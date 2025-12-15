AUR a cerut demiterea Dianei Buzoianu după adoptarea moţiunii simple în Senat

14:30

Subsidiara românească a Metair, Rombat S.A. ( and #8222;Rombat and #8221;), este unul dintre producătorii europeni de baterii amendaţi de Comisia Europeană ( and #8222;Comisia and #8221;) pentru încălcarea legislaţiei concurenţei a Uniunii Europene ( and #8222;UE and #8221;), iar Comisia a impus o amendă totală de 20.2 mil. EUR, din care, Metair şi filiala sa olandeză, Metair International Holding Cooperatief UA, cu sediul în Ţările de Jos, sunt răspunzătoare în mod solidar pentru o parte din amendă, în valoare de 11.6 mil. EUR, pe baza unei prezumţii legale în temeiul dreptului UE privind răspunderea societăţii-mamă, întrucât au exercitat o influenţă decisivă asupra Rombat de la achiziţia sa la 14 martie 2012, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatpm cele ce urmează.