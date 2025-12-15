A fost diagnosticat cu trei boli grave. Cum a fost tratat un bărbat
Digi24.ro, 15 decembrie 2025 09:50
La 67 de ani, Filip a primit o veste îngrijorătoare, în urma unei radiografii pulmonare de rutină: era suspect de cancer la plămâni. La început, bărbatul a fost afectat și demoralizat, dar, cu sprijin din partea familiei, s-a mobilizat și a căutat soluții.
Acum 10 minute
10:00
Reacția lui Radu Marinescu la manifestațiile din marile orașe pentru independența justiției. Mesajul ministrului pentru protestatari # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit luni, în direct la Digi24, despre protestele declanșate în mai multe orașe după investigația Recorder, afirmând că „într-o democrație, cetățenii au deplina libertate de a-și spune punctele de vedere”, iar semnalele privind disfuncționalități din justiție „nu trebuie sub nicio formă ignorate”. El a precizat că a cerut public CSM și Inspecției Judiciare să facă verificări, subliniind că „avem nevoie de adevăr”, care trebuie stabilit „pe bază de probe”, pentru ca eventualele abateri din sistem să fie investigate și sancționate.
Acum 30 minute
09:50
Australia intenționează să înăsprească legile privind armele de foc după atacul soldat cu 15 morți de la Bondi Beach, Sydney # Digi24.ro
Australia a anunțat luni că intenționează să înăsprească legile privind armele de foc, în timp ce țara plânge victimele celui mai grav atac armat din ultimii aproape 30 de ani, în care un tată și fiul său au ucis 15 persoane la o sărbătoare evreiască la Bondi Beach, în Sydney, transmite Reuters.
09:50
Acum o oră
09:20
Preşedintele Nicuşor Dan începe luni o vizită în Finlanda. Marţi, acesta are programată participarea, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, care are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.
09:20
UE va extinde sancțiunile împotriva Belarusului pentru a include activitățile hibride, susține Lituania # Digi24.ro
Uniunea Europeană urmează să aprobe extinderea sancțiunilor împotriva regimului din Belarus pentru a include activitățile hibride împotriva blocului, a declarat luni ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, relatează Reuters.
Acum 2 ore
09:00
Noua șefă a serviciului secret britanic MI6 avertizează asupra amenințării „agresive, expansioniste și revizioniste” a Rusiei # Digi24.ro
Șefa Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii, serviciul de spionaj extern cunoscut sub numele de MI6, va avertiza că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă, expansionistă și revizionistă”, în primul său discurs de la preluarea funcției, care are loc luni, 15 decembrie. Blaise Metreweli l-a înlocuit pe Richard Moore în octombrie, devenind prima femeie șefă a MI6 - o funcție cunoscută public sub numele de cod „C” - în istoria de 116 ani a serviciului, anunță Reuters.
08:50
Senatul dezbate și votează moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă în urma crizei apei din Prahova # Digi24.ro
Senatul va dezbate şi vota luni moţiunea simplă iniţiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.
08:50
Un tânăr de 19 ani din Dolj a murit după ce a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un cap de pod. Accidentul, surprins de camere # Digi24.ro
Un șofer de 19 ani din județul Dolj a murit după ce a pierdut controlul mașinii și aceasta s-a izbit de un cap de pod, în noaptea de duminică spre luni. Pasagera din vehicul, o adolescentă de 16 ani, a fost rănită și transportată la spital.
08:40
Cum folosește Belarus baloane de contrabandă pentru a semăna haos în Lituania, ca parte a „războiului hibrid” al lui Vladimir Putin # Digi24.ro
Sâmbătă, trimisul președintelui american Donald Trump, John Coale, a declarat că Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a promis să oprească zborul baloanelor din țara sa către Lituania. Acest lucru s-a întâmplat la doar câteva zile după ce guvernul lituanian a fost nevoit să declare stare de urgență națională ca răspuns la o creștere a numărului de baloane care treceau granița din Belarus, multe dintre ele transportând țigări de contrabandă, relatează Independent.
08:30
„Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă pe unul dintre atacatorii de pe plaja Bondi din Sydney # Digi24.ro
Un martor a reușit să-l dezarmeze pe unul dintre cei doi presupuși atacatori de pe plaja Bondi din Sydney, care au ucis cel puțin 16 persoane, conform imaginilor din presă, scrie The Guardian.
08:30
Reuniune crucială la Bruxelles: Ucraina și China, în centrul discuțiilor Consiliului Afaceri Externe, la care participă și Oana Țoiu # Digi24.ro
Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene se reuneşte la 15 decembrie 2025, la Bruxelles, pe agendă fiind subiecte precum războiul din Ucraina, situaţia din Orientul Mijlociu, relaţiile cu China etc, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu/. Reuniunea este prezidată de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas. La eveniment participă și ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
08:20
Alegeri în Chile: electoratul virează spre dreapta și-l alege pe Jose Antonio Kast în funcția de președinte # Digi24.ro
Jose Antonio Kast a câştigat duminică alegerile prezidenţiale din Chile, profitând de temerile alegătorilor legate de creşterea criminalităţii şi imigraţiei şi înregistrând cea mai categorică virare spre dreapta a electoratului de la sfârşitul dictaturii militare în 1990, relatează Reuters.
Acum 4 ore
08:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 15 decembrie
07:50
Atacul armat de la Universitatea Brown din SUA: suspectul în vârstă de 24 de ani reținut va fi eliberat # Digi24.ro
Oficialii din Providence au anunţat că persoana reţinută duminică în urma incidentului armat de la Universitatea Brown, în care doi studenţi au fost ucişi şi nouă au fost răniţi, va fi eliberată, iar întrebări-cheie rămân fără răspuns la mai mult de 24 de ore după atac, relatează The Asociated Press şi Reuters, potrivit News.ro.
07:40
Regizorul american Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casa lor din Los Angeles: ambii au fost înjunghiați # Digi24.ro
Regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele, au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles, potrivit NBC News și TMZ, care precizează că cei doi aveau răni provocate de cuțit.
07:10
De Sărbători, românii nu prea se uită la bani. Cât ajunge să cheltuie, în medie, o familie în luna decembrie: „Cumperi ce îți permiți” # Digi24.ro
Sărbătorile din acest an îi găsesc pe români cu liste de cumpărături mai scurte decât anul trecut. În medie, o familie cheltuie 10.000 de lei în luna decembrie, ne spun specialiștii. De la brazi și cadouri până la ingredientele pentru masa de Crăciun, totul este mai scump. În piețe și magazine, oamenii cumpără mai puțin, aleg variante mai ieftine sau renunță complet la unele produse.
07:10
„Premiul Nobel m-a ferit de bătăi în închisoare”. Mărturia șocantă a disidentului din Belarus, Ales Bialiațki # Digi24.ro
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, disidentul din Belarus, Ales Bialiațki, a declarat că notorietatea internațională i-a oferit o formă de protecție în detenția din Belarus, susținând că premiul l-a ferit de tratamente mult mai dure în închisoare. Eliberat recent în urma unui acord între Minsk și Washington, Bialiațki spune că experiența detenției a scos la iveală brutalitatea regimului Lukașenko și promite că își va continua activitatea pentru apărarea drepturilor omului din exil, relatează AFP și Agerpres.
07:10
Misterul unui faraon a fost rezolvat. Descoperire uriașă în Egipt: 225 de figurine funerare găsite într-un mormânt regal # Digi24.ro
Misterul unui sarcofag anonim din necropola regală de la Tanis a fost elucidat după găsirea a 225 de figurine funerare aşezate în poziţia originală. Arheologii spun că statuetele „excepţionale” dezvăluie identitatea faraonului îngropat acolo: Shoshenq al III-lea, conducător al Egiptului în urmă cu aproape 3.000 de ani.
07:10
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată astăzi în Parlament # Digi24.ro
Săptămână de foc în plan politic. Parlamentarii votează astăzi, începând cu ora 14.00, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură este intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” și a fost inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și susținută de AUR.
07:10
Copiii care fură milioane de dolari cu un singur click. Foști hackeri dezvăluie cum comit tinerii infracțiuni cibernetice uriașe # Digi24.ro
Atacurile cibernetice au provocat pagube de miliarde de lire sterline în Marea Britanie anul acesta, iar mulți dintre hackeri sunt adolescenți sau copii, unii din ei de doar șapte ani. Foști hackeri care au stat ani de zile la închisoare, după ce au furat milioane de dolari, îi avertizează pe părinți că este mai ușor ca niciodată pentru copii să cadă în capcana comiterii de infracțiuni cibernetice, începând de cele mai multe ori cu jocurile video.
07:10
Minune de Crăciun pentru familiile sărace, din donații. Preotul care aduce bucurie pentru 10.500 de copii: „De unul singur n-aș putea” # Digi24.ro
Pentru copii, decembrie este una dintre cele mai frumoase luni din an. Este perioada în care primesc daruri. Sunt, însă, numeroase situații în care părinții nu își permit să le pună sub brad nici măcar o ciocolată. Pentru unii dintre acești copii, magia sărbătorilor vine de la oameni generoși, pe care nu îi cunosc. Peste 10.500 de copii din județele Moldovei primesc daruri de Crăciun datorită preotului Dan Damaschin și a celor care donează pentru a aduce speranță de Sărbători.
07:10
Războiul Rusiei în Ucraina a fost cel mai sângeros conflict din lume în 2025, potrivit unui nou raport care urmărește conflictele la nivel global, în ciuda eforturilor diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt invaziei care durează de aproape patru ani.
07:10
Berlinul reînvață să fie o putere militară. Cum transformă Friedrich Merz Germania în statul arsenal al Europei # Digi24.ro
Friedrich Merz pare să încerce să facă ceva ce niciun cancelar german nu a încercat serios de la sfârșitul Războiului Rece. Să transforme Germania dintr-o țară obsedată de reguli în principalul producător de securitate al Europei.
07:10
Cum îi modelează Donald Trump pe potențialii candidați democrați la alegerile prezidențiale din 2028 # Digi24.ro
Agenda agresivă de politici a președintelui Donald Trump, de la raidurile pentru imigrație și presiunile privind redesenarea circumscripțiilor electorale până la reducerile ample ale cheltuielilor federale, le oferă unor guvernatori democrați o expunere națională care îi transformă în potențiali candidați la alegerile prezidențiale din 2028. Lideri precum Gavin Newsom din California, JB Pritzker din Illinois și Wes Moore din Maryland folosesc confruntarea cu Casa Albă pentru a-și mobiliza baza politică, a-și crește profilul dincolo de statele lor și a se poziționa ca figuri centrale ale opoziției democrate față de Trump.
07:10
În 2024, piața globală de artă a atins o valoare estimată de 57,5 miliarde de dolari (49,5 miliarde de euro) în vânzări, potrivit raportului Art Basel și UBS Art Market Report 2025, subliniind importanța artei ca clasă de active. Arta este asociată în mod tradițional cu motivații nobile și patrimoniu. Cu toate acestea, piața de artă, cu valoarea sa ridicată pe tranzacție unitară, evaluările subiective și/sau manipulate și opacitatea relativă, poate fi exploatată ca instrument pentru investiții criminale și spălare de bani, în special prin achiziționarea și revânzarea de opere de artă pentru a spăla bani, scriu doi cercetători, profesoara de marketing Guergana Guintcheva și profesorul Bertrand Monnet de la EDHEC Business School, într-un articol pentru The Conversation.
07:10
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia # Digi24.ro
Cum se poate ca o persoană născută în una dintre cele mai liberale țări din lume să ajungă să se alăture unei grupări teroriste ce comite atrocități în Africa și Orientul Mijlociu? Aceasta este întrebarea care stă la baza poveștii lui Hassan Attar, un cetățean olandez recrutat de Isis în Somalia și care ar putea acum să fie condamnat la moarte.
07:10
În discursul public, oamenii consumă o mare parte din energia colectivă dezbătând acuratețea faptelor. Verifică faptele politicienilor, monitorizează rețelele sociale pentru a depista dezinformarea și acordă prioritate luării deciziilor bazate pe date în mediul de lucru. Acest accent este vital; distincția dintre adevăr și falsitate este fundamentul unei societăți funcționale, scrie Daniel Mirny, profesor asistent de marketing la IESE Business School (Universitatea din Navarra), într-un articol publicat pe platforma The Conversation.
Acum 12 ore
00:10
Omul a făcut focul cu 350.000 de ani mai devreme decât se credea anterior, sugerează o descoperire recentă # Digi24.ro
Oamenii au stăpânit arta de a face focul cu 400.000 de ani în urmă, cu aproape 350.000 de ani mai devreme decât se credea anterior, potrivit unei descoperiri revoluționare făcute într-un câmp din Suffolk.
00:10
Secretele betonului folosit de romani la Pompeii, deslușite după descoperirea unui șantier prezervat sub cenușa Vezuviului # Digi24.ro
Oamenii de ştiinţă care realizează săpături printre ruinele oraşului Pompeii au descoperit un şantier conservat de erupţia vulcanului Vezuviu din anul 79, care oferă informaţii despre ingredientele şi metodele din spatele betonului auto-reparator durabil folosit de romani pentru a revoluţiona arhitectura.
00:00
Mecanismul prin care Terra și-a creat primul rezervor de apă. Un studiu arată cum a ajuns apa la suprafață și a permis apariția vieții # Digi24.ro
Oamenii de ştiinţă chinezi au descoperit un mecanism crucial ce explică modalitatea prin care Terra ar fi stocat cantităţi enorme de apă la începuturile evoluţiei sale, descoperire care oferă o perspectivă nouă asupra evoluţiei spectaculoase a Pământului de la o minge de magmă la planeta care susţine viaţă din ziua de azi.
00:00
Cobza, oficial în patrimoniul UNESCO. Ce spun puținii cântăreți români care duc tradiția mai departe: „Cobza e ca un ghimpe” # Digi24.ro
Cobza, instrumentul care are cea mai lungă tradiție la petrecerile pe teritoriul țării noastre, a intrat în patrimoniul UNESCO. Recunoașterea a venit după aproape trei ani de efort comun al României și Republicii Moldova. În plus, succesul inițiativei a venit și cu un bonus: au apărut noi comunități de cobzari. „Cobza e ca un ghimpe, n-are nevoie de îngrășăminte, de apă. E foarte greu să o controlezi”, recunoaște Bogdan Simion, un cunoscut cântăreț la cobză și printre ultimii din România.
00:00
Ritualuri surprinzătoare în China preistorică: sacrificiile umane nu erau feminine, ci majoritar masculine # Digi24.ro
Un studiu genetic al celor 80 de cranii descoperite într-un oraș din epoca pietrei din China a relevat că persoanele sacrificate erau în mare parte bărbați, contrar presupunerilor anterioare, scrie Live Science.
14 decembrie 2025
23:50
Ministrul Economiei: S-a întâlnit prostul cu deşteptul la Avioane Craiova. Prostul a fost statul, deşteptul a fost o firmă privată # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică, referindu-se la situaţia de la Avioane Craiova, că acolo "s-a întâlnit un prost cu un deştept" în condiţiile în care compania de stat a fost la mijloc într-un contract "foarte păgubos".
23:30
Radu Miruţă: Ce face PSD acum e o componentă de teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern # Digi24.ro
Ministrul USR al Economiei, Radu Miruţă, consideră că ameninţările PSD cu ieşirea de la guvernare reprezintă "o componentă de teatru", însă admite că o majoritate fără PSD în schema actuală nu este posibilă.
23:00
Cum ar putea fi rezolvată problema concediilor medicale false. Șeful CNAS: Ar putea fi retras dreptul de practică pentru medici # Digi24.ro
Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a explicat pentru Digi24 de ce concediile medicale se decontează cu întârzieri. „S-au rostogolit datorii. Am ajuns în aceste zile la nivelul lunii februarie,” a declarat președintele CNAS, Horațiu Moldovan. La nivelul CNAS se caută și măsuri pentru a reduce numărul concedii medicale false, acordate celor care nu au cu adevărat nevoie, una dintre propuneri fiind chiar retragerea dreptului de liberă practică pentru medic.
22:00
„Bomboana de pe colivă: apelul telefonic al doamnei Lia”. Ce spune Theodor Paleologu despre pensiile speciale ale magistraților # Digi24.ro
Theodor Paleologu a criticat sistemul pensiilor speciale din magistratură, pe care l-a descris drept „o păcăleală” și „o capcană” ce îi menține pe magistrați captivi într-un sistem pe care mulți nu îl mai pot suporta. Invitat la Digi24, Paleologu a vorbit și despre presiunile și reacțiile apărute în spațiul public după momentul „mă sună Lia, mă duc să răspund”, pe care l-a catalogat drept „bomboana de pe colivă”, afirmând că întreaga situație a căpătat accente de comedie și a ilustrat disfuncțiile și lipsa de seriozitate din vârful sistemului judiciar.
21:50
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină funcția, una spune în coaliție, alta în afara ei” # Digi24.ro
Prezent la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre relația tensionantă din coaliție, despre Sorin Grindeanu, care „una spune în coaliție, alta în afara ei”. „El crede că obligația lui e să servească doar PSD-ul și clientela PSD. Are obligația să servească și țara. Asta nu înțelege”, a spus Băsescu.
21:40
Theodor Paleologu, despre presiunile din sistemul judiciar: „O tentativă de intimidare într-un stil mafiot” # Digi24.ro
Theodor Paleologu susține că protestele pentru independența Justiției sunt abia la început și că este esențial ca schimbările să vină din interiorul magistraturii. Invitat în studioul Digi24, fostul ministru a vorbit despre rolul magistraților care au ales să se exprime public, despre pensiile speciale și despre tentativele de intimidare din sistemul judiciar.
21:30
Traian Băsescu, despre criza din justiție: „Magistrații sunt independenți atât cât vor ei, când acceptă să fie slugi, devin slugi” # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit duminică seara, la Digi24, despre criza din justiție și o caracterizează ca fiind „un dezastru”, precizând că este nevoie de modificarea legilor justiției. Protestele care au avut loc în ultimele zile „ne arată că justiția este o prioritate pentru români, în mod deosebit pentru generația tânără,” este de părere Traian Băsescu.
Acum 24 ore
20:40
Demonstraţie rară de nemulţumire publică într-un oraș din Rusia. Proteste faţă de interzicerea platformei de jocuri Roblox # Digi24.ro
Zeci de persoane au protestat duminică în oraşul siberian Tomsk faţă de decizia Rusiei de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, o demonstraţie rară de nemulţumire publică, pe fondul iritării crescânde a populaţiei cu privire la această interdicţie, relatează Reuters.
19:50
Miniștrii de Externe polonez și ungar s-au „încăierat” din cauza lui Orban și a declarațiilor sale privind înghețarea activelor rusești # Digi24.ro
O postare a prim-ministrului ungar Viktor Orbán, în care critica decizia UE de a îngheța pe termen nelimitat activele rusești, a stârnit o dispută publică între ministrul de externe polonez Radosław Sikorski și omologul său ungar Péter Szijjártó.
19:40
Banca Europeană de Investiţii va creşte finanţarea pentru proiecte de apărare ale UE în 2026 # Digi24.ro
Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia de creditare a Uniunii Europene, va majora finanţarea destinată proiectelor de apărare la 4,5 miliarde de euro în 2026, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui suma în sens ascendent dacă cererea va fi mai mare, a declarat preşedinta BEI, Nadia Calvino, transmite Reuters.
19:40
Imagini în premieră: Balenele ucigașe vânează împreună cu delfinii, iar apoi își împart prada cu ei # Digi24.ro
Cercetătorii au observat pentru prima dată cum orcile, numite și balenele ucigașe, fac echipă cu delfinii pentru a vâna somon, iar apoi își împart prada, relatează The Independent.
19:30
Când crede Nicușor Dan că se va termina războiul din Ucraina. „Altfel, Rusia va veni permanent cu pretexte” # Digi24.ro
Într-un interviu recent, președintele Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea ca războiul din Ucraina să se termine și care este miza încheierii conflictului.
18:30
Inspecţia Judiciară face verificări după documentarul Recorder. Un rezumat al acestor activităţi va fi prezentat în zilele următoare # Digi24.ro
Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare precizează, duminică după-amiază, că instituţia face verificări după documentarul Recorder. „O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, transmit aceştia.
18:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la putere cu promisiuni de pace, dar ulterior a promovat războiul, susține Kremlinul, prin vocea purtătorului său de cuvânt, Dmitri Peskov. Oficialul rus afirmă că liderul de la Kiev nu și-ar fi respectat angajamentele asumate după câștigarea alegerilor și acuză Ucraina de încălcarea Acordurilor de la Minsk, potrivit TASS și News.ro.
18:10
Descoperire uriașă în Rusia: ansamblu de ofrande funerare vechi de 2.400 de ani. Arheologii spun că este cel mai bogat găsit vreodată # Digi24.ro
Arheologii ruși au descoperit în Munții Ural un ansamblu de ofrande funerare vechi de 2.400 de ani, plin cu sute de artefacte depuse ca ofrande, cea mai bogată descoperire de acest fel făcută vreodată. În groapa rituală au fost găsite piese de harnașament pentru cai, mărgele de bronz, un bol de lemn decorat cu argint și oase de mistreț folosite într-un ritual funerar al vechilor populații nomade.
18:10
Proteste pentru independența justiției, a cincea zi la rând. Manifestanții cer demisii în vârful sistemului # Digi24.ro
Românii ies din nou în Piața Victoriei, pentru a cincea zi consecutivă de proteste pentru independența justiției. Manifestanții acuză politizarea sistemului judiciar, cer demisii în vârful Justiției și anunță un marș, sub mesajul „vrem justiție curată, nu coruptă”.
18:00
După criza de la Paltinu, alte localități din Prahova pot folosi acum apa pentru consum. Unde mai este valabilă restricția # Digi24.ro
DSP Prahova a anunțat că în urma analizelor efectuate, în sistemele Verbilău și Șotrile apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat. Interdicțiile se mențin în Aluniș.
17:50
Epava unei ambarcaţiuni de lux vechi de 2.000 de ani, descoperită de scafandri arheologi în golful din Alexandria, Egipt # Digi24.ro
O ambarcaţiune de lux veche de aproximativ 2.000 de ani a fost descoperită în adâncurile golfului din Alexandria de către scafandri arheologi ai Institutului European de Arheologie Subacvatică. Nava, lungă de peste 35 de metri, se afla scufundată lângă fosta insulă regală Antirhodos, potrivit AFP și Agerpres.
