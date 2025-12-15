Măsură revoluționară în Spania: abonament unic la transportul rutier și feroviar în întreaga țară
HotNews.ro, 15 decembrie 2025 19:30
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat luni lansarea, începând din luna ianuarie, a unui abonament lunar pentru călătorii la nivel naţional, în valoare de 60 de euro, o nouă măsură socială destinată să ajute populaţia…
Farul Constanța și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat luni, la Ovidiu, în etapa cu numărul 20 din SuperLiga. Farul – UTA 1-1, în etapa #20 din SuperLiga Gazdele au deschis…
Markus Villig, fondatorul Bolt: „Dacă pierdem valul de mașini autonome, o să fie un dezastru"
Markus Villig, fondatorul și directorul general al aplicației estoniene de servicii de transport (ride-hailing) Bolt, a spus la un podcast că există riscul ca firmele europene să piardă „valul” mașinilor autonome și al inteligenței artificiale…
Fiul lui Rob Reiner, arestat după asasinarea regizorului și a soției sale. Bob și Nick Reiner lucraseră împreună la un film autobiografic
Nick Reiner, fiul regizorului Rob Reiner, a fost pus în arestul comitatului Los Angeles, fiind bănuit de crimă, la câteva ore după ce regizorul și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în…
Putin ratifică un acord cu India ce prevede trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar
Preşedintele rus Vladimir Putin a ratificat luni un acord guvernamental cu India privind procedura de trimitere reciprocă de personal şi echipament militar. Procedura reglementează trimiterea de trupe, echipament şi logistică a acestora, care se va…
Guvernul din Australia vrea să înăsprească legislaţia privind deţinerea armelor de foc după atacul armat de pe plaja Bondi
Guvernul Australiei a anunțat că va lua în considerare înăsprirea legilor deja stricte privind deţinerea armelor de foc după sângerosul atacul armat comis asupra participanţilor la un festival evreiesc organizat pe celebra plajă Bondi din…
Prima reacție a DNA după protestele din justiție: Voineag susține că și Kovesi a dat un ordin „similar" cu al său, cel acuzat de procurorii DNA din filmul Recorder. Ce conțin documentele
Criticat de procurori din DNA, atât în filmul Recorder, cât și într-o mărturie pentru HotNews, pentru că-și exercită controlul asupra dosarelor, Marius Voineag nu a reacționat până astăzi pe ce au spus magistrații în legătură…
După mai multe serii de întâlniri și negocieri, după o amânare cu o săptămână a anunțului final, Comisia Europeană va face publice marți, 16 decembrie, deciziile strategice luate pentru a salva industria auto. Europa va…
Compania iRobot, cea care produce aspiratoarele electrice robotizate Roomba, a depus cerere de protecție sub Capitolul 11 al Codului Falimentului din SUA, dar afirmă că nu se așteaptă la nicio întrerupere în funcționarea dispozitivelor, relatează…
Eurovision închide lista ţărilor participante în 2026. Cel mai mic număr din ultimele două decenii / România şi Moldova revin în concurs
Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (EBU), care organizează concursul muzical Eurovision, a prezentat lista ţărilor care vor participa la cea de-a 70-a ediţie, ce va avea loc în luna mai la Viena, în Austria.…
Președintele USR acuză PSD de implicare directă în încercarea de demitere a ministrului Mediului
Președintele USR Dominic Fritz a afirmat, într-o intervenție la Digi24, că moțiunea simplă inițiată în Senat împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu este rezultatul unei coordonări între AUR, partidul inițiator al moțiunii, și PSD, în pofida…
Ungaria a depus o plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE (CJUE) din cauza unei decizii a curţii privind migraţia, a anunţat luni ministrul ungar al justiţiei, Bence Tuzson. În decizia sa din 2020, CJUE…
Laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025 a suferit o fractură vertebrală în timpul fugii ei din Venezuela
Disidenta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după ieşirea sa agitată din Venezuela săptămâna trecută, a anunţat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP, preluată de…
Proiectul imobiliar din Belgrad al ginerelui lui Trump duce la inculparea unui ministru sârb. Acuzații de abuz de putere și falsificarea unui document
Parchetul sârb i-a pus sub acuzare luni pe ministrul Culturii şi alte trei persoane pentru „presupusă ilegalitate” în procesul de aprobare a unui proiect hotelier legat de Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, relatează…
Jumătatea de est a Ucrainei și Kievul sunt „aproape de un blackout total" după atacurile intense ale Rusiei din ultimele luni
Rusia a atacat sectorul energetic al Ucrainei în fiecare iarnă, dar anul acesta atacurile sunt mai intense, iar întreruperile de curent sunt mai grave ca niciodată, scrie Washington Post. Bombardamentele intense ale Rusiei din ultimele…
De la 14-15 grade în următoarele zile, la maxim 4 grade săptămâna viitoare. Cum va fi vremea de Crăciun. Prognoza meteo pentru fiecare regiune
Temperaturile cresc în această săptămână, când vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Din ajunul Crăciunului, însă, temperaturile vor scădea treptat până la finalul anului, iar media maximelor va fi…
USR critică dur PSD pentru intenția anunțată de a vota moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului: „Dispreţ faţă de coaliţia de guvernare"
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a criticat, luni, intenţia PSD de a vota moţiunea simplă împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu. El a susținut că acest vot arată „dispreț” față de coaliția de guvernare, în care…
CSM convoacă consultări cu magistrații privind situația din sistemul judiciar ca urmare a documentarului Recorder
Reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei, au fost invitați miercuri, 17 decembrie, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul…
Rezultatele preliminare ale necropsiei arată că în cazul fostei ministre a Justiției, deshumtă luni, „nu există nimic care să indice o suspiciune de agresiune”, au declarat pentru HotNews surse judiciare. Conform surselor citate, nu există…
Filmul de animație „Zootropolis 2” produs de Disney a confirmat în doar o săptămână așteptările analiștilor care se așteptau ca el să depășească pragul de încasări de un miliard de dolari după premiera fulminantă de…
Programul Rabla va continua în 2026, spune Bolojan. Care sunt condițiile anunțate de premier într-o întâlnire cu industria auto
Reprezentanții industriei auto au solicitat luni, într-o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, reluarea programului Rabla, având în vedere pierderile înregistrate în acest an ca urmare a limitării programului guvernamental. „Premierul a explicat că programul Rabla…
Spitalul de Copii din Iași, unde rețeaua de apă a fost contaminată cu Piocianic, ar putea relua internările săptămâna viitoare. Manager: „Nu s-a conturat cauza contaminării apei"
Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi ar putea relua internările săptămâna viitoare, dacă „totul decurge bine” după operaţiunea de dezinfecţie a reţelei de apă din spital, a declarat Gheorghe Diaconu, managerul interimar al unității…
Adriana Săftoiu acuză că i-a fost spart contul de WhatsApp. Ce mesaj a fost transmis către persoane din agenda ei telefonică
Un mesaj prin care se cere un împrumut de 1300 lei și se indică două conturi bancare unde să fie făcută tranzacția a fost trimis de pe contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu către persoane…
Marți, 16 decembrie, se lansează o nouă sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice care nu au reușit până acum să se înscrie în Programul Rabla Auto 2025. Citește mai departe pe StartupCafe… Foto: © Roman…
Într-unul dintre cazurile judecate, judecătoarea Moroșanu a respins perchezițiile informatice ale DNA privind conversațiile dintre Coldea și omul de afaceri chinez din afacerea Shanghai
O pistă urmărită de DNA, care n-a mai putut ajunge în dosar, au fost convorbirile dintre Florian Coldea și chinezul Wang Yan, care își pierduse cetățenia română după ce SRI l-a considerat pericol pentru siguranța…
Balurile bobocilor au scăpat de sub control. Am mers la balul unor licee de top din Capitală și am plecat acasă la 4 dimineața, șocată. VIDEO
Sunt mama unei fete adolescente care mi-a cerut anul acesta să participe la balurile bobocilor organizate atât pentru elevii din liceul ei, cât și pentru cei din alte școli. La început, am fost tentată să…
Rusia a desemnat trupa „Pussy Riot" ca organizație extremistă din cauza unor fapte ce au avut loc cu ani în urmă
Trupa punk rusă anti-Kremlin „Pussy Riot” a fost desemnată luni organizație extremistă de o instanță de la Moscova, ceea ce înseamnă că toate activitățile sale sunt interzise acum pe teritoriul Rusiei, transmite Reuters. Decizia, anunțată…
În timp ce Zelenski încearcă să negocieze pacea cu Rusia, un sondaj arată ce cred ucrainenii / Ce este „complet inacceptabil" pentru 75% dintre ei
Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore în orice acord de pace, a arătat sondaj realizat în Ucraina ce subliniază provocările cu care se confruntă președintele Volodimir Zelenski în timp ce negociază sub…
Decizia CEDO, explicată de avocata lui Cristi Danileț: Oferă un instrument juridic tuturor magistraților români
Hotărârea luată luni de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului oferă un instrument juridic tuturor magistraților din cele 46 de state din Consiliul Europei atunci când există riscul de a fi sancționați disciplinar pentru…
George Clooney spune că nu va mai „săruta fete" în filme: „Am avut o discuţie cu soţia mea"
Celebrul actor George Clooney, 64 de ani, nu mai este interesat de poveştile de dragoste de pe marele ecran, iar în urma discuțiilor cu soția sa, Amal Clooney, despre vârsta sa, a decis că nu…
Prețul unui metal obișnuit e pe cale să urce la noi maxime „stratosferice" din cauza stocurilor făcute de SUA
După ce au crescut vertiginos anul acesta, atingând mai multe maxime istorice pe fondul perturbărilor ofertei și temerilor legate de taxele vamale impuse de SUA, prețurile de tranzacționare pentru cupru ar putea atinge niveluri de…
Cercetători din Italia au început să folosească imprimante 3D pentru a face gustări din celule vegetale și spun că rezultatul poate ajunge în spațiul cosmic
Oameni de știință din Italia creează gustări dulci realizate din celule vegetale cultivate în laborator și reziduuri de fructe, obținând un material pe care o imprimantă 3D îl poate transforma apoi în „produse de patiserie”…
FOTO Rusia a început să-și înarmeze dronele cu rachete aer-aer ca să atace avioanele care vor să le doboare
Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a transmis luni că Rusia a început să înarmeze drone cu rachete aer-aer din era sovietică pentru a ataca avioanele și elicopterele care vin să o intercepteze, scrie…
Ultima ediție Fidelis din 2025 a atras aproape 1,5 miliarde lei. De la lansare, suma totală atrasă a fost de 62,12 miliarde lei
Ediția de decembrie, a unsprezecea și ultima ediție din acest an a Programului de titluri de stat Fidelis, derulată în perioada 5 – 12 decembrie 2025, a atras subscrieri de aproape 1,5 miliarde lei, transmit…
Lia Savonea conducea CSM când Cristi Danileț a fost sancționat pentru postările de pe Facebook, decizie condamnată acum de CEDO / Cine era la șefia Inspecției Judiciare
Sancțiunea disciplinară constând în reducerea remunerației sale cu 5 % timp de două luni a fost luată în mai 2019 de către Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii la…
Deși nu vor vota moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului Bolojan, senatorii PSD vor vota „pentru” moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, au spus surse din partid pentru HotNews. Luni de…
Reacția Kremlinului, după ce Zelenski a spus pentru prima dată că Ucraina e dispusă să renunțe la aderarea la NATO
Moscova a spus că așteaptă informații actualizate din partea SUA după discuțiile dintre oficialii americani, președintele ucrainean și liderii europeni care au loc luni la Berlin, scrie Reuters. Kremlinul a declarat luni că neaderarea Ucrainei…
Astronomii au depistat o „Cruce a lui Einstein" la o distanță uimitor de mare: „Nu-mi venea să-mi cred ochii când am văzut datele"
Supernova „SN 2025wny” este incredibil de îndepărtată, aflându-se la aproximativ 10 miliarde de ani-lumină de Pământ. În mod normal, acest lucru ar face imposibilă detectarea ei de către astronomi. Dar o echipă a avut noroc,…
Cum argumentează CEDO decizia în cazul lui Cristi Danileț, sancționat în România pentru delict de opinie: Nimic din motivele invocate de autoritățile naționale nu indică în ce mod declarațiile lui ar fi perturbat buna funcționare a sistemului judiciar
Cercetat disciplinar și sancționat în România pentru postări pe Facebook, fostul judecător Cristi Danileț a câștigat definitiv la CEDO procesul intentat statului român. „Judecătorii au dreptul, atunci când democrația sau statul de drept sunt grav…
În ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, Sorin Grindeanu lipsește din Parlament / Ce eveniment are șeful PSD în program
Sorin Grindeanu, președinte al Camerei Deputaților și lider PSD, lipsește luni de la votul moțiunii depuse împotriva Guvernului Bolojan. El a anunțat, anterior, că partidul pe care îl conduce nu va vota această moțiune. În schimb,…
Uriașa sumă care s-ar adăuga la PIB dacă am folosi Inteligența Artificială, potrivit calculelor BNR
„Integrarea la scară largă a inteligenței artificiale ar putea adăuga în următorii 10 ani un plus de creștere economică echivalent cu 14–16 miliarde de euro anual, spune Banca Centrală a României. Câștigurile nu vin din…
BREAKING România pierde definitiv la CEDO procesul intentat de Cristi Dănileț, după ce a fost sancționat pentru postări pe Facebook
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț. Decizia anunțată luni de CEDO este definitivă. În motivare, CEDO a explicat că nu există motive…
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc prima dată în fața instanței, în dosarul în care sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și liderul mercenarilor Horațiu Potra, extrădat din Dubai, sunt chemați luni în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București în dosarul în care sunt acuzați de infracţiuni grave pentru…
Încă o țară sud-americană virează puternic spre dreapta. Kast a câștigat clar prezidențialele din Chile
Jose Antonio Kast a câștigat alegerile prezidențiale din Chile duminică, profitând de temerile alegătorilor legate de creșterea infracționalității și migrației, transmite Reuters, care notează că această țară consemnează astfel celmai puternic viraj către dreapta de…
Autoritatea de reglementare industrială din China a aprobat luni două automobile chinezești dotate cu capabilități de conducere autonomă de nivel 3, marcând pentru prima dată când astfel de vehicule au fost autorizate de reglementatorul național…
Cancer colorectal înainte de 50 de ani: dr. Victor Nimirceag, oncolog MedLife, explică semnele care nu trebuie ignorate
Aproximativ unu din zece cazuri de cancer colorectal se înregistrează la persoane sub 50 de ani, potrivit celor mai recente statistici, iar majoritatea dintre pacienții tineri au între 40 și 49 de ani. Moștenirea genetică…
Vreme schimbătoare și temperaturi atipice înainte de Crăciun. ANM anunță ce ne așteaptă până la sfârșitul acestui an
Vremea va fi cu mult mai caldă decât normalul perioadei din calendar în această săptămână în mai toate regiunile țării. Începând cu 23 decembrie însă, vremea intră într-un proces de răcire și până la finalul…
Laureata Nobel Narges Mohammadi a fost spitalizată de două ori după arestarea violentă de săptămâna trecută
Narges Mohammadi, laureata din 2023 a Premiului Nobel pentru Pace, a fost dusă de două ori la camera de gardă a unui spital după ce a fost lovită de forțele de securitate care au arestat-o…
Australia vrea să înăsprească legile privind deținerea armelor de foc, după atacul cu 16 morți de pe plaja Bondi din Sydney
Premierul australian a spus că va cere guvernului să ia în considerare limitarea numărului de arme pe care un om le poate deține, precum și durata de valabilitate a permisului, scriu Reuters și Financial Times.…
România productivă vs România dependentă: cifra care explică presiunea pe buget, inegalitățile regionale și fragilitatea sistemului de pensii
Datele publicate luni de Institutul Național de Statistică, valabile pentru toamna acestui an, arată că raportul dintre pensionari și salariați este de 8 la 10 la nivel național. Acest lucru e un indicator de echilibru…
