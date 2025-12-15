VIDEO EXCLUSIV | Cum gestionează Thailanda problema animalelor fără stăpân: imagini din adăposturi. Zeci de țări, inclusiv România, au participat la un program de schimb de bune practici

05:10

Astăzi, la ora 11.30 (ora României), Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului urmează să dea verdictul final într-un proces extrem de important nu doar pentru România, ci pentru tot spațiul european care face parte din Consiliul Europei – nu mai puțin de 46 de țări. Verdictul urmează să clarifice care sunt limitele libertății […] © G4Media.ro.