Români arestați în Italia: 200 de mii de euro pe lună din trafic de droguri / Bandă internațională formată din albanezi, români și georgieni / Cocaina vândută de ei avea o puritate de 96%
G4Media, 15 decembrie 2025 10:20
24 de persoane au fost arestate în Italia, luni dimineața, în cadrul unei anchete complexe coordonate de Parchetul din Foggia, anunță Curierul Italiei, care citează presa din peninsulă. Cele 24 de persoane sunt suspectate de diverse infracțiuni de trafic, deținere și comercializare de droguri (19 dintre aceștia se află în închisoare, iar cinci sunt în
• • •
Acum 10 minute
10:30
SURSE Percheziții DNA în Iași și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală produsă de firme de ride sharing / Prejudiciu estimat la circa 5 milioane de euro # G4Media
Mai multe percheziții sunt în desfășurare, luni dimineața, în județele Iași și Ilfov, într-un dosar instrumentat de procurorii DNA în legătură cu evaziune fiscală produsă de firme de ride sharing, potrivit surselor G4Media. Prejudiciul estimat de procurori se ridică la circa 25 milioane de lei (5 milioane de euro). În dosar sunt vizași cinci supecți.
10:30
VIDEO Precipitații abundente, localități inundate și două persoane salvate dintr-o mașină blocată în apă/ Furtuna Emilia a devastat sud-estul Spaniei și se manifestă în continuare în Valencia și Castellon/ În anumite zone a fost emis cod portocaliu și închise preventiv școlile # G4Media
Duminica, 14 decembrie, a fost o zi deosebit de critică în Spania, din punct de vedere meteorologic. Ciclonul Emilia a traversat sud-estul Peninsulei Iberice fiind emisă o alertă de cod roșu din cauza ploilor torențiale. Cea mai severă situație s-a înregistrat în provincia Almería (Valle de Almanzora și Los Vélez), unde s-au acumulat până la
Acum 30 minute
10:20
10:10
Nicușor Dan: Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc / În limitele atribuțiilor constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, într-o postare pe X, că pleacă la summitul de la Helsinki, dar ia cu el îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășește și a dat asigurări că, în limitele atribuțiilor constituționale, va acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. „Statul de drept nu
Acum o oră
10:00
Andy Murray, dezvăluiri din era BIG 3: „Federer nu voia să se antreneze cu mine, Nadal sau Djokovic” # G4Media
Retras din activitate, Andy Murray a vorbit pe canalul YouTube Stephen Hendry Cue Tips despre unele povești mai puțin cunoscute din lumea tenisului, el făcând referire la era BIG 3. Scoțianul a precizat că Roger Federer nu se antrena alături de rivali, spre deosebire de Djokovic și Nadal. Andy a fost unul dintre rivalii puternici
09:50
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac nu va mai fi ridicat în acest an din cauza temperaturilor ridicate / ”Nu se poate construi în condiții optime și sigure” # G4Media
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit în acest sezon, din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului, anunță organizatorii pe pagina oficială, anunță Turnul Sfatului. Aceasta este prima suspendare a proiectului de la pandemie. „Din cauza vremii nefavorabile, anul acesta Hotelul de Gheață nu se poate construi
Acum 2 ore
09:30
China va acoperi toate cheltuielile legate de naștere, în 2026 / Îmbătrânirea populației generată de politica unui singur copil grevează sistemul de pensii # G4Media
China va acoperi toate cheltuielile legate de naștere în anul viitor, a declarat administrația națională pentru securitatea sănătății din această țară, în contextul în care autoritățile încearcă să încurajeze mai multe cupluri tinere să aibă copii, scrie Reuters. Până în 2026, China își propune să ofere rambursarea integrală la nivel național a tuturor cheltuielilor medicale
09:20
Helmut Marko, verdict dur după plecarea de la RedBull: Horner, vinovat pentru ratarea titlului de către Verstappen # G4Media
Helmut Marko este deja istorie pentru RedBull Racing, iar austriacul în vârstă de 82 de ani a vorbit despre ratarea titlului mondial de către Max Verstappen. Fostul consilier al echipei transmite că olandezul ar fi cucerit a cincea sa coroană consecutivă din Formula 1 dacă Horner ar fi fost dat afară mai repede de echipa
09:20
Atac cu drone la Moscova. Locuitorii au auzit explozii / Primarul Moscovei: ”Serviciile de urgență lucrează la locul unde au căzut resturile dronelor” # G4Media
Un atac cu drone s-a petrecut la Moscova, în noaptea de duminică spre luni, potrivit canalelor rusești de Telegram, citate de Ukrainska Pravda, notează Mediafax. Ministerul Apărării rus a afirmat, luni dimineață, într-o informare pe Telegram, că 130 de drone au fost doborâte, dintre care 25 deasupra regiunii Moscova. Expoziile au fost raportate în districtul
09:20
În fața „amenințărilor crescânde” din partea Rusiei, șeful Statului Major al Armatei britanice face apel la „reziliență națională” # G4Media
La câteva săptămâni după declarațiile șefului Statului Major francez cu privire la amenințarea rusă, este rândul omologului său de peste Canalul Mânecii să tragă un semnal de alarmă. Șeful Statului Major al Armatei din Regatul Unit, Richard Knighton, va face apel luni, 15 decembrie, la „reziliență națională" în fața „amenințărilor crescânde", începând cu cele ale
09:20
Banca Centrală a Rusiei acționează în justiție și îi cere despăgubiri de aproape 230 de miliarde de dolari celui mai mare depozitar de active belgian / Suma se apropie de cea pe care UE o vrea înghețată # G4Media
Un tribunal din Moscova a declarat luni că a primit o acțiune în justiție din partea Băncii Centrale a Rusiei, care solicita despăgubiri în valoare de 18,2 trilioane de ruble (229,36 miliarde de dolari) de la depozitarul central de valori mobiliare belgian Euroclear, scrie Reuters. Anunțul vine în contextul în care, amintește agenția, Uniunea Europeană
09:10
Vreme caldă de Crăciun: Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei / Iarna începe în 2026 # G4Media
Meteorologii anunță că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, inclusiv în timpul sărbătorilor de Crăciun, urmând ca vremea să se răcească abia după 29 decembrie, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul pentru
09:10
Pentru orice manager care gestionează flota unei multinaționale sau mici afaceri, provocarea de a monitoriza tranzacțiile efectuate de șoferi poate deveni un obstacol financiar și birocratic major. Soluția ideală pentru ambele părți este cardul de combustibil DKV Fleet Card. Acesta le permite șoferilor să alimenteze fără numerar și să acceseze diverse servicii auto conexe. Managerilor
08:50
Verstappen vrea să concureze în 2026 cu vechiul număr de concurs folosit de Michael Schumacher și Lewis Hamilton # G4Media
Max Verstappen vrea să concureze în sezonul 2026 din Formula 1 cu cifra 3 pe monopostul său RedBull, transmite gpblog.com. De-a lungul timpului, nume importante din istoria Marelui Circ au avut același număr pe mașini: Michael Schumacher și Lewis Hamilton. Verstappen nu mai poate folosi cifra 1 pe monopostul său pentru că nu mai este
08:50
Angajații celui mai vizitat muzeu din lume ar putea intra în grevă / Sute de angajați de la Luvru cer creșterea finanțării de la stat # G4Media
Angajații de la muzeul Luvru din Paris vor vota luni, dacă să intre în grevă sau să continue negocierile cu guvernul francez, după luni întregi de presiuni asupra celui mai vizitat muzeu din lume, pe care sindicatele îl descriu ca fiind „în criză", anunță Mediafax. Sute de angajați se vor reuni în spatele ușilor închise
Acum 4 ore
08:30
Cristi Chivu, după ce a devenit lider în Serie A: „Un antrenor este bun când lucrurile merg bine” # G4Media
Cristi Chivu a revenit pe primul loc în Serie A după victoria cu 2-1 de pe terenul celor de la Genoa. Trupa antrenorului român a profitat de pașii greșiți făcuți de rivalele AC Milan și Napoli pentru a se instala în fotoliul de lider. Chivu a scos în evidență nu faptul că Interul este din
08:30
Un mecanic auto, cel mai bun pescar din Iași: „Astăzi, pescuitul a ajuns fabulos de scump” / „Trebuie să fii în trend, suntem ca oile„ / ”Braconajul nu e ok, în primul rând ne facem tot nouă rău” # G4Media
Pentru Sorin Prodan, probabil cel mai titrat pescar ieșean, definiția idilică a pescuitului a dispărut de foarte mult timp. În cazul lui, liniștea a fost înlocuită de o stare de tensiune permanentă, de o „febră" care nu scade niciodată. În locul relaxării a apărut o agitație continuă și o dorință aproape nebună de a fi
08:20
Mama unui jurnalist francez, condamnat la șapte ani de închisoare în Algeria, cere grațierea fiului său, acuzat de „apologia terorismului” # G4Media
Mama jurnalistului sportiv francez, Christophe Gleizes, condamnat la începutul lunii decembrie în Algeria la șapte ani de închisoare cu executare în apel, a transmis o cerere de grațiere președintelui algerian Abdelmadjid Tebboune, potrivit unei scrisori consultate luni de AFP. „Vă rog respectuos să luați în considerare grațierea lui Christophe, pentru ca acesta să-și poată recăpăta
08:10
Bilanțul morților în atacul antisemit din Australia a crescut la 16 / Un vânzător de fructe, considerat erou, după ce l-a dezarmat pe atacator și a fost rănit # G4Media
Şaisprezece persoane au fost ucise şi cel puţin alte 40 au fost rănite în atacul armat care a avut loc în timpul unei sărbători evreieşti pe plaja Bondi din Sydney, în Australia, potrivit ultimului bilanț anunţat de poliţia statului, luni dimineaţă, transmite AFP, preluată de Agerpres. „Poliţia poate confirma că 16 persoane au murit şi
08:10
Ministrul Oana Ţoiu participă la Consiliul Afacerilor Externe, la Bruxelles / Agenda reuniunii include agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Ţoiu, va participa luni la Consiliul Afacerilor Externe şi la evenimente în marja acestei reuniuni care se vor desfăşura la Bruxelles, transmite Agerpres. Potrivit MAE, agenda reuniunii include agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cu participarea ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, prin videoconferinţă, situaţia din Orientul Mijlociu, inclusiv Siria şi Liban, şi
08:00
Péter Szijjártó: Ungaria va avea un avantaj competitiv uriaș în perioada de după sfârşitul războiul din Ucraina / ”Avem capacitatea de a stabili relații cu cei care determină ordinea mondială” # G4Media
Ungaria va avea un avantaj competitiv uriaș în perioada de după sfârșitul războiului din Ucraina, deoarece și-a menținut relațiile bazate pe respect reciproc și beneficii, atât în Est, cât și în Vest, a declarat joi, la Budapesta, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al ministerului, anunță Agenția de presă Rador. Ministrul
07:40
Copii răniți grav de explozia unei petarde, în judeţul Brăila / S-a deschis dosar penal / Din acest an, românii nu mai pot cumpăra legal petarde # G4Media
Poliţiştii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Doi copii, de 8 şi, respectiv, 11 ani, din comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila, au fost transportați al spital, după ce au fost răniţi la mâini de explozia unei petarde. Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul
07:40
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR” , dezbătută și votată luni în Parlament. PSD anunță că nu o va susține # G4Media
Parlamentul se va reuni luni, 15 decembrie, de la ora 14:00, în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură depuse împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Potrivit programului oficial, premierul Ilie Bolojan va participa la ședința plenului reunit, iar alocuțiunea sa va fi transmisă LIVE pe
07:40
22 de persoane arestate, în Olanda, după manifestaţii împotriva unui cântăreţ al armatei israeliene # G4Media
Poliţia olandeză a anunţat duminică arestarea a 22 de persoane la Amsterdam, după ciocniri cu manifestanţi care protestau faţă de un spectacol susţinut de un cântăreţ al armatei israeliene într-o sală de concerte, notează AFP, citată de Agerpres. Câteva sute de persoane s-au adunat seara în apropierea Concertgebouw, o sală mare care găzduieşte evenimente de
07:30
Regizorul american Rob Reiner, ucis alături de soție în propria casă, în Los Angeles / A devenit cunoscut după ce a regizat filmele ”A Few Good Men” și „When Harry Met Sally” # G4Media
Regizorul american Rob Reiner (78) și soția sa Michele Singer (68) au fost găsiți morți în vila lor din Brentwood (Los Angeles). Cadavrele prezentau răni prin înjunghiere: cuplul fusese ucis cu cuțitul, anunță Corriere della Sera. Pompierii din Los Angeles au declarat că au răspuns duminică după-amiază la un apel de urgență medicală și au
07:30
Fostul magnat al presei pro-democraţie din Hong Kong, Jimmy Lai, găsit vinovat de insurecţie şi complot # G4Media
Un tribunal din Hong Kong l-a găsit luni vinovat pe fostul magnat al presei pro-democraţie Jimmy Lai de un capăt de acuzare de insurecţie şi două capete de acuzare de coluziune cu forţe străine în procesul său pentru subminarea securităţii naţionale, criticat de mai multe ţări occidentale, relatează AFP. „Nu există nicio îndoială în mintea
07:30
Candidatul de extremă dreapta câștigă alegerile prezidențiale din Chile / E un catolic devotat, tată a nouă copii / Tatăl său, născut în Germania, a fost membru al partidului nazist al lui Adolf Hitler # G4Media
Ultraconservatorul José Antonio Kast a obținut o victorie categorică în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Chile, desfășurat duminică, învingând candidata coaliției de guvernare de stânga și deschizând calea pentru cel mai de dreapta guvern al țării din ultimii 35 de ani de democrație, anunță Mediafax. Cu peste 95% din voturi numărate, Kast a
07:20
Pacienții cu cancer din Caraș-Severin renunță la tratament, din cauza navetei la Timișoara / ”Sunt situații reale, greu de suportat pentru cineva care se luptă deja cu o boală gravă” # G4Media
Medicul oncolog Vlad Vornicu face apel pentru construirea unui spital oncologic la Reșița. Tot mai mulți pacienți diagnosticați cu cancer din Caraș-Severin sunt nevoiți să întrerupă tratamentul oncologic, epuizați de naveta zilnică până la Spitalul Universitar OncoHelp din Timișoara și de costurile ridicate ale transportului, anunță Agenția de ăresă Rador, care citează Radio Reșița. Situația
07:20
Ziua moțiunilor la Parlament / Test pentru coaliție la moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului / Vot în plenul reunit asupra moțiunii de cenzură a opoziției # G4Media
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare" urmează să fie dezbătută şi votată luni, în plenul reunit al Parlamentului. Iniţiativa parlamentară a fost prezentată, cu o săptămână în urmă, de senatorul Ninel Peia. În moţiune se cere demisia „Guvernului progresist" condus de Ilie Bolojan, pe motiv că „a demonstrat
07:10
România va sprijini Republica Moldova prin expertiză în dezvoltare regională și reducerea riscului seismic # G4Media
Republica Moldova va beneficia de sprijinul României în domenii-cheie precum dezvoltarea regională, planificarea urbană, absorbția fondurilor europene și consolidarea clădirilor vulnerabile la risc seismic. Asistența a fost anunțată în cadrul unei întrevederi de
07:10
Nu există o siguranță și o previzibilitate a aprovizionării cu gaze a regiunii transnistrene, susține expertul în domeniul energetic Eugen Muravschi, de la comunitatea WatchDog. El a spus în cadrul emisiunii „Dosar Transnistrean” de la Radio Chișinău, că cea mai bună și reală soluție ar fi ca Tiraspolul să accepte ajutorul oferit de UE sub […] © G4Media.ro.
07:00
Zăcămintele de hidrocarburi din Balcani care schimbă harta energetică a Europei: România și Grecia # G4Media
Analiză a ziarului grec To Vima, via Rador: Descoperirea unor potențiale zăcăminte de hidrocarburi în regiunea balcanică aduce noi date pe tabla de șah energetică a Mediteranei de Est. Două perimetre offshore, unul în Marea Ionică și al doilea în Marea Neagră, și hidrocarburile ascunse în subsolul acestora ar putea transforma Grecia și regiunea balcanică […] © G4Media.ro.
06:40
Cererea de îngrijitori și menajere în regiunea Veneto este în scădere, crește numărul italienilor care fac aceste munci # G4Media
După vârfurile atinse în timpul pandemiei Covid, s-a înregistrat o nouă scădere a muncii domestice în Veneto atât în ceea ce privește numărul de lucrători angajați în mod regulat, cât și în ceea ce privește noile angajări, scrie ANSA citata de Rador. Aceast lucru reiese dintr-un studiu realizat de Observatorul Regional al Pieței Muncii asupra […] © G4Media.ro.
06:40
Sărăcia energetică din Europa: milioane de oameni trăiesc în locuinţe neîncălzite. Grecii și bulgarii, printre cei mai afectați # G4Media
Analiză Mediapool si Euronews, via Rador: Aproape 19% dintre locuitorii din Grecia și Bulgaria nu își pot încălzi locuințele iarna în mod adecvat, conform datelor citate de BGNES. Cele două țări sunt printre cele mai afectate din Uniunea Europeană, conform Indicatorului Sărăciei Energetice, care măsoară dacă gospodăriile își pot permite să mențină o temperatură normală […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
06:30
UDMR lansează un program pentru a încuraja revenirea acasă a maghiarilor care au emigrat din România # G4Media
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a lansat un program pe termen lung, numit „Transilvania te aşteaptă acasă”, pentru a încuraja revenirea maghiarilor care au emigrat din Transilvania şi pentru a oferi asistență compatrioților care locuiesc în străinătate pentru a se întoarce acasă, au anunțat vineri liderii UDMR la o conferință de presă susţinută pe […] © G4Media.ro.
05:10
Miza, motivele și dedesubturile procesului Danileț vs. România de la CEDO, a cărui pronunțare se dă azi / Cum au jucat ONG-urile favorabile penalilor în fața Curții # G4Media
Astăzi, la ora 11.30 (ora României), Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului urmează să dea verdictul final într-un proces extrem de important nu doar pentru România, ci pentru tot spațiul european care face parte din Consiliul Europei – nu mai puțin de 46 de țări. Verdictul urmează să clarifice care sunt limitele libertății […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
SURSE Șefa Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, a convocat luni, la ora 12 toți judecătorii CAB să discute despre ”problemele reale” # G4Media
Judecătoarea Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, a convocat luni, la ora 12:00, toți judecătorii instanței la o întâlnire având ca temă „problemele reale” ale CAB, au declarat surse judiciare pentru G4Media. Săptămâna trecută, joi, 12 decembrie, aceasta a ținut o conferință de presă extraordinară care a fost întreruptă de o declarație de protest […] © G4Media.ro.
22:40
Traian Băsescu: Președintele Nicușor Dan poate redresa justiția doar prin modificarea legislației. „Legile din 2022 au devenit toxice” # G4Media
Întrebat ce poate face concret președintele Nicușor Dan pentru redresarea justiției, fostul președinte Traian Băsescu a răspuns: „Modificarea legislației”. El a explicat, la Digi 24, că legile din 2022 promovate de Cătălin Predoiu au izolat justiția de celelalte puteri ale statului și au devenit toxice, transmite Mediafax. Președintele poate refuza o singură dată propunerea pentru […] © G4Media.ro.
22:40
Băsescu avertizează: România riscă să vândă Portul Constanța și Aeroportul Otopeni pentru plata dobânzilor. „Grindeanu nu înțelege că țara este în dificultate” # G4Media
Fostul președinte Traian Băsescu a avertizat că România riscă să vândă Portul Constanța, Portul Midia și Aeroportul Otopeni pentru a plăti dobânzile la împrumuturi, dacă nu se iau măsuri rapide de reducere a cheltuielilor, transmite Mediafax. Băsescu l-a criticat pe Sorin Grindeanu pentru că „nu înțelege că țara este într-un moment de mare dificultate” și […] © G4Media.ro.
22:30
Hamas confirmă moartea unui comandant de top în Fâșia Gaza, ucis într-un atac aerian israelian # G4Media
Mișcarea islamistă palestiniană Hamas a confirmat duminică moartea unuia dintre comandanții săi de top din Fâșia Gaza, la o zi după ce armata israeliană a anunțat că l-a ucis pe Raed Saad într-un atac aerian desfășurat în apropiere de orașul Gaza. Hamas a precizat că Raed Saad era comandantul unității de producție militară a organizației, […] © G4Media.ro.
22:20
Traian Băsescu, referire la greșeala din mandatul său legată de Laura Codruța Kovesi: „Spectacolul care s-a făcut a pus presiune pe instanțe” # G4Media
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi 24 că greșeala din mandatul său a fost spectacolul creat în jurul arestărilor de la DNA după numirea Laurei Codruța Kovesi. transmite Mediafax. El a spus că show-ul mediatic realizat în parteneriat între Kovesi și presă „a creat o presiune pe instanțe legat de vinovăția sau nevinovăția […] © G4Media.ro.
22:00
Radu Miruță: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un deștept”. Statul riscă să returneze un avans de circa 20 de milioane de euro # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruță, descrie situația de la Avioane Craiova ca pe o întâlnire între „un prost” – statul – și „un deștept” – o firmă privată. Compania riscă să returneze un avans de aproximativ 20 de milioane de euro pentru avioanele de antrenament F-16, după ce a încheiat un contract dezavantajos cu penalități de […] © G4Media.ro.
21:50
Ales Bialiațki cere UE să negocieze cu regimul de la Minsk pentru a opri represiunea din Belarus, după eliberarea sa din închisoare # G4Media
Disidentul belarus şi co-laureat al premiului Nobel pentru Pace, eliberat din închisoare după un acord între Minsk şi Washington, a făcut apel duminică la Uniunea Europeană să negocieze cu puterea din Belarus pentru a pune capăt represiunii în această ţară din Europa de Est, relatează AFP, transmite Agerpres. „Pentru societatea europeană şi celelalte democraţii, trebuie […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:20
Sindicatul polițiștilor „Diamantul”: Responsabilitatea lui Cătălin Predoiu pentru starea justiţiei este fundamentală # G4Media
Responsabilitatea lui Cătălin Predoiu pentru starea justiţiei este fundamentală şi ineluctabilă, acesta fiind arhitectul sau girantul principalelor modificări legislative şi numiri care au condus la situaţia actuală, transmite, duminică, Sindicatul Poliţiştilor din România „Diamantul”, potrivit Agerpres. Acesta critică faptul că, în timp ce oamenii manifestau în stradă pentru a susţine independenţa justiţiei, vicepremierul Predoiu era […] © G4Media.ro.
21:20
Radu Miruță (USR): PSD face teatru, nu lipsesc multe voturi pentru 50% în Parlament fără ei # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), susține că presiunea PSD pentru ieșirea USR din guvern este „o componentă de teatru” și că nu lipsesc multe voturi în Parlament pentru a forma o majoritate fără PSD, prin migrări politice dinspre AUR, POT și chiar din rândul social-democraților, transmite MEDIAFAX. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că presiunea […] © G4Media.ro.
21:00
Judecătoarea Raluca Moroșanu, interviu devastator la Recorder: „Totul este ocult” și indulgent cu inculpații: Puterea este în mâna președintei Curții, suntem ca angajații unui SRL, unde patronul stabilește și noi ne supunem”. Cere plecarea completă a Liei Savonea din magistratură și modificarea legilor justiției # G4Media
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, devenită celebră după ce a întrerupt conferința de presă extraordinară a conducerii CAB ca să-și manifeste solidaritatea cu magistrații care acuză abuzuri în justiție, a declarat, într-un interviu difuzat duminică de Recorder că „totul este ocult”, că nu li se comunică nimic de la nivel superior, […] © G4Media.ro.
20:20
Cât costă întreținerea unui animal de companie. Tot ce trebuie să știi despre microcipare, vaccinuri obligatorii și pașaport european # G4Media
Deținerea unui animal de companie în România înseamnă mai mult decât afecțiune și grijă zilnică. Presupune o serie de proceduri obligatorii, de la microcipare și înregistrare, până la vaccinări și, în unele situații, obținerea unui pașaport european. Iată ce trebuie să știi. Cât ajunge să te coste un animal de companie Costul unui animal de companie diferă de […] © G4Media.ro.
19:50
A început întâlnirea de la Berlin dintre Volodimir Zelenski şi responsabilii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski poartă, duminică, la Berlin, discuţii cu emisarii americani în speranţa de a convinge Washingtonul că o încetare a focului trebuie aplicată în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile către Rusia, relatează AFP, preluată de Agerpres. Alte discuţii, de această dată cu numeroşi lideri europeni, sunt prevăzute luni seară în capitala germană. Aceşti […] © G4Media.ro.
19:40
Andreea Ionescu, judecătoare în completul care l-a achitat pe Beuran și a suspendat mandatul de arestare a lui Sorin Oprescu, reacționează după Recorder: „Am fost forțați să ieșim din obligația de rezervă”/ „Operațiune de destabilizare a justiției” # G4Media
Judecătoarea Andreea Ionescu a publicat, duminică, un mesaj pe Facebook în care afirmă că vorbește din perspectiva unui magistrat care, „fără voia lui”, a fost forțat să iasă din obligația de rezervă și să se expună public, în contextul tensiunilor generate de documentarul Recorder despre presiunile din sistemul judiciar. În mesajul său, Andreea Ionescu susține […] © G4Media.ro.
18:20
Lumina în Sicilia de noiembrie nu e ca lumina de sezon turistic. E caldă, pasională, târzie, picură lent peste coline, vie și pietre vechi, ca și cum vântul ar vrea să scuture praful de vară și să reașeze lumea la loc. Am aterizat în Palermo seara târziu, iar dimineața următoare a fost una leneșă, petrecută […] © G4Media.ro.
