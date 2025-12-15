Încă o țară sud-americană virează puternic spre dreapta. Kast a câștigat clar prezidențialele din Chile
HotNews.ro, 15 decembrie 2025 11:50
Jose Antonio Kast a câștigat alegerile prezidențiale din Chile duminică, profitând de temerile alegătorilor legate de creșterea infracționalității și migrației, transmite Reuters, care notează că această țară consemnează astfel celmai puternic viraj către dreapta de…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
12:00
BREAKING România pierde definitiv la CEDO procesul intentat de Cristi Dănileț, după ce a fost sancționat pentru postări pe Facebook # HotNews.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț. Decizia anunțată luni de CEDO este definitivă. În motivare, CEDO a explicat că nu există motive…
12:00
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc prima dată în fața instanței, în dosarul în care sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat # HotNews.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și liderul mercenarilor Horațiu Potra, extrădat din Dubai, sunt chemați luni în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București în dosarul în care sunt acuzați de infracţiuni grave pentru…
Acum 30 minute
11:50
Încă o țară sud-americană virează puternic spre dreapta. Kast a câștigat clar prezidențialele din Chile # HotNews.ro
Jose Antonio Kast a câștigat alegerile prezidențiale din Chile duminică, profitând de temerile alegătorilor legate de creșterea infracționalității și migrației, transmite Reuters, care notează că această țară consemnează astfel celmai puternic viraj către dreapta de…
11:50
Autoritatea de reglementare industrială din China a aprobat luni două automobile chinezești dotate cu capabilități de conducere autonomă de nivel 3, marcând pentru prima dată când astfel de vehicule au fost autorizate de reglementatorul național…
Acum o oră
11:20
Cancer colorectal înainte de 50 de ani: dr. Victor Nimirceag, oncolog MedLife, explică semnele care nu trebuie ignorate # HotNews.ro
Aproximativ unu din zece cazuri de cancer colorectal se înregistrează la persoane sub 50 de ani, potrivit celor mai recente statistici, iar majoritatea dintre pacienții tineri au între 40 și 49 de ani. Moștenirea genetică…
11:20
Vreme schimbătoare și temperaturi atipice înainte de Crăciun. ANM anunță ce ne așteaptă până la sfârșitul acestui an # HotNews.ro
Vremea va fi cu mult mai caldă decât normalul perioadei din calendar în această săptămână în mai toate regiunile țării. Începând cu 23 decembrie însă, vremea intră într-un proces de răcire și până la finalul…
11:20
Laureata Nobel Narges Mohammadi a fost spitalizată de două ori după arestarea violentă de săptămâna trecută # HotNews.ro
Narges Mohammadi, laureata din 2023 a Premiului Nobel pentru Pace, a fost dusă de două ori la camera de gardă a unui spital după ce a fost lovită de forțele de securitate care au arestat-o…
11:20
Australia vrea să înăsprească legile privind deținerea armelor de foc, după atacul cu 16 morți de pe plaja Bondi din Sydney # HotNews.ro
Premierul australian a spus că va cere guvernului să ia în considerare limitarea numărului de arme pe care un om le poate deține, precum și durata de valabilitate a permisului, scriu Reuters și Financial Times.…
11:10
România productivă vs România dependentă: cifra care explică presiunea pe buget, inegalitățile regionale și fragilitatea sistemului de pensii # HotNews.ro
Datele publicate luni de Institutul Național de Statistică, valabile pentru toamna acestui an, arată că raportul dintre pensionari și salariați este de 8 la 10 la nivel național. Acest lucru e un indicator de echilibru…
11:10
Răspunsul ministrului Justiției întrebat dacă Lia Savonea ar trebuie să demisioneze ca urmare a protestelor # HotNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat că a transmis un mesaj sistemului judiciar după apariția documentarului Recorder: „Faceți ordine, lămuriți lucrurile, verificați toate cele care sunt semnalate, hai să aflăm adevărul și luați măsurile necesare…
Acum 2 ore
11:00
Noul film al unui regizor premiat cu Oscar are unul dintre cele mai slabe debuturi din istoria Disney: „Este genul de film pe care studiourile aproape că nu le mai fac” # HotNews.ro
Studioul de film al Disney traversează o perioadă cu suișuri și coborâșuri la box office. Pe de o parte, comedia dramatică cu temă politică „Ella McCay” a eșuat lamentabil la debutul în America de Nord.…
10:50
Rodica Stănoiu va fi deshumată. Decizie luată de procurori, care fac cercetări pentru ucidere din culpă # HotNews.ro
Parchetul Tribunalului Ilfov a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției va fi deshumată luni. „În cauză se fac cercetări, deocamdată, pentru infracțiunile de ucidere din…
10:50
Hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va construit în această iarnă din cauza temperaturilor neobișnuit de calde # HotNews.ro
Ridicarea faimosului hotel de gheață și zăpadă de la Bâlea Lac a mai fost suspendată doar în perioada pandemiei de COVID. „Din cauza vremii nefavorabile, anul acesta Hotelul de Gheață nu se poate construi în condiții optime și sigure. Ne…
10:40
SuperLiga: Bairam, criticat de Țicleanu pentru gestul pe care l-a făcut la schimbare: „El dă din buze” # HotNews.ro
Universitatea Craiova a câştigat şi la Sibiu, s-a apropiat de liderul Rapid, dar Ştefan Baiaram a ajuns iar în centrul atenţiei, într-un mod care i-a adus critici, scrie Orange Sport. Universitatea Craiova a câştigat, în…
10:30
SuperLiga: Unirea – FCSB se joacă luni seară, ialomițenii vin după o lungă serie neagră # HotNews.ro
Unirea Slobozia joacă acasă cu FCSB, luni, de la ora 20.30, notează lpf.ro, amintind că ultima victorie reușită de ialomițeni în campionat a fost pe 21 septembrie când a câștigat cu 1-0 meciul cu PEtrolul.…
10:30
Nicușor Dan, nou mesaj privind scandalul din justiție: „Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare” # HotNews.ro
Înainte de a-și începe vizita oficală în Finlanda, președintele Nicușor Dan a transmis că, „în limitele atribuțiilor constituționale”, va acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. „Plec la summitul de la Helsinki,…
10:10
O întâlnire la Berlin dă startul unei săptămâni cruciale pentru Europa și pentru eforturile sale de a susține Ucraina # HotNews.ro
Uniunea Europeană începe luni o săptămână critică, în care va trebui să facă tot posibilul pentru a ajuta Ucraina să obțină un acord de pace cât mai avantajos, încercând în același timp să salveze un…
10:10
Un fost CEO Google contribuie la finanțarea și lansarea unui startup AI francez specializat în voci sintetice # HotNews.ro
Un magnat francez din telecom, dar și fostul șef Google Eric Schmidt se numără printre finanțatorii unui startup francez specializat în inteligență artificială vocală. Gradium se numește compania, iar ambiția este să concureze cu OpenAI…
Acum 4 ore
10:00
“Este vremea ca Preşedintele Republicii să înţeleagă că momentul aşteptărilor a trecut şi este clipa acţiunii care să îi probeze, public, relevanţa. Tensiunile provocate de deriva de la nivelul puterii judecătoreşti obligă pe şeful de…
09:50
Prima ieșire publică a șefei spionilor britanici: „Exportul de haos este o caracteristică, nu o eroare, a abordării rusești” # HotNews.ro
Șefa Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii, serviciul de spionaj extern cunoscut sub numele de MI6, va avertiza în primul său discurs de la preluarea funcției că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă, expansionistă și…
09:50
De ce viitorul îi sperie pe adolescenți: doar 17,2% dintre ei sunt optimiști. 5 sfaturi pentru părinți # HotNews.ro
Mulți adolescenți și tineri se declară anxioși în legătură cu viitorul, iar preocupările lor merg dincolo de examene și rezultate școlare. Potrivit raportului ReachOut, incertitudinea este legată de accesul la locuințe, locuri de muncă și…
09:50
Nicuşor Dan începe astăzi o vizită oficială în Finlanda / Cum arată programul președintelui # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan începe o vizită de două zile în Finlanda, unde are programate întâlniri la nivel înalt și unde va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. În prima zi a vizitei,…
09:30
Andrei nu e șomer. Dar nici nu mai există în economie. Ce ne spune, de fapt, rata de ocupare # HotNews.ro
Andrei Apetrei are 52 de ani și locuiește într-un oraș mic din sudul României. A lucrat aproape două decenii într-o fabrică. Când fabrica s-a închis, a intrat în șomaj, a căutat de muncă, a mers…
09:30
Piața muncii la zi: de ce nu mai pleacă românii din țară, cine câștigă cel mai bine și cum ne schimbă AI-ul joburile # HotNews.ro
La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 38.957 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și…
09:10
VIDEO Val de drone ucrainene asupra Moscovei. Explozii în mai multe zone, două aeroporturi au fost închise # HotNews.ro
Ministerul rus al Apărării a anunțat luni dimineață că unitățile sale de apărare aeriană au doborât 130 de drone ucrainene noaptea trecută, dintre care 18 se îndreptau spre Moscova, transmit Reuters și Kyiv Independent. Atacul…
09:00
Bradul de Crăciun: cum verifici cât de mult a trecut de la momentul recoltării, când cumpărăm și cât costă # HotNews.ro
Îi spunem brad de Crăciun, deși tehnic, cele mai vândute specii în România sunt brazii, molizii și cei din specia Douglas, după cum ne-a explicat un specialist Romsilva cu care HotNews a discutat. Bradul este…
08:50
CEDO va pronunța astăzi o decizie de impact major privind libertatea de exprimare a magistraților. Verdictul definitiv în cauza Danileț # HotNews.ro
Astăzi, începând cu ora 11.40 (ora României), va avea loc ședința publică a Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cadrul căreia va fi pronunțată decizia în cauza Danileț contra României, potrivit…
08:40
VIDEO Eroul Ahmed: Australia și Trump îl salută pe cel vânzătorul de fructe care l-a dezarmat pe unul dintre atacatorii de pe plaja Bondi # HotNews.ro
Un vânzător de fructe a sărit pe unul dintre cei care trăgeau asupra oamenilor care sărbătoreau Hanuka pe plaja Bondi duminică și l-a dezarmat pe trăgător, fiind considerat erou de mulți australieni și lăudat de…
08:30
Prima ipoteză în cazul uciderii lui Rob Reiner și soției sale. Fiul lor este audiat de poliție, potrivit presei americane # HotNews.ro
Cunoscutul regizor american Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost uciși de fiul lor Nick, scrie revista americană People, care citează mai multe surse care au vorbit cu membrii familiei. Poliția din…
08:10
Produsul Intern Brut este, fără îndoială, indicatorul-vedetă al economiei. Este citat de guverne, analizat de investitori și folosit ca măsură oficială a „mersului economiei”. Și totuși, pentru majoritatea oamenilor, PIB-ul spune puțin despre viața de…
Acum 6 ore
08:00
Cunoscutul regizor Rob Reiner și soția sa au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles # HotNews.ro
Rob Reiner, 79 de ani, regizorul unor filme celebre precum „When Harry Met Sally” și „This is Spinal Tap”, a fost găsit duminică mort, împreună cu soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 68…
07:40
Energia pe cărbune a României, salvată la Bruxelles: Complexul Energetic Oltenia a vrut să-și vândă în avans peste 12% din producția pe 2026. Nimeni n-a venit să cumpere # HotNews.ro
Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, a scos la vânzare pe bursa de profil OPCOM o cantitate totală de electricitate echivalentă…
07:40
Pentru prima dată în cei 88 de ani de activitate, Volkswagen oprește producția la o fabrică din Germania # HotNews.ro
Începând de marți, producătorul auto închide linia de producție de la fabrica sa din Dresda, o mișcare care reflectă presiunea crescândă asupra celui mai mare producător auto din Europa. Decizia face parte dintr-un context mai…
07:30
Ultimele informații despre masacrul de pe plaja Bondi din Sydney: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți / Cei doi atacatori erau tată și fiu / # HotNews.ro
Cei doi bărbați care au ucis 15 persoane la o sărbătoare evreiască pe plaja Bondi din Sydney erau tată și fiu, a anunțat luni poliția, în timp ce Australia este în stare de șoc după…
07:20
Descoperirea unor potențiale zăcăminte de hidrocarburi în regiunea balcanică aduce noi date pe tabla de șah energetică a Mediteranei de Est, scrie publicația elenă To Vima. Două perimetre offshore, unul în Marea Ionică și al…
07:20
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută şi votată astăzi în Parlament # HotNews.ro
Moţiunea de cenzură intitulată „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” urmează să fie dezbătută şi votată luni după-amiază, în plenul celor două Camere ale Parlamentului. Iniţiativa parlamentară a fost prezentată, cu…
07:00
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă # HotNews.ro
Un procuror DNA oferă publicului, într-o discuție cu HotNews, un exemplu concret despre cum fost slăbită premeditat, susține el, forța investigativă a structurii de elită a Parchetelor din România. „Toate lucrurile semnalate în investigația Recorder…
06:10
Magnatul pro-democrație din Hong Kong, Jimmy Lai, a fost găsit vinovat de infracțiuni la adresa securității naționale # HotNews.ro
Un tribunal din Hong Kong l-a găsit vinovat pe magnatul media miliardar Jimmy Lai de complicitate cu forțe străine în temeiul controversatei legi privind securitatea națională din Hong Kong, notează BBC. Bărbatul în vârstă de…
Acum 24 ore
22:50
Doi frați de 8 și 10 ani fost grav răniți după ce s-au jucat cu o petardă. Au suferit leziuni în urma exploziei # HotNews.ro
Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o petardă. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cel care a…
22:40
Cine plătește dacă afișezi un fake-news despre Recorder și judecătoarea Raluca Moroșanu într-o intersecție din București? # HotNews.ro
Libertatea de exprimare este foarte importantă într-o democrație. Dar faptele, opiniile și fake-news-ul sunt, totuși, lucruri foarte diferite între ele și trebuie semnalate ca atare. Cu atât mai mult atunci când audiența nu are o…
22:30
„Trăim într-o lume în care copiii nu mai ajung la înmormântarea părinților”. Interviu cu regizorul care a transformat o poveste reală într-un film despre oamenii care mor singuri # HotNews.ro
Filmul „Nu mă lăsa să mor” al regizorului Andrei Epure spune povestea unei femei care moare în fața blocului, iar vecinii își dau seama că nici măcar nu știu cine este. Într-un interviu pentru publicul…
22:30
SuperLiga: Universitatea Craiova se apropie la două puncte de liderul Rapid. Dorinel Munteanu, debut cu înfrângere la Hermannstadt # HotNews.ro
Universitatea Craiova s-a impus în meciul disputat pe terenul echipei FC Hermannstadt, scor 2-0, în etapa a 20-a din SuperLiga. FC Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2 Scorul a fost deschis de Al Hamlawi, în minutul…
22:10
Un autocar care transporta elevi s-a prăbușit într-o râpă, în Columbia. Au murit cel puțin 10 persoane # HotNews.ro
Cel puțin 16 persoane au murit, duminică, când un autocar care transporta elevi a căzut de pe un deal dintr-o zonă rurală din nordul Columbiei, potrivit anunțului făcut de guvernatorul local, scriu Reuters și AFP.…
21:30
Traian Băsescu cere măsuri și îl critică pe ministrul Predoiu, după documentarul Recorder: „Poate este trimis într-o vacanță” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară la Digi24 că România riscă reactivarea Mecanismului de Cooperare și Verificare dacă nu vor fi modificate legile adoptate în sistemul de justiție în 2022, în perioada în…
21:20
„Zelenski a început să promoveze războiul în loc de pace”, acuză Kremlinul într-un nou atac. # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la putere cu „promisiuni de pace”, dar a început, în schimb, „să promoveze războiul”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit TASS. „Zelenski a câştigat…
21:00
Schimb de replici între miniștrii de externe din Polonia și Ungaria, după o remarcă ironică la adresa lui Viktor Orban: „Și-a câștigat Ordinul lui Lenin” # HotNews.ro
Declarația în care premierul ungar Viktor Orban critica decizia UE de a îngheța pe termen nedeterminat activele rusești a dus la un schimb de replici de la distanță între miniștrii de externe de la Budapesta…
20:50
Doar șase țări au submarine nucleare. Are Europa nevoie de mai multe? Răspunsul unui expert în apărare # HotNews.ro
Pe măsură ce tensiunile dintre puterile mondiale se adâncesc, liderii europeni sunt din ce în ce mai interesați de sisteme militare noi și de înaltă tehnologie, inclusiv de submarinele nucleare. În contextul tensiunilor crescânde cu…
20:10
Echipa bucureşteană Dinamo a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Metaloglobus, în etapa a 20-a din Superligă. Metaloglobus a încercat poarta dinamovistă, în prima parte a meciului cu Dinamo, dar Epassy nu a…
19:50
Investiții ante-COVID. Câți bani aveai azi dacă plasai 100 lei la bursă în 2019. „Piața bursieră locală a avut o creștere spectaculoasă.” # HotNews.ro
Un investitor care a plasat 100 de lei în 20 de companii blue chip ale Bursei de Valori București, la începutul anului 2019, ar fi avut astăzi circa 500 de lei. Din februarie 2019 și…
19:50
Nicio veste de la Narges Mohammadi după arestare, reclamă susținătorii activistei care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2023 # HotNews.ro
Susținătorii lui Narges Mohammadi au declarat, duminică, că nu a mai avut loc niciun contact cu fosta laureată a Premiului Nobel de când a fost arestată și au îndemnat autoritățile iraniene să o elibereze pe activistă…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.