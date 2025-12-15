Trump sugerează că moartea regizorului Rob Reiner s-a datorat „SINDROMULUI DERANJAMENTULUI TRUMP”
G4Media, 15 decembrie 2025 19:00
Președintele Donald Trump a declarat luni că moartea regizorului hollywoodian și activistului progresist Rob Reiner s-a datorat probabil „furiei pe care a provocat-o altora” prin „SINDROMUL DERANJAMENTULUI TRUMP”, potrivit Politico. Într-o postare pe Truth Social, Trump a recunoscut că moartea lui Reiner și a soției sale, producătoarea Michele Singer Reiner, este „foarte tristă”, dar nu […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 30 minute
19:00
Platou vegetarian pentru masa de Crăciun sau de Anul Nou / Lejer, ușor și rapid de pregătit, cu ingrediente la îndemână # G4Media
În deschiderea mesei de Crăciun sau Anul Nou ori atunci când „pică” un musafir pe neașteptate, acest platou vegetarian, ușor și rapid de preparat te scoate din încurcătură. Dacă ingredientele nu sunt deja în casă, o fugă până la Carrefour îți rezolvă toată lista, iar restul e doar să le aranjezi cu gust și spirit […] © G4Media.ro.
19:00
Trump sugerează că moartea regizorului Rob Reiner s-a datorat „SINDROMULUI DERANJAMENTULUI TRUMP"
19:00
Robert Cazanciuc (PSD) cere demisia ministrului Diana Buzoianu sau demiterea de către premier după ce PSD a votat moțiunea simplă depusă de AUR # G4Media
Fostul ministru PSD al Justiției Robert Cazanciuc a pus luni presiune pentru ca ministrul Mediului, Diana Buzoianu, să plece din guvern după ce PSD a votat o moțiune simplă inițiată de AUR. Cazanciuc a declarat luni că aprobarea unei moțiuni simple obligă ministrul vizat să demisioneze, iar în lipsa acestui gest, premierul are responsabilitatea de […] © G4Media.ro.
Acum o oră
18:40
VIDEO Ucraina afirmă că a lovit, în premieră, un submarin rusesc în portul Novorosiisk din Marea Neagră # G4Media
Serviciile de securitate ale Ucrainei (SBU) au anunțat luni într-un comunicat că forțele Kievului au lovit un submarin rus în Novorossiisk, un important port rus din Marea Neagră, provocând daune critice navei, transmite agenția Reuters. Submarinul rus de clasă Kilo a fost scos din funcțiune de drone Sea Baby, drone navale ucrainene utilizate din 2023 […] © G4Media.ro.
18:40
Oficial american din Departamentul de Stat, discuții la Ministerul Apărării despre incursiunile dronelor rusești # G4Media
Christopher W. Smith, adjunctul asistentului secretarului de Stat al SUA, s-a întâlnit luni la București cu secretarul de stat pentru politica de apărare în MApN, Sorin Moldovan, cu care a discutat despre relațiile bilaterale și securitatea în regiune, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate regională și […] © G4Media.ro.
18:30
Dominic Fritz, după ce PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului: Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. Grindeanu să explice de ce PSD a încălcat protocolul de coaliție care prevede explicit că nu se vor vota moțiuni împotriva vreunui membru al Guvernului # G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni după ce PSD și AUR au votat moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, că ”Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. Chiar dacă PSD și AUR au votat cot la cot moțiunea simplă împotriva ministrei USR a mediului. USR nu abdică de la misiunea pe care și-a asumat-o Guvernul Bolojan: reforma […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:10
Dominic Fritz, după ce PSD a votat moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu: Cred că există o coordonare între PSD și AUR # G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni că în cazul moţiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, există o coordonare între PSD şi AUR. El a susţinut la Digi 24 că acest lucru „descalifică” atât PSD, cât şi AUR, potrivit Agerpres. Moțiunea a trecut cu votul PSD. „Eu cred că este, în primul rând, evident […] © G4Media.ro.
17:50
Uciderea regizorului american Rob Reiner și a soției sale: Fiul cuplului, Nick, a fost arestat # G4Media
Fiul lui Rob și Michele Reiner, Nick, a fost arestat și este reținut cu o cauțiune de 4 milioane de dolari, transmite TMZ. Potrivit înregistrărilor online, bărbatul în vârstă de 32 de ani se află în custodia Departamentului de Poliție din Los Angeles de luni dimineață. El a fost încarcerat în închisoarea LAPD. Cei doi […] © G4Media.ro.
17:50
Ediția din acest an a Openului Scoției la snooker are parte de o serie de retrageri de marcă. Nume mari precum Judd Trump, Ronnie O’Sullivan, Ding Junhui, Mark Williams și Neil Robertson nu s-au prezentat în această săptămână la Edinburgh pentru a juca. Dacă Judd Trump, Ronnie O’Sullivan și Ding Junhui au anunțat din timp […] © G4Media.ro.
17:50
Printre victimele atentatului terorist antisemit de la Bondi Beach, Sydney, Australia: doi rabini, doi supraviețuitori ai Holocaustului și o fetiță de 10 ani # G4Media
Atentatul de duminică a făcut cel puțin 15 morți, cu doi atentatori țintind sărbătoarea iudaică Hanuka pe celebra plajă a celui mai mare oraș australian. Printre cei decedați se află doi rabini ai organizației ultra-ortodoxe așkenaze Habad: Eli Schlanger, 41 de ani, și Yaakov Halevi Levitan. Rabinul Schlanger, originar din Londra, a emigrat la […] © G4Media.ro.
17:40
Veste bună pentru iubitorii de schi: a început producerea zăpezii artificiale pe Postăvarul # G4Media
Temperaturile negative din ultimele zile au permis activarea instalațiilor de înzăpezire din masivul Postăvarul, unde se pregătesc deja principalele pârtii de schi din Poiana Brașov, transmite MEDIAFAX. Primăria Municipiului Brașov a anunțat luni că, profitând de condițiile meteo favorabile, a fost pornit sistemul de producere a zăpezii artificiale în masivul Postăvarul. Primele tunuri de zăpadă […] © G4Media.ro.
17:40
Organizațiile civice organizează un protest prin care îi cer premierului Ilie Bolojan să modifice urgent legile justiției # G4Media
Organizațiile civice Declic, Inițiativa România şi Corupția ucide organizarea unui protest în Piața Victoriei prin care îi cer premierului Ilie Bolojan să modifice urgent legile justiției. Protestul va avea loc miercuri, de la ora 18:30 în fața sediului guvernului. Cele trei organizații îl acuză pe premier că înființarea unui grup de lucru pentru modificarea legilor justiției […] © G4Media.ro.
17:30
Un nou Javier Milei în America de Sud? Noul președinte chilian José Antonio Kast vrea să restabilească ordinea și să facă reduceri bugetare de 6 miliarde de dolari # G4Media
Ales președinte al Chile, José Antonio Kast întruchipează revenirea dreptei dure în America Latină. Între retorica securității și promisiunile de austeritate, venirea sa marchează un punct de cotitură politic și economic major pentru Santiago, dar reprezintă și un nou atu pentru rețeaua internațională a populiștilor conservatori, potrivit BFM TV. Este o schimbare istorică. Pentru prima […] © G4Media.ro.
17:30
Proiect de peste 41 milioane de euro pentru reabilitarea a 24 de kilometri de reţele termice la Ploieşti / Cea mai mare parte a banilor provind din fonduri europene # G4Media
Primăria Ploieşti a lansat, luni, licitaţia pentru reabilitarea a 24 de kilometri de reţele termice primare aferente SACET, valoarea investiţiei fiind de peste 41 de milioane de euro, transmite Agerpres. „Este cel mai mare proiect de investiţii (până astăzi) din istoria post – 1989 a Ploieştiului şi, pe termen mediu şi lung, crucial pentru valoarea […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:10
Sporul natural negativ în județul Harghita s-a accentuat. Populația scade din cauza natalității reduse și a îmbătrânirii # G4Media
Datele provizorii arată că la 1 iulie 2025 populaţia judeţului Harghita era cu puţin peste 322.000 de locuitori, în scădere cu aproximativ 1.200 de persoane faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată Agerpres. Populaţia judeţului Harghita scade lent şi constant, din cauza natalităţii tot mai reduse şi a procesului de îmbătrânire, se arată într-o […] © G4Media.ro.
17:00
Toto Wolff explică paradoxul sezonului F1 dominat de McLaren: Mândrie și frustrare la Mercedes # G4Media
McLaren a fost echipa sezonului 2025 din Formula 1, team-ul de la Woking bifând „dubla” (titlurile la piloți și constructori) după 27 de ani. Toto Wolff, șeful Mercedes F1, este încercat de un sentiment ciudat: între mândrie și frustrare după succesul rivalilor „papaya”. McLaren a câștigat titlul de la constructori cu etape bune înainte de […] © G4Media.ro.
16:50
Curtea Supremă a deschis calea spre rejudecarea sentinței de închisoare pentru un șofer din Iași care a secționat un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h # G4Media
Un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis ieșeanului Rareș Andrei Berihoi (23 de ani), în principiu, o cale extraordinară de atac în dosarul în care, în luna septembrie, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, transmite Ziarul de Iași. În ultimul an, justiția […] © G4Media.ro.
16:50
DOCUMENT Inspecția Muncii vrea să cumpere 3.500 de laptopuri și telefoane, în valoare totală de 11 milioane de lei / Ce dispozitive se potrivesc cerințelor instituției # G4Media
Inspecția Muncii a lansat o licitație în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație în valoare totală de 10,92 de milioane de lei. Potrivit anunțului din SEAP, instituția caută să achiziționeze 1.750 de laptop-uri și 1.750 de smartphone-uri în două loturi, primele fiind laptop-urile. Potrivit anexei de produse, smartphone-urile trebuie să vină cu încărcător și cablu […] © G4Media.ro.
16:40
Senatul votează moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu / PSD a anunțat că votează moțiunea / Premierul Bolojan, în plen pentru susținerea ministrei Mediului # G4Media
Senatul dezbate şi votează, luni, moţiunea simplă iniţiată de AUR, prin care cer demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR). Senatorii PSD au anunțat că votează pentru moțiune. Premierul Ilie Bolojan a venit în plenul Senatului pentru a o susține pe Diana Buzoianu. G4Media transmite LIVE. Ora 16.36: Este citită moțiunea în plenul Senatului. © G4Media.ro.
16:20
Majoritatea ucrainienilor au declarat că sunt pregătiți să suporte războiul atât timp cât va fi necesar, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) în perioada 26 noiembrie – 13 decembrie, scrie cotidianul ucrainean Pravda. „În același timp, majoritatea ucrainenilor (63%) continuă să declare că sunt pregătiți să suporte războiul atât […] © G4Media.ro.
16:20
Partidul extremist AUR, criticat la moțiunea de cenzură pentru apropierea de Rusia. Bolojan: V-ați opus autorizării armatei române de a doborî dronele rusești # G4Media
Premierul Ilie Bolojan și liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, i-au criticat luni în plenul Parlamentului pe liderii partidului extremist AUR pentru că ar servi interesele Rusiei. Cei doi lideri liberali au ripostat față de acuzațiile aduse de AUR cu ocazia moțiunii de cenzură împotriva guvernului de coaliție. ”Am un mesaj direct pentru semnatarii moțiunii: V-ați […] © G4Media.ro.
16:10
Conflictul dintre Ter Stegen și Barcelona escaladează: Portarul cere toți banii pentru a pleca # G4Media
Zilele lui Marc-Andre ter Stegen la FC Barcelona sunt numărate, iar portarul nu dorește să se despartă în orice condiții de gruparea de pe Camp Nou. Tras pe linie moartă de antrenorul Hansi Flick, internaționalul german cere restul banilor din contract pentru a pleca în iarnă din Catalonia. Transferat de Barca de la Borussia Monchengladbach […] © G4Media.ro.
16:10
PSD-istul Adrian Țuțuianu a preluat oficial mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente pentru o perioadă de 8 ani # G4Media
PSD-istul Adrian Țuțuianu a preluat oficial, luni, mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente pentru o perioadă de 8 ani. El a fost numit în această funcție prin votul Parlamentului și formal a demisionat din PSD, pentru că șeful AEP nu poate fi membru de partid. Anunțul preluării funcției a fost făcut de Autoritatea Electorală […] © G4Media.ro.
16:00
Efectele cazului Danileț: CSM cheamă judecătorii la discuții despre libertatea de exprimare după înfrângerea României la CEDO din cauza cenzurii aplicate chiar de CSM-ul condus de Lia Savonea # G4Media
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) i-a invitat miercuri pe reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei, la discuții pe mai multe teme, printre care și libertatea de exprimare a judecătorilor, potrivit unui comunicat remis luni presei. Secția pentru judecători a CSM, controlată de apropiații șefei Curții Supreme Liei […] © G4Media.ro.
15:50
Ministrul Culturii din Serbia, inculpat în cadrul unui proiect hotelier legat de Jared Kushner, ginerele lui Trump. El voia să demoleze o clădire de patrimoniu # G4Media
Parchetul sârb i-a pus sub acuzare luni pe ministrul Culturii şi alte trei persoane pentru „presupusă ilegalitate” în procesul de aprobare a unui proiect hotelier legat de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, relatează AFP, citată de Agerpres. Controversatul proiect de demolare a sediului fostului stat major al armatei iugoslave pentru a face loc […] © G4Media.ro.
15:40
Aderarea la UE, cooperarea economică şi energetică – pe agenda vizitei preşedintei Maia Sandu la Atena # G4Media
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat luni o vizită de lucru în Republica Elenă, unde a avut întrevederi cu preşedintele Greciei, Konstantinos Tasoulas, şi cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, discuţiile axându-se pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea relaţiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării economice şi comerciale, precum şi valorificarea potenţialului investiţiilor […] © G4Media.ro.
15:30
Fuga spre libertate: povestea unui adolescent care a trecut ilegal granița în Iugoslavia înainte de Revoluție / „Haiducii din Calea Girocului”, în premieră internațională, la Timișoara # G4Media
Cinematograful Victoria a găzduit, duminică seară, premiera internațională a docuficțiunii „Haiducii din Calea Girocului”, un film emoționant realizat de regizoarele Milica Stojanov și Dorela Iencea, produs de TV Voivodina din Novi Sad (Serbia). Filmul este inspirat din cărțile timișoreanului Milan Radin, „Am fost nimeni și nimic” și „Copilărie în ceruri”, care a reușit să fugă […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:10
Emilia Șercan anunță că dosarul penal care îl vizează pe Adrian Cioroianu a trecut de camera preliminară și poate intra pe fond / Directorul Bibliotecii Naționale a făcut public faptul că jurnalista analiza doctoratul lui Mircea Geoană într-o sală a instituției # G4Media
Jurnalista Emilia Șercan a anunțat luni că dosarul penal care îl vizează pe Adrian Cioroianu a trecut de camera preliminară și poate intra pe fondul cauzei. Directorul Bibliotecii Naționale a făcut public anul trecut faptul că jurnalista analiza doctoratul lui Mircea Geoană într-o sală a instituției. ”Procesul penal în care Adrian Cioroianu a fost trimis […] © G4Media.ro.
15:00
Fernando Alonso și cheia sezonului 2026 din F1: „Aston Martin are tot ce-i trebuie pentru a câștiga” # G4Media
Fernando Alonso (44 de ani) a vorbit despre sezonul 2026 al Formulei 1, pilotul iberic precizând că Aston Martin are tot ce-i trebuie pentru a se bate pentru primul loc anul viitor. De asemenea, dublul campion mondial precizează că diferența în noul sezon se poate face în primele 3-4 luni. Fernando Alonso spune că sezonul […] © G4Media.ro.
15:00
Rezultatele necropsiei, după deshumarea cadavrului fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu: Nu există leziuni, nu există suspiciunea de omor # G4Media
Necropsia cadavrului fostului ministru PSD al Justiției Rodica Stănoiu, al cărei cadavru a fost deshumat luni, nu indică leziuni care să indice o legătură directă directă cu decesul, au declarat pentru G4Media surse apropiate investigațiilor. Potrivit ruselor citate, rezultatul rezultat preliminar la necropsie nu relevă leziuni, iar examenul toxicologic nu a relevat o moarte violentă. […] © G4Media.ro.
14:50
VIDEO EXCLUSIV | Cum să ții câinele departe de bradul de Crăciun: Sfaturile instructorului canin Mihai Nae # G4Media
Este sezonul sărbătorilor, toată lumea decorează casa și, desigur, bradul este elementul central al tuturor locuințelor în perioada aceasta. Doar că un pomișor nou venit în spațiul personal al câinelui poate deveni un pic prea atractiv pentru patruped. Iar dacă în el sunt agățate fel de fel de decorațiuni, care mai de care mai strălucitoare […] © G4Media.ro.
14:50
În fiecare an, cadourile pentru el par să devină tot mai greu de ales. Un bărbat rafinat nu își dorește multe lucruri, dar apreciază intens acele obiecte care îi completează rutina, îi reflectă personalitatea și îi aduc o notă de confort sau eleganță. Crăciunul este momentul perfect pentru a-i oferi cadouri cu adevărat memorabile, obiecte […] © G4Media.ro.
14:40
Cântăreţul britanic Cliff Richard dezvăluie că a fost tratat pentru cancer de prostată și cere screening regulat pentru această boală # G4Media
Cântăreţul britanic Cliff Richard, în vârstă de 85 de ani, a dezvăluit că în ultimul an a urmat un tratament pentru cancer de prostată şi s-a alăturat apelurilor către Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) de a impune screeningul regulat pentru această boală pentru toţi bărbaţii, transmite luni agenţia EFE, citată de Agerpres. Într-un interviu acordat […] © G4Media.ro.
14:30
Cei doi urși panda de la grădina zoologică din Tokyo, singurii prezenţi în Japonia, vor fi trimişi înapoi în China în ianuarie, au relatat luni mass-media nipone, ceea ce ar putea priva Japonia de aceste animale emblematice pentru prima dată în ultima jumătate de secol, informează agenția AFP, citată de Agerpres. Împrumutate în cadrul aşa-numitei […] © G4Media.ro.
14:30
Judecătorii din Brașov: „Libertatea de exprimare a magistraţilor reprezintă o garanţie esenţială a independenţei Justiţiei şi a unei democraţii solide” # G4Media
Judecătorii de la Tribunalul Braşov şi Tribunalul pentru Minori şi Familie au adoptat, luni, în Adunările lor Generale, poziţii în contextul dezbaterilor publice faţă de funcţionarea sistemului judiciar şi faţă de „evenimentele din ultimele zile”, transmite Agerpres. „Evenimentele din ultimele zile au generat un val intens de opinii şi reacţii privind sistemul de Justiţie. Înţelegem […] © G4Media.ro.
14:30
Consiliul Uniunii Europene a decis luni extinderea regimului de sancțiuni împotriva Belarusului, urmărind acțiuni considerate a submina democrația, statul de drept și securitatea statelor membre, în contextul incidentelor cu baloane cu care s-a confruntat Lituania, transmite MEDIAFAX. Consiliul Uniunii Europene a anunțat că noile măsuri permit impunerea de sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate în […] © G4Media.ro.
14:30
Parlamentar german de extremă dreapta, inculpat pentru executarea salutului nazist în parlament # G4Media
Parchetul de la Berlin l-a inculpat pe parlamentarul de extremă dreapta Matthias Moosdorf după ce acesta ar fi executat salutul nazist în Bundestag, pocnind din călcâie, informează luni agenția dpa, citată de Agerpres. Parlamentul german i-a ridicat imunitatea în octombrie. Matthias Moosdorf, 60 de ani, membru al partidului Alternativa pentru Germania (AfD) din partea landului […] © G4Media.ro.
14:10
Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun # G4Media
Pentru al treilea an consecutiv, Moș Crăciun pentru copiii internați în spitalele „Dr. Victor Gomoiu” și „Grigore Alexandrescu” din București le-a adus zilele trecute 300 de cadouri unice, personalizate pe genuri și grupe de vârstă, conținând peste 1,500 de jucării și gadget-uri, plus peste 3,000 de produse alimentare atent selecționate, adaptate vârstei. Acțiunea caritabilă a […] © G4Media.ro.
14:10
Parlamentul votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă de extremiștii de la PACE și AUR # G4Media
Senatul și Camera se reunesc în ședință comună, luni de la ora 14.00, pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă de extremiștii de la PACE și AUR. G4Media transmite LIVE. Ora 14.00: Premierul Ilie Bolojan a sosit la Parlament, pentru ședința plenului reunit. Context: Moțiunea de cenzură, intitulată „România Nu […] © G4Media.ro.
14:10
Noul guvern de coaliţie de dreapta şi extremă dreapta al premierului Andrej Babic, care a transmis semnale contradictorii cu privire la intenţiile sale privind UE şi ajutorul acordat Ucrainei, a depus jurământul luni în Republica Cehă, potrivit unui jurnalist AFP aflat la faţa locului, transmite Agerpres. Mişcarea suveranistă ANO (Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi) a miliardarului a […] © G4Media.ro.
14:00
Prada lansează sandale Kolhapuri „Made in India” de 930 de dolari după scandalul de apropiere culturală # G4Media
Brandul global de lux Prada a anunțat lansarea unei colecții limitate de sandale inspirate de tradiționalul model indian Kolhapuri, la câteva luni după ce compania a fost criticată pentru că ar fi folosit designul fără a-i recunoaște originea, scrie BBC. Potrivit Reuters, casa italiană va produce 2.000 de perechi în statele indiene Maharashtra și Karnataka, […] © G4Media.ro.
13:50
Trei rețete cu ton pentru masa Crăciun și Revelion în stil mediteraneean / Chef Andrei Hoban: „Au un aport redus de calorii” # G4Media
Sărbătorile de iarnă sunt, de obicei, despre mese grele, sosuri dense și preparate care ne lasă fără energie. Dar există o alternativă elegantă, rapidă și sănătoasă: preparatele pe bază de ton, un ingredient accesibil, gustos și ideal pentru zilele în care vrei ceva festiv, dar lejer. © G4Media.ro.
13:40
Ghidul de cadouri pentru ea: 10 idei rafinate de Crăciun care celebrează răsfățul, frumusețea și confortul # G4Media
Sărbătorile nu sunt doar despre lucruri materiale, ci despre gesturi care transmit grijă, atenție și cunoaștere profundă a persoanei iubite. Pentru ea, cadourile ideale sunt cele care creează ritualuri, definesc momente de liniște sau aduc o notă subtilă de eleganță în viața de zi cu zi. În acest sezon, accentul cade pe obiecte ce îmbină […] © G4Media.ro.
13:40
Comisia Europeană amendează cu 72 milioane de euro cartelul producătorilor de baterii de pornire pentru autovehicule # G4Media
Comisia Europeană a amendat trei producători de baterii de pornire pentru autovehicule – Exide, FET (inclusiv predecesorul său, Elettra) şi Rombat, precum şi asociaţia comercială Eurobat – cu o sumă totală de aproximativ 72 de milioane de euro pentru participarea la un cartel de lungă durată privind bateriile de pornire pentru autovehicule, se arată într-un […] © G4Media.ro.
13:20
Max Verstappen a ratat pentru doua două puncte titlul mondial din Formula 1, dar sezonul este unul care a ridicat încrederea RedBull la un nivel fantastic, transmite Laurent Mekies, directorul echipei. Oficialul francez precizează că progresul major observat în a doua parte a sezonului 2025 alimentează din plin speranțele pentru un 2026 în care echipa […] © G4Media.ro.
13:20
USR lansează zece propuneri pentru „debaronizarea justiției și întărirea luptei împotriva corupției”, între care reforma CSM, continuitatea completurilor de judecată și protejarea avertizorilor de integritate din justiție # G4Media
USR a lansat, luni, zece propuneri pentru „debaronizarea justiției și întărirea luptei împotriva corupției”, între care se regăsesc reforma Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), continuitatea completurilor de judecată și protejarea avertizorilor de integritate din justiție. USR susține ca promovarea la Înalta Curte trebuie să includă concursuri scrise, nu doar interviuri. De asemenea, președintele României trebuie […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
13:00
New York a îmbrăcat primul strat alb de zăpadă al anului. Bătăi cu bulgări de zăpadă, schi, alergare sau sanie… Newyorkezii au invadat emblematicul Central Park după primele ninsori ale iernii, duminică, scrie Le Figaro. Orașul nu a mai cunoscut atât de multă zăpadă atât de devreme în sezon din 2019, potrivit Serviciului Meteorologic Național. […] © G4Media.ro.
12:30
Anul trecut, Ferrari juca până-n ultima etapă cartea victoriei în ierarhia constructorilor (era învinsă de McLaren). Anul acesta, echipa a avut un sezon dezastruos, încheiat cu locul 4. Gazzetta dello Sport a analizat evoluția modestă a Scuderiei, iar concluzia este una clară: tensiuni, decizii greșite, tăcere și frustrare. Toate din interior, de la Maranello. Sursa […] © G4Media.ro.
12:20
Grecia a înregistrat progrese semnificative în colectarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), conform unui raport al Autorităţii independente pentru veniturile publice (AADE), informează publicaţia Kathimerini, citată de Agerpres. De la lansarea sa, în 2017, AADE a adoptat un pachet masiv de reforme, care au îmbunătăţit semnificativ eficienţa administraţiei fiscale. În 2017, deficitul de încasare a […] © G4Media.ro.
12:20
Liderul senatorilor USR: Colegii de la PSD, conduși pe persoană fizică de domnul Daniel Zamfir, se pregătesc să voteze cu opoziția, în dispreț față de protocolul coaliției de guvernare # G4Media
Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR, a criticat comentariile lui Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, privind moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului. Acesta acuză încălcarea protocolului coaliției și atitudinea populistă, transmite MEDIAFAX. „Înțelegem că, după amiază, privitor la moțiunea referitoare la Ministerul Mediului, colegii de la PSD, conduși pe persoană fizică de domnul Daniel Zamfir, se pregătesc […] © G4Media.ro.
