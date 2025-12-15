Nicuşor Dan începe astăzi o vizită oficială în Finlanda / Cum arată programul președintelui
HotNews.ro, 15 decembrie 2025 09:50
Preşedintele Nicuşor Dan începe o vizită de două zile în Finlanda, unde are programate întâlniri la nivel înalt și unde va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. În prima zi a vizitei,…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
10:00
“Este vremea ca Preşedintele Republicii să înţeleagă că momentul aşteptărilor a trecut şi este clipa acţiunii care să îi probeze, public, relevanţa. Tensiunile provocate de deriva de la nivelul puterii judecătoreşti obligă pe şeful de…
Acum 30 minute
09:50
Prima ieșire publică a șefei spionilor britanici: „Exportul de haos este o caracteristică, nu o eroare, a abordării rusești” # HotNews.ro
Șefa Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii, serviciul de spionaj extern cunoscut sub numele de MI6, va avertiza în primul său discurs de la preluarea funcției că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă, expansionistă și…
09:50
De ce viitorul îi sperie pe adolescenți: doar 17,2% dintre ei sunt optimiști. 5 sfaturi pentru părinți # HotNews.ro
Mulți adolescenți și tineri se declară anxioși în legătură cu viitorul, iar preocupările lor merg dincolo de examene și rezultate școlare. Potrivit raportului ReachOut, incertitudinea este legată de accesul la locuințe, locuri de muncă și…
09:50
Nicuşor Dan începe astăzi o vizită oficială în Finlanda / Cum arată programul președintelui # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan începe o vizită de două zile în Finlanda, unde are programate întâlniri la nivel înalt și unde va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. În prima zi a vizitei,…
Acum o oră
09:30
Andrei nu e șomer. Dar nici nu mai există în economie. Ce ne spune, de fapt, rata de ocupare # HotNews.ro
Andrei Apetrei are 52 de ani și locuiește într-un oraș mic din sudul României. A lucrat aproape două decenii într-o fabrică. Când fabrica s-a închis, a intrat în șomaj, a căutat de muncă, a mers…
09:30
Piața muncii la zi: de ce nu mai pleacă românii din țară, cine câștigă cel mai bine și cum ne schimbă AI-ul joburile # HotNews.ro
La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 38.957 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și…
09:10
VIDEO Val de drone ucrainene asupra Moscovei. Explozii în mai multe zone, două aeroporturi au fost închise # HotNews.ro
Ministerul rus al Apărării a anunțat luni dimineață că unitățile sale de apărare aeriană au doborât 130 de drone ucrainene noaptea trecută, dintre care 18 se îndreptau spre Moscova, transmit Reuters și Kyiv Independent. Atacul…
Acum 2 ore
09:00
Bradul de Crăciun: cum verifici cât de mult a trecut de la momentul recoltării, când cumpărăm și cât costă # HotNews.ro
Îi spunem brad de Crăciun, deși tehnic, cele mai vândute specii în România sunt brazii, molizii și cei din specia Douglas, după cum ne-a explicat un specialist Romsilva cu care HotNews a discutat. Bradul este…
08:50
CEDO va pronunța astăzi o decizie de impact major privind libertatea de exprimare a magistraților. Verdictul definitiv în cauza Danileț # HotNews.ro
Astăzi, începând cu ora 11.40 (ora României), va avea loc ședința publică a Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cadrul căreia va fi pronunțată decizia în cauza Danileț contra României, potrivit…
08:40
VIDEO Eroul Ahmed: Australia și Trump îl salută pe cel vânzătorul de fructe care l-a dezarmat pe unul dintre atacatorii de pe plaja Bondi # HotNews.ro
Un vânzător de fructe a sărit pe unul dintre cei care trăgeau asupra oamenilor care sărbătoreau Hanuka pe plaja Bondi duminică și l-a dezarmat pe trăgător, fiind considerat erou de mulți australieni și lăudat de…
08:30
Prima ipoteză în cazul uciderii lui Rob Reiner și soției sale. Fiul lor este audiat de poliție, potrivit presei americane # HotNews.ro
Cunoscutul regizor american Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost uciși de fiul lor Nick, scrie revista americană People, care citează mai multe surse care au vorbit cu membrii familiei. Poliția din…
08:10
Produsul Intern Brut este, fără îndoială, indicatorul-vedetă al economiei. Este citat de guverne, analizat de investitori și folosit ca măsură oficială a „mersului economiei”. Și totuși, pentru majoritatea oamenilor, PIB-ul spune puțin despre viața de…
Acum 4 ore
08:00
Cunoscutul regizor Rob Reiner și soția sa au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles # HotNews.ro
Rob Reiner, 79 de ani, regizorul unor filme celebre precum „When Harry Met Sally” și „This is Spinal Tap”, a fost găsit duminică mort, împreună cu soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 68…
07:40
Energia pe cărbune a României, salvată la Bruxelles: Complexul Energetic Oltenia a vrut să-și vândă în avans peste 12% din producția pe 2026. Nimeni n-a venit să cumpere # HotNews.ro
Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, a scos la vânzare pe bursa de profil OPCOM o cantitate totală de electricitate echivalentă…
07:40
Pentru prima dată în cei 88 de ani de activitate, Volkswagen oprește producția la o fabrică din Germania # HotNews.ro
Începând de marți, producătorul auto închide linia de producție de la fabrica sa din Dresda, o mișcare care reflectă presiunea crescândă asupra celui mai mare producător auto din Europa. Decizia face parte dintr-un context mai…
07:30
Ultimele informații despre masacrul de pe plaja Bondi din Sydney: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți / Cei doi atacatori erau tată și fiu / # HotNews.ro
Cei doi bărbați care au ucis 15 persoane la o sărbătoare evreiască pe plaja Bondi din Sydney erau tată și fiu, a anunțat luni poliția, în timp ce Australia este în stare de șoc după…
07:20
Descoperirea unor potențiale zăcăminte de hidrocarburi în regiunea balcanică aduce noi date pe tabla de șah energetică a Mediteranei de Est, scrie publicația elenă To Vima. Două perimetre offshore, unul în Marea Ionică și al…
07:20
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută şi votată astăzi în Parlament # HotNews.ro
Moţiunea de cenzură intitulată „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” urmează să fie dezbătută şi votată luni după-amiază, în plenul celor două Camere ale Parlamentului. Iniţiativa parlamentară a fost prezentată, cu…
07:00
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă # HotNews.ro
Un procuror DNA oferă publicului, într-o discuție cu HotNews, un exemplu concret despre cum fost slăbită premeditat, susține el, forța investigativă a structurii de elită a Parchetelor din România. „Toate lucrurile semnalate în investigația Recorder…
06:10
Magnatul pro-democrație din Hong Kong, Jimmy Lai, a fost găsit vinovat de infracțiuni la adresa securității naționale # HotNews.ro
Un tribunal din Hong Kong l-a găsit vinovat pe magnatul media miliardar Jimmy Lai de complicitate cu forțe străine în temeiul controversatei legi privind securitatea națională din Hong Kong, notează BBC. Bărbatul în vârstă de…
Acum 12 ore
22:50
Doi frați de 8 și 10 ani fost grav răniți după ce s-au jucat cu o petardă. Au suferit leziuni în urma exploziei # HotNews.ro
Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o petardă. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cel care a…
22:40
Cine plătește dacă afișezi un fake-news despre Recorder și judecătoarea Raluca Moroșanu într-o intersecție din București? # HotNews.ro
Libertatea de exprimare este foarte importantă într-o democrație. Dar faptele, opiniile și fake-news-ul sunt, totuși, lucruri foarte diferite între ele și trebuie semnalate ca atare. Cu atât mai mult atunci când audiența nu are o…
22:30
„Trăim într-o lume în care copiii nu mai ajung la înmormântarea părinților”. Interviu cu regizorul care a transformat o poveste reală într-un film despre oamenii care mor singuri # HotNews.ro
Filmul „Nu mă lăsa să mor” al regizorului Andrei Epure spune povestea unei femei care moare în fața blocului, iar vecinii își dau seama că nici măcar nu știu cine este. Într-un interviu pentru publicul…
22:30
SuperLiga: Universitatea Craiova se apropie la două puncte de liderul Rapid. Dorinel Munteanu, debut cu înfrângere la Hermannstadt # HotNews.ro
Universitatea Craiova s-a impus în meciul disputat pe terenul echipei FC Hermannstadt, scor 2-0, în etapa a 20-a din SuperLiga. FC Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2 Scorul a fost deschis de Al Hamlawi, în minutul…
22:10
Un autocar care transporta elevi s-a prăbușit într-o râpă, în Columbia. Au murit cel puțin 10 persoane # HotNews.ro
Cel puțin 16 persoane au murit, duminică, când un autocar care transporta elevi a căzut de pe un deal dintr-o zonă rurală din nordul Columbiei, potrivit anunțului făcut de guvernatorul local, scriu Reuters și AFP.…
21:30
Traian Băsescu cere măsuri și îl critică pe ministrul Predoiu, după documentarul Recorder: „Poate este trimis într-o vacanță” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară la Digi24 că România riscă reactivarea Mecanismului de Cooperare și Verificare dacă nu vor fi modificate legile adoptate în sistemul de justiție în 2022, în perioada în…
21:20
„Zelenski a început să promoveze războiul în loc de pace”, acuză Kremlinul într-un nou atac. # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la putere cu „promisiuni de pace”, dar a început, în schimb, „să promoveze războiul”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit TASS. „Zelenski a câştigat…
Acum 24 ore
21:00
Schimb de replici între miniștrii de externe din Polonia și Ungaria, după o remarcă ironică la adresa lui Viktor Orban: „Și-a câștigat Ordinul lui Lenin” # HotNews.ro
Declarația în care premierul ungar Viktor Orban critica decizia UE de a îngheța pe termen nedeterminat activele rusești a dus la un schimb de replici de la distanță între miniștrii de externe de la Budapesta…
20:50
Doar șase țări au submarine nucleare. Are Europa nevoie de mai multe? Răspunsul unui expert în apărare # HotNews.ro
Pe măsură ce tensiunile dintre puterile mondiale se adâncesc, liderii europeni sunt din ce în ce mai interesați de sisteme militare noi și de înaltă tehnologie, inclusiv de submarinele nucleare. În contextul tensiunilor crescânde cu…
20:10
Echipa bucureşteană Dinamo a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Metaloglobus, în etapa a 20-a din Superligă. Metaloglobus a încercat poarta dinamovistă, în prima parte a meciului cu Dinamo, dar Epassy nu a…
19:50
Investiții ante-COVID. Câți bani aveai azi dacă plasai 100 lei la bursă în 2019. „Piața bursieră locală a avut o creștere spectaculoasă.” # HotNews.ro
Un investitor care a plasat 100 de lei în 20 de companii blue chip ale Bursei de Valori București, la începutul anului 2019, ar fi avut astăzi circa 500 de lei. Din februarie 2019 și…
19:50
Nicio veste de la Narges Mohammadi după arestare, reclamă susținătorii activistei care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2023 # HotNews.ro
Susținătorii lui Narges Mohammadi au declarat, duminică, că nu a mai avut loc niciun contact cu fosta laureată a Premiului Nobel de când a fost arestată și au îndemnat autoritățile iraniene să o elibereze pe activistă…
19:30
Israelul critică Australia după incidentul terorist de pe plaja Bondi. Împuşcăturile au avut loc în prima noapte de Hanukka şi urmează unei serii de incidente antisemite după războiul din Gaza # HotNews.ro
Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite după ce indivizi înarmaţi au deschis focul, duminică, asupra unui eveniment legat de sărbătoarea evreiască Hanukka, ce avea loc pe plaja Bondi din Sydney.…
19:10
Judecătoarea Raluca Moroșanu, interviu duminică seară pentru Recorder, după ce a sfidat conferința făcută „exact ca Ceaușescu”: „Practic, suntem angajați ai unui SRL” / Șefa CAB „a venit personal să ne spună că evaziunea fiscală de fapt nu prea există” # HotNews.ro
Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București (CAB), a povestit că a văzut „negru în fața ochilor” când i s-a spus că judecătorii sunt chemați în conferința de presă organizată joi de conducerea instanței…
19:00
VIDEO România TV, despre marșul pentru Justiție: „Operațiune de tip paramilitar. Vor să dea o lovitură de stat” # HotNews.ro
Televiziunea controlată de Sebastian Ghiță a prezentat marșul organizat duminică seară pentru justiție, după cinci zile de proteste declanșate de publicarea documentarului „Justiție capturată” publicat de recorder, drept „o lovitură de stat”. Pe burtiera postului…
18:50
Fonduri europene: 98 milioane EUR pentru parcuri industriale. Înscrierile în PTJ încep din 28 ianuarie 2026 # HotNews.ro
Firmele din 6 județe vor putea beneficia de găzduire în noi parcuri industriale, pe care autoritățile locale le vor putea înființa cu ajutorul unui buget total de 98 de milioane de euro, din fonduri europene…
18:40
„Persoană de interes” reținută de autorități după atacul de la Universitatea Brown din SUA # HotNews.ro
Poliția din Providence, statul american Rhode Island, a reținut o „persoană de interes” în ancheta privind atacul de la Universitatea Brown, în care au murit doi studenți și au fost rănite alte nouă persoane, potrivit…
18:20
„Politica voastră toarnă foc pe gazul antisemitismului”. Premierul Israelului cere măsuri după atacul terorist din Sydney # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, după atacul mortal de la o sărbătoare evreiască din Sydney, că îl avertizase pe omologul său australian că politicile țării alimentează antisemitismul, scriu Reuters și AFP. Cel puțin…
18:20
MESAJE. După ce a fost contrat public de unii dintre șefii săi din partid, un important lider PNL a început să trimită texte obscene la adresa acestuia pe Whatsapp: „Bă, l… ă tristă! Știu că ești pe grup” # HotNews.ro
Primarul Iașiului, Mihai Chirică, i-a răspuns violent deputatului PNL Alexandru Muraru, după ce acesta a criticat public o reacție critică a edilului la adresa documentarului Recorder pe tema justiției. Chirică l-a insultat pe Muraru pe…
18:00
SuperLiga: Universitatea Cluj, victorie importantă în lupta pentru play-off. Omar El Sawy a fost decisiv în meciul cu Petrolul # HotNews.ro
Universitatea Cluj s-a impus pe terenul echipei Petrolul Ploieşti, scor 1-0, într-un meci disputat duminică, în etapa a 20-a din Superligă. Prima ocazie importantă le-a aparținut gazdelor, în minutul 2, însă Chică-Roșă a dat pe…
18:00
Protest rar în Rusia, după interzicerea unui joc online celebru pentru copii: „Victima Cortinei de Fier digitale” # HotNews.ro
Câteva zeci de persoane au protestat duminică în orașul siberian Tomsk împotriva interdicției impuse de Rusia platformei americane de jocuri pentru copii Roblox, o demonstrație rară de nemulțumire publică, pe măsură ce iritarea populației față…
17:50
Oamenii ies din nou în stradă. Marș pentru justiție anunțat în București / Ce cer protestatarii în a cincea zi de manifestații # HotNews.ro
După mai multe zile de proteste declanșate de publicarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, oamenii sunt așteptați din nou duminică în stradă, de această dată într-un marș pentru justiție, programat să pornească din Piața…
17:40
Judecătoarea care a apărut în documentarul Recorder, despre „atmosfera toxică” din justiție: „Nici în dictatură nu au fost cu toții persecutați, dar nu s-a știut niciodată când le vine rândul” # HotNews.ro
Andrea Chiș, fostă membră în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a afirmat pe un forum al judecătorilor că „problemele sistemului judiciar nu sunt câteva dosare și nici câțiva colegi”. „Vor să stăm singuri, în banca…
17:20
VIDEO Premierul Franței, îndemnat să intervină după scenele de la protestele fermierilor. „Trebuie să facem tot ce putem pentru a evita escaladarea și confruntarea” # HotNews.ro
Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a fost îndemnat duminică de autoritățile locale să intervină pentru a preveni o escaladare, în contextul protestelor organizate de fermieri împotriva sacrificării vitelor din cauza focarelor de dermatoză nodulară, transmite Reuters.…
17:20
Efectele documentarului Recorder. Inspecţia Judiciară anunță că face verificări: „O parte din elementele prezentate se aflau, deja, în atenţia noastră” # HotNews.ro
Inspecția Judiciară, structură independentă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care are rolul de a verifica și controla activitatea și conduita magistraților, spune că face verificări după documentarul Recorder. „O parte din elementele prezentate…
17:00
Război deschis și insulte grosolane în PNL, după documentarul Recorder. Primarul unui mare oraș riscă să fie exclus din partid # HotNews.ro
Primarul liberal al Iașiului, Mihai Chirica, riscă să fie exclus din partid după schimbul de replici cu șeful organizației locale, Alexandru Muraru, în urma unor declarații controversate pe care le-a făcut edilul despre documentarul „Justiția…
16:40
Loteria Română a informat că duminica aceasta vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, joi, s-au acordat peste 21.300 de câștiguri în valoare totală…
16:30
Kremlinul respinge declarațiile „iresponsabile” ale șefului NATO despre posibilitatea unui război cu Rusia: „Pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește” # HotNews.ro
Kremlinul a declarat, duminică, că declarațiile lui Mark Rutte despre pregătirea pentru un eventual război cu Rusia sunt „iresponsabile” și arată că nu înțelege cu adevărat devastarea pe care a provocat-o Al Doilea Război Mondial,…
16:20
Vasile Bănescu, mesaj virulent în plin scandal privind justiția: Cine se opune – „măscărici ai politicului” și „foști securiști cu titlu de jurnaliști” # HotNews.ro
Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și acum membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a publicat duminică pe Facebook un mesaj în care critică vehement persoane pe care le acuză că…
16:00
„Nu mai e timpul de războaie”. Noul primar al Capitalei își dorește USR în majoritatea din Consiliu și vrea să fie „un sprijin pentru toți primarii de sector” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, primarul general ales, a declarat că „Bucureștiul are nevoie de o foarte bună colaborare între partidele de centru-dreapta”, dar a spus că intenționează să colaboreze cu toți primarii de sector, inclusiv cu Daniel…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.