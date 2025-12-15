În ce zile vor intra ajutorul de șomaj, venitul minim de incluziune și bursele? Sumele, înainte de Crăciun

Newsweek.ro, 15 decembrie 2025 11:20

În ce zile vor intra ajutorul de șomaj, venitul minim de incluziune și bursele? Newsweek România vă ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
11:30
Avertismentul șefei MI6: Rusia, o amenințare gravă pentru securitatea Europei. Războiul hibrid se intensifică Newsweek.ro
Blaise Metreweli, noua directoare a Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii, MI6, lanseaz...
Acum 30 minute
11:20
În ce zile vor intra ajutorul de șomaj, venitul minim de incluziune și bursele? Sumele, înainte de Crăciun Newsweek.ro
În ce zile vor intra ajutorul de șomaj, venitul minim de incluziune și bursele? Newsweek România vă ...
11:20
De frica facturilor la curent, românii ezită să aprindă lumina. Cu cât a scăzut consumul final în 2025? Newsweek.ro
Deși ne aflăm în plină eră a electrificării și, cum aproape tot ce ne înconjoară funcționează cu ene...
11:10
Motivul pentru care producătorii de mașini electrice cu baterii din China vor avea „coșmaruri” în UE din 2027 Newsweek.ro
Producătorii de mașini electrice cu baterii din China vor avea „coșmaruri” în UE din 2027. Bruxelles...
Acum o oră
11:00
METEO. Alertă de ceață și polei în mai multe zone din țară. Vizibilitate sub 50 de metri Newsweek.ro
Meteorologii au emis o alertă de ceață și polei pentru mai multe zone din țară. Vizibilitatea scade ...
10:50
Date oficiale: 500.000 de șomeri, în România. Piața muncii stagnează Newsweek.ro
Populaţia activă a României era, în trimestrul III al acestui an, de 8,233 milioane persoane, din ca...
10:40
Mesajul ministrului Justiției după protestele din ultimele zile. Radu Marinescu: „Am cerut verificări” Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus că a cerut public CSM și Inspecției Judiciare să facă ve...
Acum 2 ore
10:20
Ce ar trebui să elimini din dietă pentru a reduce riscul de cancer? Două băuturi sunt extrem de periculoase Newsweek.ro
Unele băuturi și alimente scoase din dietă pot scădera riscul de îmbolnăvire, conform unor studii. D...
10:20
Mesajul lui Nicușor Dan legat de Justiție înainte să plece la Helsinki: „Iau cu mine îngrijorările societății” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj legat de problemele din Justiție, înainte să plece la s...
10:10
Cele 8 dispozitive care trebuie deconectate atunci când pleci de acasă. Vei avea facturi mai mici la curent Newsweek.ro
Multe aparate electrice consumă energie chiar și atunci când sunt oprite. Scoaterea lor constantă di...
10:00
Călin Georgescu și Potra, față-n față în sala de judecată în dosarul tentativei de lovitură de stat Newsweek.ro
Călin Georgescu și Potra se întâlnesc pentru prima dată, față în față, în sala de judecată, la peste...
09:50
Săptămână decisivă pentru UE. Miza uriașă pentru Kiev, pacea din Ucraina și împrumutul de 210.000.000.000 € Newsweek.ro
UE se confruntă cu una dintre cele mai critice săptămâni din ultimii ani, pe fondul presiunilor exer...
09:40
Adrian Năstase, de 2 ori condamnat la închisoare anunță o lovitură de stat: Se revine la justiția lui Băsescu Newsweek.ro
Adrian Năstse a fost premierul României iar apoi a făcut pușcărie, fiind de 2 ori condamnat. Întyr-o...
Acum 4 ore
09:30
Teroare la Moscova. Capitala Rusiei, zguduită de explozii, după un atac cu drone ucrainene Newsweek.ro
Capitala Rusiei a fost zguduită de explozii în dimineața zilei de luni, după un atac cu drone kamika...
09:20
De ce tace Simion la abuzurile din justiție? Sora, judecător la Curtea de Apel cu 4.000€. Mătușa tot judecător Newsweek.ro
George Simion, liderul AUR, a trimis o scrisoare de sprijin pentru judecători. Simion nu a avut nici...
09:10
Beneficiu la pensie, prelungit pentru toți pensionarii încă un an. Documentele se distribuie în decembrie Newsweek.ro
Un beneficiu acordat pensionarilor a fost prelungit cu încă un an. Reducerile la călătoriile cu tren...
09:00
Tragedie la Hollywood. Un celebru regizor și soția sa, găsiți morți în casă. Detaliul șocant pe trupurile lor Newsweek.ro
O tragedie cutremurătoare zguduie industria cinematografică de la Hollywood. Un regizor celebru și s...
08:50
Zelenski se declară dispus să renunţe la aderarea Ucrainei la NATO pentru a pune capăt războiului cu Rusia Newsweek.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski s-a oferit să renunţe la aspiraţiile Ucrainei de a adera la alianţa ...
08:40
CNN: Ruptura dintre America lui Trump și Europa, &#34;arma geopolitică&#34; ideală pentru Putin Newsweek.ro
Adâncirea tensiunilor dintre administrația Donald Trump și liderii europeni devine un atu geopolitic...
08:30
Fostul preşedinte Traian Băsescu avertizează: Ţara e într-un moment de mare dificultate. Grindeanu e problema Newsweek.ro
Traian Băsescu afirmă că nu există altă variantă de guvernare decât actuala alianţă şi subliniază că...
08:20
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului „România nu este de vânzare” este dezbătută și votată astăzi Newsweek.ro
Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti ...
08:10
Judecătoarea Raluca Moroșanu: Magistrații de la Curtea de Apel București sunt excluși din deciziile conducerii Newsweek.ro
Judecătorul Raluca Moroşanu reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii de la Curtea ...
08:00
Sindicatele cer Guvernului creșterea salariului minim la 4.350 lei. Susțin că românii sunt sacrificați Newsweek.ro
Cartel ALFA solicită Guvernului creșterea salariului la cel puțin 4.350 de lei, acuzând Executivul c...
08:00
Obiceiuri greșite de iarnă care îți cresc factura la curent. Ai grijă ce tip de termostat îți cumperi Newsweek.ro
Iarna aduce nu doar frigul, ci și facturi la energie tot mai mari, iar multe dintre creșteri provin ...
07:40
Putin amenință iar cu racheta Oreșnik. Duce sistemul în Belarus de unde poate lovi Europa în câteva minute Newsweek.ro
Rusia își intensifică amenințarea la adresa Occidentului prin desfășurarea în în Belarus, în 17 zile...
Acum 6 ore
07:30
Ce plante să tăiați în decembrie pentru o grădină de primăvară mai sănătoasă. Plantele intră în stare latentă Newsweek.ro
În decembrie, multe plante intră în stare latentă, iar tăierea lor corectă pregătește grădina pentru...
07:20
De câtă apă are nevoie un brad de Crăciun ca să nu se usuce de sărbători? Fă asta imediat după ce îl cumperi Newsweek.ro
Ți-ai cumpărat deja un brad de Crăciun și vrei să știi cum îl menții hidratat pe toată durata sărbăt...
07:10
Horoscop 16 decembrie. Luna în Scorpion aduce evenimente neașteptate Berbecilor. Vărsătorii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 16 decembrie. Luna în Scorpion aduce evenimente neașteptate Berbecilor. Vărsătorii impresio...
06:50
Nebunia ingineriei genetice. UE dorește să își relaxeze regulile pentru produsele modificate genetic Newsweek.ro
Mai puține teste de mediu și nicio etichetare obligatorie în supermarketuri: UE dorește să își relax...
06:40
Se acordă sprijin la pensie pentru plata facturilor la energie și în 2026. Guvernul spune când va da banii Newsweek.ro
Sprijin la pensie pentru plata facturilor la energie în 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vor...
Acum 24 ore
20:50
Tragedie în Brăila: un copil și-a pierdut un deget după ce a aprins o petardă. Ce amenzi se dau? Newsweek.ro
Deja au apărut primele victime ale petardelor. Un copil dintr-o localitate din Brăila a rămas fără u...
20:40
România majorează taxele pentru coletele din afara UE sub 150 de euro de la 1 ianuarie 2026 Newsweek.ro
Coletele cu o valoare sub 150 de euro venite din afara UE, cum ar fi China sau Turcia, de la comerci...
20:20
VIDEO Mii de persoane protestează în București și în alte orașe, cerând reforme în Justiție Newsweek.ro
Câteva mii de persoane protestează, duminică seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după dez...
20:10
Bolojan pregătește creșterea vârstei de pensionare. Europa a dat undă verde. Până la ce vârstă vom munci? Newsweek.ro
Bolojan a făcut un anunț foarte clar - vârsta la care se va ieși la pensie trebuie să crească. Multe...
20:10
VREMEA Săptămâna viitoare aduce nori, ceață și temperaturi scăzute în toată țara Newsweek.ro
Vremea se menține închisă în mare parte din țară, cu nori joși, ceață și izolat precipitații slabe, ...
19:50
Uniunea Europeană investește mai mult în apărare: BEI anunță buget de 4,5 miliarde euro Newsweek.ro
Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia de creditare a Uniunii Europene, va majora finanţare...
19:40
Descoperire istorică în Scoția: tezaur de gloanțe pe un câmp de luptă celebru Newsweek.ro
Arheologii au scos recent la iveală un adevărat tezaur de gloanțe într-unul dintre cele mai emblemat...
19:20
Poți să transporți bradul de Crăciun cu mașina? Ce este permis și ce amenzi riști? Newsweek.ro
Brazii de Crăciun fixați necorespunzător pot fi periculoși și pot duce la amenzi usturătoare. Poți s...
19:10
Pensie cu condiții? Cum vrea o țară europeană să-și țină pensionarii la muncă. Ce se întâmplă în România? Newsweek.ro
Guvernul unei țări din Europa își modifică planurile de a încuraja persoanele în vârstă să continue ...
18:50
Prediabetul, un risc ignorat pentru inimă: ce arată un nou studiu? Una din cinci persoane prezintă riscuri Newsweek.ro
Colesterolul și tensiunea arterială nu sunt singurii factori importanți: un nou studiu arată că trat...
18:30
Misterul din jurul prafului de stele căzătoare. Un telescop de praf în spațiu caută sursa ploii de meteoriți Newsweek.ro
Un telescop german de praf la bordul unei sonde spațiale japoneze are scopul de a clarifica dacă ast...
18:20
Cât de sigură este consultanța financiară pe TikTok și platforme similare? Specialiștii avertizează Newsweek.ro
Aceștia explică subiecte financiare complexe în câteva secunde și promit libertate financiară: influ...
18:10
Ce face aluatul de fursecuri diferit? Știința din spatele unei tradiții de Crăciun Newsweek.ro
Făină, unt, zahăr – coacerea fursecurilor de Crăciun este o tradiție pentru mulți. Dar cum anume ace...
18:10
Război în Marea Neagră. Rusia a atacat și avariat nave operate de Turcia. Erdogan cere încetarea atacurilor Newsweek.ro
Rusia a atacat încă o navă comercială, VIVA, deținută de o companie din Emiratele Arabe Unite și ope...
17:40
VIDEO Prima competiție de drone, în Germania. Neașteptat, militarii SUA staționați în Europa au fost învinși Newsweek.ro
Prima competiție de acest fel pentru echipaje de drone militare a avut loc în Germania la inițiativa...
17:20
Mitsubishi și Toshiba produc pentru armata Japoniei un scut împotriva rachete balistice și hipersonice Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Japonia a semnat un acord pentru dezvoltarea și testarea unui sistem moderni...
16:50
VIDEO Momentul în care un avion Antonov-22 al Rusiei se prăbușește peste case. Era vechi de 50 de ani Newsweek.ro
Războiul dintre Rusia și Ucraina face victime. Imagini epice ale prăbușirii unui avion rus An-22 în ...
16:40
Elveția cumpără avioane F-35 de 7.600.000.000$ dar zice că sunt prea scumpe. România a comandat 32. Le ce preț Newsweek.ro
Elveția a dat comandă pentru a cumpăra avioane F-35 de 7.600.000.000$, dar se plânge că au devenit c...
16:10
Marele horoscop ianuarie 2026. Berbec, promovare. Gemeni, bani. Rac, pasiune. Fecioară, prietenie Newsweek.ro
Planetele dansează între Capricornul rațional și Vărsătorul orientat spre viitor, creând scena ideal...
15:40
Zelenski rea să-i convingă pe americani să susţină îngheţarea liniei frontului în Ucraina Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminică la Berlin pentru o nouă rundă de negocier...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.