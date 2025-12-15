Platou vegetarian pentru masa de Crăciun sau de Anul Nou / Lejer, ușor și rapid de pregătit, cu ingrediente la îndemână

14:50

Este sezonul sărbătorilor, toată lumea decorează casa și, desigur, bradul este elementul central al tuturor locuințelor în perioada aceasta. Doar că un pomișor nou venit în spațiul personal al câinelui poate deveni un pic prea atractiv pentru patruped. Iar dacă în el sunt agățate fel de fel de decorațiuni, care mai de care mai strălucitoare […] © G4Media.ro.