Probleme pentru compania care dă Craiovei apă caldă și căldură: A intrat în insolvență. Ce urmează?

Newsweek.ro, 15 decembrie 2025 15:50

Electrocentrale Craiova, companie responsabilă cu producţia de energie electrică şi termică în Craio...

• • •

Acum 5 minute
16:10
Putin respinge armistițiile temporare. Garanțiile NATO pentru Ucraina, miza principală a negocierilor
Președintele rus Vladimir Putin respinge ideea armistițiilor temporare, în timp ce garanțiile că Ucr...
16:10
S-au găsit vinovații în cazul fetiței decedate la o clinică de stomatologie. Cine sunt responsabilii?
Medicii care au participat la intervenția în urma căreia o fetiță în vârstă de 2 ani a murit, nu au ...
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:30
Celebrul han de pe Insula Fermierilor, vechi de 600 de ani, se închide subit. Poeții își scriau operele acolo
Un alt han tradițional se închide. După 600 de ani, „Linde” de pe pitoreasca Fraueninsel (Insula Fem...
15:20
China își transformă tancul tip 99 de 2.500.000 $ ca să îl trimită la în Himalaya. I-a pus gând rău Indiei
Unul dintre cele mai noi tancuri de luptă principale ale Chinei, modelul Type 99B, este un model îmb...
Acum 2 ore
15:10
Cum salvează Rabla piața auto din România în 2025. O mașină nouă, la trei second hand. Electricele, -10,6%
Piața auto din România a început anul 2025 slab, cu vânzări sub 2024 până în iunie. Apoi, pe fondul ...
14:50
Meteo. Vremea se răcește înainte de Crăciun. Meteorologii anunță prognoza pe regiuni
Meteo. Vremea se răcește înainte de Crăciun. Administrația Națională de Meteorologie anunță prognoza...
14:30
Managerul Spitalului „Sfânta Maria" din Iași spune când vor fi reluate internările. Apa din rețea, contaminată
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, Gheorghe Diaconu, a declarat că ...
14:20
Traian Băsescu cere demisia Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ și îl atacă dur pe Cătălin Predoiu
Fostul președinte Traian Băsescu lansează critici dure la adresa ministrului de Interne Cătălin Pred...
Acum 4 ore
14:10
Un bărbat s-a urcat pe acoperişul Gării de Nord şi a aruncat cu cărămizi, avariind două maşini
Un bărbat s-a urcat pe acoperişul Gării de Nord şi a aruncat cu cărămizi, avariind două maşini. Cât ...
13:50
Scandal în Justiție. Judecătoarea Raluca Moroșanu cere retragerea Liei Savonea din magistratură: „Să plece!"
Scandalul din Justiție se adâncește după declarațiile explozive făcute de judecătoarea Raluca Moroșa...
13:50
Cum au pierdut pensionarii 173 lei la pensie în 3 luni fără să știe? Cu ce procent din salariu rămâi la pensie
Pensionarii au pierdut 174 de lei la pensie potrivit Insitutului Național de Statistică. Acesta spun...
13:50
Cristi Danileț câștigă la CEDO procesul cu statul român. Ce motiv a avut CSM să-l sancționeze?
Fostul judecător Cristi Danileţ câştigă definitiv la CEDO procesul împotriva statului român, după ce...
13:40
Pălărie critică intenția PSD de a vota moţiunea împotriva lui Buzoianu: Dispreţ faţă de protocolul coaliţiei
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, critică intenția PSD de a vota moţiunea împotriva lui Buzoi...
13:20
Românii nu s-au înghesuit la mașini noi prin Rabla. Au rămas 36.700.000 lei. O nouă sesiune, din 16 decembrie
Programul Rabla 2025 a început târziu, la sfârșitul lui septembrie, din cauza problemelor bugetare. ...
13:10
Ministrul Justiţiei, întrebat dacă a vorbit cu Savonea: Eu nu pot spune că cineva trebuie să demisioneze
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu a stat de vorbă cu preşedinta Înaltei Curţi de Cas...
13:00
Costul total al plafonării la energie se ridică la aproximativ 30.000.000.000 lei
Costul total al plafonării la energie se ridică la aproximativ 30 de miliarde de lei, din care circa...
12:50
Top Păcănele Gratis pe care le Joacă Românii (P)
Experiența de a juca păcănele gratis oferă distracție responsabilă, eliminând orice risc financiar. ...
12:50
Nicușor Dan, după protestele privind abuzurile grave din justiție: „Statul de drept nu este negociabil"
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm în contextul protestelor tot mai ample legate de f...
12:50
Cum să organizezi eficient interiorul unei genți de damă? Trucuri simple (P)
Geanta de damă poate fi aliatul perfect într-o zi agitată, dar și o capcană a haosului dacă nu știi ...
12:40
Percheziţii la firme acuzate de evaziune fiscală în domeniul transportului de ride-sharing
Procurorii anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în judeţele Iaşi şi Ilfov într-un dosar în car...
12:20
Trupul Rodicăi Stănoiu, deshumat în cadrul unei anchete pentru moarte suspectă
Cadavrul fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu va fi deshumat și dus, luni, la Institutul Na...
Acum 6 ore
12:10
PSD, gata să arunce coaliția-n aer cu un vot alături de AUR în moțiunea împotriva Dianei Buzoianu
Guvernul condus de Ilie Bolojan este supus luni unui test politic major, în plin scandal legat de Mi...
12:00
Deși se prezintă „verde", industria feroviară de marfă din SUA poluează mai mult ca termocentralele pe cărbune
Industria feroviară de marfă din SUA poluează mai mult ca toate termocentralele pe cărbune din acest...
11:50
Industria din România a tras frâna de mână în 2025. Care sunt cele mai afectate sectoare?
În primele zece luni din 2025, industria din România a tras frâna de mână în 2025. Mai multe sectoar...
11:40
O nouă autostradă apare în România. Guvernul a aprobat 1.000.000.000€. Ce zonă va cunoaște un avânt economic?
O nouă autostradă va apărea în România. pentru ea s-a aprobat un buget de 1.000.000.000 de euro. Ast...
11:30
Avertismentul șefei MI6: Rusia, o amenințare gravă pentru securitatea Europei. Războiul hibrid se intensifică
Blaise Metreweli, noua directoare a Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii, MI6, lanseaz...
11:20
În ce zile vor intra ajutorul de șomaj, venitul minim de incluziune și bursele? Sumele, înainte de Crăciun
În ce zile vor intra ajutorul de șomaj, venitul minim de incluziune și bursele? Newsweek România vă ...
11:20
De frica facturilor la curent, românii ezită să aprindă lumina. Cu cât a scăzut consumul final în 2025?
Deși ne aflăm în plină eră a electrificării și, cum aproape tot ce ne înconjoară funcționează cu ene...
11:10
Motivul pentru care producătorii de mașini electrice cu baterii din China vor avea „coșmaruri" în UE din 2027
Producătorii de mașini electrice cu baterii din China vor avea „coșmaruri” în UE din 2027. Bruxelles...
11:00
METEO. Alertă de ceață și polei în mai multe zone din țară. Vizibilitate sub 50 de metri
Meteorologii au emis o alertă de ceață și polei pentru mai multe zone din țară. Vizibilitatea scade ...
10:50
Date oficiale: 500.000 de șomeri, în România. Piața muncii stagnează
Populaţia activă a României era, în trimestrul III al acestui an, de 8,233 milioane persoane, din ca...
10:40
Mesajul ministrului Justiției după protestele din ultimele zile. Radu Marinescu: „Am cerut verificări"
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus că a cerut public CSM și Inspecției Judiciare să facă ve...
10:20
Ce ar trebui să elimini din dietă pentru a reduce riscul de cancer? Două băuturi sunt extrem de periculoase
Unele băuturi și alimente scoase din dietă pot scădera riscul de îmbolnăvire, conform unor studii. D...
10:20
Mesajul lui Nicușor Dan legat de Justiție înainte să plece la Helsinki: „Iau cu mine îngrijorările societății"
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj legat de problemele din Justiție, înainte să plece la s...
Acum 8 ore
10:10
Cele 8 dispozitive care trebuie deconectate atunci când pleci de acasă. Vei avea facturi mai mici la curent
Multe aparate electrice consumă energie chiar și atunci când sunt oprite. Scoaterea lor constantă di...
10:00
Călin Georgescu și Potra, față-n față în sala de judecată în dosarul tentativei de lovitură de stat
Călin Georgescu și Potra se întâlnesc pentru prima dată, față în față, în sala de judecată, la peste...
09:50
Săptămână decisivă pentru UE. Miza uriașă pentru Kiev, pacea din Ucraina și împrumutul de 210.000.000.000 €
UE se confruntă cu una dintre cele mai critice săptămâni din ultimii ani, pe fondul presiunilor exer...
09:40
Adrian Năstase, de 2 ori condamnat la închisoare anunță o lovitură de stat: Se revine la justiția lui Băsescu
Adrian Năstse a fost premierul României iar apoi a făcut pușcărie, fiind de 2 ori condamnat. Întyr-o...
09:30
Teroare la Moscova. Capitala Rusiei, zguduită de explozii, după un atac cu drone ucrainene
Capitala Rusiei a fost zguduită de explozii în dimineața zilei de luni, după un atac cu drone kamika...
09:20
De ce tace Simion la abuzurile din justiție? Sora, judecător la Curtea de Apel cu 4.000€. Mătușa tot judecător
George Simion, liderul AUR, a trimis o scrisoare de sprijin pentru judecători. Simion nu a avut nici...
09:10
Beneficiu la pensie, prelungit pentru toți pensionarii încă un an. Documentele se distribuie în decembrie
Un beneficiu acordat pensionarilor a fost prelungit cu încă un an. Reducerile la călătoriile cu tren...
09:00
Tragedie la Hollywood. Un celebru regizor și soția sa, găsiți morți în casă. Detaliul șocant pe trupurile lor
O tragedie cutremurătoare zguduie industria cinematografică de la Hollywood. Un regizor celebru și s...
08:50
Zelenski se declară dispus să renunţe la aderarea Ucrainei la NATO pentru a pune capăt războiului cu Rusia
Preşedintele Volodimir Zelenski s-a oferit să renunţe la aspiraţiile Ucrainei de a adera la alianţa ...
08:40
CNN: Ruptura dintre America lui Trump și Europa, "arma geopolitică" ideală pentru Putin
Adâncirea tensiunilor dintre administrația Donald Trump și liderii europeni devine un atu geopolitic...
08:30
Fostul preşedinte Traian Băsescu avertizează: Ţara e într-un moment de mare dificultate. Grindeanu e problema
Traian Băsescu afirmă că nu există altă variantă de guvernare decât actuala alianţă şi subliniază că...
08:20
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului „România nu este de vânzare" este dezbătută și votată astăzi
Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti ...
Acum 12 ore
08:10
Judecătoarea Raluca Moroșanu: Magistrații de la Curtea de Apel București sunt excluși din deciziile conducerii
Judecătorul Raluca Moroşanu reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii de la Curtea ...
08:00
Sindicatele cer Guvernului creșterea salariului minim la 4.350 lei. Susțin că românii sunt sacrificați
Cartel ALFA solicită Guvernului creșterea salariului la cel puțin 4.350 de lei, acuzând Executivul c...
08:00
Obiceiuri greșite de iarnă care îți cresc factura la curent. Ai grijă ce tip de termostat îți cumperi
Iarna aduce nu doar frigul, ci și facturi la energie tot mai mari, iar multe dintre creșteri provin ...
