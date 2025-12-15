Europenii vor să conducă o „forţă multinaţională” în Ucraina. Cine semnează documentul
HotNews.ro, 15 decembrie 2025 23:30
Liderii principalelor state europene şi ai UE au propus luni ca acestea să conducă „o forţă multinaţională” în Ucraina şi să susţină în mod „durabil” armata ucraineană, care să fie limitată la 800.000 de militari,…
Acum 5 minute
23:50
Două atacuri islamiste au fost dejucate în Germania. Unul dintre ele viza orașul Magdeburg, victimă a unui atac similar anul trecut # HotNews.ro
Poliţia germană a arestat Magdeburg (centru) un tănăr de 21 de ani originar din Asia Centrală, pe care îl suspectează că plănuia un atac potenţial „motivat de islamism”, au declarat luni pentru AFP autorităţile regionale,…
Acum 30 minute
23:30
Acum o oră
23:20
Noi lucrări la barajul de la Paltinu. Condițiile în care se va face furnizarea apei către populație # HotNews.ro
Procedurile tehnice programate pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza Barajului Paltinu încep în noaptea de luni spre marţi, autorităţile anunţând că intervenţia este esenţială pentru stabilitatea şi siguranţa alimentării cu apă din sistemul deservit…
23:10
Un film vechi de 33 de ani a aruncat la cer audiența PRO TV, în timp de documentarul Recorder răstoarnă ordinea televiziunilor de știri # HotNews.ro
PRO TV a dat, ca în fiecare an, lovitura cu Home Alone 2, scrie PaginadeMedia. A doua zi, o televiziune de știri, care are de regulă o audiență mică, a sărit și ea în audiențe…
Acum 2 ore
22:50
Ce spune Sorin Grindeanu despre votul împotriva ministrei USR Diana Buzoianu: „Nu cred că a surprins pe nimeni” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a susținut, luni seară, că partidul pe care îl conduce a anunțat din timp că va vota moțiunea simplă împotriva ministrei USR a Mediului Diana Buzoianu. El a transmis și că,…
22:40
Kelemen Hunor: „Nici eu nu am încredere în sistemul de justiție”. Ce spune despre implicarea politicului # HotNews.ro
Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, la Digi24, că nici el nu are încredere în sistemul de justiție, însă doar o parte din problemele acestuia pot fi rezolvate pe cale legislativă. Pe de altă parte,…
22:30
SuperLiga: FCSB câștigă meciul cu Unirea Slobozia și se apropie de locurile de play-off. Cum arată clasamentul după 20 de etape # HotNews.ro
FCSB s-a impus în fața echipei Unirea Slobozia, scor 2-0, într-un meci disputat luni, la Clinceni, în etapa a 20-a din SuperLiga. Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 56, când Șerbănică l-a faultat…
22:20
Turcia anunță că a doborât o dronă „scăpată de sub control” venită pe deasupra Mării Negre / Avertismentul lui Erdogan # HotNews.ro
Turcia a doborât luni o dronă „scăpată de sub control” și care se apropia de spațiul său aerian pe deasupra Mării Negre, a anunțat Ministerul Apărării, potrivit AFP și Agerpres. „Spre a preveni orice consecință…
22:00
Kelemen, despre votul PSD de la moțiunea împotriva ministrului Mediului: „Nu-i un capăt de țară”/ „Dacă stai în coaliție nu votezi moțiuni” # HotNews.ro
Președintele UDMR Kelemen Hunor a spus, la Digi24, că votul senatorilor PSD în favoarea moțiunii simple a AUR care o viza pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, este o încălcare a protocolului coaliției de guvernământ. Deși…
Acum 4 ore
21:30
Trump pune moartea lui Rob Reiner pe seama „furiei” pe care regizorul a provocat-o în alții, cu „obsesia fanatică” pentru președintele SUA # HotNews.ro
Într-un mesaj extrem de agresiv, președintele american Donald Trump a susținut luni că moartea lui Rob Reiner, care, împreună cu soția sa, a fost victima unei „aparente crime”, conform poliției, a fost rezultatul anti-trumpismului „fanatic”…
20:50
Europa poate pierde 97% din ghețarii din Alpi până la finalul secolului: „Peisajul va fi complet diferit” # HotNews.ro
Aproximativ 97% din ghețarii din Alpi vor dispărea în următorii 75 de ani, dacă temperatura medie globală a Pământului ar fi cu 2,7 grade Celsius mai mare decât era înainte de Revoluția Industrială, arată un…
20:50
SUA au obținut un aeroport la 10 km de granița Venezuelei „pentru mișcări de natură logistică” # HotNews.ro
Micul stat Trinidad şi Tobago din Caraibe a autorizat SUA să îi utilizeze aeroporturile „în săptămânile următoare” pentru „mişcări de natură logistică”, a anunţat luni, în plină criză între Caracas şi Washington, Ministerul de Externe…
20:30
Drone navale ale armatei ucrainene au lovit un submarin rus evaluat la 400 de milioane de dolari și capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr, în timp ce era staționat în portul Novorossiisk de la…
20:10
Washingtonul promite „garanții de securitate foarte puternice” pentru Ucraina, de nivel NATO # HotNews.ro
Proiectul de acord pentru încheierea războiului, rezultat în urma negocierilor de la Berlin cu ucrainenii, prevede „garanții de securitate foarte puternice” pentru Kiev, similare celor din Articolul 5 al tratatului NATO, a dat asigurări luni…
20:10
Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat # HotNews.ro
Instanța a stabilit data de 19 decembrie pentru a se pronunța pe solicitarea de administrare de probe în dosarul lui Călin Georgescu în care e acuzat de tentativă de lovitură de stat. Următorul termen al…
20:10
Forumul Judecătorilor refuză invitația la consultări trimisă de CSM. Asociația cere demisii după decizia CEDO care-l vizează pe Cristi Danileț # HotNews.ro
Asociația Forumul Judecătorilor a anunțat că nu va participa la consultările convocate de către Consiliul Suprem al Magistraturii privind situația sistemului judiciar până când CSM nu-și va asuma răspunderea în privința abuzului la care a…
Acum 6 ore
19:50
Expert Forum: Care sunt urgențele din sistemul judiciar / Avertisment privind cererile de pensionare ale magistraților # HotNews.ro
Organizația nonguvernamentală Expert Forum (EFOR) a lansat, luni, un raport în care explică care sunt urgențele „care pot fi rezolvate mâine” în sistemul de justiție din România. Legile justiției din 2018 și 2022 sunt motive…
19:40
Farul Constanța și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat luni, la Ovidiu, în etapa cu numărul 20 din SuperLiga. Farul – UTA 1-1, în etapa #20 din SuperLiga Gazdele au deschis…
19:30
Măsură revoluționară în Spania: abonament unic la transportul rutier și feroviar în întreaga țară # HotNews.ro
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat luni lansarea, începând din luna ianuarie, a unui abonament lunar pentru călătorii la nivel naţional, în valoare de 60 de euro, o nouă măsură socială destinată să ajute populaţia…
19:10
Markus Villig, fondatorul Bolt: „Dacă pierdem valul de mașini autonome, o să fie un dezastru” # HotNews.ro
Markus Villig, fondatorul și directorul general al aplicației estoniene de servicii de transport (ride-hailing) Bolt, a spus la un podcast că există riscul ca firmele europene să piardă „valul” mașinilor autonome și al inteligenței artificiale…
19:10
Fiul lui Rob Reiner, arestat după asasinarea regizorului și a soției sale. Bob și Nick Reiner lucraseră împreună la un film autobiografic # HotNews.ro
Nick Reiner, fiul regizorului Rob Reiner, a fost pus în arestul comitatului Los Angeles, fiind bănuit de crimă, la câteva ore după ce regizorul și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în…
19:00
Putin ratifică un acord cu India ce prevede trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar # HotNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a ratificat luni un acord guvernamental cu India privind procedura de trimitere reciprocă de personal şi echipament militar. Procedura reglementează trimiterea de trupe, echipament şi logistică a acestora, care se va…
18:30
Guvernul din Australia vrea să înăsprească legislaţia privind deţinerea armelor de foc după atacul armat de pe plaja Bondi # HotNews.ro
Guvernul Australiei a anunțat că va lua în considerare înăsprirea legilor deja stricte privind deţinerea armelor de foc după sângerosul atacul armat comis asupra participanţilor la un festival evreiesc organizat pe celebra plajă Bondi din…
18:00
Prima reacție a DNA după protestele din justiție: Voineag susține că și Kovesi a dat un ordin „similar” cu al său, cel acuzat de procurorii DNA din filmul Recorder. Ce conțin documentele # HotNews.ro
Criticat de procurori din DNA, atât în filmul Recorder, cât și într-o mărturie pentru HotNews, pentru că-și exercită controlul asupra dosarelor, Marius Voineag nu a reacționat până astăzi pe ce au spus magistrații în legătură…
Acum 8 ore
17:50
După mai multe serii de întâlniri și negocieri, după o amânare cu o săptămână a anunțului final, Comisia Europeană va face publice marți, 16 decembrie, deciziile strategice luate pentru a salva industria auto. Europa va…
17:50
Compania iRobot, cea care produce aspiratoarele electrice robotizate Roomba, a depus cerere de protecție sub Capitolul 11 al Codului Falimentului din SUA, dar afirmă că nu se așteaptă la nicio întrerupere în funcționarea dispozitivelor, relatează…
17:30
Eurovision închide lista ţărilor participante în 2026. Cel mai mic număr din ultimele două decenii / România şi Moldova revin în concurs # HotNews.ro
Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (EBU), care organizează concursul muzical Eurovision, a prezentat lista ţărilor care vor participa la cea de-a 70-a ediţie, ce va avea loc în luna mai la Viena, în Austria.…
17:30
Președintele USR acuză PSD de implicare directă în încercarea de demitere a ministrului Mediului # HotNews.ro
Președintele USR Dominic Fritz a afirmat, într-o intervenție la Digi24, că moțiunea simplă inițiată în Senat împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu este rezultatul unei coordonări între AUR, partidul inițiator al moțiunii, și PSD, în pofida…
17:00
Ungaria a depus o plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE (CJUE) din cauza unei decizii a curţii privind migraţia, a anunţat luni ministrul ungar al justiţiei, Bence Tuzson. În decizia sa din 2020, CJUE…
17:00
Laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025 a suferit o fractură vertebrală în timpul fugii ei din Venezuela # HotNews.ro
Disidenta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după ieşirea sa agitată din Venezuela săptămâna trecută, a anunţat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP, preluată de…
16:40
Proiectul imobiliar din Belgrad al ginerelui lui Trump duce la inculparea unui ministru sârb. Acuzații de abuz de putere și falsificarea unui document # HotNews.ro
Parchetul sârb i-a pus sub acuzare luni pe ministrul Culturii şi alte trei persoane pentru „presupusă ilegalitate” în procesul de aprobare a unui proiect hotelier legat de Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, relatează…
16:40
Jumătatea de est a Ucrainei și Kievul sunt „aproape de un blackout total” după atacurile intense ale Rusiei din ultimele luni # HotNews.ro
Rusia a atacat sectorul energetic al Ucrainei în fiecare iarnă, dar anul acesta atacurile sunt mai intense, iar întreruperile de curent sunt mai grave ca niciodată, scrie Washington Post. Bombardamentele intense ale Rusiei din ultimele…
16:30
De la 14-15 grade în următoarele zile, la maxim 4 grade săptămâna viitoare. Cum va fi vremea de Crăciun. Prognoza meteo pentru fiecare regiune # HotNews.ro
Temperaturile cresc în această săptămână, când vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Din ajunul Crăciunului, însă, temperaturile vor scădea treptat până la finalul anului, iar media maximelor va fi…
16:20
USR critică dur PSD pentru intenția anunțată de a vota moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului: „Dispreţ faţă de coaliţia de guvernare” # HotNews.ro
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a criticat, luni, intenţia PSD de a vota moţiunea simplă împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu. El a susținut că acest vot arată „dispreț” față de coaliția de guvernare, în care…
16:10
CSM convoacă consultări cu magistrații privind situația din sistemul judiciar ca urmare a documentarului Recorder # HotNews.ro
Reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei, au fost invitați miercuri, 17 decembrie, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul…
Acum 12 ore
15:50
Rezultatele preliminare ale necropsiei arată că în cazul fostei ministre a Justiției, deshumtă luni, „nu există nimic care să indice o suspiciune de agresiune”, au declarat pentru HotNews surse judiciare. Conform surselor citate, nu există…
15:50
Filmul de animație „Zootropolis 2” produs de Disney a confirmat în doar o săptămână așteptările analiștilor care se așteptau ca el să depășească pragul de încasări de un miliard de dolari după premiera fulminantă de…
15:20
Programul Rabla va continua în 2026, spune Bolojan. Care sunt condițiile anunțate de premier într-o întâlnire cu industria auto # HotNews.ro
Reprezentanții industriei auto au solicitat luni, într-o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, reluarea programului Rabla, având în vedere pierderile înregistrate în acest an ca urmare a limitării programului guvernamental. „Premierul a explicat că programul Rabla…
15:10
Spitalul de Copii din Iași, unde rețeaua de apă a fost contaminată cu Piocianic, ar putea relua internările săptămâna viitoare. Manager: „Nu s-a conturat cauza contaminării apei” # HotNews.ro
Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi ar putea relua internările săptămâna viitoare, dacă „totul decurge bine” după operaţiunea de dezinfecţie a reţelei de apă din spital, a declarat Gheorghe Diaconu, managerul interimar al unității…
14:40
Adriana Săftoiu acuză că i-a fost spart contul de WhatsApp. Ce mesaj a fost transmis către persoane din agenda ei telefonică # HotNews.ro
Un mesaj prin care se cere un împrumut de 1300 lei și se indică două conturi bancare unde să fie făcută tranzacția a fost trimis de pe contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu către persoane…
14:40
Marți, 16 decembrie, se lansează o nouă sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice care nu au reușit până acum să se înscrie în Programul Rabla Auto 2025. Citește mai departe pe StartupCafe… Foto: © Roman…
14:40
Într-unul dintre cazurile judecate, judecătoarea Moroșanu a respins perchezițiile informatice ale DNA privind conversațiile dintre Coldea și omul de afaceri chinez din afacerea Shanghai # HotNews.ro
O pistă urmărită de DNA, care n-a mai putut ajunge în dosar, au fost convorbirile dintre Florian Coldea și chinezul Wang Yan, care își pierduse cetățenia română după ce SRI l-a considerat pericol pentru siguranța…
14:30
Balurile bobocilor au scăpat de sub control. Am mers la balul unor licee de top din Capitală și am plecat acasă la 4 dimineața, șocată. VIDEO # HotNews.ro
Sunt mama unei fete adolescente care mi-a cerut anul acesta să participe la balurile bobocilor organizate atât pentru elevii din liceul ei, cât și pentru cei din alte școli. La început, am fost tentată să…
14:20
Rusia a desemnat trupa „Pussy Riot” ca organizație extremistă din cauza unor fapte ce au avut loc cu ani în urmă # HotNews.ro
Trupa punk rusă anti-Kremlin „Pussy Riot” a fost desemnată luni organizație extremistă de o instanță de la Moscova, ceea ce înseamnă că toate activitățile sale sunt interzise acum pe teritoriul Rusiei, transmite Reuters. Decizia, anunțată…
14:20
În timp ce Zelenski încearcă să negocieze pacea cu Rusia, un sondaj arată ce cred ucrainenii / Ce este „complet inacceptabil” pentru 75% dintre ei # HotNews.ro
Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore în orice acord de pace, a arătat sondaj realizat în Ucraina ce subliniază provocările cu care se confruntă președintele Volodimir Zelenski în timp ce negociază sub…
13:50
Decizia CEDO, explicată de avocata lui Cristi Danileț: Oferă un instrument juridic tuturor magistraților români # HotNews.ro
Hotărârea luată luni de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului oferă un instrument juridic tuturor magistraților din cele 46 de state din Consiliul Europei atunci când există riscul de a fi sancționați disciplinar pentru…
13:40
George Clooney spune că nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o discuţie cu soţia mea” # HotNews.ro
Celebrul actor George Clooney, 64 de ani, nu mai este interesat de poveştile de dragoste de pe marele ecran, iar în urma discuțiilor cu soția sa, Amal Clooney, despre vârsta sa, a decis că nu…
13:40
Prețul unui metal obișnuit e pe cale să urce la noi maxime „stratosferice” din cauza stocurilor făcute de SUA # HotNews.ro
După ce au crescut vertiginos anul acesta, atingând mai multe maxime istorice pe fondul perturbărilor ofertei și temerilor legate de taxele vamale impuse de SUA, prețurile de tranzacționare pentru cupru ar putea atinge niveluri de…
13:20
Cercetători din Italia au început să folosească imprimante 3D pentru a face gustări din celule vegetale și spun că rezultatul poate ajunge în spațiul cosmic # HotNews.ro
Oameni de știință din Italia creează gustări dulci realizate din celule vegetale cultivate în laborator și reziduuri de fructe, obținând un material pe care o imprimantă 3D îl poate transforma apoi în „produse de patiserie”…
13:20
FOTO Rusia a început să-și înarmeze dronele cu rachete aer-aer ca să atace avioanele care vor să le doboare # HotNews.ro
Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a transmis luni că Rusia a început să înarmeze drone cu rachete aer-aer din era sovietică pentru a ataca avioanele și elicopterele care vin să o intercepteze, scrie…
