să cedeze teritorii sau să-şi reducă armata fără garanţii clare de securitate, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internaţional de Sociologie de la Kiev (KIIS).
15:50
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu reprezentanţii Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
15:50
Radu Miruţă, ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului şi Turismului, a criticat AUR şi moţiunea depusă, precizând că partidul nu oferă soluţii la problemele pe care le aminteşte.
15:40
Poliţia de Frontieră: Mii de produse contrafăcute, ţigarete şi articole pirotehnice au fost descoperite de poliţiştii din cadrul ITPF Giurgiu # Bursa
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor acţiuni de tip BLITZ, în mai multe mijloace de transport, 4.450 de produse susceptibile a fi contrafăcute, 92.880 de ţigarete fără documente de provenienţă şi peste 9.290 de articole pirotehnice, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
15:30
Mihai Ghighiu, deputat PSD, a declarat în cadrul conferinţei că parlamentarii se află în faţa unei moţiuni de cenzură care nu urmăreşte interesul ţării noastre.
15:20
Moţiunea de cenzură intitulată and #8222;România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare and #8221; urmează să fie dezbătută şi votată luni, în plenul reunit al Parlamentului, potrivit G4Media, de la care transmitem cele ce urmează.
15:20
Ministerul Dezvoltării finanţează proiecte care promovează energia regenerabilă şi eficienţa energetică # Bursa
În cadrul celei de-a opta întâlniri a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg IPA România-Serbia, organizată, astăzi, în format online, au fost selectate pentru finanţare 6 proiecte din domeniul promovării energiei regenerabile şi al eficienţei energetice, în valoare totală de 22,9 milioane de euro, din care 19,4 milioane de euro reprezintă fonduri IPA, conform uni comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
15:20
Liderul AUR, George Simion, a petrecut aproximativ două minute în plenul Parlamentului afişând o fotografie a Monicăi Hunyadi, despre care a spus că s-a aflat pe zborurile Nordis, fără a face nicio declaraţie, fiind aplaudat de parlamentarii din opoziţie.
15:10
Bolojan a acuzat opoziţia că ignoră contextul economic şi de securitate în dezbaterea moţiunii de cenzură # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că semnatarii acesteia nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care se află România şi a avertizat asupra modului în care opoziţia se raportează la apărarea ţării.
15:10
Abrudean exclude voturi din coaliţie pentru moţiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că fiecare moţiune de cenzură reprezintă un test pentru coaliţia de guvernare, însă nu crede că vor exista parlamentari ai coaliţiei care să voteze împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, apreciind demersul drept unul politic, inutil şi lipsit de finalitate.
15:10
Infinexa, companie antreprenorială românească, a fost desemnată în calitate de administrator judiciar al societăţii Electrocentrale Craiova, în consorţiu cu Casa de Insolvenţă GMC, de către Tribunalul Dolj, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează. Instanţa a pronunţat luni, 15 decembrie 2025, deschiderea procedurii insolvenţei, la cererea societăţii debitoare.
15:00
Noul guvern al prim-ministrului ceh Andrej Babiš a preluat luni puterea, în urma victoriei obţinute la alegerile din octombrie, o schimbare politică ce ar putea slăbi sprijinul Republicii Cehe pentru Ucraina şi ar consolida aripa populistă de dreapta a Uniunii Europene, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 8 ore
14:50
Bitcoin a rămas stabil, în ciuda scăderii ratei dobânzii de către Fed, iar DTCC a primit autorizaţia de a oferi un nou serviciu de tokenizare, conform lui Simon Peters, analistul platformei de investiţii eToro pentru piaţa criptoactivelor.
14:40
Fermierii români vor primi sprijin financiar printr-un împrumut BEI către Agricover Credit de 25 de milioane de euro # Bursa
Fermierii români vor fi eligibili pentru finanţare suplimentară în urma împrumutului de 25 milioane EUR pe care Agricover Credit IFN SA îl primeşte din partea Băncii Europene de Investiţii (BEI), conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
14:30
Şeful Statului Major britanic avertizează asupra ameninţării ruse şi cere and #8222;rezilienţă naţională and #8221; # Bursa
Şeful Statului Major al Apărării din Regatul Unit, Richard Knighton, va face luni un apel la and #8222;rezilienţă naţională and #8221; în faţa and #8222;ameninţărilor tot mai mari and #8221;, în special a celor reprezentate de Rusia la adresa NATO, potrivit unui comunicat al Ministerului britanic al Apărării, citat de AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
14:30
Autoritatea europeană pentru concureţă a stabilit că producătorii de baterii au încălcat regulile antitrust # Bursa
Subsidiara românească a Metair, Rombat S.A. ( and #8222;Rombat and #8221;), este unul dintre producătorii europeni de baterii amendaţi de Comisia Europeană ( and #8222;Comisia and #8221;) pentru încălcarea legislaţiei concurenţei a Uniunii Europene ( and #8222;UE and #8221;), iar Comisia a impus o amendă totală de 20.2 mil. EUR, din care, Metair şi filiala sa olandeză, Metair International Holding Cooperatief UA, cu sediul în Ţările de Jos, sunt răspunzătoare în mod solidar pentru o parte din amendă, în valoare de 11.6 mil. EUR, pe baza unei prezumţii legale în temeiul dreptului UE privind răspunderea societăţii-mamă, întrucât au exercitat o influenţă decisivă asupra Rombat de la achiziţia sa la 14 martie 2012, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatpm cele ce urmează.
14:30
Fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, care a părăsit puterea şi s-a refugiat la Moscova după prăbuşirea regimului său, şi-ar fi reluat studiile şi practica în domeniul oftalmologiei, potrivit unor surse citate de The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează.
14:20
Avangard Gold, lider pe piaţa românească a metalelor preţioase pentru investiţii, încheie anul 2025 cu o cifră de afaceri de 170 milioane de lei, dublă faţă de cea din 2024 şi de peste cinci ori mai mare comparativ cu 2023, potrivit unui comunicat remis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
14:10
Procuratura Generală a Rusiei a clasificat Deutsche Welle (DW), postul internaţional de televiziune al Germaniei, drept and #8222;organizaţie indezirabilă and #8221;, potrivit presei ruse, de la care transmitem cele ce urmează.
14:10
Shopfully : Magazinele au nevoie de loializarea clienţilor şi de a face oferte personalizate # Bursa
După un Black Friday atipic, care a înregistrat creşteri, dar nu la nivelul celor de anii trecuţi de două cifre, anul 2026 va fi unul definitoriu pentru noua modalitate de a atrage clienţii atât în magazinele fizice, dar şi în cele online, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
14:00
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva atrage atenţia că o reorganizare a instituţiei, realizată fără criterii clare şi fără un studiu solid de impact, poate afecta grav administrarea patrimoniului forestier al statului, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
