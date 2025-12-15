Un bărbat din Botoșani este blocat de un an din cauza unor erori care i-au schimbat numele

Newsweek.ro, 15 decembrie 2025 17:50

Un bărbat din județul Botoșani se află de peste un an într-un blocaj administrativ, după ce greșeli ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
18:10
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, adoptată în plenul Senatului. Ce urmează? Newsweek.ro
Moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu a fost adoptată, în plenul de luni al Se...
18:10
Ce țări europene au schimbat cei mai mulți premieri în ultimii 18 ani. Pe ce loc e România? Newsweek.ro
Un raport al Center For Civic Participation and Democracy analizează stabilitatea guvernamentală în ...
Acum 30 minute
17:50
Un bărbat din Botoșani este blocat de un an din cauza unor erori care i-au schimbat numele Newsweek.ro
Un bărbat din județul Botoșani se află de peste un an într-un blocaj administrativ, după ce greșeli ...
Acum o oră
17:40
Eurovision 2026: a fost anunţată lista ţărilor participante. România revine în concurs Newsweek.ro
Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), care organizează concursul Eurovision, a p...
17:20
Ungaria depune plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii privind migraţia Newsweek.ro
Ungaria a depus o plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii a curţii privind...
17:20
O țară revoltată. Dar nu îndeajuns Newsweek.ro
Privim, zilele acestea, spre o justiție capturată și auzim, în paralel, tăcerea asurzitoare a econom...
Acum 2 ore
17:10
CSM anunţă consultări cu judecătorii, pe fondul tensiunilor din sistemul de Justiţie Newsweek.ro
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunță demararea unor consultări cu...
16:50
ISU propune reducerea pragului autorizației de incendiu: HoReCa, afectată semnificativ Newsweek.ro
Federația Patronatelor din Industria Ospitalității atrage atenția că reducerea pragului suprafeței p...
16:30
VIDEO Tancurile Abrams mai primesc o armă letală: dronele kamikaze Switchblade. Vânează trupe și blindate Newsweek.ro
Gigantul american din domeniul apărării General Dynamics a dezvăluit planurile de a înarma tancurile...
16:30
Negocierile pentru Ucraina la Berlin, considerate „foarte serioase” de oficialii germani, spune Wadephul Newsweek.ro
Ministerul german de Externe califică discuțiile privind Ucraina de la Berlin drept cele mai serioas...
16:20
Urșii polari din Groenlanda suferă mutații rapide din cauza schimbărilor climatice Newsweek.ro
Oamenii de știință observă că urșii polari din Groenlanda dezvoltă mutații genetice rapide pentru a ...
Acum 4 ore
16:10
Putin respinge armistițiile temporare. Garanțiile NATO pentru Ucraina, miza principală a negocierilor Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin respinge ideea armistițiilor temporare, în timp ce garanțiile că Ucr...
16:10
S-au găsit vinovații în cazul fetiței decedate la o clinică de stomatologie. Cine sunt responsabilii? Newsweek.ro
Medicii care au participat la intervenția în urma căreia o fetiță în vârstă de 2 ani a murit, nu au ...
15:50
Probleme pentru compania care dă Craiovei apă caldă și căldură: A intrat în insolvență. Ce urmează? Newsweek.ro
Electrocentrale Craiova, companie responsabilă cu producţia de energie electrică şi termică în Craio...
15:30
Celebrul han de pe Insula Fermierilor, vechi de 600 de ani, se închide subit. Poeții își scriau operele acolo Newsweek.ro
Un alt han tradițional se închide. După 600 de ani, „Linde” de pe pitoreasca Fraueninsel (Insula Fem...
15:20
China își transformă tancul tip 99 de 2.500.000 $ ca să îl trimită la în Himalaya. I-a pus gând rău Indiei Newsweek.ro
Unul dintre cele mai noi tancuri de luptă principale ale Chinei, modelul Type 99B, este un model îmb...
15:10
Cum salvează Rabla piața auto din România în 2025. O mașină nouă, la trei second hand. Electricele, -10,6% Newsweek.ro
Piața auto din România a început anul 2025 slab, cu vânzări sub 2024 până în iunie. Apoi, pe fondul ...
14:50
Meteo. Vremea se răcește înainte de Crăciun. Meteorologii anunță prognoza pe regiuni Newsweek.ro
Meteo. Vremea se răcește înainte de Crăciun. Administrația Națională de Meteorologie anunță prognoza...
14:30
Managerul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași spune când vor fi reluate internările. Apa din rețea, contaminată Newsweek.ro
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, Gheorghe Diaconu, a declarat că ...
14:20
Traian Băsescu cere demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ și îl atacă dur pe Cătălin Predoiu Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu lansează critici dure la adresa ministrului de Interne Cătălin Pred...
Acum 6 ore
14:10
Un bărbat s-a urcat pe acoperişul Gării de Nord şi a aruncat cu cărămizi, avariind două maşini Newsweek.ro
Un bărbat s-a urcat pe acoperişul Gării de Nord şi a aruncat cu cărămizi, avariind două maşini. Cât ...
13:50
Scandal în Justiție. Judecătoarea Raluca Moroșanu cere retragerea Liei Savonea din magistratură: „Să plece!&#34; Newsweek.ro
Scandalul din Justiție se adâncește după declarațiile explozive făcute de judecătoarea Raluca Moroșa...
13:50
Cum au pierdut pensionarii 173 lei la pensie în 3 luni fără să știe? Cu ce procent din salariu rămâi la pensie Newsweek.ro
Pensionarii au pierdut 174 de lei la pensie potrivit Insitutului Național de Statistică. Acesta spun...
13:50
Cristi Danileț câștigă la CEDO procesul cu statul român. Ce motiv a avut CSM să-l sancționeze? Newsweek.ro
Fostul judecător Cristi Danileţ câştigă definitiv la CEDO procesul împotriva statului român, după ce...
13:40
Pălărie critică intenția PSD de a vota moţiunea împotriva lui Buzoianu: Dispreţ faţă de protocolul coaliţiei Newsweek.ro
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, critică intenția PSD de a vota moţiunea împotriva lui Buzoi...
13:20
Românii nu s-au înghesuit la mașini noi prin Rabla. Au rămas 36.700.000 lei. O nouă sesiune, din 16 decembrie Newsweek.ro
Programul Rabla 2025 a început târziu, la sfârșitul lui septembrie, din cauza problemelor bugetare. ...
13:10
Ministrul Justiţiei, întrebat dacă a vorbit cu Savonea: Eu nu pot spune că cineva trebuie să demisioneze Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu a stat de vorbă cu preşedinta Înaltei Curţi de Cas...
13:00
Costul total al plafonării la energie se ridică la aproximativ 30.000.000.000 lei Newsweek.ro
Costul total al plafonării la energie se ridică la aproximativ 30 de miliarde de lei, din care circa...
12:50
Top Păcănele Gratis pe care le Joacă Românii (P) Newsweek.ro
Experiența de a juca păcănele gratis oferă distracție responsabilă, eliminând orice risc financiar. ...
12:50
Nicușor Dan, după protestele privind abuzurile grave din justiție: „Statul de drept nu este negociabil” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm în contextul protestelor tot mai ample legate de f...
12:50
Cum să organizezi eficient interiorul unei genți de damă? Trucuri simple (P) Newsweek.ro
Geanta de damă poate fi aliatul perfect într-o zi agitată, dar și o capcană a haosului dacă nu știi ...
12:40
Percheziţii la firme acuzate de evaziune fiscală în domeniul transportului de ride-sharing Newsweek.ro
Procurorii anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în judeţele Iaşi şi Ilfov într-un dosar în car...
12:20
Trupul Rodicăi Stănoiu, deshumat în cadrul unei anchete pentru moarte suspectă Newsweek.ro
Cadavrul fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu va fi deshumat și dus, luni, la Institutul Na...
Acum 8 ore
12:10
PSD, gata să arunce coaliția-n aer cu un vot alături de AUR în moțiunea împotriva Dianei Buzoianu Newsweek.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan este supus luni unui test politic major, în plin scandal legat de Mi...
12:00
Deși se prezintă „verde”, industria feroviară de marfă din SUA poluează mai mult ca termocentralele pe cărbune Newsweek.ro
Industria feroviară de marfă din SUA poluează mai mult ca toate termocentralele pe cărbune din acest...
11:50
Industria din România a tras frâna de mână în 2025. Care sunt cele mai afectate sectoare? Newsweek.ro
În primele zece luni din 2025, industria din România a tras frâna de mână în 2025. Mai multe sectoar...
11:40
O nouă autostradă apare în România. Guvernul a aprobat 1.000.000.000€. Ce zonă va cunoaște un avânt economic? Newsweek.ro
O nouă autostradă va apărea în România. pentru ea s-a aprobat un buget de 1.000.000.000 de euro. Ast...
11:30
Avertismentul șefei MI6: Rusia, o amenințare gravă pentru securitatea Europei. Războiul hibrid se intensifică Newsweek.ro
Blaise Metreweli, noua directoare a Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii, MI6, lanseaz...
11:20
În ce zile vor intra ajutorul de șomaj, venitul minim de incluziune și bursele? Sumele, înainte de Crăciun Newsweek.ro
În ce zile vor intra ajutorul de șomaj, venitul minim de incluziune și bursele? Newsweek România vă ...
11:20
De frica facturilor la curent, românii ezită să aprindă lumina. Cu cât a scăzut consumul final în 2025? Newsweek.ro
Deși ne aflăm în plină eră a electrificării și, cum aproape tot ce ne înconjoară funcționează cu ene...
11:10
Motivul pentru care producătorii de mașini electrice cu baterii din China vor avea „coșmaruri” în UE din 2027 Newsweek.ro
Producătorii de mașini electrice cu baterii din China vor avea „coșmaruri” în UE din 2027. Bruxelles...
11:00
METEO. Alertă de ceață și polei în mai multe zone din țară. Vizibilitate sub 50 de metri Newsweek.ro
Meteorologii au emis o alertă de ceață și polei pentru mai multe zone din țară. Vizibilitatea scade ...
10:50
Date oficiale: 500.000 de șomeri, în România. Piața muncii stagnează Newsweek.ro
Populaţia activă a României era, în trimestrul III al acestui an, de 8,233 milioane persoane, din ca...
10:40
Mesajul ministrului Justiției după protestele din ultimele zile. Radu Marinescu: „Am cerut verificări” Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus că a cerut public CSM și Inspecției Judiciare să facă ve...
10:20
Ce ar trebui să elimini din dietă pentru a reduce riscul de cancer? Două băuturi sunt extrem de periculoase Newsweek.ro
Unele băuturi și alimente scoase din dietă pot scădera riscul de îmbolnăvire, conform unor studii. D...
10:20
Mesajul lui Nicușor Dan legat de Justiție înainte să plece la Helsinki: „Iau cu mine îngrijorările societății” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj legat de problemele din Justiție, înainte să plece la s...
Acum 12 ore
10:10
Cele 8 dispozitive care trebuie deconectate atunci când pleci de acasă. Vei avea facturi mai mici la curent Newsweek.ro
Multe aparate electrice consumă energie chiar și atunci când sunt oprite. Scoaterea lor constantă di...
10:00
Călin Georgescu și Potra, față-n față în sala de judecată în dosarul tentativei de lovitură de stat Newsweek.ro
Călin Georgescu și Potra se întâlnesc pentru prima dată, față în față, în sala de judecată, la peste...
09:50
Săptămână decisivă pentru UE. Miza uriașă pentru Kiev, pacea din Ucraina și împrumutul de 210.000.000.000 € Newsweek.ro
UE se confruntă cu una dintre cele mai critice săptămâni din ultimii ani, pe fondul presiunilor exer...
09:40
Adrian Năstase, de 2 ori condamnat la închisoare anunță o lovitură de stat: Se revine la justiția lui Băsescu Newsweek.ro
Adrian Năstse a fost premierul României iar apoi a făcut pușcărie, fiind de 2 ori condamnat. Întyr-o...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.