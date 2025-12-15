Un bărbat din Botoșani este blocat de un an din cauza unor erori care i-au schimbat numele
Newsweek.ro, 15 decembrie 2025 17:50
Un bărbat din județul Botoșani se află de peste un an într-un blocaj administrativ, după ce greșeli ...
Acum 10 minute
18:10
Moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu a fost adoptată, în plenul de luni al Se...
18:10
Ce țări europene au schimbat cei mai mulți premieri în ultimii 18 ani. Pe ce loc e România? # Newsweek.ro
Un raport al Center For Civic Participation and Democracy analizează stabilitatea guvernamentală în ...
Acum 30 minute
17:50
Un bărbat din Botoșani este blocat de un an din cauza unor erori care i-au schimbat numele # Newsweek.ro
Un bărbat din județul Botoșani se află de peste un an într-un blocaj administrativ, după ce greșeli ...
Acum o oră
17:40
Eurovision 2026: a fost anunţată lista ţărilor participante. România revine în concurs # Newsweek.ro
Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), care organizează concursul Eurovision, a p...
17:20
Ungaria depune plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii privind migraţia # Newsweek.ro
Ungaria a depus o plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii a curţii privind...
17:20
Privim, zilele acestea, spre o justiție capturată și auzim, în paralel, tăcerea asurzitoare a econom...
Acum 2 ore
17:10
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunță demararea unor consultări cu...
16:50
ISU propune reducerea pragului autorizației de incendiu: HoReCa, afectată semnificativ # Newsweek.ro
Federația Patronatelor din Industria Ospitalității atrage atenția că reducerea pragului suprafeței p...
16:30
VIDEO Tancurile Abrams mai primesc o armă letală: dronele kamikaze Switchblade. Vânează trupe și blindate # Newsweek.ro
Gigantul american din domeniul apărării General Dynamics a dezvăluit planurile de a înarma tancurile...
16:30
Negocierile pentru Ucraina la Berlin, considerate „foarte serioase” de oficialii germani, spune Wadephul # Newsweek.ro
Ministerul german de Externe califică discuțiile privind Ucraina de la Berlin drept cele mai serioas...
16:20
Oamenii de știință observă că urșii polari din Groenlanda dezvoltă mutații genetice rapide pentru a ...
Acum 4 ore
16:10
Putin respinge armistițiile temporare. Garanțiile NATO pentru Ucraina, miza principală a negocierilor # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin respinge ideea armistițiilor temporare, în timp ce garanțiile că Ucr...
16:10
S-au găsit vinovații în cazul fetiței decedate la o clinică de stomatologie. Cine sunt responsabilii? # Newsweek.ro
Medicii care au participat la intervenția în urma căreia o fetiță în vârstă de 2 ani a murit, nu au ...
15:50
Probleme pentru compania care dă Craiovei apă caldă și căldură: A intrat în insolvență. Ce urmează? # Newsweek.ro
Electrocentrale Craiova, companie responsabilă cu producţia de energie electrică şi termică în Craio...
15:30
Celebrul han de pe Insula Fermierilor, vechi de 600 de ani, se închide subit. Poeții își scriau operele acolo # Newsweek.ro
Un alt han tradițional se închide. După 600 de ani, „Linde” de pe pitoreasca Fraueninsel (Insula Fem...
15:20
China își transformă tancul tip 99 de 2.500.000 $ ca să îl trimită la în Himalaya. I-a pus gând rău Indiei # Newsweek.ro
Unul dintre cele mai noi tancuri de luptă principale ale Chinei, modelul Type 99B, este un model îmb...
15:10
Cum salvează Rabla piața auto din România în 2025. O mașină nouă, la trei second hand. Electricele, -10,6% # Newsweek.ro
Piața auto din România a început anul 2025 slab, cu vânzări sub 2024 până în iunie. Apoi, pe fondul ...
14:50
Meteo. Vremea se răcește înainte de Crăciun. Administrația Națională de Meteorologie anunță prognoza...
14:30
Managerul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași spune când vor fi reluate internările. Apa din rețea, contaminată # Newsweek.ro
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, Gheorghe Diaconu, a declarat că ...
14:20
Traian Băsescu cere demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ și îl atacă dur pe Cătălin Predoiu # Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu lansează critici dure la adresa ministrului de Interne Cătălin Pred...
Acum 6 ore
14:10
Un bărbat s-a urcat pe acoperişul Gării de Nord şi a aruncat cu cărămizi, avariind două maşini # Newsweek.ro
Un bărbat s-a urcat pe acoperişul Gării de Nord şi a aruncat cu cărămizi, avariind două maşini. Cât ...
13:50
Scandal în Justiție. Judecătoarea Raluca Moroșanu cere retragerea Liei Savonea din magistratură: „Să plece!" # Newsweek.ro
Scandalul din Justiție se adâncește după declarațiile explozive făcute de judecătoarea Raluca Moroșa...
13:50
Cum au pierdut pensionarii 173 lei la pensie în 3 luni fără să știe? Cu ce procent din salariu rămâi la pensie # Newsweek.ro
Pensionarii au pierdut 174 de lei la pensie potrivit Insitutului Național de Statistică. Acesta spun...
13:50
Cristi Danileț câștigă la CEDO procesul cu statul român. Ce motiv a avut CSM să-l sancționeze? # Newsweek.ro
Fostul judecător Cristi Danileţ câştigă definitiv la CEDO procesul împotriva statului român, după ce...
13:40
Pălărie critică intenția PSD de a vota moţiunea împotriva lui Buzoianu: Dispreţ faţă de protocolul coaliţiei # Newsweek.ro
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, critică intenția PSD de a vota moţiunea împotriva lui Buzoi...
13:20
Românii nu s-au înghesuit la mașini noi prin Rabla. Au rămas 36.700.000 lei. O nouă sesiune, din 16 decembrie # Newsweek.ro
Programul Rabla 2025 a început târziu, la sfârșitul lui septembrie, din cauza problemelor bugetare. ...
13:10
Ministrul Justiţiei, întrebat dacă a vorbit cu Savonea: Eu nu pot spune că cineva trebuie să demisioneze # Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu a stat de vorbă cu preşedinta Înaltei Curţi de Cas...
13:00
Costul total al plafonării la energie se ridică la aproximativ 30 de miliarde de lei, din care circa...
12:50
Experiența de a juca păcănele gratis oferă distracție responsabilă, eliminând orice risc financiar. ...
12:50
Nicușor Dan, după protestele privind abuzurile grave din justiție: „Statul de drept nu este negociabil” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm în contextul protestelor tot mai ample legate de f...
12:50
Geanta de damă poate fi aliatul perfect într-o zi agitată, dar și o capcană a haosului dacă nu știi ...
12:40
Percheziţii la firme acuzate de evaziune fiscală în domeniul transportului de ride-sharing # Newsweek.ro
Procurorii anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în judeţele Iaşi şi Ilfov într-un dosar în car...
12:20
Cadavrul fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu va fi deshumat și dus, luni, la Institutul Na...
Acum 8 ore
12:10
PSD, gata să arunce coaliția-n aer cu un vot alături de AUR în moțiunea împotriva Dianei Buzoianu # Newsweek.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan este supus luni unui test politic major, în plin scandal legat de Mi...
12:00
Deși se prezintă „verde”, industria feroviară de marfă din SUA poluează mai mult ca termocentralele pe cărbune # Newsweek.ro
Industria feroviară de marfă din SUA poluează mai mult ca toate termocentralele pe cărbune din acest...
11:50
Industria din România a tras frâna de mână în 2025. Care sunt cele mai afectate sectoare? # Newsweek.ro
În primele zece luni din 2025, industria din România a tras frâna de mână în 2025. Mai multe sectoar...
11:40
O nouă autostradă apare în România. Guvernul a aprobat 1.000.000.000€. Ce zonă va cunoaște un avânt economic? # Newsweek.ro
O nouă autostradă va apărea în România. pentru ea s-a aprobat un buget de 1.000.000.000 de euro. Ast...
11:30
Avertismentul șefei MI6: Rusia, o amenințare gravă pentru securitatea Europei. Războiul hibrid se intensifică # Newsweek.ro
Blaise Metreweli, noua directoare a Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii, MI6, lanseaz...
11:20
În ce zile vor intra ajutorul de șomaj, venitul minim de incluziune și bursele? Sumele, înainte de Crăciun # Newsweek.ro
În ce zile vor intra ajutorul de șomaj, venitul minim de incluziune și bursele? Newsweek România vă ...
11:20
De frica facturilor la curent, românii ezită să aprindă lumina. Cu cât a scăzut consumul final în 2025? # Newsweek.ro
Deși ne aflăm în plină eră a electrificării și, cum aproape tot ce ne înconjoară funcționează cu ene...
11:10
Motivul pentru care producătorii de mașini electrice cu baterii din China vor avea „coșmaruri” în UE din 2027 # Newsweek.ro
Producătorii de mașini electrice cu baterii din China vor avea „coșmaruri” în UE din 2027. Bruxelles...
11:00
METEO. Alertă de ceață și polei în mai multe zone din țară. Vizibilitate sub 50 de metri # Newsweek.ro
Meteorologii au emis o alertă de ceață și polei pentru mai multe zone din țară. Vizibilitatea scade ...
10:50
Populaţia activă a României era, în trimestrul III al acestui an, de 8,233 milioane persoane, din ca...
10:40
Mesajul ministrului Justiției după protestele din ultimele zile. Radu Marinescu: „Am cerut verificări” # Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus că a cerut public CSM și Inspecției Judiciare să facă ve...
10:20
Ce ar trebui să elimini din dietă pentru a reduce riscul de cancer? Două băuturi sunt extrem de periculoase # Newsweek.ro
Unele băuturi și alimente scoase din dietă pot scădera riscul de îmbolnăvire, conform unor studii. D...
10:20
Mesajul lui Nicușor Dan legat de Justiție înainte să plece la Helsinki: „Iau cu mine îngrijorările societății” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj legat de problemele din Justiție, înainte să plece la s...
Acum 12 ore
10:10
Cele 8 dispozitive care trebuie deconectate atunci când pleci de acasă. Vei avea facturi mai mici la curent # Newsweek.ro
Multe aparate electrice consumă energie chiar și atunci când sunt oprite. Scoaterea lor constantă di...
10:00
Călin Georgescu și Potra, față-n față în sala de judecată în dosarul tentativei de lovitură de stat # Newsweek.ro
Călin Georgescu și Potra se întâlnesc pentru prima dată, față în față, în sala de judecată, la peste...
09:50
Săptămână decisivă pentru UE. Miza uriașă pentru Kiev, pacea din Ucraina și împrumutul de 210.000.000.000 € # Newsweek.ro
UE se confruntă cu una dintre cele mai critice săptămâni din ultimii ani, pe fondul presiunilor exer...
09:40
Adrian Năstase, de 2 ori condamnat la închisoare anunță o lovitură de stat: Se revine la justiția lui Băsescu # Newsweek.ro
Adrian Năstse a fost premierul României iar apoi a făcut pușcărie, fiind de 2 ori condamnat. Întyr-o...
